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Старшему администратору и санитарке дома престарелых в Днепре, где погибли пенсионерки, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Старшему администратору и санитарке дома престарелых в Днепре, где погибли пенсионерки, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Центральной окружной прокуратуры города Днепра старшему администратору и санитарке частного пансионата для пожилых людей сообщено о подозрении в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего погибли пять женщин (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 16 ноября 2021 года в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепра из-за вероятного замыкания электропроводки произошел пожар. В результате отравления угарным газом погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

"В настоящее время задержаны администратор и санитарка этого заведения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, устанавливается причастность к преступлению других лиц", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что предварительное расследование осуществляется следственным отделом Днепровского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в области.

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Как сообщалось, 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе Днепра обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом.

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Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пожар произошел в частном доме престарелых "Тепло любимых", где в общей сложности проживали 30 человек, из которых 23 - лежачие больные.
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санитарка виновата-к гадалке не ходи
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17.11.2021 17:26 Ответить
еще бы. Это же санитарка делала проводку в доме и отвечала за работу автоматики на щитке.
Стопудова.
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17.11.2021 21:17 Ответить
Быстро нашли стрелочника и машиниста.
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17.11.2021 17:37 Ответить
А власник ? Він може має з десяток таких будинків. Щось трапиться в них, теж адміністратора звинуватять ?
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17.11.2021 17:41 Ответить
Тут питання більш широке. Оскільки люди що там знаходилися мають обмежені фізичні можливості, то власник повинен так комплектувати штат, щоби було забезпечено безпеку при виникненні надзвичайних ситуацій
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17.11.2021 18:03 Ответить
"Уборщиці" скоро всю країну розвалять... Пілять.))))))))
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17.11.2021 17:48 Ответить
Якщо заклад приватний, то у ньому має бути штатний розклад і кожний працівник мати посадові обов'язки. Не знаю як адміністратор, а санітарка за пожежну безпеку не відповідає точно. Інше питання, чи працювало штатне опалення, а якщо ні, то питання до відповідальних за технічний стан. Можливо через відсутність опалення і сталося коротке замикання
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17.11.2021 17:59 Ответить
в Украине нет частных домов престарелых - не существует такого вида деятельности. Два года назад при похожем случае - пожаре в доме престарелых (частном и незаконном как и все частные) Зеленский строго насупил брови и приказал проверить все незаконные такие дома.
Хз что там ему докладывали но что докладывать если их официально НЕТ.
Нет такого вида деятельности - нет штата, не ответственных.
а стрелочник всегда найдется.
А Зелина команда и дальше будет в потолок плевать и лениться переписать например с Польши или Литвы законодательство по частным домам престарелых и требованиям к ним..
До следующего пожара.
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17.11.2021 21:20 Ответить
А власнику закладу про "незаконну підприємницьку діяльність" "підозру" повідомили?
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17.11.2021 18:30 Ответить
А як же заяви про те що будинок не зареєстрований як такий що використовується для проживання літніх людей. та інвалідів.... Адже там інші вимоги для безпеки .
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17.11.2021 19:18 Ответить
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17.11.2021 19:32 Ответить
не зарегистрирован потому что в Украине НЕТ такого вида деятельности - регистрировать нечего при всем желании зарегистрировать.
Престарелые, нуждающиеся в ежедневном специфическом уходе есть. Дома такие есть.
А домов престарелых НЕТ.
клиника.
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17.11.2021 21:21 Ответить
Как быстро "стрелочников" нашли. Еще и причина пожара не установлена, а "виновные" уже назначены . И ни слова про директора и хозяина заведения . Отличное правосудие у зеленомордых
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17.11.2021 19:31 Ответить
В Кривом Роге на автомобиле "Велике будівництво" похитили человека


Сегодня около 13 часов несколько неизвестных затащили в машину человека. Все случилось во дворе по улице Эдуарда Фукса, 15. Об этом сообщает svoi.kr.ua

- По предварительной информации похитителей было четверо. Автомобиль отправился в неизвестном направлении, - отмечается в сообщении. - В городе введен план перехват. Полиция разыскивает минивэн Renault Traffic темно-зеленого цвета с номерами АО2900ЕХ. Ранее этот автомобиль передвигался с табличкой «Велике будівництво».
Всех, кому известно местонахождение этого транспортного средства, просят обращаться на линию 102.
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17.11.2021 19:33 Ответить
 
 