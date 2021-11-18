"На фоне подорожания энергоносителей в Украине резко выросли цены на социальные пищевые продукты", - вице-президент НААН Балян
Новости Цензор.НЕТ Экономика
В Украине зафиксировано значительное подорожание ряда продовольственных продуктов, в том числе социальных. И все это – на фоне очевидной неготовности государства к отопительному сезону и "холодной зиме", которую предсказывает ряд аналитиков.
Следовательно, в Украине на фоне энергетического кризиса может вспыхнуть и продовольственный, считает вице-президент НААН, академик Ануш Балян, сообщает Цензор.НЕТ.
Ануш Балян Фото: Пресс-служба НААН Украины
Рост цен на продукты первой необходимости в розничной сети имеет тревожную тенденцию. Ведь производителям из-за энергетического кризиса приходится повышать цены, и некоторые играют на спекулятивных опциях, отмечает вице-президент НААН.
По данным официальной статистики, в Украине подорожал ряд социальных продуктов, таких как крупы, макаронные изделия, мука и хлеб.
"Килограмм гречки уже подорожал на 17,5%, риса – почти на 28%, манной крупы – на 17,3%. На 20-22% выросла стоимость хлеба популярных сортов. Сезон сахароварения только разворачивается, а стоимость сахара уже подскочила на 27%-30%. До 45-50 гривен за десяток выросла стоимость яиц в магазинах, и это только промежуточный показатель. Но и этот скачок не столь поразителен, как цены на масло, которое подорожало на 67%", - отметила Балян.
Однако настоящим ценовым антилидером стал продукт, привыкший считаться украинским национальным достоянием – сало. Переход свиноферм на мясные породы повлек за собой стремительный рост стоимости социальной закуски. На рынках столицы самое дешевое сало стоит 170-180 гривен, а лучшие сорта – 350. И это – несмотря на рекордный импорт дешевой свинины из Европы, достигший более 6 тысяч тонн.
В свою очередь подорожание сала и мяса на фоне повышения цен на энергоносители повлекло за собой "эффект домино" в мясопереработке. Так, индекс роста цен на колбасные изделия и сосиски составил 104%.
"Очень часто диспропорция между ценами производителя и ценами на продукты в рознице безумна. Но, по утверждению закона Парето, 20% усилий дают 80% результата. И наоборот. Поэтому украинская торговля четко придерживается такой догмы", - комментирует Ануш Валериевна.
Она также отметила, что ряд отечественных пищевых продуктов преимущественно вывозят за границу, что также приводит к повышению цен на внутреннем рынке. В частности, Украина экспортирует около 80 тысяч тонн меда, что составляет более 90% его производства. Следовательно, стоимость этого продукта для украинцев достигла 400 грн за литр.
По мнению ученой, такая диспропорция цен может спровоцировать наступление не только энергетического, но и продовольственного кризиса.
"Мы, аграрии, беспокоимся о том, чтобы на фоне удорожания электричества и газа грядущая зима еще и не была голодной. В первую очередь для украинцев, чьи доходы уже съедают стремительно растущие цены. Хорошо, что этим занимаются ООН и благотворители. Илон Маск уже ведет переговоры с ООН о том, как они могут потратить его 6 миллиардов долларов на борьбу с голодом в мире. Не пора ли последовать примеру и украинским богачам? Тем более, что у них в руках рынок энергоносителей, а это – фактическая власть", – резюмировала вице-президент НААН.
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Я ашібся- не прокатіт.
Сколько раз твердили миру что внешность обманчива. О человеке нужно судить по делам а не потому как он вам может понравится
Поэтому затраты на ГСМ и электроэнергию нифига не влияют на конечную цену продуктов.
Цены ж Санта Клаус по ночам на крышах магазинов устанавливает, а помогают ему специально обученные леприконы.
Як то кажуть у Британії...
"Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу і ви отримаєте війну"
Олія 1 літр - 11грн.
Цукор - 3.8грн.
Буханка хліба - 1.5грн.
Десяток яєць - 7грн.
М"ясо - 30грн.
10 яиц - 1,3 руб.
литр молоко - 22 копейки
1 кг говядины - 2 рубля. И что ?
Говорят при Николае Втором 1 кг мяса стоил 46 копеек, А при Петре 1 кг медвежатины - 50 копеек.
