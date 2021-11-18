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Новости Политика Украины
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Зеленский (16519) ЧВК Вагнера (1280) Бурба (81)

Причиной срыва задержания "вагнеровцев" могла стать неприязнь Зеленского к директору ГУР МО Бурбе, - The Insider

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Причиной срыва задержания

После срыва спецоперации директор Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба предлагал всем, кто знал о ней, кроме президента, пройти тест на полиграфе, чтобы выяснить, не было ли утечки информации в Беларусь.

Об этом говорится в совместном расследовании журналистов The Insider и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты ссылаются на бывших оперативников ГУР Минобороны и говорят, что те отмечали: между Бурбой и Офисом президента уже были разногласия.

"Триумфальное завершение столь значимой спецоперации сделало бы его (Бурбу. - Ред.) героем в глазах широких масс и придало бы ему политический вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского", - пишет The Insider.

Читайте также: Вышла первая часть расследования Bellingcat по операции против "вагнеровцев"

Издание отмечает, что сразу после того, как "вагнеровцев" задержали в Беларуси тамошние спецслужбы, Бурба предлагал всем, кто знал о спецоперации, кроме президента, пройти тест на детекторе лжи. Но через несколько дней после арестов он был отстранен от исполнения обязанностей.

Напомним, также журналисты The Insider и Bellingcat пришли к выводу, что спецоперация была отложена по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака. И что власти Беларуси и России не знали о ее проведении, и только через неделю после задержания "вагнеровцев" разобрались, что и к чему.
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Топ комментарии
+69
зеЛох офшорный - мелкий закомплексованный писюанист с гипертрофированной манией величия..
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17.11.2021 20:49
+50
Бубочка всю свою никчемную жизнь мечтал отполировать тухес своим языком фюреру репоедов *****, а тут какой-то Бурба надумал ему помешать.
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17.11.2021 20:50
+46
И редкое чмо
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17.11.2021 20:50
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Ты безнадёжен в в своей брехне и тупости. Гуд бай
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17.11.2021 23:40 Ответить
Думка кацапів не цікавить!
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17.11.2021 23:41 Ответить
отмазка для дебилов блт
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17.11.2021 21:45 Ответить
вылезли уже все адвокаты люся майор цельный с его пом 2 может подорвать бТР 70 в хлам и диджей давид бубизянович соченская хламидия
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17.11.2021 21:46 Ответить
Дуже багато "може бути", "якби" й "аби".
Нічого нового.
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17.11.2021 21:46 Ответить
Головне, що розслідуванням Белінгкет підтверджено, що Зеленський збрехав. Бо він затверджував проводення цієї операції, а потім БРЕХАВ що її не було...
Якщо Президент брехун - Верховна Рада забов'язана оголосити імпічмент.
А далі можна розслідувати, з яких мотивів відбувалась державна зрада - з дурості тупого клована, чи навмисно, профєдєрастовим манкуртом...
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17.11.2021 21:52 Ответить
Всі підозрювані призначені особисто Зєлєнським. Звідси саме він несе повну відповідальність.
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17.11.2021 22:43 Ответить
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17.11.2021 21:58 Ответить
На "Прямом" Лерос сказал что один из журналистов завтра должен выложить какие то документы по теме
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17.11.2021 21:58 Ответить
на 24м люсенька карамелька и давид бубизяныч уже из штанов выпригивают защищая зе
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17.11.2021 22:07 Ответить
я включил их прямой эфир но отмотал назад чтобы посмотреть весь путь развития событий
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17.11.2021 22:31 Ответить
лєрос на "прямом" -бінго)))
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17.11.2021 23:47 Ответить
Так туда все ходят. кроме слуг. раньше и они ходили. пол года как не ходят. боятся
что "бинго"?
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18.11.2021 00:55 Ответить
от борі колєснікову не ма чого боятися, це ж канал побратима по партії як не як)
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18.11.2021 01:08 Ответить
какому бори колесникову?
ты чего несешь дятел?
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18.11.2021 04:25 Ответить
Смачного задрот https://www.youtube.com/watch?v=ma7Rqip2IZM&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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18.11.2021 05:41 Ответить
ну хорошо, вагнергейт - это неприязнь к Бурбе, а другие, последовавшие за этой операцией провалы, это что? может туфли ему жали или трусы врезались? это что, норм. поведение президента воюющей страны...
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17.11.2021 22:00 Ответить
это капец.. Янукович по сравнению с Зеленским какой то первокласник по узурпации власти )))
и как до сих пор вся Украина терпит этого гундосого?? в холодильниках пусто, зато оно пиво пьёт там в кабаках
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17.11.2021 22:03 Ответить
Выжимка расследования (тезисы) и анализ результатов

