Новинский может получить 20 млрд грн для продвижения интересов РПЦ в Украине, - Евстратий (Зоря)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Олигарх, внефракционный народный депутат Вадим Новинский может получить дополнительно 20 миллиардов гривен в год для продвижения интересов Русской православной церкви в Украине.
Об этом в Facebook сообщил архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.
"Железная руда - один из главных источников доходов структуры, которую контролирует господин Новинский. Повышение на мировых рынках цены на руду (в середине октября этого года она составляла более $120 за тонну) - источник сотен миллионов долларов доходов, которые получил господин Новинский путем дивидендов", – говорится в сообщении.
По его словам, структура Новинского за добычу руды платит "смешные деньги" - рента сейчас составляет около $3 за тонну независимо от цены, за которую потом руда будет продана.
"То есть фактически структура г-на Новинского "покупает" у народа Украины, который является владельцем недр, руду за $3, а продает, например в Китай - более $120. Кстати, насколько мне известно, рента на руду - единственная, имеющая такую схему, все остальные определяются от продажной цены ресурса, а не от себестоимости добычи (как в случае с рудой)", – сообщил архиепископ.
Он напомнил, что в парламенте "должны рассматривать вопрос об упорядочении этой аномалии"
"Когда народ Украины за копейки отдает ресурсы тем, кто потом зарабатывает на них миллиарды (по приблизительным подсчетам "цена вопроса", в зависимости от колебаний цены на руду, составляет до 3 миллиардов долларов в год). Интересно, смогут ли? Проголосуют ли?"
Почему я решил написать? Потому что недавно прочитал о том, как, по данным расследователей, господин Новинский активно "заботился" об изменениях в правительственный законопроект. В результате из-за определенных правок из проекта могут "испариться" налоги на сумму почти в 20 миллиардов гривен (см. фото внизу)", - добавил Зоря.
Архиепископ отметил, что Новинский (в качестве протодиакона Русской Церкви) "тесно заботится" о церковных процессах.
"Сотни судебных дел против общин, которые решили выйти из МП. Медиа-конгломерат по официальным ресурсам МПвУ и пропагандистских приложений к ним. Поездки в те церкви, которые пока не признали Томос об автокефалии, с "весомыми аргументами" не делать этого и впредь … Имея 20 миллиардов в год, фактически подаренных народом Украины, - сложно ли быть таким активным и щедрым для продвижения интересов РПЦ?" – подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Мова йде про безпеку країни та методи гібридної війни Кремля.
Про це має турбуватись кожен адекватний громадянин держави, особливо, під час війни.
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
- Как что? Рука, Осип Никифорович! - отвечала Солоха.
- Гм! рука! хе! хе! хе! - произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.
- А это что у вас, дражайшая Солоха? - произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею, и таким же порядком отскочив назад.
- Будто не видите, Осип Никифорович! - отвечала Солоха. - Шея, а на шее монисто.
- Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! - И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.
- А это что у вас, несравненная Солоха?.. - Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.