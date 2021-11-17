"Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине", - Палатный, руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко"
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Закон о столице от "Слуг", который Верховная Рада может проголосовать уже на этой пленарной неделе, – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине.
Об этом заявил руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии.
"Слугам" дали отмашку уже на этой сессионной неделе проголосовать за закон о столице 2143-3. Киевлян лишают возможности управлять столицей: вместо всенародно избранного мэра власти хотят поставить "100% своего человека". Но речь идет о большем, чем о Киеве. Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине. Промолчать сегодня и разрешить властям подмять под себя столицу – завтра такой же сценарий будет реализован по всей стране", - заявил Палатный.
По его словам, власть решила действовать дерзко, пренебрегая здравым смыслом и неприятием своих действий украинцами. Она пренебрегает волей киевлян, мнением депутатов и европейского сообщества.
"Слуги" пренебрегают мнением депутатов, поэтому планируют принять законопроект о столице по спецпроцедуре, когда народных депутатов лишают права вносить правки. "Слуги" пренебрегают мнением европейского сообщества, а потому не ждут выводов Венецианской комиссии. Они понимают, что вывод будет далек от "положительного". "Слуги" пренебрегают волей киевлян, поэтому пытаются устранить от управления столицей избранного киевлянами мэра и отодвигают выборы в районные советы в Киеве на 2025 год", - отметил руководитель исполкома "УДАРа".
Он призвал всех не разрешить властям подмять под себя местное самоуправление.
"Мы должны не позволить властям принять антиконституционный закон о столице. Закон должен приниматься только на основании выводов Венецианской комиссии с привлечением украинских и международных экспертов и общественности", - подчеркнул Артур Палатный.
Пожалуйста, подождите...
Все равно он только карманы набивает и ничего не делает.
Где хоть одна станция метро? Деньги тю тю... Станций нет. Шулявка брошена с потраченным трехкратным бюджетом уже несколько лет.
Гугль-переклад на таке здатен?
Господи, де вас таких тупих беруть? Тобі віртуальну екскурсію Києвом провести? Розповісти, де закінчується Євбаз чи де на Шулявці другий танк стоїть (не той, що монумент біля Преси України)? Чи розповісти, що таке кесон оболонський?
5 лет это много, что для меров городов, что для президента, когда вокруг одни афристы.
1 года вполне достаточно чтобы понять мошенник, или нет.
Киев наш. А вы там можете хоть на говно изойти в своих Устьпердюнсках и Кривых рогах.
Но ты приезжай. Хоть посмотришь, как люди живут. Сможежешь по Булгаковским местам семок поплевать и рассказать, как оно раньше было совсем не то.
Это, как его...мост построил вот, стеклянный. Он там, по-моему скромному мнению, нахрен не нужен, но ведь построил же?
Опять же, шулявський мост того...посильно способствовал ремонту, а у того бюджет на ремонт только рос и рос. Что там ещё было у него?...а, потолок рухнул помниться в переходе, тоже наверное починили. Халупу какую-то старую снесли ночью, чтобы очередной ЖК или ТРЦ отгрохать.
В общем Человек с большой буквы, надо снова выбрать, в столице например нехватка детских площадок и всё такое.
Хоть бы один объект довел до ума. Шулявка, Виноградарь, Троещина, Львовские ворота...
Из за его вечных капремонтов дорог, которые каждые 2 года надо опять переделывать, весь Киев в постоянных пробках. Говорун-обещалкин, а попросту трепло.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03#Text
Процитую навіть:
Київську міську державну адміністрацію має очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації.
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