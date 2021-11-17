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Новости Политика Украины
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Новинский может получить 20 млрд грн для продвижения интересов РПЦ в Украине, - Евстратий (Зоря)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новинский может получить 20 млрд грн для продвижения интересов РПЦ в Украине, - Евстратий (Зоря)

Олигарх, внефракционный народный депутат Вадим Новинский может получить дополнительно 20 миллиардов гривен в год для продвижения интересов Русской православной церкви в Украине.

Об этом в Facebook сообщил архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.

"Железная руда - один из главных источников доходов структуры, которую контролирует господин Новинский. Повышение на мировых рынках цены на руду (в середине октября этого года она составляла более $120 за тонну) - источник сотен миллионов долларов доходов, которые получил господин Новинский путем дивидендов", – говорится в сообщении.

По его словам, структура Новинского за добычу руды платит "смешные деньги" - рента сейчас составляет около $3 за тонну независимо от цены, за которую потом руда будет продана.

"То есть фактически структура г-на Новинского "покупает" у народа Украины, который является владельцем недр, руду за $3, а продает, например в Китай - более $120. Кстати, насколько мне известно, рента на руду - единственная, имеющая такую ​​схему, все остальные определяются от продажной цены ресурса, а не от себестоимости добычи (как в случае с рудой)", – сообщил архиепископ.

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Он напомнил, что в парламенте "должны рассматривать вопрос об упорядочении этой аномалии"

"Когда народ Украины за копейки отдает ресурсы тем, кто потом зарабатывает на них миллиарды (по приблизительным подсчетам "цена вопроса", в зависимости от колебаний цены на руду, составляет до 3 миллиардов долларов в год). Интересно, смогут ли? Проголосуют ли?"

Почему я решил написать? Потому что недавно прочитал о том, как, по данным расследователей, господин Новинский активно "заботился" об изменениях в правительственный законопроект. В результате из-за определенных правок из проекта могут "испариться" налоги на сумму почти в 20 миллиардов гривен (см. фото внизу)", - добавил Зоря.

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Архиепископ отметил, что Новинский (в качестве протодиакона Русской Церкви) "тесно заботится" о церковных процессах.

