Старшему администратору и санитарке дома престарелых в Днепре, где погибли пенсионерки, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
При процессуальном руководстве Центральной окружной прокуратуры города Днепра старшему администратору и санитарке частного пансионата для пожилых людей сообщено о подозрении в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего погибли пять женщин (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 16 ноября 2021 года в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепра из-за вероятного замыкания электропроводки произошел пожар. В результате отравления угарным газом погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет.
"В настоящее время задержаны администратор и санитарка этого заведения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, устанавливается причастность к преступлению других лиц", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что предварительное расследование осуществляется следственным отделом Днепровского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в области.
Как сообщалось, 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе Днепра обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.
Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом.
Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пожар произошел в частном доме престарелых "Тепло любимых", где в общей сложности проживали 30 человек, из которых 23 - лежачие больные.
Пожалуйста, подождите...
Стопудова.
Хз что там ему докладывали но что докладывать если их официально НЕТ.
Нет такого вида деятельности - нет штата, не ответственных.
а стрелочник всегда найдется.
А Зелина команда и дальше будет в потолок плевать и лениться переписать например с Польши или Литвы законодательство по частным домам престарелых и требованиям к ним..
До следующего пожара.
Престарелые, нуждающиеся в ежедневном специфическом уходе есть. Дома такие есть.
А домов престарелых НЕТ.
клиника.
Сегодня около 13 часов несколько неизвестных затащили в машину человека. Все случилось во дворе по улице Эдуарда Фукса, 15. Об этом сообщает svoi.kr.ua
- По предварительной информации похитителей было четверо. Автомобиль отправился в неизвестном направлении, - отмечается в сообщении. - В городе введен план перехват. Полиция разыскивает минивэн Renault Traffic темно-зеленого цвета с номерами АО2900ЕХ. Ранее этот автомобиль передвигался с табличкой «Велике будівництво».
Всех, кому известно местонахождение этого транспортного средства, просят обращаться на линию 102.