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Новости За рубежом
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Россия и Беларусь не знали об украинской спецоперации по задержанию "вагнеровцев", - Bellingcat

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия и Беларусь не знали об украинской спецоперации по задержанию

Александр Лукашенко был уверен, что 33 вагнеровца прибыли в Минск для участия массовых беспорядка. А власти РФ обнаружили украинский след в этой спецоперации только через неделю после задержания боевиков. 1

Речь об этом идет в совместном расследовании журналистов The Isider и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, один из задержанных в Беларуси "вагнеровцев" рассказал, что после задержания белорусские силовики спрашивали у них, знают ли они Сергея Тихановского и Николая Статкевича (лидеры белорусской оппозиции, к тому времени уже находились за решеткой. - Ред).

"По словам одного из наемников, поговорившего с Bellingcat, допрашивавшие их люди выглядели уверенными, что имеют дело с участниками будущего переворота, и даже спрашивали, возможно ли, что наемники не знали, что их собираются использовать для свержения правительства", - пишет издание.

Читайте: Спецоперацию с "вагнеровцами" отложили по инициативе Ермака, - Bellingcat

Также именно в организации массовых беспорядков наемникам предъявили обвинения. Лукашенко в публичном заявлении обвинил "вагнеровцев" в том, что они прибыли для вмешательства в предстоящие выборы.

Bellingcat отмечает, что власти России "по-видимому, опешили от арестов и обвинений, которые выдвинул Лукашенко в их адрес", и первые дни не понимали, что эти 33 человека делали в Минске.

"По-видимому, даже 3 августа представители Кремля еще не знали истинных причин такого положения 33 россиян, поскольку и Песков, и российский консул в Минске заявляли, что эти люди были сотрудниками частной охранной компании, которые "направлялись в третью страну" и просто не попали на рейс", - говорится в расследовании.

Также читайте: Вышла первая часть расследования Bellingcat по операции против "вагнеровцев"

По данным Bellingcat, российское ФСБ обнаружило украинский след в спецоперации через неделю после задержания наемников. Обнаруженная информация была опубликована в прокремлевской газете "Комсомольская Правда", а на следующий день Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, чтобы обсудить ситуацию с задержанными.
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Топ комментарии
+71
Зеленській пообіцяв по 2000 грн всім, хто не буде читати статтю Belingcat
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17.11.2021 19:49
+28
Зебобики в непонятках - методички от СерЛеща запаздывают.
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17.11.2021 19:58
+24
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти на тиждень заплановану на 25 липня 2020 спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

За даними Bellingcat, російське ФСБ виявило український слід у спецоперації через тиждень після затримання найманців.

Вот такое ужасное совпадение.
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17.11.2021 19:56
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Зеленській пообіцяв по 2000 грн всім, хто не буде читати статтю Belingcat
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17.11.2021 19:49 Ответить
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17.11.2021 19:57 Ответить
Постепенно в обиход вводится самая конвертируемая в Украине валюта 1 ПИСЮН.
Перша подачка - це 1000 пісюнів для підтримки штанів бізнесу, а те, про що Ви пишете, може бути 2000 пісюнів для тих, хто не буде читати про розслідування.
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17.11.2021 19:58 Ответить
Крис@kryscina_by

1 ч



Лукашенко снова поговорил с Меркель…
- Ангела, 70.000 - это несерьёзно, я же просил признать меня президентом… Высылаю ещё группу к границе с Литвой.
Поляки резко осудили Германию за переговоры с террористом.

"...ЕС выделяет 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, оказавшимся на границе Беларуси в уязвимом положении".
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17.11.2021 20:58 Ответить
Маловато будет... Так просто они от Луки не отделаться.
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17.11.2021 21:17 Ответить
зато у них бубаноид был на дроте...
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17.11.2021 19:49 Ответить
В.о. канцлера ФРН Ангела Меркель провела другу з початку тижня телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляється на сайті глави німецького уряду, передає Укрінформ.

