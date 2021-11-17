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Новости Политика Украины
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Кризис в Украине создан Коломойским, который с 2019 года контролирует государственную энергетику, – Кропачев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кризис в Украине создан Коломойским, который с 2019 года контролирует государственную энергетику, – Кропачев

По его словам, у Игоря Валерьевича давно была имперская замашка построить холдинг.

Нынешний энергетический кризис в Украине создан олигархом Коломойским, который после победы Владимира Зеленского получил контроль над государственной энергетикой. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал Виталий Кропачев – предприниматель, который много лет работает на энергетическом рынке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Сегодня в энергетике Украины – масштабный кризис, мы это понимаем, она вызвана отсутствием угля на складах. Отопительный сезон по сути провален. Это ни для кого не секрет. Что будет дальше, мы не понимаем, и Украина вынуждена дорого покупать электроэнергию в Беларуси, чтобы не допускать веерных отключений. С учетом того, что ситуация с режимом Лукашенко непростая, Украина не может поддерживать это варварство Лукашенко в отношении собственного народа, не является ли унижением для государства покупать электроэнергию у Лукашенко?" – спросил Дмитрий Гордон.

Виталий Кропачев ответил: "Есть кризис. Кем он создан? Вся энергетика с 2019 года перешла под контроль Игоря Валерьевича Коломойского. Ее государственная часть – "Центрэнерго", угольные предприятия. То есть непосредственно "понятный ему менеджмент", как он заявлял. Исходя из этого, пошли кризисы", – констатирует предприниматель.

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"Если смотреть на работу – берем кластерами – до 2019 года, "Центрэнерго" генерировало ежегодно прибыль. За три последних года прибыль порядка по официальной отчетности где-то в районе 2,7-2,8 млрд грн. Переведем их в бюджет. С приходом новой власти, с переходом под контроль Игорю Валерьевичу этого предприятия оно сгенерировало 1 миллиард 900 миллионов убытков 2019 года. В 2020 году 824 млн, за первое полугодие 2021 года – 720 млн грн", – отметил Кропачов.

"У Игоря Валерьевича давно была имперская замашка построить холдинг, подобный Рената Леонидовича. Вот и пошел обычный крестовый поход товарища Коломойского на Рената Леонидовича. И это привело к трагедии, которая сегодня на данный момент есть", – считает бизнесмен.

"Цена угля до прихода новой власти составила 2800 грн. А электроэнергия стоила 98 копеек с доставкой. В 2019 году изменили цену в августе. Цена угля стала 1650 грн, а электроэнергия стала 1,68 грн. Где логика? Дальше происходят вещи более трагические. Никто не занимается государственными предприятиями. Идет череда изменений менеджмента Министерства. И мы получаем отсутствие каких-либо подготовок в части развития новых угольных лав и так далее. Более того, из 2 миллиардов дотации в государственный сектор шахт мы получаем на конец года примерно 7 миллиардов. То есть мы занижаем стоимость угля, и увеличиваем бюджетную нагрузку. При этом "Центрэнерго" за весь промежуток времени продает электроэнергию – дошли они до 62% дисконта от себестоимости. Это банальная кража", – отмечает Виталий Кропачев.

Гордон уточнил: "А с началом зимних холодов ситуация ухудшится вообще?"

"Она однозначно ухудшится. Кризис никуда не денешь. Будут веерные отключения. Однозначно будут. Или для определенных групп электроэнергия станет очень дорогой. Завели ситуацию таким образом. То есть это "военные действия", которые осуществляются с 2019 года, они к этому привели. Разве вы уверены, что электроэнергию нам Беларусь будет отпускать по той цене, которая есть сейчас? Я не уверен", – отмечает Кропачев.

