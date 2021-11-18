РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6362 посетителя онлайн
Новости Экономика
4 847 62
повышение цен (38) НААН (19) Балян Ануш (1)

"На фоне подорожания энергоносителей в Украине резко выросли цены на социальные пищевые продукты", - вице-президент НААН Балян

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В Украине зафиксировано значительное подорожание ряда продовольственных продуктов, в том числе социальных. И все это – на фоне очевидной неготовности государства к отопительному сезону и "холодной зиме", которую предсказывает ряд аналитиков.

Следовательно, в Украине на фоне энергетического кризиса может вспыхнуть и продовольственный, считает вице-президент НААН, академик Ануш Балян, сообщает Цензор.НЕТ.

На фоне подорожания энергоносителей в Украине резко выросли цены на социальные пищевые продукты, - вице-президент НААН Балян 01

Ануш Балян Фото: Пресс-служба НААН Украины

Рост цен на продукты первой необходимости в розничной сети имеет тревожную тенденцию. Ведь производителям из-за энергетического кризиса приходится повышать цены, и некоторые играют на спекулятивных опциях, отмечает вице-президент НААН.

По данным официальной статистики, в Украине подорожал ряд социальных продуктов, таких как крупы, макаронные изделия, мука и хлеб.

"Килограмм гречки уже подорожал на 17,5%, риса – почти на 28%, манной крупы – на 17,3%. На 20-22% выросла стоимость хлеба популярных сортов. Сезон сахароварения только разворачивается, а стоимость сахара уже подскочила на 27%-30%. До 45-50 гривен за десяток выросла стоимость яиц в магазинах, и это только промежуточный показатель. Но и этот скачок не столь поразителен, как цены на масло, которое подорожало на 67%", - отметила Балян.

Однако настоящим ценовым антилидером стал продукт, привыкший считаться украинским национальным достоянием – сало. Переход свиноферм на мясные породы повлек за собой стремительный рост стоимости социальной закуски. На рынках столицы самое дешевое сало стоит 170-180 гривен, а лучшие сорта – 350. И это – несмотря на рекордный импорт дешевой свинины из Европы, достигший более 6 тысяч тонн.

В свою очередь подорожание сала и мяса на фоне повышения цен на энергоносители повлекло за собой "эффект домино" в мясопереработке. Так, индекс роста цен на колбасные изделия и сосиски составил 104%.

"Очень часто диспропорция между ценами производителя и ценами на продукты в рознице безумна. Но, по утверждению закона Парето, 20% усилий дают 80% результата. И наоборот. Поэтому украинская торговля четко придерживается такой догмы", - комментирует Ануш Валериевна.

Она также отметила, что ряд отечественных пищевых продуктов преимущественно вывозят за границу, что также приводит к повышению цен на внутреннем рынке. В частности, Украина экспортирует около 80 тысяч тонн меда, что составляет более 90% его производства. Следовательно, стоимость этого продукта для украинцев достигла 400 грн за литр.

По мнению ученой, такая диспропорция цен может спровоцировать наступление не только энергетического, но и продовольственного кризиса.

"Мы, аграрии, беспокоимся о том, чтобы на фоне удорожания электричества и газа грядущая зима еще и не была голодной. В первую очередь для украинцев, чьи доходы уже съедают стремительно растущие цены. Хорошо, что этим занимаются ООН и благотворители. Илон Маск уже ведет переговоры с ООН о том, как они могут потратить его 6 миллиардов долларов на борьбу с голодом в мире. Не пора ли последовать примеру и украинским богачам? Тем более, что у них в руках рынок энергоносителей, а это – фактическая власть", – резюмировала вице-президент НААН.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Насправді винні зебіли.
Я ашібся- не прокатіт.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:01
+11
Вороватая шобла совсем не недоумки - недоумки их выбирали.
показать весь комментарий
17.11.2021 19:07
+10
Зеленский и его шобла воровитых недоумков во главе с Коломойшей Ни в чём Не Финофаты!!!
показать весь комментарий
17.11.2021 17:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский и его шобла воровитых недоумков во главе с Коломойшей Ни в чём Не Финофаты!!!
показать весь комментарий
17.11.2021 17:57 Ответить
Насправді винні зебіли.
Я ашібся- не прокатіт.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:01 Ответить
Вороватая шобла совсем не недоумки - недоумки их выбирали.
показать весь комментарий
17.11.2021 19:07 Ответить
Зеленский хороший и хочет добра. Просто ему все мешали-особенно собственные яйца.
Сколько раз твердили миру что внешность обманчива. О человеке нужно судить по делам а не потому как он вам может понравится
показать весь комментарий
17.11.2021 21:12 Ответить
Брехня. Наоборот, всё подешевели - Коля Котлета-Тищенко
показать весь комментарий
17.11.2021 17:58 Ответить
Це який треба мати розум-щоб знайти зв'язок...
показать весь комментарий
17.11.2021 17:59 Ответить
И вправду. Ведь товары прямо с полей и ферм попадают в холодильники без всякой логистики.

