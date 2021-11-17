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Кривой Рог (1127) СБУ (18666) ArcelorMittal (2)

СБУ сообщила о подозрении топ-менеджеру ЧАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в нанесении бюджету 2,2 млрд грн убытков

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

СБУ сообщила о подозрении топ-менеджеру ЧАО

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении должностному лицу одной из частных металлургических компаний Кривого Рога. Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 (служебный подлог и умышленное уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По версии СБУ, в 2017-2019 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия. В частности, по начислению платы за пользование недрами двух месторождений железных руд.

"Кроме того, с декабря 2014 по март 2019 года из-за незаконных действий злоумышленника предприятие уклонилось от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами. Таким образом, как установили в результате комплексной судебной экспертизы, сумма ущерба государству из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет более 2,2 млрд грн", – говорится в сообщении.

Читайте также: В ходе проверки бюджета Кривого Рога и работы горсовета выявили нарушений на 27 млрд грн, - Госаудитслужба

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По информации СМИ, речь идет о топ-менеджере Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".
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Топ комментарии
+7
Тук Тук. Няню вызывали))))
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17.11.2021 20:16
+7
Ну теперь инвестиции попрут, как не перли никогда.

При том, что топ-менеджмент Арсилора размажет СБУ в любом международном арбитраже.

Т.е. на входе "ДАЙ", а на выходе "#УЙ".
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17.11.2021 20:21
+5
Коли СБУ буде займатися ловлею шпигунів, а кошмаренням бізнесу?
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17.11.2021 20:30
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Тук Тук. Няню вызывали))))
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17.11.2021 20:16 Ответить
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17.11.2021 20:30 Ответить
Тигрюля отобрала у ахметки это предприятие,теперь зеля отдаст обратно,браво клоун.
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17.11.2021 20:18 Ответить
А чи може бути щось хороше з Кривого рогу?...Простих мешканців це не стосується....
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17.11.2021 20:19 Ответить
Кривий Ріг як і Харків, клондайк та розплідник "любітелей рускаво мира"
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17.11.2021 20:26 Ответить
Ну теперь инвестиции попрут, как не перли никогда.

При том, что топ-менеджмент Арсилора размажет СБУ в любом международном арбитраже.

Т.е. на входе "ДАЙ", а на выходе "#УЙ".
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17.11.2021 20:21 Ответить
Ну и в какой международный суд он подаст? Изучите международное судопроизводство. Здесь чистой воды бухгалтерия , объем занизили- денег меньше заплатили. Провели проверку, выявили больше объем - досчитали недоплату.
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18.11.2021 06:02 Ответить
индусам криворогое громадянство портит карму...
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17.11.2021 20:21 Ответить
Если бы это касалось Индии, а не ВБ...
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17.11.2021 20:24 Ответить
Коли СБУ буде займатися ловлею шпигунів, а кошмаренням бізнесу?
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17.11.2021 20:30 Ответить
В чому проявляється кошмарення бізнесу? В тому, щоб мільярдери платили бодай мікроскопічні податки? Інша справа, чи виграють в суді, чи буде 1001 гучний пук.
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17.11.2021 20:39 Ответить
чем сбу занимается ,кроме продвижения "кривбасса" в высшую лигу?лыйтинант бакланов переловил уже всех огендов мокшанских?
от наград им не отвертеться...
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17.11.2021 20:30 Ответить
Здається мені, що проти Арселор Міттал починаються "справи" в інтересах Ріната, млять, Ліанідавіча...
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17.11.2021 20:31 Ответить
Складається враження, що зелені задумали відтиснути металургійний комбінат у ArcelorMittal на користь Бені
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17.11.2021 20:32 Ответить
просто мама римма любит свежий воздух..
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17.11.2021 20:35 Ответить
Охранник Коломойского Баканов отрабатывает своё содержание. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского / СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский.
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17.11.2021 21:49 Ответить
А почему нет ни одного иска против ахметова?Ведь Криворожсталь платит налогов больше чем вся металлургия вместе взятая в Украине.Может СБУ пора взяться за остальных не плательщиков налогов!
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17.11.2021 23:16 Ответить
Ну, главное, что у Новинского нет проблем, образцовый налогоплательщик наверное
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18.11.2021 07:23 Ответить
От, бл, нічим більше СБУ займатися у воюючій країні ніж податками! А чим взагалі займається багатотисячна армія фіскалів?
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18.11.2021 08:48 Ответить
Тут явно какой-то обман. Это иностранный инвестор с мировым именем! Скорее всего кто-то из наших этот топ менеджер. Не мог это быть честный иностранец - они никогда не воруют!
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18.11.2021 09:14 Ответить
В нас в країні ренту платять всі, від Валєрича до любого бурштинокапатєля. А індуси ващє рамси папуталі, в нас всьо по закону . Спитайте в Арахмії.
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18.11.2021 09:44 Ответить
в 2014-2019. тогда цэ политычни рэпрэсии.
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18.11.2021 10:09 Ответить
 
 