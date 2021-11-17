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Новости Происшествия Расследование преступлений на Майдане
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преступления против Майдана (269) Донской (23) Офис Генпрокурора (2036)

80% фигурантов по "делам Майдана" - должностные лица высшего и среднего звена, - прокурор Донской

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

80% фигурантов по

В уголовных производствах по событиям Майдана около 80% фигурирующих в них лиц занимали в то время должности высшего и среднего звена. Большинство из них скрывается от следствия.

Об этом на брифинге проинформировал прокурор Алексей Донской, говоря о количестве производств в отношении Януковича, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если брать по укрывательству в процентах, то мы можем сказать, что где-то половина лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по делам Майдана, скрывается. Но, если брать состав этих лиц, то из них где-то 80% - это будут как раз (представители - ред.) высшего звена и среднего звена, то есть организаторы преступлений", - сказал Донской.

Отдельно генпрокурор Ирина Венедиктова проинформировала, что в Офисе генпрокурора есть 63 уголовных производства по событиям Майдана, и в настоящее время 111 дел находятся в суде в отношении более 200 человек.

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А Татаров там есть? Татаров, который советником у Гундосика, который "профессионал"...
А Портнов, а Лукаш? А рыги, голосовавшие за "законы" 16 января 2014?
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17.11.2021 19:43 Ответить
Так Татаров же не прячется, а совсем даже наоборот.

Значит все норм.

Если ты при ЗЕ, то хоть с открытым удостоверением ФСБ ходи - никакого палева.
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17.11.2021 19:51 Ответить
другими словами посадят дворника или уборщицу
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17.11.2021 19:47 Ответить
раз уж начали на ланки розкладаты,то и национальность опрылюднить и в яку синагогу ходыть...
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17.11.2021 19:52 Ответить
Болтологии многая лета по самое нихочу. А вот толку из того и поныне маловато будет.
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17.11.2021 20:23 Ответить
Ленка Лукаш проходит? Цельным министром юстиции при Бандюковиче была. Должностное лицо высшего уровня. Или нет?
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17.11.2021 20:51 Ответить
 
 