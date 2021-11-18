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Луганщина (6242) Красный Крест (400) гуманитарная помощь (1202)

Красный Крест направил в оккупированную часть Луганской области 30 тонн товаров медицинского назначения. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Сегодня в оккупированные районы Луганской области через КПВВ "Счастье" проследовало более 30 тонн гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Красный Крест направил в оккупированную часть Луганской области 30 тонн товаров медицинского назначения 01

"Жителям ОРЛО от МККК доставлены товары медицинского назначения, в том числе для оказания первой помощи при заболевании COVID-19, канцелярских принадлежностей, детской мебели", - говорится в сообщении.

Красный Крест направил в оккупированную часть Луганской области 30 тонн товаров медицинского назначения 02

Смотрите также: Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 71 тонну гуманитарной помощи. ФОТО

Красный Крест направил в оккупированную часть Луганской области 30 тонн товаров медицинского назначения 03

Следует отметить, что движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами.
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Топ комментарии
+13
От на хера ?
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17.11.2021 17:10
+13
Підкормлють сепарів, щоб зголоду не пухнули... Цей червоний хрест - напрямую, офіційно, фінансує будь який сепаратизм і тероризм...
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17.11.2021 17:13
+10
Окупанти підзароблять...
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17.11.2021 17:09
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Окупанти підзароблять...
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17.11.2021 17:09 Ответить
От на хера ?
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17.11.2021 17:10 Ответить
Підкормлють сепарів, щоб зголоду не пухнули... Цей червоний хрест - напрямую, офіційно, фінансує будь який сепаратизм і тероризм...
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17.11.2021 17:13 Ответить
А канцтовары этим малограмотным олигофренам нафига?
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17.11.2021 17:19 Ответить
Презервативов 30 тонн, чтоб орки меньше размножались.
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17.11.2021 17:30 Ответить
Donation to Red Cross- support terrorism!
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17.11.2021 17:36 Ответить
А может сбросить боярышниковую бомбу, и фсьо.
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17.11.2021 17:40 Ответить
червоний фонд підтримки червоних терористів грошікі пиляє, ***** мєрзость
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17.11.2021 17:53 Ответить
А єтот Креест с нашей сторони кому то помогал или только сепарам?
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17.11.2021 18:02 Ответить
Вот честно, лучше б куда то в Африку направили.
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17.11.2021 18:02 Ответить
То не жителям ОДЛО а воякам ОРДЛО.. Ні разу не чув від родичів які там мешкають..щоб ім якісь ліки роздавали
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17.11.2021 18:31 Ответить
Гниды.Спонсары кацапского тероризма.
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17.11.2021 19:36 Ответить
А в Эфиопии сепаратисты не пускают миссию с гуманитарной помощью, голод там...
Партия тыграй, в которой и Гебреисус состоит... пока он, не жалея сил, мир спасает -
его однопартийцы и друзья в его стране геноцидят...
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18.11.2021 00:28 Ответить
Презиков им побольше . Что-бы дураки не плодились.
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18.11.2021 05:05 Ответить
Никто даже не интересуется конкретными лицами , участвующими в разграблении гуманитарной помощи от международных организаций.
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18.11.2021 07:17 Ответить
Принципово не купую марки червоного хреста
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18.11.2021 09:04 Ответить
 
 