Полегчало ?
Всё же, при переводе в доллары, при Брежневе цены были выше, чем при премьерстве Тимошенко.
Когда гривну ввели, то было 1,8. Потом был дефолт в РФ и доллар стал 3,85. Потом доллар постепенно вырос до 4,95 к моменту когда Юля стала Премьером. Её сняли, но курс был таким же. Потом досрочные и Юля стала снова Премьер-министром, которому НБУ вообще-то не подчиняется.
Надвигались выборы. Ющенко пояснили, что ему ничего не светит, потому он поддержал Януковича, с которым до того подписал Ширку.
По совету команды политтехнологов Пола Манафорта, Януковичу сказали, что он выборы не выиграет, если не обвалится экономика Украины.
Тогда финансовый спекулянт Ющенко дает команду Главе НБУ Стельмаху уронить гривну до 12-ти, на фоне мирового кризиса. Из Казначейства вывели в 4 банка, которыми владели члены ПР 120 млрд грн, которые бесследно исчезли. Юля трижды требовала отставки Стельмаха, но депутаты Януковича блокировали трибуну Рады.
Позже доллар откатился до 8-ми.
Вот так это было.
Ну не мог я, как давний член партии не заступиться за Лидера нашей партии. И не мог отказать себе в удовольствии развенчать лживую манипуляцию про сравнение 1,8 и 8.
И да, я уверен, что в нынешней ситуации только Юлии Тимошенко по силам вытянуть Украину из полета в пропасть.
- Два уголовных дела в РФ
- Две ходки в СИЗО, одна в тюрьму
- Подельник Лазаренко 9 лет тюрьмы
- Прорыв гос. границы (пока отделалась легким испугом)
И самое главное. Ни кто, ни Кучма, ни Ющенко, ни Порошенко не могли с ней сработаться. Слишком большие эмоции у отставной козы барабанщицы
Первый раз в СИЗО, как только решила навести порядок в угольной отрасли.
Два уголовных дела в РФ, которая агрессор и враг. И будь она агентом Путина, тот бы в жизни не разрешил ее посадить, как не разрешает даже сунуть в СИЗО Медведчука.
Суд в США назвал Тимошенко ЖЕРТВОЙ Павла Лазаренко, а не подельницей. Стриг с неё Паша.
А гражданин Украины не имеет права пересечь нашу границу? Там скорее уголовка против пограничников, которые препятствовали народному депутату...
Против неё, Ахметов и Пинчук (отобрала у них Криворожсталь), Фирташ (выкинула из Украины РосУкрэнерго, на котором он зарабатывал вместе с Ющенко), не давала воровать Педро, против неё Хорошковский, Коломойский (кричал, что если она станет Президентом, то он уедет из страны), Азаров, Янукович, Колесников, Герман, Гереги, Медведчук, Суркис, Новинский...
Как-то не выходит у неё дружбы с олигархами...
П.С. Ставлю 100 американских президентов, что и в 2024 году старушке на лабутенах ничего не светит
Будь агентом Путина, Янукович и пальцем бы не посмел её тронуть. Что не говори, но если РосУкрэнерго частично владел Фирташ, то 51% принадлежал Газпрому, а всем давно известно, что это ЛИЧНАЯ кормушка Путина.
А уж наличие в РФ уголовных дел против неё, вот лучшего доказательства в защиту Юли и найти трудно, спасибо что напомнили ))))
https://www.pravda.com.ua/news/2007/09/21/3287500/
"На прошлой неделе она посетила нового премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, а сегодня, сказала Тэтчер, «я готова приехать в Киев, чтобы помочь Юлии защитить независимость Украины». http://glasweb.com/news31265/
"Такие люди, как Леди Маргарет, рождаются раз в столетие и является большим счастьем для страны и народа, которым они посвящают свою жизнь" (Юлия Тимошенко)
https://lb.ua/news/2013/04/08/195861_timoshenko_skorbit_konchine_tetcher.html
Я думаю достаточно ссылок. Но можно и еще поискать )))
Чому ?
А "Ахмєтка і Пєтя" щодня сруть "зеленому лайну" у штани.
- Тому що це на Новий рік?
- Тому що це морг!