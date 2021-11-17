Минэнергетики ФРГ о паузе в сертификации "Северного потока-2": Сугубо регуляторный вопрос

В Берлине исключают предположения о политических мотивах приостановки процесса сертификации "Северного потока-2".

Об этом заявили в среду в Минэкономики и энергетики ФРГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот регуляторный акт не является политическим актом, это чисто регуляторные вопросы", - заверила представитель министерства.

В ведомстве отметили, что Федеральное сетевое агентство является единственным органом, отвечающим за данный процесс. В ходе проверки регулятор пришел к выводу, что оператор, нуждающийся в сертификации "Северного потока 2", должен организовать свою работу таким образом, чтобы она отвечала немецким законам.

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"Это условие должно быть выполнено", - подчеркнула представитель министерства на брифинге.

Базирующаяся в Швейцарии Nord Stream 2 AG решила не переформатировать существующую компанию, а основать дочернюю компанию согласно немецкому законодательству только для немецкой части линии. Эта дочерняя компания должна стать владельцем и эксплуатировать немецкий участок газопровода. Сама дочерняя компания должна в таком случае отвечать требованиям Закона об энергетике относительно независимости оператора транспортной сети, отмечают немецкие чиновники.

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Как только Федеральное сетевое агентство получит все необходимые документы (об анбандлинге), процесс сертификации будет продлен в рамках указанных сроков – 4 месяца с момента подачи заявки.