Новинский может получить 20 млрд грн для продвижения интересов РПЦ в Украине, - Евстратий (Зоря)

Олигарх, внефракционный народный депутат Вадим Новинский может получить дополнительно 20 миллиардов гривен в год для продвижения интересов Русской православной церкви в Украине.

Об этом в Facebook сообщил архиепископ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ.

"Железная руда - один из главных источников доходов структуры, которую контролирует господин Новинский. Повышение на мировых рынках цены на руду (в середине октября этого года она составляла более $120 за тонну) - источник сотен миллионов долларов доходов, которые получил господин Новинский путем дивидендов", – говорится в сообщении.

По его словам, структура Новинского за добычу руды платит "смешные деньги" - рента сейчас составляет около $3 за тонну независимо от цены, за которую потом руда будет продана.

"То есть фактически структура г-на Новинского "покупает" у народа Украины, который является владельцем недр, руду за $3, а продает, например в Китай - более $120. Кстати, насколько мне известно, рента на руду - единственная, имеющая такую ​​схему, все остальные определяются от продажной цены ресурса, а не от себестоимости добычи (как в случае с рудой)", – сообщил архиепископ.

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Он напомнил, что в парламенте "должны рассматривать вопрос об упорядочении этой аномалии"

"Когда народ Украины за копейки отдает ресурсы тем, кто потом зарабатывает на них миллиарды (по приблизительным подсчетам "цена вопроса", в зависимости от колебаний цены на руду, составляет до 3 миллиардов долларов в год). Интересно, смогут ли? Проголосуют ли?"

Почему я решил написать? Потому что недавно прочитал о том, как, по данным расследователей, господин Новинский активно "заботился" об изменениях в правительственный законопроект. В результате из-за определенных правок из проекта могут "испариться" налоги на сумму почти в 20 миллиардов гривен (см. фото внизу)", - добавил Зоря.

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Архиепископ отметил, что Новинский (в качестве протодиакона Русской Церкви) "тесно заботится" о церковных процессах.

"Сотни судебных дел против общин, которые решили выйти из МП. Медиа-конгломерат по официальным ресурсам МПвУ и пропагандистских приложений к ним. Поездки в те церкви, которые пока не признали Томос об автокефалии, с "весомыми аргументами" не делать этого и впредь … Имея 20 миллиардов в год, фактически подаренных народом Украины, - сложно ли быть таким активным и щедрым для продвижения интересов РПЦ?" – подытожил он.