"Это будет балансироваться только путем платежек, которые будут получать люди", – прогнозирует Виталий Кропачов.
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Топ комментарии
+29
Він не тільки контролює енергетику і суди, він контролює і президента і Верховну Раду.
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17.11.2021 16:27
+22
Зелеблевотным быть мерзко. Твои родители знают как ты зарабатывашь
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17.11.2021 16:29
+20
Да не может быть
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17.11.2021 16:24
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Да не может быть
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17.11.2021 16:24 Ответить
Криза спровокована Ахметовим, людина якого є Прем'єр міністром (Шмигаль). Саме Шмигаль приклав руку до того що державні шахти зменшили видобуток вугілля в три рази з 10 млн. тон до 3 млн. тон на рік, щоб Ахметов міг імпортувати і продавати в Україні більше свого вугілля! Шмигаля потрібно гнати, він просрав підготовку до зими!
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17.11.2021 16:28 Ответить
Зелеблевотным быть мерзко. Твои родители знают как ты зарабатывашь
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17.11.2021 16:29 Ответить
Да если бы оно этим зарабатывало!!! Оно ведь по зову сердца. Лучше бы оно было мерзавцем, чем дебилом!
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17.11.2021 16:36 Ответить
А если два в одном флаконе?!...дерьма Зеленого
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17.11.2021 16:36 Ответить
вариант...
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17.11.2021 16:37 Ответить
Видобуток державними шахтами вугілля невпинно скорочується як мінімум з 2012 року, тому претензії до Зеленського абсолютно ідіотські! З тими самим претензіями можна звернутись до порошенка, в час роботи якого був найбільший спад видобутку вугілля!
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17.11.2021 18:31 Ответить
Ти задоволений своїм вибором в 2019?
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17.11.2021 17:09 Ответить
Я не тільки задоволений Зеленським, я навіть скажу що Зеленський перевершив мої очікування і стабілізував ситуацію. Бюджет зростає в гривнях та доларах, долар падає, припинились валютні спекуляції які проводила попередня влада задля обвалу гривні, економіка зростає, надійно прокредитована дешевими державними кредитами, виробництво збільшується, експорт збільшується, врожай успішно збираємо і успішно проводимо посівну без істерики з дизпаливом, ціни на пальне контрольовані, ціни на електрику контрольовані, ціни на комуналку контрольовані, олігархи сидять тихо, скоро і порошенко сяде по справжному! Бачить Бог я навіть не очікував такого жорсткого менеджменту від шоумена Зеленського!
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17.11.2021 18:42 Ответить
Тебя током надо лечить.

С учетом недостатка оного при ЗЕ в Украине, ближайшая лечебница находится у Лукашенко.
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17.11.2021 18:46 Ответить
Думаю що дефіцит поставок електрики з Білорусі це теж вигадана проблема. Вже були повідомлення що Білорусь припиняє поставки і вони виявились фейком. Припинили поставки виключно окремим посередникам, а ЗМІ з цього зробили сенсацію. Скорше за все і тут таж сама історія.
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17.11.2021 18:49 Ответить
Интерпретация фактов - бессмысленное занятие.
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17.11.2021 18:51 Ответить
Якщо немає мізків то легше взагалі не думати.
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17.11.2021 19:00 Ответить
Так зачем ты тогда пытаешься это делать?
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17.11.2021 21:35 Ответить
Igor L - Ты идиот? Сколько мразь зелёная платит тебе? Или ты просто обижен разумом?
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17.11.2021 19:54 Ответить
Согласен с Кропачовым на 100%.
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17.11.2021 16:25 Ответить
Начало кризиса

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17.11.2021 17:01 Ответить
А по Г+Г сейчас начнут кричать, что виновата Москва что свет отключают, отличное прикрытие для сумеррейдерской атаки Коломойского и ..Зеленского на активы Ахметова. Зе в доле кпк президент это ясно.
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17.11.2021 18:03 Ответить
Так и Ахметка от Бени не отстает. Они сейчас типа заклятые друзья и партнеры по дерибану страны.

