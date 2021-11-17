Третий комитет Генассамблеи ООН утвердил проект новой резолюции по оккупированному Крыму, – МИД

Третий комитет 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в среду 17 ноября утвердил проект обновленной резолюции "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Ключевыми нововведениями резолюции 2021 стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в "Крымской платформе", упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно их лидеру.

Документ призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, требует освободить граждан Украины, незаконно содержащихся за решеткой, в частности, Эмира-Усеина Куку, Галину Долгополую, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.

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Также в проекте резолюции отмечается, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основных прав гражданского населения.

Документ отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.

В документе осуждаются незаконные действия РФ по уничтожению или перемещению культурных и природных ценностей Украины, расположенных в Крыму. Международное сообщество констатирует, что целью этих действий является целенаправленное вычеркивание украинской и крымскотатарской культурной идентичности из этнокультурного ландшафта полуострова.

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Также содержится призыв к России прекратить политику принудительного изменения демографического состава оккупированного Крыма. В документе осуждается проведенная РФ Всероссийская перепись населения, которая признается недействительной на территории Крыма.

Резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования в Генеральной Ассамблее ООН в декабре.