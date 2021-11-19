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Минобороны заключило лишь 19% договоров на закупку топлива от плановых объемов, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны заключило лишь 19% договоров на закупку топлива от плановых объемов, - Бутусов

Одной из бригад для маневров на полигоне перед выходом на фронт выдали для бронемашин по 5 литров топлива.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Организация поставок топлива в Министерстве обороны в цифрах по данным Прозорро. Когда я узнал, что в однйо из наших бригад для маневров на полигоне перед выходом на фронт выдали для бронемашин по 5 (пять) литров топлива, я вначале не поверил своим ушам - ведь это только на прогрев двигателя хватит один раз. Но оказалось, все верно, топливо экономят даже в ущерб боевой подготовке", - говорится в сообщении.

Бутусов рассказал, что по состоянию на 28 октября заключено договоров только на 19% от плановых объемов закупок. 

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"Все остальное - в процессе переговоров, либо отменено, либо неуспешно. И это в конце года! При этом нет графика выполнения заключенных контрактов - там ведь еще и сроки исполнения, это не значит, что эти 19% поступили на базы. Вот так работал почти два года министр обороны Андрей Таран и его заместитель по закупкам Халимон, по которому сейчас ДБР открыла дело за коррупцию", - подытожил журналист.

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Минобороны заключило лишь 19% договоров на закупку топлива от плановых объемов, - Бутусов 01
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Топ комментарии
+22
Тарану за понижение боеготовности в условиях боевих действий нужно обвинение пред'являть, а не увольнять, если нет обвинения значит такие же и в надзоре за МО
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17.11.2021 18:08
+17
Госпідарі госпідарювали,та продовжують госпідарювати...
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17.11.2021 18:04
+16
Та в нас знову армія в дупі зеленій...
А нафіга вона нам ?
Зелене бидло готове лягти під фуйла. От зараз вимкнуть нам світло і тепло, то та братія швидко побіжить клянчити газ у пуйла.
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17.11.2021 18:07
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Ай-яй-яй
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17.11.2021 22:55 Ответить
Я все розумію. І я - за критику. Проте мені важко повірити про оці, заявлені у тексті 5 літрів соляри. Якщо дійсно видали так мало і цього не вистачить, щоб рушити з місця, то у чому тоді сенс? А нема його. Відтак, все це виглядає на штучне збурення громадськості. Такі «гучні» заяви слід підкріплювати фактами, а не повідомленнями «сарафанного радіо».
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18.11.2021 09:30 Ответить
Можливо йдеться про надання пального для руху по маршруту полігон-станція завантаження. Тобто проїхати треба не більш 5 кілометрів і в баках пальне вже є.
В цьому разі головний редактор не розібрався що воно і як, тиснул новину і все.

А якщо йдеться про пусті баки і дали 5 літрів, то жодна людина, яка з цим стикається в цю новину не повірить. Бо при пустих баках тільки для того, щоб техніка завелась потрібно 20 літрів пального
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18.11.2021 10:40 Ответить
Отож. Згоден. Щось таке.... з душком. З душком солярки.
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18.11.2021 10:57 Ответить
Сколько можно ляпать. $$$$ Где факты и официальное подтверждение?????
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18.11.2021 09:37 Ответить
Із-за жадібності і неуваги до армії втратили Крим і частину Донбасу!Матросових зараз нема,щоб кидатись на амбразуру-не шкодуйте грошей,як в Ізраїлі,на армію!
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18.11.2021 10:44 Ответить
До чого вже дійшло таке хозяйнування.... за ці два роки у воюючій країні.., тут виникає вже риторичне питання , чому влада відмовляється належно дбати про забезпечення та фінансування української армії? а може вже планують там просто капітулювати, тай путлерівських загарбників з хлібом зустрічати.((
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18.11.2021 11:06 Ответить
Таран конечно во всем виноват и за это он должен сидеть в тюрьме , а не комфортно отдыхать на даче!!!!Но то , что делал это всё он по указке Зеленского, сомнений нет!! Что же этот Таран такой дурак или сам себе такой тупой враг????
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18.11.2021 13:46 Ответить
Ну це взагалі піпець, чому до сих пір не заарештований і не розстріляний Таран, чому мовчить Резніков і Залужни?
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18.11.2021 20:19 Ответить
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