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17.11.2021 18:20 Ответить
Вот именно сейчас над отключением света и отпления в твоем доме работает команда Коломоцского, а ты его отмазуешь
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18.11.2021 08:28 Ответить
Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым Джерело: https://biz.censor.net/r3221279
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17.11.2021 18:21 Ответить
Він не тільки контролює енергетику і суди, він контролює і президента і Верховну Раду.
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17.11.2021 16:27 Ответить
100%
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17.11.2021 16:28 Ответить
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17.11.2021 17:02 Ответить
Ну и кто их выбрал ?!!! Я очень хоршо помню как в меня здесь на сайте кидались говном и обзывали порохоботом.
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17.11.2021 17:51 Ответить
Кропачев хочет реабилетироваться....сдает ублюдков. Только вот кто же это Коломойше помогает и выполняет все указания Бени? ну у кого Вся власть в стране кроме СМИ?!
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17.11.2021 16:28 Ответить
Російськомовні татари vs російськомовні євреї...це українська національна ідея?
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17.11.2021 16:33 Ответить
Тю! Зато ж весело і по-приколу! Правда ж, зебільні дебіли? Вам ж весело і прикольна, а чи ще ні?
І то не Коломойський з Зеленським витворяють, то ті 73% дебілів витворили, суки...
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17.11.2021 16:34 Ответить
ООО ещё огромный вопрос о "Честности" следующих выборов...это Хунта Порошенко и "ОкО" Авакова(как политического оппонента) - дали в 2019 году честный результат....а что будет с выборами в 24 ещё вопрос когда всё в руках плесени и они будут качать Выборы как могут...ведь противовесов то нету....уже...Это мы кричали Белорусам что они никчёмные революционеры...вот в 24 будет и нам испытание....Зе окончательно Забронзовеет и Ермака уже ничего сдерживать не будет...очередное испытание выборами(
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17.11.2021 17:47 Ответить
Та хіба тільки ним,тут іншого кризо-створюючого лайна закрай...
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17.11.2021 16:35 Ответить
Усі віримо Го(р)ндону, чи не віримо?
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17.11.2021 16:36 Ответить
У статті 1 речення го*дона і те питальне.. Як можна вірити чи не вірити питальному реченню? Питання може бути некоректне, маніпулятивне, тенденційне.
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17.11.2021 17:26 Ответить
Криза в Україні створена 73% дебілів, які віддали владу квартальним шавкам.
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17.11.2021 16:39 Ответить
Зато сомнений в Выборах нету...демократия это процесс...и даже выбор Зелёной власти в разы лучше чем Таракан и *****...
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17.11.2021 17:49 Ответить
Беня может только грабить, созидать -не его кредо !

Кто-то может назвать известный бизнес-проект, где Беня был бы официальным учредителем/руководителем !?
Заправки посредственные (налогов почти не платят), футбольный клуб профукал и т.п......
Его кредо - поставить свой менеджмент и доить государство, партнёров и лохов, если подвернулись!
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17.11.2021 16:41 Ответить
Дякую, що мене не згадали!

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17.11.2021 16:41 Ответить
Ще один "підприємець" енергетичного ринку.
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17.11.2021 16:43 Ответить
У меня вопрос
Чьим газом были заполнены газовые хранилища в июне, июле, августе?

похоже Беня их подешевке заполнил газом и продаёт его задорого , а Витренко правду не говорит .
Потому и не купили дешёвый газ для украинцев - бо некуда было заполнять
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17.11.2021 16:52 Ответить
США никогда бы не отменили свои санкции, если бы "Нафтогаз" не попал снова под влияние Бени. Мы конкретно завалили реформу в гос.корпорациях.
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17.11.2021 16:59 Ответить
В Україні є дві свої біди - Ахметов та Коломойський з ручним ЗЕпрезидентом, ВР та центральною владою. Якби добре потримати за вим'я цих двох павуків, то Україна змогла б кредитувати МВФ найближчі десять років.
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17.11.2021 16:53 Ответить
ВУкраїни 4 біди :Рижий, Бєня ,Зєля і ще один корєш з недалекого минулого.
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17.11.2021 17:01 Ответить
В Україні одна велика біда -тупе зебільо -усе гімно від вас
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17.11.2021 17:05 Ответить
в украине одна беда, дремучий, холопский народ)))
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17.11.2021 17:47 Ответить
Уверен, что беспредел устроил Зеля в угоду Бене. Ахметка со своей зелёной єнергетикой-совсем другая история. Е'ё можно было сдержать ограничивая тариф, но этого не было сделано. Хотя и Янукович старался ради Клюева и Ахметки, и порошенко позже подвердил грабительские тарифы ради Ахметки. Но не зелёная энергеика обвалили энергетику страны. Это всего лишь 4% от общего объёма.
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17.11.2021 16:56 Ответить
Та ні. Бардак створив український народ який всі 30 років незалежності ходить по граблях і ніяк не розуміє чому у нього на лобі постійно синці від удару граблів.
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17.11.2021 17:44 Ответить
4% от обьема , но в денежном вьіражении все 20% . "Зеленая єнергетика" вьісасьівает деньги с єнергорьінка , из-за чего страдают закупки єнергоносителей на зимний период.
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17.11.2021 18:25 Ответить
Истинная правда, каломойшу срочно выдать Штатам, Зеленая власть к нему импотентна. Кало Мойша - враг Украины!!!
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17.11.2021 16:58 Ответить
Зеленский его проект ,"крестный отец" беня Каламойш
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17.11.2021 17:16 Ответить
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17.11.2021 16:58 Ответить
Та ты шо??? Это, наверное, Коломойский ахметовские ТЭС поотключал!!!
Ты за кого людей держишь, дядя?
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17.11.2021 17:03 Ответить
Хтось зупинить цього чорта він пограбував Украіну на понад 10 мільярдів доларів ( це два військових бюджети) і йому навіть не висунули підозру.В той час як в трьох краінах проти олігарха порушені мкримінальні справи ,а ось краіна яку пограбував робить вигляд що нічого не сталося.
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17.11.2021 17:05 Ответить
Вот поэтому Ахметка и поссорился с Беней, выставив свою марионетку- Разумкова.
Вдвоём грабить Украину им будет веселее, чем одному Бене.
А кукольный театр на Банковой получит новых кукол...
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17.11.2021 17:08 Ответить
Я так понимаю, этот "эксперД"-"предприниматель, многа лет работавший на рынке энергетики"- делок из одной из фирм-прокладок, через которые ворье зарабатывало "дисконт" на заоблачных тарифах и которые разогнал Витренко? Да на роже у него так и написано: "честный человек"!!!
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17.11.2021 17:09 Ответить
Кризис в Украине создан придурками в правительстве...
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17.11.2021 17:09 Ответить
" Придурки в правительстве " - марионетки -прихвостни какламоя и ахметки,
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17.11.2021 17:20 Ответить
чепуха...за 1000 целковых в Дії,согреемся в фитнесцентре!
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17.11.2021 17:13 Ответить
Кризис в Украине создан Коломойским.-Как же так. Шмыгаль растолковал: папиредники понастроили слишком много ветровых и солнечных электростанций- аж 3,7 % по выработанной электроэнергии. Стоимость электроэнергии ВЭС и СЭС втрое выше и поэтому вся энергетика Украины накрылась медным тазом. Виновата зелёная энергетика .А воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов ни при чём.
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17.11.2021 17:14 Ответить
Рижий верещить, добряче схоже за феберже його схопили.
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17.11.2021 17:23 Ответить
А Беню за фаберже когда?
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17.11.2021 17:31 Ответить
Напомни нам, клоун, кто сейчас везет уголь в Украину, когда на ТЕС угля нет, а у ЗЕ разваливается монобольшинство и рейтинг.

