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Минэнергетики ФРГ о паузе в сертификации "Северного потока-2": Сугубо регуляторный вопрос

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Минэнергетики ФРГ о паузе в сертификации

В Берлине исключают предположения о политических мотивах приостановки процесса сертификации "Северного потока-2".

Об этом заявили в среду в Минэкономики и энергетики ФРГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот регуляторный акт не является политическим актом, это чисто регуляторные вопросы", - заверила представитель министерства.

В ведомстве отметили, что Федеральное сетевое агентство является единственным органом, отвечающим за данный процесс. В ходе проверки регулятор пришел к выводу, что оператор, нуждающийся в сертификации "Северного потока 2", должен организовать свою работу таким образом, чтобы она отвечала немецким законам.

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"Это условие должно быть выполнено", - подчеркнула представитель министерства на брифинге.

Базирующаяся в Швейцарии Nord Stream 2 AG решила не переформатировать существующую компанию, а основать дочернюю компанию согласно немецкому законодательству только для немецкой части линии. Эта дочерняя компания должна стать владельцем и эксплуатировать немецкий участок газопровода. Сама дочерняя компания должна в таком случае отвечать требованиям Закона об энергетике относительно независимости оператора транспортной сети, отмечают немецкие чиновники.

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Как только Федеральное сетевое агентство получит все необходимые документы (об анбандлинге), процесс сертификации будет продлен в рамках указанных сроков – 4 месяца с момента подачи заявки.
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Сци в очі, а воно тобі все про росу розповідає ! Яке лицемірство , от нічого "не бачать і не розуміють" ! Огидно від німців ці мантри чути, то формули якісь для України понаписують під диктовку ФСБ РФ , то - це чисто "економічне" питання і "ніякої політики"...
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17.11.2021 17:15 Ответить
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17.11.2021 17:39 Ответить
"Принимай нас,Дойчланд- красавица ! " (с)
https://www.youtube.com/watch?v=NRZrH6gdpyQ
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17.11.2021 17:45 Ответить
Возьми с полочки пирожок, уже не первая ветка где ты это событие выкладываешь.
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17.11.2021 18:47 Ответить
так несчастье как ни как
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17.11.2021 18:52 Ответить
Несчастье это рашоботить в интернете потому что ни на что другое неспособен. Кроме как рашоботить у тебя еще есть какой-нибудь доход?
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17.11.2021 18:59 Ответить
Понятно, осталось чисто бумажные формальности...
Как говорится - провожающих просим покинуть вагоны.
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17.11.2021 18:59 Ответить
Да, просто бабушка Меркель решила порулить газпромовской внучкой. Для этого она (внучка, а не Меркель) срочно и создаётся с передачей всех активов СП-2, находящихся в Германии. А то получается, что до последнего времени юристы Газпрома о такой необходимости не знали и даже не подозревали. Хотели из швейцарского кантона Цуг все рулить, как в незабвенном "РосУкрЭнерго". Привычка, однако... А так Меркель даже из своей берлинской квартиры переезжать не понадобится
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17.11.2021 19:06 Ответить
 
 