«У другій телефонній розмові з Олександром Лукашенком канцлер підкреслила необхідність за підтримки УВКБ ООН і МОМ та у співпраці з Європейською комісією забезпечити гуманітарну допомогу та можливості повернення для постраждалих», - йдеться у дописі.
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17.11.2021 19:51 Ответить
Європа надсилає нам промені глибокої стурбованості. Але за українців вони не воюватимуть.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сьогодні на пресконференції у Брюсселі висловився абсолютно прямо.

«У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу», - сказав Боррель.

З цієї цитати українцям варто вихопити слово «завтра» і підкреслити червоним маркером. Про те, що «ситуація на кордоні» стрімко перетворюється на «капець на кордоні» Вові і ко. кричать у вуха із кожної праски уже. Вова і ко. довго відмахувалися, а коли мовчанка стала непристойною, пообіцяли роздати українцям по тисячі гривень на походи у кіно. https://t.me/nuts_roses/377
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17.11.2021 19:56 Ответить
Так вони і не знали. Було помітне нерозуміння ситуації.
Буба врятував честь фуйла.
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17.11.2021 19:51 Ответить
Буба, - то Кікабідзе.
А ви, певно, мали на увазі персонажа зліва.

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17.11.2021 19:59 Ответить
Буба,отказался от расейкий медалей и званий,неуместное сравнение(
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17.11.2021 20:06 Ответить
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував відкласти на тиждень заплановану на 25 липня 2020 спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

За даними Bellingcat, російське ФСБ виявило український слід у спецоперації через тиждень після затримання найманців.

Вот такое ужасное совпадение.
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17.11.2021 19:56 Ответить
ага, з козиря непоганий загонич

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17.11.2021 20:29 Ответить
Вова-ти обісрався в чергове...
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17.11.2021 19:57 Ответить
...і від цього лайна тобі вже ніколи не відмитись...
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17.11.2021 20:08 Ответить
111
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17.11.2021 19:57 Ответить
Зебобики в непонятках - методички от СерЛеща запаздывают.
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17.11.2021 19:58 Ответить
стадо ходит за пастухом...там непоняток просто нэ бувайе,бо они не знают шо то такэ...
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17.11.2021 20:04 Ответить
Есть всего 2 вариантаЭ, доступных Серлещу:
1. Bellingcat - порохоботы.
2. Bellingcat - агенты Кремля.

Поэтому клевещут на ни в чем неповинного ЗЕ. А, шоб это до всех быстренько дошло, надо закрыть в Украине все СМИ, которые опубликовали расследование Bellingcat.

Ничего сложнее от бородатого чувырла ожидать не стоит.
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17.11.2021 20:16 Ответить
А вот и первые говняные ласточки Серлеща:

Kosty Yutas

Сколько бабла парашенко заплатил за галимую сказку, деньги на ветер.