Поэтому затраты на ГСМ и электроэнергию нифига не влияют на конечную цену продуктов.

Цены ж Санта Клаус по ночам на крышах магазинов устанавливает, а помогают ему специально обученные леприконы.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:36 Ответить
Не ваш, у вас его нет
показать весь комментарий
17.11.2021 19:42 Ответить
Все зростання ще попереду. Ще плюс будемо закуповувати вугілля в агресора...
Як то кажуть у Британії...
"Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу і ви отримаєте війну"
показать весь комментарий
17.11.2021 18:00 Ответить
Як видається, усе вугілля, що закупали зелені надійшло з московії. А добували його на донбасі. Лише Ахметов виявився русофобом. Купляв в Україні і Штатах.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:12 Ответить
І по якій ціні надійшло ?
показать весь комментарий
17.11.2021 18:17 Ответить
Не мониторив.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:21 Ответить
Вам мінус.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:25 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 18:36 Ответить
☺️😊
показать весь комментарий
17.11.2021 21:05 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 18:02 Ответить
2008 рік. А тут була Юлька-вароффка.

Олія 1 літр - 11грн.
Цукор - 3.8грн.
Буханка хліба - 1.5грн.
Десяток яєць - 7грн.
М"ясо - 30грн.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:39 Ответить
При Брежневе цены были
10 яиц - 1,3 руб.
литр молоко - 22 копейки
1 кг говядины - 2 рубля. И что ?
Говорят при Николае Втором 1 кг мяса стоил 46 копеек, А при Петре 1 кг медвежатины - 50 копеек.
Полегчало ?
показать весь комментарий
17.11.2021 19:14 Ответить
При Брежневе инженер получал 120 рублей, уборщица 70 рублей, учитель 120 рублей.
Всё же, при переводе в доллары, при Брежневе цены были выше, чем при премьерстве Тимошенко.
показать весь комментарий
17.11.2021 21:25 Ответить
При Кучме доллар стоил 1 грн. 80. А при премьерстве Жульки стал стоить 8. Разумеется она не причем
показать весь комментарий
17.11.2021 21:43 Ответить
Давайте по фактам, без брехни.

Когда гривну ввели, то было 1,8. Потом был дефолт в РФ и доллар стал 3,85. Потом доллар постепенно вырос до 4,95 к моменту когда Юля стала Премьером. Её сняли, но курс был таким же. Потом досрочные и Юля стала снова Премьер-министром, которому НБУ вообще-то не подчиняется.
Надвигались выборы. Ющенко пояснили, что ему ничего не светит, потому он поддержал Януковича, с которым до того подписал Ширку.
По совету команды политтехнологов Пола Манафорта, Януковичу сказали, что он выборы не выиграет, если не обвалится экономика Украины.
Тогда финансовый спекулянт Ющенко дает команду Главе НБУ Стельмаху уронить гривну до 12-ти, на фоне мирового кризиса. Из Казначейства вывели в 4 банка, которыми владели члены ПР 120 млрд грн, которые бесследно исчезли. Юля трижды требовала отставки Стельмаха, но депутаты Януковича блокировали трибуну Рады.
Позже доллар откатился до 8-ми.

Вот так это было.
показать весь комментарий
17.11.2021 22:53 Ответить
В данном случае речь шла не о Т. , о сравнении цен. Но , не понятно , как боком здесь Тимошенко? Или у вас. поклонников Лукьяновской принцессы. стадный инстинкт как у зебилов из поклонников нелоха?
показать весь комментарий
17.11.2021 23:13 Ответить
Ну это вы, как нанятый олигархами писатель, назвали её не Юлия Владимировна, а Жулька.
Ну не мог я, как давний член партии не заступиться за Лидера нашей партии. И не мог отказать себе в удовольствии развенчать лживую манипуляцию про сравнение 1,8 и 8.

И да, я уверен, что в нынешней ситуации только Юлии Тимошенко по силам вытянуть Украину из полета в пропасть.
показать весь комментарий
18.11.2021 00:04 Ответить
У приверженцев Жульки все на олигархов работают . А сама она чья. Только не надо рассказывать, что живет она и ее партейка за счет взносов таких как вы . Можете сколько угодно отстаивать честь своей избранницы. Но:
- Два уголовных дела в РФ
- Две ходки в СИЗО, одна в тюрьму
- Подельник Лазаренко 9 лет тюрьмы
- Прорыв гос. границы (пока отделалась легким испугом)
И самое главное. Ни кто, ни Кучма, ни Ющенко, ни Порошенко не могли с ней сработаться. Слишком большие эмоции у отставной козы барабанщицы
показать весь комментарий
18.11.2021 03:29 Ответить
Пинчук заказал был её убийство (киллер пришел в СБУ) и оплатил со своего счета липовый аудит в США, на основании которого Янукович ее посадил на 7,5 лет (аудиторы осуждены судом в США и уже отсидели, их фирма выплатила Юле 10 млн моральной компенсации).

