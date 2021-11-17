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Киев (24531) местное самоуправление (243) УДАР (906) Палатный (14)

"Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине", - Палатный, руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Закон о столице от "Слуг", который Верховная Рада может проголосовать уже на этой пленарной неделе, – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине.

Об этом заявил руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии.

"Слугам" дали отмашку уже на этой сессионной неделе проголосовать за закон о столице 2143-3. Киевлян лишают возможности управлять столицей: вместо всенародно избранного мэра власти хотят поставить "100% своего человека". Но речь идет о большем, чем о Киеве. Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине. Промолчать сегодня и разрешить властям подмять под себя столицу – завтра такой же сценарий будет реализован по всей стране", - заявил Палатный.

По его словам, власть решила действовать дерзко, пренебрегая здравым смыслом и неприятием своих действий украинцами. Она пренебрегает волей киевлян, мнением депутатов и европейского сообщества.

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"Слуги" пренебрегают мнением депутатов, поэтому планируют принять законопроект о столице по спецпроцедуре, когда народных депутатов лишают права вносить правки. "Слуги" пренебрегают мнением европейского сообщества, а потому не ждут выводов Венецианской комиссии. Они понимают, что вывод будет далек от "положительного". "Слуги" пренебрегают волей киевлян, поэтому пытаются устранить от управления столицей избранного киевлянами мэра и отодвигают выборы в районные советы в Киеве на 2025 год", - отметил руководитель исполкома "УДАРа".

Он призвал всех не разрешить властям подмять под себя местное самоуправление.

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"Мы должны не позволить властям принять антиконституционный закон о столице. Закон должен приниматься только на основании выводов Венецианской комиссии с привлечением украинских и международных экспертов и общественности", - подчеркнул Артур Палатный.
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Топ комментарии
+7
Вопрос в том, что определять много или мало должны киевляне, а не говорящая жопа Коломойского.
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17.11.2021 18:18
+6
После 20 грн проезда, я за то, чтобы Кличко управлял только на своей вилле в Альпах.
Все равно он только карманы набивает и ничего не делает.
Где хоть одна станция метро? Деньги тю тю... Станций нет. Шулявка брошена с потраченным трехкратным бюджетом уже несколько лет.
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17.11.2021 18:11
+5
А тут справа не в прізвищах, а в тому, що ми в Києві маємо самі собі обирати мера! Не подобається Віталя, виберемо іншого, але гауляйтери типу назначеного яником Жопова нам тут не потрібні!
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17.11.2021 18:13
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Здається на Банковій засів януковищ..
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17.11.2021 18:05 Ответить
только дошло?)
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17.11.2021 18:07 Ответить
Може іншим ще не дійшло.
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17.11.2021 18:08 Ответить
хуже не будет) зато поржешь)) дай бене еще 100 лярдов)
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17.11.2021 18:08 Ответить
Я вже давно не сміюсь. Особливо з 2019.
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17.11.2021 18:08 Ответить
На Банковой клован. Вот поэтому и руководят страной агент Кремля и два вора. Это единственное достижение зеледента и зепутангов. Счет физически погибших украинцев на дорогах под колесами представителей этой веселой власти скоро будет идти на десятки.
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17.11.2021 19:08 Ответить
После 20 грн проезда, я за то, чтобы Кличко управлял только на своей вилле в Альпах.
Все равно он только карманы набивает и ничего не делает.
Где хоть одна станция метро? Деньги тю тю... Станций нет. Шулявка брошена с потраченным трехкратным бюджетом уже несколько лет.
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17.11.2021 18:11 Ответить
А тут справа не в прізвищах, а в тому, що ми в Києві маємо самі собі обирати мера! Не подобається Віталя, виберемо іншого, але гауляйтери типу назначеного яником Жопова нам тут не потрібні!
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17.11.2021 18:13 Ответить
Я народився і виріс на КПІ, а живу зараз на Святоші... Ти в Києві хоч раз в житті був взагалі?
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17.11.2021 18:17 Ответить
Москалику, просте питання: як називалася Пейзажка в Києві 20 років тому?
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17.11.2021 18:19 Ответить
Ну ти і тупе... Навчися писати нормальною мовою спочатку, а не собачою!
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17.11.2021 18:21 Ответить
Так яке утворення у тебе?
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17.11.2021 18:24 Ответить
Най тя шляк трафит! Най би тебе підняло та й гепнуло! Най тя качка копне!
Гугль-переклад на таке здатен?
Господи, де вас таких тупих беруть? Тобі віртуальну екскурсію Києвом провести? Розповісти, де закінчується Євбаз чи де на Шулявці другий танк стоїть (не той, що монумент біля Преси України)? Чи розповісти, що таке кесон оболонський?
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17.11.2021 18:29 Ответить
Ну так як називалася Пейзажка? Що і погуглить не можеш? Відкрию секрет: в гуглі того нема, це лише кияни знають!
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17.11.2021 18:22 Ответить
Таємниця - це по-вашому тайна... Так яке утворення у тебе?
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17.11.2021 18:25 Ответить
Що не вгадав? Утворення яке, питаю?
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17.11.2021 18:29 Ответить
При чем тут фамилия? Я про "дела" этой фамилии писал. С чем то не согласны?
5 лет это много, что для меров городов, что для президента, когда вокруг одни афристы.
1 года вполне достаточно чтобы понять мошенник, или нет.
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17.11.2021 18:17 Ответить
Вопрос в том, что определять много или мало должны киевляне, а не говорящая жопа Коломойского.
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17.11.2021 18:18 Ответить
Мне пофиг, что тебе видно, и из какой жопы Мира.

