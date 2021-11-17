Кризис в Украине создан Коломойским, который с 2019 года контролирует государственную энергетику, – Кропачев

По его словам, у Игоря Валерьевича давно была имперская замашка построить холдинг.

Нынешний энергетический кризис в Украине создан олигархом Коломойским, который после победы Владимира Зеленского получил контроль над государственной энергетикой. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал Виталий Кропачев – предприниматель, который много лет работает на энергетическом рынке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Сегодня в энергетике Украины – масштабный кризис, мы это понимаем, она вызвана отсутствием угля на складах. Отопительный сезон по сути провален. Это ни для кого не секрет. Что будет дальше, мы не понимаем, и Украина вынуждена дорого покупать электроэнергию в Беларуси, чтобы не допускать веерных отключений. С учетом того, что ситуация с режимом Лукашенко непростая, Украина не может поддерживать это варварство Лукашенко в отношении собственного народа, не является ли унижением для государства покупать электроэнергию у Лукашенко?" – спросил Дмитрий Гордон.

Виталий Кропачев ответил: "Есть кризис. Кем он создан? Вся энергетика с 2019 года перешла под контроль Игоря Валерьевича Коломойского. Ее государственная часть – "Центрэнерго", угольные предприятия. То есть непосредственно "понятный ему менеджмент", как он заявлял. Исходя из этого, пошли кризисы", – констатирует предприниматель.

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"Если смотреть на работу – берем кластерами – до 2019 года, "Центрэнерго" генерировало ежегодно прибыль. За три последних года прибыль порядка по официальной отчетности где-то в районе 2,7-2,8 млрд грн. Переведем их в бюджет. С приходом новой власти, с переходом под контроль Игорю Валерьевичу этого предприятия оно сгенерировало 1 миллиард 900 миллионов убытков 2019 года. В 2020 году 824 млн, за первое полугодие 2021 года – 720 млн грн", – отметил Кропачов.

"У Игоря Валерьевича давно была имперская замашка построить холдинг, подобный Рената Леонидовича. Вот и пошел обычный крестовый поход товарища Коломойского на Рената Леонидовича. И это привело к трагедии, которая сегодня на данный момент есть", – считает бизнесмен.

"Цена угля до прихода новой власти составила 2800 грн. А электроэнергия стоила 98 копеек с доставкой. В 2019 году изменили цену в августе. Цена угля стала 1650 грн, а электроэнергия стала 1,68 грн. Где логика? Дальше происходят вещи более трагические. Никто не занимается государственными предприятиями. Идет череда изменений менеджмента Министерства. И мы получаем отсутствие каких-либо подготовок в части развития новых угольных лав и так далее. Более того, из 2 миллиардов дотации в государственный сектор шахт мы получаем на конец года примерно 7 миллиардов. То есть мы занижаем стоимость угля, и увеличиваем бюджетную нагрузку. При этом "Центрэнерго" за весь промежуток времени продает электроэнергию – дошли они до 62% дисконта от себестоимости. Это банальная кража", – отмечает Виталий Кропачев.

Гордон уточнил: "А с началом зимних холодов ситуация ухудшится вообще?"

"Она однозначно ухудшится. Кризис никуда не денешь. Будут веерные отключения. Однозначно будут. Или для определенных групп электроэнергия станет очень дорогой. Завели ситуацию таким образом. То есть это "военные действия", которые осуществляются с 2019 года, они к этому привели. Разве вы уверены, что электроэнергию нам Беларусь будет отпускать по той цене, которая есть сейчас? Я не уверен", – отмечает Кропачев.

"Это будет балансироваться только путем платежек, которые будут получать люди", – прогнозирует Виталий Кропачов.