Первый раз в СИЗО, как только решила навести порядок в угольной отрасли.

Два уголовных дела в РФ, которая агрессор и враг. И будь она агентом Путина, тот бы в жизни не разрешил ее посадить, как не разрешает даже сунуть в СИЗО Медведчука.

Суд в США назвал Тимошенко ЖЕРТВОЙ Павла Лазаренко, а не подельницей. Стриг с неё Паша.

А гражданин Украины не имеет права пересечь нашу границу? Там скорее уголовка против пограничников, которые препятствовали народному депутату...

Против неё, Ахметов и Пинчук (отобрала у них Криворожсталь), Фирташ (выкинула из Украины РосУкрэнерго, на котором он зарабатывал вместе с Ющенко), не давала воровать Педро, против неё Хорошковский, Коломойский (кричал, что если она станет Президентом, то он уедет из страны), Азаров, Янукович, Колесников, Герман, Гереги, Медведчук, Суркис, Новинский...
Как-то не выходит у неё дружбы с олигархами...
показать весь комментарий
18.11.2021 09:53 Ответить
Вот-вот. Не будь агентом Путина, сидела ба до сих пор где-то под Оренбургом. Остальной текст даже комментировать не интересно. Особенно про "пересечение" границы.
П.С. Ставлю 100 американских президентов, что и в 2024 году старушке на лабутенах ничего не светит
показать весь комментарий
18.11.2021 10:11 Ответить
Вам не интересно, потому что мои слова попали прямо в центр десятки -чемпионское попадание))))

Будь агентом Путина, Янукович и пальцем бы не посмел её тронуть. Что не говори, но если РосУкрэнерго частично владел Фирташ, то 51% принадлежал Газпрому, а всем давно известно, что это ЛИЧНАЯ кормушка Путина.

А уж наличие в РФ уголовных дел против неё, вот лучшего доказательства в защиту Юли и найти трудно, спасибо что напомнили ))))
показать весь комментарий
18.11.2021 12:34 Ответить
Сравнивать Брежнева с Тимошенко . Тогда кива это наш Муссолини . Вы свою бахиню еще с Маргарет Тэтчер сравните
показать весь комментарий
18.11.2021 03:35 Ответить
Маргаретт Тетчер назвала Юлию Тимошенко Политическим деятелем, которые в стране рождаются не чаще чем раз в триста лет!!!
показать весь комментарий
18.11.2021 09:54 Ответить
Хочу взглянуть на первоисточник информации. Когда-то и Гамаль Абдель Насер звездой Героя СССР наградили . И Зеленский Меркельшу орденом за СП-2 наградил. Тоже за "заслуги"
показать весь комментарий
18.11.2021 10:05 Ответить
"На закінчення розмови Тетчер сказала Тимошенко: "Незважаючи на прикрощі та політичні зради, я завжди прямо йшла до мети, яку вважала вірною. Те ж саме робиш і ти".
https://www.pravda.com.ua/news/2007/09/21/3287500/

"На прошлой неделе она посетила нового премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, а сегодня, сказала Тэтчер, «я готова приехать в Киев, чтобы помочь Юлии защитить независимость Украины». http://glasweb.com/news31265/

"Такие люди, как Леди Маргарет, рождаются раз в столетие и является большим счастьем для страны и народа, которым они посвящают свою жизнь" (Юлия Тимошенко)
https://lb.ua/news/2013/04/08/195861_timoshenko_skorbit_konchine_tetcher.html

Я думаю достаточно ссылок. Но можно и еще поискать )))