ВОТ И ВСЁ, ВОВА, ВОТ И ВСЁ…
Bellingcat пишут, что Зеленский был полностью уведомлен о спецоперации по задержанию ЧВК «Вагнер», включая приземление белорусского самолета в Киеве. Ему постоянно докладывали о этапах подготовки задержания с подробными материалами.
Спецоперация была сорвана после встречи разведчиков с «политическим руководством» - в контексте расследования им является Офис Президента. Тогда сроки проведения спецоперачии с российскими наемниками на белорусском самолете были перенесены, а спецслужбы РБ сами задержали их в Минске.
Представляю, как сейчас бегают по ОПУ арестовичи с подоляками, пытаясь выдумать внятные отмазки. Но их нет…
Больше ключевых тезисов из расследования:
• По словам экс-сотрудников ГУР, президент Украины впервые был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года и «в целом одобрил операцию», намеченную на 26 июня 2020 года, а также «попросил подготовить подробный план».
• Разработать боевиков из ЧВК Вагнера решили еще в 2018 году в Главном управление разведки Минобороны Украины. Разведчики обратили внимание, что многие из «вагнеровцев» возвращаются в родные села в России, «где сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию». Для ГУР «это стало окном возможностей» - было решено завербовать боевиков на работу и арестовать.
• К сентябрю 2019 года ГУРМО собрало персональные данные более чем тысячи наемников, большинство из которых воевали на востоке Украины между 2014 и 2018 годами. В итоге было завербовано 180 «вагнеровцев», которые ранее явно были причастны к конфликту на Донбассе. А еще чуть позже - список сократился до 45 «избранных», которые могли стать важными свидетелями, имели инсайдерские данные о вторжении России в Украину. Их и было в итоге решено «рекрутировать», привезти в Украину и арестовать.
• Для максимального правдоподобия команда ГУР Украины решила использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК «МАР», создала поддельный сайт для вербовки, придумала для «вагнеровцев» правдоподобную не боевую задачу, нашла контактных лиц и приступила к вербовке.
• Для всех этих 45-ти военных преступников Разведка Украины решила организовать авиаперелет в Венесуэлу, через в Украину, а и намеревалась принудительно посадить самолет, когда он будет пролетать над украинской территорией. (По причине минирования, либо подставному пассажиру должно было стать плохо во время перелета). Из-за пандемии вылететь из России можно было только через территорию Беларуси, поэтому так и решили поступить.
• СБУ также было поставлено в известность обо всем происходящем и подключено к финальному отбору «вагнеровцев». После принудительного приземления - СБУ должно было сразу после ареста предъявить задержанным обвинения. Все это должно было выглядеть, как случайная посадка. А сами СБУ по сценарию должны были делать вид, что они случайно опознали боевиков в посаженном самолете.
• Первая часть расследования заканчивается на самом интересном: «Вечером автобус с «вагнеровцами» успешно преодолел границу Беларуси и направился в сторону аэропорта».



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17.11.2021 22:06 Ответить
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Наконец стало понятно, почему провалилась операция:

- в последний момент, когда «вагнеровцы» уже направлялись в минский аэропорт, операция была «перенесена» Офисом президента Украины. Лично Андреем Ермаком. И такая её задержка закончилось арестом наемников силами белорусского КГБ.

Как это было:

За день до отъезда российских наемников, два старших командира, отвечавших за координацию действий украинской Разведки и Владимира Зеленского - Василий Бурба из ГУР Минобороны и Руслан Баранецкий из СБУ - прибыли в офис президента, чтобы представить тому окончательную информацию о предстоящей спецоперации.