"Сотни судебных дел против общин, которые решили выйти из МП. Медиа-конгломерат по официальным ресурсам МПвУ и пропагандистских приложений к ним. Поездки в те церкви, которые пока не признали Томос об автокефалии, с "весомыми аргументами" не делать этого и впредь … Имея 20 миллиардов в год, фактически подаренных народом Украины, - сложно ли быть таким активным и щедрым для продвижения интересов РПЦ?" – подытожил он.
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Топ комментарии
+30
Новинський це агент кремля в Украіні ,на жаль правооронці не хочуть помічати цього негідника ,він грабує Украіну і просуває "русский мир ".
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17.11.2021 16:58
+29
Вот из-за таких "лоббистов" рашизма Украину ещё 30 лет будет трясти.
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17.11.2021 16:13
+29
Та він їх вже отримує частинками і ділиться з ОП і СБУ. Якщо ні, то чому вони не чіпають пропагандистів і шпіонів ФСБ в рясах?
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17.11.2021 16:14
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Вот из-за таких "лоббистов" рашизма Украину ещё 30 лет будет трясти.
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17.11.2021 16:13 Ответить
Та він їх вже отримує частинками і ділиться з ОП і СБУ. Якщо ні, то чому вони не чіпають пропагандистів і шпіонів ФСБ в рясах?
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17.11.2021 16:14 Ответить
От таке маємо, батюшка більше піклуються за українські надра, Томос, безпеку держави, ніж усілякі бубочки...
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17.11.2021 16:14 Ответить
Новинский ублюдок, это понятно. Только на каком основании православнутый лезет в экономику и считает деньги? Вместо того чтобы молиться
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17.11.2021 16:15 Ответить
В політику він не лізе. На відміну від суки православної Новинського.
Мова йде про безпеку країни та методи гібридної війни Кремля.
Про це має турбуватись кожен адекватний громадянин держави, особливо, під час війни.
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17.11.2021 16:20 Ответить
Показово, що в прорашенського кубла з ОПи та СБУ-95 немає претензій до Новинського.
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17.11.2021 16:22 Ответить
Так, сепар Новинський /м'яко сказано/ гарненько потягне за собою і СБУ, і ОПУ до відповідальності за допомогу йому .
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17.11.2021 23:57 Ответить
КАЦАПСЬКА СПОВІДЬ
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
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17.11.2021 17:57 Ответить
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17.11.2021 16:17 Ответить
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17.11.2021 22:49 Ответить
Ох, кто бы еще так смог то а? Зе? У него скорее язык из опы выпадет)
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17.11.2021 23:33 Ответить
Эти два вора щютили так. Все плоды Майдана оказались в их руках, которые никогда не крали...
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17.11.2021 16:33 Ответить
Чому він має право купувати руду по три такси, а продавати по 120? Зеля ответь те.
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17.11.2021 16:35 Ответить
ахренеть!
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17.11.2021 16:36 Ответить
Хтива шльондра потребує все більше коштів на своє утримання...
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17.11.2021 16:49 Ответить
От цікаво...чого він ще з вікна не випав ?
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17.11.2021 16:54 Ответить
Новинський це агент кремля в Украіні ,на жаль правооронці не хочуть помічати цього негідника ,він грабує Украіну і просуває "русский мир ".
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17.11.2021 16:58 Ответить
А хто ж посприяв тому новінському кацапу громадянство України як не патріот порошенко?
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17.11.2021 17:11 Ответить
Йому паспорт раніше видали - Яник підписав громадянство... Коли Петя назвав його с...кою православною, той уже український паспорт мав.
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17.11.2021 22:58 Ответить
Шлепер видав йому громадянство на особисте прохання порошенка,це казав новінській в інтерв"ю.
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17.11.2021 23:07 Ответить
Якось не в'яжеться це з розмовою, де його назвали "с*кою православною"... Навіщо клопотати за людину, яку ти вважаєш с*кою?))
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18.11.2021 00:07 Ответить
Яке ж воно позафракційне? З пелюшок активний поц "єдінорус".
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17.11.2021 18:01 Ответить
Прибыльное дельце, гадить людям в головы...
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17.11.2021 18:18 Ответить
Гнати ссаними тряпками треба МПУ з України. Переводити церкви під український патріархат, забрати Лавру, нарешті від гундяєвської мафії !
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17.11.2021 18:27 Ответить
Чому до нього немає питань в сбу? І не тільки зараз, а й за попередників.
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17.11.2021 18:30 Ответить
Це тільки в Україні може таке бути. Потрібно наступним президентом обрати того, хто твердо пообіцяє тимчасово ввести на території України смертну кару і миттєво розстріляти Ахметова, Новинського та інших крадіїв, разом з іх родинами, прислугою і обслугою. Виняток хіба-що для Порошенка, так як він хоч щось корисне зробив.
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17.11.2021 19:48 Ответить
Когда уже этого недобитого руского ворюгу-жидёнка Новинского выгонят из Украины за измену Украине???? Зеленский , что делает у тебя это грёбанное РНБО и СБу??
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17.11.2021 21:45 Ответить
как выгонят-повесить или пристрелить...всех вообще перевешать с партии регионов
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18.11.2021 02:24 Ответить
Ище один олигарх-кандидат в президенты. Олигархи наше всё! Избираем, потом ноем!
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17.11.2021 22:22 Ответить
на то он и **** православная и добавить нечего. Как и те, кто его крышуют
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17.11.2021 22:25 Ответить
Я вообще не понимаю почему этот кацапский ублюдок до сих пор не висит на самом высоком церковном куполе!!!!!!
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17.11.2021 22:27 Ответить
Cовсем скоро вся эта падаль кацапская будет под запретом.дело времени
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17.11.2021 22:35 Ответить
а притягнув новинського в Україну та просив надати громадянство, "борець за віру" порошенко, та і податки встановлені при його правлінні.
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17.11.2021 22:43 Ответить
це засланий кремлівський кізячок.......відвертий і відкритий ворог
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17.11.2021 22:48 Ответить
почему его не вздернут на кране как в афганистане я в шоке.. храм радомир самый большой в запорожье это гундяева на анголенко
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18.11.2021 02:23 Ответить
- А что это у вас, великолепная Солоха? - И, сказавши это, отскочил он несколько назад.
- Как что? Рука, Осип Никифорович! - отвечала Солоха.
- Гм! рука! хе! хе! хе! - произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.
- А это что у вас, дражайшая Солоха? - произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею, и таким же порядком отскочив назад.
- Будто не видите, Осип Никифорович! - отвечала Солоха. - Шея, а на шее монисто.
- Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! - И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.
- А это что у вас, несравненная Солоха?.. - Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.
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18.11.2021 05:42 Ответить
За 20 лярдов гривасей готов продвигать не то, что интересы РПЦ с обер-попом Гундяем во главе, а сам перехрещусь хоть в адепта Вуду и уверую в Папу Легба, хоть в адепта Пастфарианства и уверую в Летающего Макаронного Монстра. Это ж 20 лярдов - даже в галимых гривасях это дохрена
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18.11.2021 08:31 Ответить
РПЦ- церковь секта с нулевой легитимностью, церковь- агрессор( сейчас политическая партия НКВД-ФСБ глубоко не уважаемая в Православном мире). С 1441 по 1589 год не имела названия , была в схизме - никем не признана в Православии- секта не имевшая служителей умевших читать( единицы грамотных). После крещения Руси , с 1299 года официально в Руси- Киевская Метрополия Константинопольского Патриархата ( материнская церковь). В 1589 году путём шантажа, подлогов, убийств послов Константинополя( просивших помощи после завоевания турками) получили Патриархат. В церкви ничего не завоевывается через убийства и подлоги-убийцы и бандиты таковыми и остались. Киевская Метрополия существовала до 1689 года- до передачи в управление,но не подчинение и рабство Москве. Московская церковь стала российской когда появилось понятие Россия - 1725г. Петр устранил Патриархат, правила Коллегия и цари- четыре женщины( в нарушение всех канонов и гомосек князь Голицин ) Петр запрягал попов в оргия в повозки со свиньями , все предавались блуду и мужеложству ( здох от сифилиса). Патриархат получила от Сталина в военные годы ( не считая нескольких лет в революцию). С этого момента - структура НКВД-КГБФСБ. Она ( всех священников уничтожили) благословляла все убийства большевиков, Голодоморы, Гулаг, убийства правозащитников, Чечню, Сирию,Украину. РПЦ в У - ее филиал. Вся вата пятой колонны , все враги Украины, фанатики обманутые люди - служат секте. В жизни если сын убивает отца - позор и преступление , а в РПЦ убийство церкви матери - Константинополя - благо и доброе деяние. К стати называться Русская пр церковь - стала совсем не давно - снова попала - никто не может объяснить кто такие русские, из нет в природе - это десятки народов. Одним словом - это смесь фейков, неподобства, преступлений, парадоксов
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18.11.2021 09:07 Ответить
Со времён Пётра РПЦ занимались грабежами - вывозили све ценности и реликвии с Украинских и других церквей
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18.11.2021 09:11 Ответить
а чо его при папереднике не прижали?
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18.11.2021 09:47 Ответить
 
 