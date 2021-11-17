Россия и Беларусь не знали об украинской спецоперации по задержанию "вагнеровцев", - Bellingcat
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Александр Лукашенко был уверен, что 33 вагнеровца прибыли в Минск для участия массовых беспорядка. А власти РФ обнаружили украинский след в этой спецоперации только через неделю после задержания боевиков. 1
Речь об этом идет в совместном расследовании журналистов The Isider и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, один из задержанных в Беларуси "вагнеровцев" рассказал, что после задержания белорусские силовики спрашивали у них, знают ли они Сергея Тихановского и Николая Статкевича (лидеры белорусской оппозиции, к тому времени уже находились за решеткой. - Ред).
"По словам одного из наемников, поговорившего с Bellingcat, допрашивавшие их люди выглядели уверенными, что имеют дело с участниками будущего переворота, и даже спрашивали, возможно ли, что наемники не знали, что их собираются использовать для свержения правительства", - пишет издание.
Также именно в организации массовых беспорядков наемникам предъявили обвинения. Лукашенко в публичном заявлении обвинил "вагнеровцев" в том, что они прибыли для вмешательства в предстоящие выборы.
Bellingcat отмечает, что власти России "по-видимому, опешили от арестов и обвинений, которые выдвинул Лукашенко в их адрес", и первые дни не понимали, что эти 33 человека делали в Минске.
"По-видимому, даже 3 августа представители Кремля еще не знали истинных причин такого положения 33 россиян, поскольку и Песков, и российский консул в Минске заявляли, что эти люди были сотрудниками частной охранной компании, которые "направлялись в третью страну" и просто не попали на рейс", - говорится в расследовании.
По данным Bellingcat, российское ФСБ обнаружило украинский след в спецоперации через неделю после задержания наемников. Обнаруженная информация была опубликована в прокремлевской газете "Комсомольская Правда", а на следующий день Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, чтобы обсудить ситуацию с задержанными.
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Перша подачка - це 1000 пісюнів для підтримки штанів бізнесу, а те, про що Ви пишете, може бути 2000 пісюнів для тих, хто не буде читати про розслідування.
1 ч
Лукашенко снова поговорил с Меркель…
- Ангела, 70.000 - это несерьёзно, я же просил признать меня президентом… Высылаю ещё группу к границе с Литвой.
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"...ЕС выделяет 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, оказавшимся на границе Беларуси в уязвимом положении".
Про це повідомляється на сайті глави німецького уряду, передає Укрінформ.
«У другій телефонній розмові з Олександром Лукашенком канцлер підкреслила необхідність за підтримки УВКБ ООН і МОМ та у співпраці з Європейською комісією забезпечити гуманітарну допомогу та можливості повернення для постраждалих», - йдеться у дописі.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сьогодні на пресконференції у Брюсселі висловився абсолютно прямо.
«У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу», - сказав Боррель.
З цієї цитати українцям варто вихопити слово «завтра» і підкреслити червоним маркером. Про те, що «ситуація на кордоні» стрімко перетворюється на «капець на кордоні» Вові і ко. кричать у вуха із кожної праски уже. Вова і ко. довго відмахувалися, а коли мовчанка стала непристойною, пообіцяли роздати українцям по тисячі гривень на походи у кіно. https://t.me/nuts_roses/377
Буба врятував честь фуйла.
А ви, певно, мали на увазі персонажа зліва.
За даними Bellingcat, російське ФСБ виявило український слід у спецоперації через тиждень після затримання найманців.
Вот такое ужасное совпадение.
1. Bellingcat - порохоботы.
2. Bellingcat - агенты Кремля.
Поэтому клевещут на ни в чем неповинного ЗЕ. А, шоб это до всех быстренько дошло, надо закрыть в Украине все СМИ, которые опубликовали расследование Bellingcat.
Ничего сложнее от бородатого чувырла ожидать не стоит.
Kosty Yutas
Сколько бабла парашенко заплатил за галимую сказку, деньги на ветер.
17.11.2021 20:15
И под ним еще 2 ОП-шных бота тут же лайк поставили.
Зеля снова увидит что ОПЯТЬ выбрал не того человека, снова и снова назначает идиотов, которые вредят не только стране но и ему самому.
Лещ НЕ СПОСОБЕН на политтехнологически трюки и месседжи в силу своей ограниченности и неумению работать в команде.
Якщо у нас ще є патріотичні сили, то тепер треба думати про те, як вичистити ці "Авгієві конюшні" інакше ми ніколи не виліземо з цього "гнилого москальського болота".
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теперь же ОНО и его зекомандА официально добились признания этого факта на мировом уровне, теперь у них и "зелёный сертификат" об этом есть, а скоро будет и кино-клокбастер для уже самых тупых и ленивых сватоводов-кварталоведов..
а там, глядишь, и Оскар и права на сценарии к фильмам про шпионов-дебилов... - сидение в комфортабельной тюрьме "от Малюськи" - штука дорогая...
блаЗЕнь (ну дуже) хотів побачити мир в очах ***** ...придурок.
Тому спочатку блаЗЕнь у змові з дЕрмаком (хто ще) відклали виліт вагнерівців з Білорусі. А потім Зеля подзвонив Лукашенку і попередив про вагнерівців, Зеля сам це визнав.
Цього було достатньо, щоб зірвати спецоперацію ...підаРасси.
"За словами одного з найманців, який поговорив з Bellingcat...(отак взяв і поговорив...Ви при розумі!??? Взяв і поговорив, агент контори...ну да: Холодная голова, горячее сердце и чистые руки - главные качества сотрудника ВЧК)
"...оскільки і Пєсков, і російський консул у Мінську заявляли...( ну да,піськов і консул - істина ***** , нам, грішним,тільки й уповати на них..
PS: The Isider і Bellingcat, з повагою ставлюся до Ваших розслідувань, Вашої праці. Не розчаровуйте більше так. Це,принаймні,у викладі "Цензора"- МУЛЬКА (опера зрозуміють 😉).
"За словами одного з найманців, який поговорив з Bellingcat...(отак взяв і поговорив...Ви при розумі!??? Взяв і поговорив, агент контори...ну да: Холодная голова, горячее сердце и чистые руки - главные качества сотрудника ВЧК)
"...оскільки і Пєсков, і російський консул у Мінську заявляли...( ну да,піськов і консул - істина ***** , нам, грішним,тільки й уповати на них..
PS: The Isider і Bellingcat, з повагою ставлюся до Ваших розслідувань, Вашої праці. Не розчаровуйте більше так. Це,принаймні,у викладі "Цензора"- МУЛЬКА (опера зрозуміють 😉).