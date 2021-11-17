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Новости Киевские новости
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Киев (24531) Кличко (4511) транспорт (1736) повышение цен (38)

Вопрос пересмотра тарифов на проезд в Киеве до конца отопительного сезона рассматриваться не будет, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Вопрос пересмотра тарифов на проезд в Киеве до конца отопительного сезона рассматриваться не будет, - Кличко

Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил Кличко, тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости, поскольку произошел значительный рост цен на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа.

Мэр также напомнил, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен. "Правительство обещало компенсировать эти расходы, но на сегодняшний день не выполняет условий Меморандума", - добавил он.

"И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомню, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн из городского бюджета".

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То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?", – написал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что вопрос повышения стоимости проезда в транспорте пока только вынесен на обсуждение: "Это – проект. А не принятое решение!"

"Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город - из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!", - отметил Кличко.
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Топ комментарии
+8
Не надо ля ля, Кличко! Киевские чиновники заявили, что повышение стоимости проезда в столице обусловлено следующими факторами:

- индекс потребительских цен за 2018-2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6%, а учитывая прогнозные данные на 2022 год - 141,4%;
- минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве - на 54,3%;
- размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;
- стоимость дизельного горючего увеличилась на 22,5%.

В начале 2018 года проезд стоил 4 грн. Даже с учетом всех этих цифр, нынешняя цена вполне вписывается в неубыточность Пасстранса, т.к. Подорожание тарифа составляет с 4 до 8 грн - 100%, а потребительские цены не входят в тариф, а остальные являются только составной частью тарифа. К тому же вы сократили кондукторов, сократив и затратную часть.
Вы же хотели нагреть киевлян на 500% удорожания с 2018 года!
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17.11.2021 20:14
+4
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17.11.2021 20:36
+3
Хитро, типо зимой людей лучше не злить и отложили повышение до весны.
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17.11.2021 21:05
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нифигассэ...то виталя зелень решил скирдовать и помалу палить?
опалювальный сезон - хороша назва для песни свежей...
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17.11.2021 20:00 Ответить
Включив задню Вітасик, чи як завжди заради сенсацій київську владу обкакали?
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17.11.2021 20:02 Ответить
та брось...просто чувак выришив нагадаты про сэбэ..
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17.11.2021 20:06 Ответить
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17.11.2021 20:40 Ответить
"Хотел вскочить, громко крикнуть, возмутиться, но лишь потянулся и пукнул" - из М.Жванецкого.
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17.11.2021 20:48 Ответить
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17.11.2021 20:36 Ответить
лады,тикаю
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17.11.2021 20:38 Ответить
Не надо ля ля, Кличко! Киевские чиновники заявили, что повышение стоимости проезда в столице обусловлено следующими факторами:

- индекс потребительских цен за 2018-2020 годы и с учетом ожидаемого за 2021 год составляет 130,6%, а учитывая прогнозные данные на 2022 год - 141,4%;
- минимальная заработная плата увеличилась на 74,6%, а средняя заработная плата в Киеве - на 54,3%;
- размер тарифа на электрическую энергию повысился на 84%;
- стоимость дизельного горючего увеличилась на 22,5%.

В начале 2018 года проезд стоил 4 грн. Даже с учетом всех этих цифр, нынешняя цена вполне вписывается в неубыточность Пасстранса, т.к. Подорожание тарифа составляет с 4 до 8 грн - 100%, а потребительские цены не входят в тариф, а остальные являются только составной частью тарифа. К тому же вы сократили кондукторов, сократив и затратную часть.
Вы же хотели нагреть киевлян на 500% удорожания с 2018 года!
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17.11.2021 20:14 Ответить
ну в начале 18-го и буба було пид метр восемьдесят..
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17.11.2021 20:18 Ответить
В начале 2018 года проезд стоил 4 8 грн.
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17.11.2021 20:31 Ответить
А те, що "узеленські" вигрібали місцеві бюджети в центральний бюджет після виборів 2019-го - то таке! І те що в бюджеті столиці лишається менше у відсодках від прибутку (навіть без зеленого грабунку) ніж в середньому по країні - то теж дріб'язок... Ну а зростання різниці між вартістю наданих комунальних послуг і тим, що отримують кияни в платіжках - взагалі не має ніякого значення. Так?

Ну ще можу згадати про "добровільну" сплату податків "наперед" і "притік" інвестицій зі знаком "мінус"....
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17.11.2021 20:32 Ответить
відключити в транспорті вай-фай і проїзд відразу стане рентабельнішим
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17.11.2021 20:42 Ответить
Классика классического зеболоидизма: все свалить на местные власти. У нас все то же самое: цифры меньше, но суть та же. На все дотации денег не хватит и нужно будет что-то отпускать становясь виновным в глазах тупоголового избирателя. Но каков зебобик, таков и результат: все-равно оплачивать красивую жизнь зеленского ему.
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17.11.2021 20:58 Ответить
Хитро, типо зимой людей лучше не злить и отложили повышение до весны.
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17.11.2021 21:05 Ответить
вангую: в след году будет 15-20 гривен
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17.11.2021 21:06 Ответить
Просто цікаво, а скільки тоді коштуватиме проїзний на місяць?
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17.11.2021 21:11 Ответить
потерпите до весны
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17.11.2021 21:20 Ответить
2990 грн в месяц.
И это не шутка.

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17.11.2021 21:53 Ответить
Дякую Вам.
Я теж додам картинку:

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17.11.2021 22:11 Ответить
Почему в дорогущем Риме билет на 24 часа стоит 7 евро (~210 грн), в бедном Киеве должен стоить 250 грн?
У них там цены потребительские меньше, чем в Киеве? Зарплаты меньше? Как у них это остаётся рентабельным, а в Киеве с транспортом-развалюхами - нет?
Или просто надо перестать воровать?
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17.11.2021 21:49 Ответить
вот уж нехрен тянуть, жги Педалик ! тебя и так все любят
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17.11.2021 23:24 Ответить
Своими руками уничтожили весь малый бизнес, а теперь ноется, что денег нет. При этом 2 дня в ноябре проезд в метро был полностью бесплатный. После чего в городе увеличилось количество больных короновирусом
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18.11.2021 00:38 Ответить
Ото навибирали ............
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18.11.2021 01:30 Ответить
правильно.
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18.11.2021 10:10 Ответить
Которая уже новость про повышение, отложенное до конца отопительного. Я так понимаю, что в конце весны будет такой скачок цен на всё, что...будут волнения. Большинство уже сегодня с трудом живёт от зарплаты до зарплаты, ограничивая себя во всем.
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18.11.2021 11:37 Ответить
 
 