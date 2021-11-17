Вопрос пересмотра тарифов на проезд в Киеве до конца отопительного сезона рассматриваться не будет, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщил Кличко, тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости, поскольку произошел значительный рост цен на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа.
Мэр также напомнил, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен. "Правительство обещало компенсировать эти расходы, но на сегодняшний день не выполняет условий Меморандума", - добавил он.
"И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомню, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн из городского бюджета".
То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?", – написал Кличко.
Мэр Киева подчеркнул, что вопрос повышения стоимости проезда в транспорте пока только вынесен на обсуждение: "Это – проект. А не принятое решение!"
"Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город - из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!", - отметил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
опалювальный сезон - хороша назва для песни свежей...
- индекс потребительских цен за 2018-2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6%, а учитывая прогнозные данные на 2022 год - 141,4%;
- минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве - на 54,3%;
- размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;
- стоимость дизельного горючего увеличилась на 22,5%.
В начале 2018 года проезд стоил 4 грн. Даже с учетом всех этих цифр, нынешняя цена вполне вписывается в неубыточность Пасстранса, т.к. Подорожание тарифа составляет с 4 до 8 грн - 100%, а потребительские цены не входят в тариф, а остальные являются только составной частью тарифа. К тому же вы сократили кондукторов, сократив и затратную часть.
Вы же хотели нагреть киевлян на 500% удорожания с 2018 года!
48 грн.
Ну ще можу згадати про "добровільну" сплату податків "наперед" і "притік" інвестицій зі знаком "мінус"....
И это не шутка.
Я теж додам картинку:
У них там цены потребительские меньше, чем в Киеве? Зарплаты меньше? Как у них это остаётся рентабельным, а в Киеве с транспортом-развалюхами - нет?
Или просто надо перестать воровать?