Так кто кого за фаберже дежит?
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17.11.2021 18:49 Ответить
ахахах, есть интересное решения для снижения комуналки, как говорил наш нелох, вот у бени и появилось решение, а вы платите ему налоги, закинчилась эпиха бидности.
Да вас садить надо всех кто у власти сейчас, но боюсь все они свалят в израиль при смене этой гнилой власти
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17.11.2021 17:26 Ответить
так захотел народ Украины, целые 73% с какого-то бодуна решили, что коломойский лучше ахметова, что лучше когда с них будут драть 4 шкуры вместо 3-х... или 7 вместо 5, хрен знает, что там решил мудрый нарид...
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17.11.2021 17:43 Ответить
Рука Бені знаходиться так глибоко в дупі Зеленої потвори , що прийдеться обох на гілці вішати 😀
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17.11.2021 17:43 Ответить
Да, так кто же виноват, то Ахметка, то Беня, Петя точно нет. А может все таки олухи в правительстве, все им мешает, вместе с мозгами. Газа нет, угля нет, с электрикой проблемы, цены, как на дрожжах. Может, Вовочка, пора со своей артбандой?
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17.11.2021 17:48 Ответить
За какого олигарха будем голосовать на следующих выборах? Петю так не хотели, что выбрали Коломойского. Шило - на мыло как говорится...
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17.11.2021 17:57 Ответить
Во эксперд, а то 1.68 эл энергия с 2017г у него память отшибло?
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17.11.2021 18:13 Ответить
Хуже нє будєт. Хоть посмєйомся.
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17.11.2021 21:05 Ответить
Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
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17.11.2021 21:32 Ответить
Ха,Ха,Ха-три раза!
Коломойша таки не промах, а мы все думали про какие-то, прости, Господи, "антиколомойские законы" . Вот же они законы эти : умрите от переохлаждения, дураки или ледяная "кочирышка",- все, что должно остаться от зе_избирателя этой зимой. Я считаю Коломойша великий -дарвинист-практик, фигура равная самому Дарвину! БРАВО!
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17.11.2021 23:02 Ответить
на этом "эксперте" - угольном магнате клейма негде ставить.
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18.11.2021 09:42 Ответить
 
 