17.11.2021 20:15

И под ним еще 2 ОП-шных бота тут же лайк поставили.
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17.11.2021 20:30 Ответить
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17.11.2021 20:48 Ответить
Лещ неспособен на какие-либо методчки.
Зеля снова увидит что ОПЯТЬ выбрал не того человека, снова и снова назначает идиотов, которые вредят не только стране но и ему самому.
Лещ НЕ СПОСОБЕН на политтехнологически трюки и месседжи в силу своей ограниченности и неумению работать в команде.
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17.11.2021 21:25 Ответить
Можеш далі вірити агенту Кзирю і Владіміру Ссаничу, який ні разу не насцяв тобі в очі за 2 роки
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17.11.2021 20:05 Ответить
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17.11.2021 21:57 Ответить
Як там казали любителі Сватів в 2019 році: аби не Порошенко, хуже нє будєт, зато будєт вєсєло. Сумно, соромно, ганьбище. Дурнями себе показали оті 73%, а соромно всім українцям.
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17.11.2021 20:03 Ответить
ну незнали, то узнали.зря кто то рублями что то получил?
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17.11.2021 20:07 Ответить
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17.11.2021 20:10 Ответить
просто йди нах*й.
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17.11.2021 20:19 Ответить
Глас не мальчика, но зебаната!!!!
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17.11.2021 20:30 Ответить
.
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17.11.2021 20:41 Ответить
гниды зеленые и предатели, из за которых Украина скорее всего потерпит поражением в случае большой Войны..
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17.11.2021 20:28 Ответить
Якщо в Україні відверто та нахабно розвалюють не тільки спецоперації українських розвідників, а і систему влади, порушуючи конституцію. Якщо переслідують патріотів, а боротьбу з реальними ворогами держави тільки імітують. Якщо реформи розвалюють, а замість них створюють хаос, то очевидно, що головні державні пости захопили ФСБ-шна агентура. Абсолютно очевидно, що ні СБУ, ні ДБР, ні МВС, ні ГПУ як і сам клоун зі своїм ОП не зацікавлені в притягнені до відповідальності цієї шпіонської навали. Україна "нашпігована" москальськими шпіонами на всіх щаблях влади.
Якщо у нас ще є патріотичні сили, то тепер треба думати про те, як вичистити ці "Авгієві конюшні" інакше ми ніколи не виліземо з цього "гнилого москальського болота".
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17.11.2021 20:36 Ответить
Танцуй Марянка .! Тепер танцюй ! .
.
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17.11.2021 20:38 Ответить
ну мы-то (25%ные порохоботы) ещё с 2019го знали шо Зеля - прездобол...
теперь же ОНО и его зекомандА официально добились признания этого факта на мировом уровне, теперь у них и "зелёный сертификат" об этом есть, а скоро будет и кино-клокбастер для уже самых тупых и ленивых сватоводов-кварталоведов..
а там, глядишь, и Оскар и права на сценарии к фильмам про шпионов-дебилов... - сидение в комфортабельной тюрьме "от Малюськи" - штука дорогая...
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17.11.2021 20:44 Ответить
25 відсоткові де ваше "Через рік так через рік" ? Хто ви як не прездоболи?
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17.11.2021 22:46 Ответить
У Києві запустили курси української мови для білорусів
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17.11.2021 20:51 Ответить
Краще б для білорусів запустили курси білоруської мови.
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18.11.2021 00:07 Ответить
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17.11.2021 20:52 Ответить
Люди, як кораблі. Тихо пливем і не вірить ніхто, що ним зацікавилось ЗЛО, і серед вітрів ми не чуєм ЩУРІВ, які ПРОГРИЗАЮТЬ НАМ ДНО. (Кузьма Скрябін)
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17.11.2021 21:00 Ответить
Зелі треба було рік тому зістрибувати з підніжки. Тепер пізно. Буде суд якщо не в 2022 то 2023 р.
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17.11.2021 21:07 Ответить
Стаття державна зрада не має строку давності. Не тепер так в четвер вона клоуна наздожене.
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18.11.2021 00:08 Ответить
Як для мене, то "какая разніца", що пан Зеленський, що пан Єрмак, повинні сидіти на нарах за державну зраду!
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17.11.2021 21:09 Ответить
Зеля с Ермаком слили спецоперацию, но так , что ни Лукашенко, ни Путин об этом не узнали. Я ничего не перепутал?
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17.11.2021 21:18 Ответить
Ні не перплутали, зараз місцевий планктон детально пояснить суть зради
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17.11.2021 21:22 Ответить
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17.11.2021 21:59 Ответить