Василий Бурба сообщил Bellingcat, что так как в тот момент президент Зеленский был занят, они не смогли встретиться с ним лично. И встретились с главой ОП Андреем Ермаком.

По словам Бурбы, Ермак предложил отложить операцию на неделю.

Далее в расследовании совсем неоднозначно указывается, что «накануне Зеленский достиг соглашения с Россией о прекращение огня, которое требовало одобрения стран Нормандской четверки». По словам Бурбы, канцелярия президента была уверена, что если спецоперация продолжится в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля - прекращения огня не будет.

Однако Бурба ответил главе ОП, что задержка операции на неделю невозможна и приведет либо к потере доверия со стороны наемников ЧВК Вагнера, либо к появлению подозрений у белорусской контрразведки. Что, исходя из результатов расследования, и произошло.

То есть команда «вагнеровцев» уже должна была вылетать, но им перебронировали билеты, и поселили в гостинице.

Где их собственно и задержали спецслужбы Беларуси (КГБ). Причем по подозрению в причастности к беспорядкам - как раз тогда в Беларуси готовились «трудные» выборы. По данным расследователей - Лукашенко до последнего был уверен, что россияне приехали «шатать» его режим.

Автор: Олег Шарп
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17.11.2021 22:07 Ответить
есть ещё версия что Зеленский побоялся арестовывать вагнеровцев, потому что среди них есть те, которым сливала инфу его жена в 2014м за 50 тыс грн о передвижении украинских войск.. об этом также сохранились скриншоты из её ватной странички в VK.. т.е. они бы могли раскрыть эту тайну
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17.11.2021 22:12 Ответить
Ну что накрылася ЗРАДА, бывает...
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17.11.2021 22:33 Ответить
Ты таки жив?!!!
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17.11.2021 22:51 Ответить
А по сути вопроса НИЧЕГО?
Ню-ню давай жги еще.
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17.11.2021 22:53 Ответить
По сути? Зе - предатель. Ты серлещевская шестёрка
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17.11.2021 22:55 Ответить
Конечно предатель, твоя свиноматка еще на свободе.
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17.11.2021 22:57 Ответить
Извини, с твоей мамой не знаком
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17.11.2021 23:04 Ответить
Верховный дегенерат страны этот ваш зеленский
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17.11.2021 22:51 Ответить
Ах ты ж говнюк. The Insider - латышское интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях[2][3]
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17.11.2021 22:58 Ответить
Зелені вівці таке не читатимуть- це ж не ціни на ковбасу, газ, чи кредити на ланос.
Даремно ви чекаєте резонансу- цей нарід такий же мерзенний і тупий як і ЗЕслуги коломойського
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17.11.2021 22:55 Ответить
Пересмотрите фильм Мюнхен. Изриаль,которого не обвианишь в щепетильности, не уничтожил ни одного террориста путем захвата граждансого борта. Есть хорошая поговорка - В борьбе с каннибализмом все средства хороши, кроме каннибализма.
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17.11.2021 22:59 Ответить
Я не знаю, кто будет следующим президентом. Допустим, это будет Кличко или Разумков. Но в любом случае, журналистам в самом начале уже нужно будет задавать им вопросы, будут ли они расследовать дело слива спецоперации по Вагнеровцам и доводить виновных до наказания за госизмену.
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17.11.2021 23:04 Ответить
коротк про опубліковані матеріали - "так файно їла, так скоро здохла")))
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18.11.2021 00:01 Ответить
я подивився одну за одною дві передачі по ТБ. Першу -суперечку двох нардепів, Олега Синютки (ЄС) та Олег Дунда (урода) в програмі Василя Зими на Еспресо; другу - авторську програму Анни Мірошниченко (5-тий канал), де був урод Жмеренецткий (член ТСК). Так от, обидва уроди "доказують", що в матеріалах Белінкету та в ТСК, які озвучила Марьяна - нема розбіжностей! А це означає, що вони обидва шпарять по методичці з ОП!
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18.11.2021 00:09 Ответить
Я бы понял, если бы ЗЕ предал Украину из-за компромата, денег и власти. Так поступают все предатели.