Киев наш. А вы там можете хоть на говно изойти в своих Устьпердюнсках и Кривых рогах.
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17.11.2021 18:21 Ответить
да. да. где то я это уже слышал)
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17.11.2021 18:22 Ответить
Ну приезжай, найди работу, сними квартиру и проголосуй. Если дотянешь со своими доходами в Киеве до следующего голосования.
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17.11.2021 18:23 Ответить
Я второй год вобще не езжу общественным транспортом. Так что проблемы индейцев....

Но ты приезжай. Хоть посмотришь, как люди живут. Сможежешь по Булгаковским местам семок поплевать и рассказать, как оно раньше было совсем не то.
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17.11.2021 18:28 Ответить
В кожній області окрім голови ради, є і голова адміністрації! Києв має статус області! Отже тут зе має рацію!
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02.12.2021 17:28 Ответить
Зря вы так, у него ведь куча достижений.
Это, как его...мост построил вот, стеклянный. Он там, по-моему скромному мнению, нахрен не нужен, но ведь построил же?
Опять же, шулявський мост того...посильно способствовал ремонту, а у того бюджет на ремонт только рос и рос. Что там ещё было у него?...а, потолок рухнул помниться в переходе, тоже наверное починили. Халупу какую-то старую снесли ночью, чтобы очередной ЖК или ТРЦ отгрохать.
В общем Человек с большой буквы, надо снова выбрать, в столице например нехватка детских площадок и всё такое.
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17.11.2021 20:47 Ответить
Все его "достижения" удивительным образом выростают в бюджете в 3 раза и действительно не особо нужны киевлянам. На Оболони он еще один хрустальным мост строит. Как же без него жили до этого?
Хоть бы один объект довел до ума. Шулявка, Виноградарь, Троещина, Львовские ворота...
Из за его вечных капремонтов дорог, которые каждые 2 года надо опять переделывать, весь Киев в постоянных пробках. Говорун-обещалкин, а попросту трепло.
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17.11.2021 20:54 Ответить
Не, ну на Виноградаре хоть раскопки какие-то есть, каждый раз как приезжаю к товарищу в гости-вижу разрытую землю. То ли уран ищет, то ли клад, то ли просто старается прорыть туннель к антиподам. Ну, результата, правда, пока не видать, но старается же, "главное манёвры!".
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17.11.2021 21:03 Ответить
Є рішення Конституційного суду, що головою КМДА назначають обраного мера Києва. Значить цей законопроект - антиконституційний. Якщо приймуть його - треба одразу в Конституційний суд іти!
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17.11.2021 18:11 Ответить
А звідки тобі знати, за кого я голосував??
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17.11.2021 18:18 Ответить
Яке-таке відро? Навчися писати грамотно! Цікаво, що за утворення в тебе?
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17.11.2021 18:20 Ответить
Українською, будь ласка, я вас не розумію...
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17.11.2021 18:21 Ответить
Так яке утворення?
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17.11.2021 18:23 Ответить
БРЕХНЯ, нема такого рішення!
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02.12.2021 17:29 Ответить
Та невже?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03#Text

Процитую навіть:

Київську міську державну адміністрацію має очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації.
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02.12.2021 19:03 Ответить
24 канал



У Дніпрі зробили пісуар з руки пам'ятника Леніну: фото інсталяції

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17.11.2021 18:13 Ответить
Пам'ятник радянському діячу Миколі Щорсу з Києва перенесуть до Сумської області.

Про це повідомила співробітниця Українського інституту національної пам'яті Вікторія Скуба, пише "Хмарочос".

