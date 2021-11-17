Третий комитет Генассамблеи ООН утвердил проект новой резолюции по оккупированному Крыму, – МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Третий комитет 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в среду 17 ноября утвердил проект обновленной резолюции "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
Ключевыми нововведениями резолюции 2021 стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в "Крымской платформе", упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно их лидеру.
Документ призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, требует освободить граждан Украины, незаконно содержащихся за решеткой, в частности, Эмира-Усеина Куку, Галину Долгополую, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.
Также в проекте резолюции отмечается, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основных прав гражданского населения.
Документ отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.
В документе осуждаются незаконные действия РФ по уничтожению или перемещению культурных и природных ценностей Украины, расположенных в Крыму. Международное сообщество констатирует, что целью этих действий является целенаправленное вычеркивание украинской и крымскотатарской культурной идентичности из этнокультурного ландшафта полуострова.
Также содержится призыв к России прекратить политику принудительного изменения демографического состава оккупированного Крыма. В документе осуждается проведенная РФ Всероссийская перепись населения, которая признается недействительной на территории Крыма.
Резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования в Генеральной Ассамблее ООН в декабре.
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10 ч
Меркель позвонила Путину 10 ноября.
Меркель позвонила Лукашенко 15 ноября.
Отберите кто-нибудь у бабушки телефон, пока она квартиру на мошенников не переписала!
В.о. канцлера ФРН Ангела Меркель провела другу з початку тижня телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Про це повідомляється на сайті глави німецького уряду, передає Укрінформ.
«У другій телефонній розмові з Олександром Лукашенком канцлер підкреслила необхідність за підтримки УВКБ ООН і МОМ та у співпраці з Європейською комісією забезпечити гуманітарну допомогу та можливості повернення для постраждалих», - йдеться у дописі.
Як повідомлялось, перша телефонна розмова відбулася минулого понеділка, 15 листопада, вона тривала 50 хвилин.
· 10 ч
В разговоре с Меркель Лукашенко заявил, что в обмен на прекращение миграционного кризиса хочет, чтобы его признали президентом и сняли санкции. Об этом сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. По ее мнению, наоборот, нужно как можно скорее ввести новые санкции.
Откуда в Крыму взялось этнически русское население? В основном из-за геноцида коренных крымских жителей и занимания русскими их домов.
Ватноголовые упираются в "референдум" в Крыму. Можно подумать, что если бы там население проголосовало за Украину, то Ср"шка спокойно согласилась бы с этим.
Была ли там равноправная агитация? Нет. Так что так называемый "референдум" - это фикция, клоунада, которой валенкообразные хотят прикрыть гопоту своих мошеннических действий.
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду со стороны очередных кремлёвских бандитов