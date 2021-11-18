Причиной срыва задержания "вагнеровцев" могла стать неприязнь Зеленского к директору ГУР МО Бурбе, - The Insider

После срыва спецоперации директор Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба предлагал всем, кто знал о ней, кроме президента, пройти тест на полиграфе, чтобы выяснить, не было ли утечки информации в Беларусь.

Об этом говорится в совместном расследовании журналистов The Insider и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты ссылаются на бывших оперативников ГУР Минобороны и говорят, что те отмечали: между Бурбой и Офисом президента уже были разногласия.

"Триумфальное завершение столь значимой спецоперации сделало бы его (Бурбу. - Ред.) героем в глазах широких масс и придало бы ему политический вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского", - пишет The Insider.

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Издание отмечает, что сразу после того, как "вагнеровцев" задержали в Беларуси тамошние спецслужбы, Бурба предлагал всем, кто знал о спецоперации, кроме президента, пройти тест на детекторе лжи. Но через несколько дней после арестов он был отстранен от исполнения обязанностей.

Напомним, также журналисты The Insider и Bellingcat пришли к выводу, что спецоперация была отложена по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака. И что власти Беларуси и России не знали о ее проведении, и только через неделю после задержания "вагнеровцев" разобрались, что и к чему.