СБУ сообщила о подозрении топ-менеджеру ЧАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в нанесении бюджету 2,2 млрд грн убытков
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении должностному лицу одной из частных металлургических компаний Кривого Рога. Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 (служебный подлог и умышленное уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По версии СБУ, в 2017-2019 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия. В частности, по начислению платы за пользование недрами двух месторождений железных руд.
"Кроме того, с декабря 2014 по март 2019 года из-за незаконных действий злоумышленника предприятие уклонилось от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами. Таким образом, как установили в результате комплексной судебной экспертизы, сумма ущерба государству из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет более 2,2 млрд грн", – говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
По информации СМИ, речь идет о топ-менеджере Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".
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При том, что топ-менеджмент Арсилора размажет СБУ в любом международном арбитраже.
Т.е. на входе "ДАЙ", а на выходе "#УЙ".
от наград им не отвертеться...