це ти прийшов за зарплатнею до вітька уколова?
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17.11.2021 22:41 Ответить
Извини, выплата единовременная.
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17.11.2021 22:52 Ответить
не вибачайся, я не претендую на твої виплати)))
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17.11.2021 23:02 Ответить
Понял, тебе хватает кулака серлеща?
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17.11.2021 23:05 Ответить
Фрейд аплодує тобі стоячи
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17.11.2021 23:18 Ответить
Таки мы с Фрейдом угадали?
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17.11.2021 23:27 Ответить
Іпать калатіть ти дурень)))))) в ЗЕкретинів з кадрами туго? ідіотів в розумні набирати почали?
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18.11.2021 07:43 Ответить
о....активізація ЗЕх*йланів по плану
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17.11.2021 22:02 Ответить
Струнко!
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17.11.2021 22:38 Ответить
Нах*й шагом марш!
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18.11.2021 07:41 Ответить
Alex Rabinovich, схоже десь так.
блаЗЕнь (ну дуже) хотів побачити мир в очах ***** ...придурок.
Тому спочатку блаЗЕнь у змові з дЕрмаком (хто ще) відклали виліт вагнерівців з Білорусі. А потім Зеля подзвонив Лукашенку і попередив про вагнерівців, Зеля сам це визнав.
Цього було достатньо, щоб зірвати спецоперацію ...підаРасси.
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17.11.2021 23:39 Ответить
Коспирология- это такая штука, что факты всегда подтверждают теорию. Иногда даже отсутствие фактов служит конпирологам "убедитедьным доказательством".
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17.11.2021 23:54 Ответить
Спочатку Зюзя подзвонив ху*лові (стенограму розмови публікував кремль ще тоді), а дєрмак подзвонив козаку. Розмова з лукашенком відбулась пізніше.
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18.11.2021 00:13 Ответить
Bellingcat зазначає, що влада Росії " мабуть, здивувалася від арештів та звинувачень ..?!!!!(а-а-а..мабуть, капець!!!)
"За словами одного з найманців, який поговорив з Bellingcat...(отак взяв і поговорив...Ви при розумі!??? Взяв і поговорив, агент контори...ну да: Холодная голова, горячее сердце и чистые руки - главные качества сотрудника ВЧК)
"...оскільки і Пєсков, і російський консул у Мінську заявляли...( ну да,піськов і консул - істина ***** , нам, грішним,тільки й уповати на них..
PS: The Isider і Bellingcat, з повагою ставлюся до Ваших розслідувань, Вашої праці. Не розчаровуйте більше так. Це,принаймні,у викладі "Цензора"- МУЛЬКА (опера зрозуміють 😉).
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17.11.2021 21:18 Ответить
ахрана -атмєна)))
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17.11.2021 21:20 Ответить
Субъективно конечно. Но судя по тому, что откладывалось с лета ещё по инфе всей по части кто спалил хату, и на тебе не виноваты оказались две скромные страны---а не бабло ди кто то запустил? Или бесконечным откладыванием давали шанс сумму согласовать? Терзают смутные сомненья и плюнуть хочется сильней!
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17.11.2021 22:02 Ответить
Bellingcat зазначає, що влада Росії " мабуть, здивувалася від арештів та звинувачень ..?!!!!(а-а-а..мабуть, капець!!!)
"За словами одного з найманців, який поговорив з Bellingcat...(отак взяв і поговорив...Ви при розумі!??? Взяв і поговорив, агент контори...ну да: Холодная голова, горячее сердце и чистые руки - главные качества сотрудника ВЧК)
"...оскільки і Пєсков, і російський консул у Мінську заявляли...( ну да,піськов і консул - істина ***** , нам, грішним,тільки й уповати на них..
PS: The Isider і Bellingcat, з повагою ставлюся до Ваших розслідувань, Вашої праці. Не розчаровуйте більше так. Це,принаймні,у викладі "Цензора"- МУЛЬКА (опера зрозуміють 😉).
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18.11.2021 02:57 Ответить
Шо ти мене так жугаєшся, Прибутсений?! Скажи своєму Вітьку Артековському,я не претендую на його роздовблену дупу! Коли ви ще були піонерами-комсомольцями я в буремні 90-ті служив в ВКР,давив всю сволоту, спав з ПМ під подушкою,маю печатки від злочинного світу: переломи,струски мозгу шрами...Чого ж ви ,сволота, мене так боїтесь і постійно баните та видаляєте!? Не подобаюсь вашим засранцям-босам: "мальчікам в малінових пінджаках"?! Тоді я срав на вас і ваші малінові пінджакі!!!😊
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18.11.2021 03:40 Ответить
лука не знал, фсб знали. про это ещё 6 октября 2020 писал телергамм "генерал свр".
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18.11.2021 10:15 Ответить
Перш за все усьому винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 10:58 Ответить
Сдаеться,что болгарин все таки взял бабло от Дерьмака.
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18.11.2021 15:35 Ответить
 
 