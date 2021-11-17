Рада завтра может принять в первом чтении законопроект о выплате тысячи Зеленского, - Корниенко
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Верховная Рада может в четверг, 18 ноября, принять в первом чтении законопроект о выплате 1 тыс. грн гражданам Украины за вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19, сообщил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.
"Я надеюсь, что на этой неделе мы проголосуем в первом чтении, в четверг, например, то есть завтра. Если сегодня комитет состоится, то можно в принципе в первом чтении проголосовать. Там несложные законы, они компромиссны. Но дальше будет второе чтение и как мы слышали, будет много поправок, то есть снова будет "поправочный спам" по этому направлению", - сказал он журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время, он отметил, что механизм выплаты этих денег разработает Министерство экономики.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что каждый украинец, получивший две дозы вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных заведений.
Пожалуйста, подождите...
https://vimeo.com/643687875
35 туди - 35 обратно.
куда бабка Надя и дед Вася из села Гейковка Криворожского района намылятся за две тысячи - в фитнес клуб "5 элемент", на лыжи в Буковель или Львовский оперный ???
2. Давно подготовлены левые базы вакцинированных на которые сольют 3 лярда одним махом)
3. Вона нервно курит в сторонке со своей жулиной тысячей - ей такой размах и не снился...
поэтому даже вакцинированные старики (да еще в селе) пока остались с носом... хоть и галасавали за галабародька....
получать подачки от зедоров - западло.. а подачки, мелочью, та ещё с такими зебильными условиями - западло вдвойне..
хотя жлобы, остатки 73%ных лохов, могут утереться, подтянуть штаны-юбки и взять всё, что дают - абы только "на шару"...
стыд и сором с этим лохторатом и его зебильным выбором..(
17 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Сегодня, 17 ноября, «Слуги народа» потянут через Верховную Раду свой законопроект №6298 Елены Шуляк, Давида Арахамии и др., которым увеличивается финансирование «Большого строительства» и ремонтно-дорожных работ. Это гигантские суммы, которые бесконтрольно расходуют и буквально «зарывают» в землю.
Такие информацию приводит сегодня сайт dubinsky.ua.
Законопроект №6298 хотели внести в повестку дня Верховной Рады по упрощенной процедуре еще вчера, однако нардепы провалили это голосование. Даже все «слуги» не поддержали идею нужным количеством мандатов: фракция СН дала лишь 192 голоса, а всего «за» оказалось только 224 нардепа, чего недостаточно.
Сегодня документ снова двинут на переголосование для запуска сокращенной процедуры, и постараются по ходу дособирать, а может и докупить голоса народных избранников. Как это будет делаться - скоро станет ясно.
Очень уж нужно власти получить дополнительное государственное финансирование под дерибан денег на дорогах. Не на постройку новых больниц и спасение людей в разгар пандемии коронавируса, а именно на дороги.
Хотя Минздрав в среду утром отчитался еще о 18,7 тыс. новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине. А также о 769 умерших за минувшие сутки. В больницы попали 4 468 человек.
Зато получить деньги на дороги в такой ситуации для «слуг» намного важнее. Кстати, среда - день оппозиции, и в этот день в Раде обычно рассматривают ее законопроекты. Однако в СН давно забыли о существовании других политических сил, и не считаются ни с кем, кроме себя.
Законопроектом №6298 предусматривается увеличение на 2,5 млрд грн расходов общего фонда для финансирования, как указано в пояснительной записке, «неотложных потребностей» социальной направленности и реализации инфраструктурных проектов. Разбивка по расходам такая:
- 1 млрд грн - на президентскую и правительственную программу по ремонтно-строительным работам;
- 1 млрд грн - на проект «Большое строительство»;
- 500 млн грн - на формирование уставного капитала авиаперевозчика, которого планируют презентовать в конце ноября.
С учетом допрасходов бюджетные траты на ремонты дорог в Украине достигнут 67,3 млрд грн, а на «Большое строительство» - 208 млрд грн. Это пятая часть государственного бюджета в условиях тотальной разрухи в медицине в разгар пандемии коронавируса.
При этом в сложное для людей время власть не оставляет надежды на повышение налогов. Неважно, что людям не хватает зарплат ни на жизнь, ни на лечение, главное для «слуг» - поднять налоговые ставки.
Сегодня Верховная Рада собралась рассматривать во втором чтении скандальный законопроект №5600 Кабмина Дениса Шмыгаля, который изначально преподносился народу как «антиолигархический» и «антиахметовский». Однако олигархи выбили себе пачку послаблений, и он по сути стал «проолигархическим». Просто правительство при помощи ужесточения ряда норм латает бюджетные дыры, снова залезая людям в карман.
- Тимошенко: законом №5600 власть бьет по самым бедным и лишает людей последнего. Видео
Причем не прислушиваясь ни к кому: ко второму чтению в законопроект №5600 было подано 11,3 тыс. правок, большая часть которых была проигнорирована.