За її словами, пам'ятник перебуватиме у музеї Парку радянського періоду у Спадщанському лісі.
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17.11.2021 18:18 Ответить
Це добре! Тоді і проїзд не підвищать, і комуналку. Бо це все з-за клятого пам"ятника...
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17.11.2021 22:33 Ответить
На Закарпатті вперше в Україні відкрили анонімну вакцинацію від коронавірусу.

Призначена для людей, які купили сертифікат, або для тих, хто за релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію. Вакцинацію можна зробити в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді, передає "Захід.нет".

Охочим зробити вакцинацію анонімно будуть доступні всі види вакцин, які є в Україні.
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17.11.2021 18:17 Ответить
Закон має бути таким, щоб обраний мер був справді виконувати обов"язки мера, а не прес-секретарки, тобто не розважати нас розповідями про піську, а керувати міським господарством не через смотрящих, які представляють інтереси будівельної мафії, а особисто, максимум з 2-3, а не 12 заступниками.... Тоді Віталя швидко сам попроситься у відставку і згоден буде на будь-яку роботу незалежно від посади: https://www.youtube.com/watch?v=OwRN22dtjIk
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17.11.2021 18:31 Ответить
Оба засранца, и боксер, и клоун (и следовательно назначенный клоуном "префект") главное, что не боксеру, ни клоуну не нужны досрочные выборы, у обоих предчувствие, что пролетят с результатом, так что их не будет, а засранцы пошумят и о всех вкусных кусках киевской власти договорятся.
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17.11.2021 18:33 Ответить
Чучело подоляка, Кличко одной левой попедит на внеочередных выборах потому как у него с рейтингом все нормально по сравнению с твоими клоунами-********
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17.11.2021 18:36 Ответить
А хто ж виграє в Києві? Верещук? Пальчевський? Притула? Ну камон, до Віталі купа питань, але конкурентів у нього НЕМАЄ!
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17.11.2021 18:47 Ответить
Ударівці програли рік тому вибори у Києві "'Європейській солідарності", яка свого кандидата на посаду мера не висувала.
Тим більше через рік дегенеративної праці боксера, яка ще більше розбалансувала міське господарство, яскравою візиткою праці якого є безнадійні довгобуди, на будівництві яких зникли мільярди гривень (метро і міст) та після його поклоніння гробам Кернеса і Звягільського (що зовсім не схвалюють більшість киян) боксер однозначно програв би з суттєвим відривом на позачергових виборах кандидату від "'Європейської солідарності".
Для цього "'Європейській солідарності" треба дотримуватися лише трьох елементарних умов, кандидат мусить бути місцевою людиною, патріотом України і непоганим господарником, хоч би з якимось досвідом праці.
Але, власне, тому дострокових виборів і не буде, вони непотрібні ні клоуну, ні боксеру, шакали домовляться між собою.
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17.11.2021 21:15 Ответить
Ну от коли з'явиться такий кандидат, тоді і буде видно... А якщо дивитися поточну ситуацію, то рейтинг у Віталі найвищий.
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17.11.2021 21:45 Ответить
Зелене злобне чмо тягнеться ручками до горлянки киян
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17.11.2021 18:35 Ответить
Під час війни в будь якій країні відбувається централізація влади з метою ефективного використання всіх наявних ресурсів для перемоги над ворогом. Але у нас ворог для "ЗЕ влади" це громади українців. Не ***** і *****стан який блазень розглядає як ринок "Сватів", а місцеве самоврядування. Волонтерський рух який відчайдушно рятує країну від кацапської чуми, а тепер ще й жидобілшовицької навали у владі яка провалила боротьбу з пандемію на користь "великого крадійництва"... Це навіть не фашизм бо для Гітлера здоровя "арійського населення" і готовність до війни були найвищими пріоритетами. Це "сороміцький сіонізм" - блудливе і брехливе компрадорство у всіх свої проявах. Цей "новітній моіЗЕй" веде нас в прокацапський неоколоніалізм... Вбий ЗЕ - врятуй країну!
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17.11.2021 18:39 Ответить
Увидев успехи квартальных ********* в экономике, энергетике, в медицине, и тд, и самое главное - в законотворчестве, любой здравомыслящий киевлянин не захочет менять виталю на очередного веселого ******** из квартала95. Понимая патовость ситуации, клоуны каломойше пошли по правовому беспределу: сначала незаконно избавили мэра Киева - главства в госадминистрации, а теперь и клепают загон, чтобы грабить киевлян
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17.11.2021 18:46 Ответить
Якщо це проковтнуть - далі "Сумні історії"...
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17.11.2021 18:57 Ответить
 
 