показать весь комментарий
18.11.2021 12:30 Ответить
Ну так при Пеце "велика банк iрша" Гонтарева обвалила курс гривни в три раза.
показать весь комментарий
18.11.2021 04:17 Ответить
Раньше и водка была лучше, и сигарты дешевле, и бабы моложе.
показать весь комментарий
18.11.2021 04:21 Ответить
Ну это-же БРЕХНЯ ,вчера покупал грудинку в Сельпо по 104 грн ,фарш свино-говяжий по 105 а сегодня домашние яйца на рынке ,очень крупные по 35 ,кому ты падло ,причёсываешь ...
показать весь комментарий
17.11.2021 18:09 Ответить
У Польщі дешевше. А зарплати вищі.
Чому ?
показать весь комментарий
17.11.2021 18:15 Ответить
Добра,жорстка) Потому что в Польше зебилыэ в дефиците.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:21 Ответить
Знаєте.. ситуація ж може і змінитись. Наприклад, наші зебільчики будуть шукати прихисток від "ситного життя" саме у Польщі
показать весь комментарий
17.11.2021 18:24 Ответить
Давышоооо? Какая неожиданность. А Ахметка и Петя хотят еще в 10 раз поднять тарифы для населения. Вон каждый день *експерды* печатают возмущенные сатьи почему Украина не повышает цены на електроенергию чтобы как в Европе. Интересно по сколько тогда будут хлеб и мясо и кто его сможет себе позволить
показать весь комментарий
17.11.2021 18:17 Ответить
Шановний, державна енергетика віддана Коломойському. АМКУ курують найближчі люди Зеленського. Шмигаль має намір виробляти електрику спалюючи газ по 100 євро за МВатт-годину.
А "Ахмєтка і Пєтя" щодня сруть "зеленому лайну" у штани.
показать весь комментарий
17.11.2021 18:35 Ответить
І що із ними?
показать весь комментарий
17.11.2021 19:21 Ответить
Госэнергетика отдана Коломойскому? А облгазы-Фирташевские, давайте не будем об этом забывать.
показать весь комментарий
17.11.2021 20:26 Ответить
Як сказав незабвенний Беня - там керують "понятниє люді". А Фірташ, хіба не його обл гази отримали 100 мільярдів з бюджету, хоча, яке відношення має зараз Фірташ до бюджету? Може, вже не Фірташ? як гадаєте, хто ті 100 мільярдів отримав?
показать весь комментарий
17.11.2021 20:51 Ответить
Получат ещё, аппетит всегда приходит во время еды. С чего ему останавливаться? Да и ахметовским менеджерам из ДТЭКа, который тоже имеет отношение к энергетике, тоже хочется маслица на хлебушек и желательно с красной икоркой. Но виноват в проблемах энергетики сугубо Коломойский и точка!
показать весь комментарий
17.11.2021 21:00 Ответить
щось Мосійчук по Г+Г вже не розповідає про борщовий набір
показать весь комментарий
17.11.2021 18:57 Ответить
А нашо чекати коли вона розповість. Ось будь ласка можете спостерігати коли забажаєте та ще і в динамиці змін. Тільки справа в тому, що на цей набір вартість сала чи мʼяса впливає незначною мірою. Середня базова на три літри зараз трохи вища за 70 грн. Самий шикарний з салом, часником та півлітрою 227,26 грн.
показать весь комментарий
17.11.2021 19:41 Ответить
Суповий набір від Тищенка: беремо говяже м'ясо по 40, а можна і по 20 грн, додаємо туди гречку по 12 грн, пару картоплин і суп готовий
показать весь комментарий
17.11.2021 19:02 Ответить
Гречка на сьогоднішній день 52 гр кг а А говяже мясо від 250 до 350гр за кг ось такий реальний набір
показать весь комментарий
17.11.2021 21:06 Ответить
Ой да ладно, такая неожиданность!! Проснулась тупая...
показать весь комментарий
17.11.2021 19:05 Ответить
Та невже?!
показать весь комментарий
17.11.2021 19:24 Ответить
а что скажет главная специалистка по борщевым наборам ?
показать весь комментарий
17.11.2021 19:30 Ответить
По роже,однозначно эксперт из голодающих...
показать весь комментарий
17.11.2021 20:08 Ответить
Какие функциональные обязанности преза, министров, др. чинуш....Выполняют? Зряплату за что получают? Если их не будет, страна заметит?
показать весь комментарий
17.11.2021 20:16 Ответить
Отправьте эту выцэпрэзыдэнтку обратно в эрэван,экспорт и цена на топливо у нее виноваты и больше никто,а казнокрады,взяточники и идиоты пишущие законы уничтожающие бизнес и экономику у нее наверное в другие страны уже переехали.
показать весь комментарий
17.11.2021 20:16 Ответить
- Так, у холодильнику нічого не чіпати.
- Тому що це на Новий рік?
- Тому що це морг!
показать весь комментарий
17.11.2021 23:56 Ответить
в атб..и если эту тетку с бровям фломастерными продать туда на пельмени все равно не поможет
показать весь комментарий
18.11.2021 02:27 Ответить
Хмельницкий центральный рынок - яйца от 19 мелки, 26 нормальные, 30 крупные. На каменецком +- так же. Сметана домашняя збырана 120, сепараторна 140. Хлеб остался так же. Сало от 85 так себе, 110 нормальное, максимальное 185 на каменецком, ну покрутил у виска и пожелал хорошей торговли. Круп полно, картошка от 4 грн на каменецком. Что эта страшная держиморда рассказывает, я не заню Они там в Киеве всё на Бессарабке покупают, я там был, там конечно для жителя провинции ужас, но это не показатель же вроде.
показать весь комментарий
18.11.2021 09:09 Ответить
 
 