Только 28 предложений от депутатских фракций и групп и одно предложение внефракционного депутата Александра Дубинского будут рассмотрены на заседании. Предложение Дубинского: исключить пункт 20 третьего раздела I законопроекта, который устанавливает ставку 18% НДФЛ от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.
Власти готовят для украинского народа новую обдираловку. Но при этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия с коллегами продолжает лоббировать налоговые льготы для табачного и игорного бизнеса, сокращая их поступления в госбюджет, и по ходу помогают крупным олигархам уровня Рината Ахметова сэкономить на акцизах.
Примечательно, что законопроект №5600 ставят на рассмотрение в конце дня. Скорее всего, чтобы он затерялся среди прочих менее важных вопросов, вроде переименований, и легче прошел через Раду.
Редактор, а что Зеленский из своего кармана ее выплачивает ?
ибо охрана чёт спокойно смотрела на это... а вдруг бы она в него плюнула??? )))))))
вышла первая часть раследования о срыве операции от Белингкэт.. ЗЕ с Ермоком сильно врали всему миру, это ганьба и импичмент
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2021/11/17/inside-wagnergate-ukraines-brazen-sting-operation-to-snare-russian-mercenaries/
https://www.dsnews.ua/politics/yanukovich-tezh-najivno-poviriv-shcho-vin-priborkav-kijiv-politolog-natyaknuv-na-naslidki-uhvalennya-zakonu-pro-stolicyu-17112021-443063
Этот второй разговор, как и первый, не мог быть независимо подтвержден Bellingcat.
На следующее утро, когда первая группа из 33 человек уже выезжала из Москвы, команда ГУР МОУ смогла успешно перебронировать билеты не на среду 29, а на четверг 30 июля. Второй группе из 13 наемников поменяли билеты до субботы, 1 августа. Позже этим утром Бурба сказал, что сообщил в канцелярию президента, что план все еще выполняется, хотя и с пятидневной задержкой.
Враги внутри и снаружи
Но когда автобус с 33 наемниками уехал, в Беларуси не все было хорошо. Президентские выборы были назначены менее чем через две недели, 9 августа, и политические настроения были напряженными. Опасаясь врагов изнутри и снаружи, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко расправлялся со своими предполагаемыми соперниками. КГБ уже заключило в тюрьму главного оппозиционера Сергея Цихановского всего через два дня после того, как он объявил свою кандидатуру. Однако 15 июля его жена - Светлана Цихановская - вступила в президентскую гонку на фоне широкой международной поддержки и симпатий к оппозиции страны.
Паранойя Лукашенко не ограничивалась только предполагаемыми западными заговорами с целью его смещения. Сообщается также, что он опасался предательского вмешательства со стороны своего единственного союзника - Кремля. Как сообщается, на неофициальной встрече с представителями белорусских СМИ 9 июля Лукашенко заявил, что в стране задержаны четыре сотрудника ГРУ и что они «работали в координации с [лидером оппозиции] Сергеем Цикановским». На видеозаписи речи перед офицерами белорусского спецназа 24 июля (которая была удалена с веб-сайта президента, но все еще доступна в архивной версии ) он говорил о неуказанных внешних силах, которые могут попытаться создать «Майдан» [народное восстание] с помощью из«Профессиональные солдаты», работающие за большие деньги в частных военных компаниях и имеющие опыт «провокаций по всему миру».
Днем 24 июля 2020 года, когда Лукашенко произносил свою воинственную речь, именно такая группа из 33 опытных наемников случайно прибыла на белорусскую границу.
По словам членов группы наемников, опрошенных Bellingcat, их первоначальная попытка пересечь границу с использованием фальшивых контрактов не увенчалась успехом. Несмотря на то, что у них были документы, которые были более или менее идентичны тем, которые использовались предыдущим пассажиром-испытателем ГУР МОУ, им сказали, что документы не в порядке. Белорусские пограничники поинтересовались, куда едут люди. Некоторые наемники в шутку ответили, что все едут к своей больной бабушке в Минске.
Однако после непродолжительного ожидания на границе стало очевидно, что та же самая коррупционная процедура, которую использовал тестовый пассажир, снова сработает. Всем 33 были проданы «правильные» трудовые договоры по 1000 рублей каждый, и им было разрешено въехать в Беларусь.
33 трезвенника в Минске
Оказавшись на территории Беларуси и направляясь в Минск, «Артур Павлович» сообщил Миляеву об изменении планов и направил автобус до трехзвездочной гостиницы Минска, где турагент забронировал для мужчин проживание на первую ночь поездки. пятидневное ожидание. Поначалу, узнав о задержке, мужчины расстроились. Но после того, как «Шаман» получил подтверждение от «Павловича», что их пребывание в Минске будет рассматриваться как оплачиваемая работа, они расслабились и следовали строгим инструкциям: соблюдать военную дисциплину, не употреблять алкоголь и не слоняться по городу.
Однако из-за нехватки посетителей мужчины не могли оставаться в отеле в центре города более двух дней. 27 июля 32 из 33 присутствующих были переселены в санаторий «Беларусьочка » за чертой города. Оставшийся наемник - единственный, у кого был белорусский паспорт - остался у родственников в Минске.