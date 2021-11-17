80% фигурантов по "делам Майдана" - должностные лица высшего и среднего звена, - прокурор Донской

В уголовных производствах по событиям Майдана около 80% фигурирующих в них лиц занимали в то время должности высшего и среднего звена. Большинство из них скрывается от следствия.

Об этом на брифинге проинформировал прокурор Алексей Донской, говоря о количестве производств в отношении Януковича, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если брать по укрывательству в процентах, то мы можем сказать, что где-то половина лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по делам Майдана, скрывается. Но, если брать состав этих лиц, то из них где-то 80% - это будут как раз (представители - ред.) высшего звена и среднего звена, то есть организаторы преступлений", - сказал Донской.

Отдельно генпрокурор Ирина Венедиктова проинформировала, что в Офисе генпрокурора есть 63 уголовных производства по событиям Майдана, и в настоящее время 111 дел находятся в суде в отношении более 200 человек.

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