Но продать Родину из-за зависти и мести... Это за гранью добра, зла и человеческих ценностей. ЗЕ просто какой-то ублюдочный упырь.
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18.11.2021 02:09 Ответить
... пипл, схавет и не такое: иммунитет на пакости власти. Ну, и далее Элиты будут от жира беситься (на тузиков и прочих кицек паспортизацию вводить и налоги )
Для Элиты подсказываю, налоги можно еще на курцов вводить - засоряют воздух для Греты Тунберг, потом у кого дома водяться тараканы, тоже обложить хозяев налогом, а, у кого глисты сразу 17 000 грн
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18.11.2021 05:22 Ответить
В КРАЇНІ-ВІЙНА-А В ВЕЛИКОГО ПІАНІСТА=НЕПРИЯЗНЬ ДО БОЙОВОГО ОФІЦЕРА!!!!-Я ШИБУ!!!!!!
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18.11.2021 06:47 Ответить
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18.11.2021 06:56 Ответить
Клоуну нужны были клоуны!
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18.11.2021 07:45 Ответить
зеленский хотел подмазаться к лукашенко,
видимо были пляны со Сцявиком Вакарчуком
дать концерт сынульке Кольке ...
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18.11.2021 09:03 Ответить
Яка дурня... яку "героєм в очах широкого загалу і додало б йому політичної ваги " міг отримати начальник розвідки??)))) Ну це ж маразматичні вигадки...Бурба військовий та ще і розвідка - секретність тут основний принцип... Давайте ще і агентів розвідки ті що за кордоном теж скажим що вони мають надію на політичні девіденди і розсекретим їх..Бл.. що вже тільки не придумують тільки б загнать владу в кут і поставити під себе...
Я от впевнений поки із за таких от тупих натянутих на Ж статей що це майже не правда і проплачен маніпуляція громадянами України. Шановні хто злив взагалі інфу про те що операція зупиненав ЗМІ. ХТО??? от тоді буде все зрозуміло.
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18.11.2021 09:56 Ответить
а вот это уже домыслы, а не факты.
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18.11.2021 10:06 Ответить
Головна проблема України в тому,що Зеля-просто "до бєзобразія"тупий,а от в офісі президента завжди працюють"очєнь умниє и пронирлівиє рєбята",котрі цією тупістю користуються."Лєгкоранімий" президент не розуміє,що його найближче оточення підставляє і його,і Україну всі ці роки.Основний ворог в офісі президента-це звісно ж,Єрмак.
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18.11.2021 10:29 Ответить
Перш за все усьому винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 10:56 Ответить
Та не було ні якої зради... була політична доцільність і недооцінення ситуаціїї ... ОП не маючи відповідного досвіду в розвідці ...думали що це як відкриття дитячої площадки з перірізанням стрічки і що це можне підстроїти пі політичну доцільність До речі операція зірвалась би все одно... Бо білоруське КГБ самостійно вело і перевіряло найманців бо така велика група найманціві людей з військовою виправкою і організацією в столицідержави яка перед виборами...це паливо. Їх би можливо взялиб ще до аеропорту...до перенесення... Операція шикарна але чому через Білорусь де аторитарний режим з КГБ слідкування за всіма... перший ризик для операції..група велика другий ризик для операції.. не врахувуання ситуації передвиборчого стану третій ризик для операціїї.

Одним словом треба почитати це розлідування і праналізувати, стати місце кожного з персонажей цієї операці... Ну а гвалт і зрада кричать є кому ми те ж іх всіх знаєм.. Тому люди читайте розслідування а не перекручені статейки
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18.11.2021 11:29 Ответить
Особливо мені сумнівна остання чатина операції посадка літака під приводом замінування в Україні з групою 33 чоловіки прфесійних найманців... поставити підзагрозу інших пасажирів це ж не чартар для зз вбивць окремий... О тут якось мені топорно зроблено кажеться
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18.11.2021 11:45 Ответить
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