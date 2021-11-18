Красный Крест направил в оккупированную часть Луганской области 30 тонн товаров медицинского назначения. ФОТО
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Сегодня в оккупированные районы Луганской области через КПВВ "Счастье" проследовало более 30 тонн гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Жителям ОРЛО от МККК доставлены товары медицинского назначения, в том числе для оказания первой помощи при заболевании COVID-19, канцелярских принадлежностей, детской мебели", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами.
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