Причиной срыва задержания "вагнеровцев" могла стать неприязнь Зеленского к директору ГУР МО Бурбе, - The Insider
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
После срыва спецоперации директор Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба предлагал всем, кто знал о ней, кроме президента, пройти тест на полиграфе, чтобы выяснить, не было ли утечки информации в Беларусь.
Об этом говорится в совместном расследовании журналистов The Insider и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты ссылаются на бывших оперативников ГУР Минобороны и говорят, что те отмечали: между Бурбой и Офисом президента уже были разногласия.
"Триумфальное завершение столь значимой спецоперации сделало бы его (Бурбу. - Ред.) героем в глазах широких масс и придало бы ему политический вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского", - пишет The Insider.
Издание отмечает, что сразу после того, как "вагнеровцев" задержали в Беларуси тамошние спецслужбы, Бурба предлагал всем, кто знал о спецоперации, кроме президента, пройти тест на детекторе лжи. Но через несколько дней после арестов он был отстранен от исполнения обязанностей.
Напомним, также журналисты The Insider и Bellingcat пришли к выводу, что спецоперация была отложена по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака. И что власти Беларуси и России не знали о ее проведении, и только через неделю после задержания "вагнеровцев" разобрались, что и к чему.
Пожалуйста, подождите...
Нічого нового.
Якщо Президент брехун - Верховна Рада забов'язана оголосити імпічмент.
А далі можна розслідувати, з яких мотивів відбувалась державна зрада - з дурості тупого клована, чи навмисно, профєдєрастовим манкуртом...
что "бинго"?
ты чего несешь дятел?
и как до сих пор вся Украина терпит этого гундосого?? в холодильниках пусто, зато оно пиво пьёт там в кабаках
ВОТ И ВСЁ, ВОВА, ВОТ И ВСЁ…
Bellingcat пишут, что Зеленский был полностью уведомлен о спецоперации по задержанию ЧВК «Вагнер», включая приземление белорусского самолета в Киеве. Ему постоянно докладывали о этапах подготовки задержания с подробными материалами.
Спецоперация была сорвана после встречи разведчиков с «политическим руководством» - в контексте расследования им является Офис Президента. Тогда сроки проведения спецоперачии с российскими наемниками на белорусском самолете были перенесены, а спецслужбы РБ сами задержали их в Минске.
Представляю, как сейчас бегают по ОПУ арестовичи с подоляками, пытаясь выдумать внятные отмазки. Но их нет…
Больше ключевых тезисов из расследования:
• По словам экс-сотрудников ГУР, президент Украины впервые был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года и «в целом одобрил операцию», намеченную на 26 июня 2020 года, а также «попросил подготовить подробный план».
• Разработать боевиков из ЧВК Вагнера решили еще в 2018 году в Главном управление разведки Минобороны Украины. Разведчики обратили внимание, что многие из «вагнеровцев» возвращаются в родные села в России, «где сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию». Для ГУР «это стало окном возможностей» - было решено завербовать боевиков на работу и арестовать.
• К сентябрю 2019 года ГУРМО собрало персональные данные более чем тысячи наемников, большинство из которых воевали на востоке Украины между 2014 и 2018 годами. В итоге было завербовано 180 «вагнеровцев», которые ранее явно были причастны к конфликту на Донбассе. А еще чуть позже - список сократился до 45 «избранных», которые могли стать важными свидетелями, имели инсайдерские данные о вторжении России в Украину. Их и было в итоге решено «рекрутировать», привезти в Украину и арестовать.
• Для максимального правдоподобия команда ГУР Украины решила использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК «МАР», создала поддельный сайт для вербовки, придумала для «вагнеровцев» правдоподобную не боевую задачу, нашла контактных лиц и приступила к вербовке.
• Для всех этих 45-ти военных преступников Разведка Украины решила организовать авиаперелет в Венесуэлу, через в Украину, а и намеревалась принудительно посадить самолет, когда он будет пролетать над украинской территорией. (По причине минирования, либо подставному пассажиру должно было стать плохо во время перелета). Из-за пандемии вылететь из России можно было только через территорию Беларуси, поэтому так и решили поступить.
• СБУ также было поставлено в известность обо всем происходящем и подключено к финальному отбору «вагнеровцев». После принудительного приземления - СБУ должно было сразу после ареста предъявить задержанным обвинения. Все это должно было выглядеть, как случайная посадка. А сами СБУ по сценарию должны были делать вид, что они случайно опознали боевиков в посаженном самолете.
• Первая часть расследования заканчивается на самом интересном: «Вечером автобус с «вагнеровцами» успешно преодолел границу Беларуси и направился в сторону аэропорта».
Наконец стало понятно, почему провалилась операция:
- в последний момент, когда «вагнеровцы» уже направлялись в минский аэропорт, операция была «перенесена» Офисом президента Украины. Лично Андреем Ермаком. И такая её задержка закончилось арестом наемников силами белорусского КГБ.
Как это было:
За день до отъезда российских наемников, два старших командира, отвечавших за координацию действий украинской Разведки и Владимира Зеленского - Василий Бурба из ГУР Минобороны и Руслан Баранецкий из СБУ - прибыли в офис президента, чтобы представить тому окончательную информацию о предстоящей спецоперации.
Василий Бурба сообщил Bellingcat, что так как в тот момент президент Зеленский был занят, они не смогли встретиться с ним лично. И встретились с главой ОП Андреем Ермаком.
По словам Бурбы, Ермак предложил отложить операцию на неделю.
Далее в расследовании совсем неоднозначно указывается, что «накануне Зеленский достиг соглашения с Россией о прекращение огня, которое требовало одобрения стран Нормандской четверки». По словам Бурбы, канцелярия президента была уверена, что если спецоперация продолжится в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля - прекращения огня не будет.
Однако Бурба ответил главе ОП, что задержка операции на неделю невозможна и приведет либо к потере доверия со стороны наемников ЧВК Вагнера, либо к появлению подозрений у белорусской контрразведки. Что, исходя из результатов расследования, и произошло.
То есть команда «вагнеровцев» уже должна была вылетать, но им перебронировали билеты, и поселили в гостинице.
Где их собственно и задержали спецслужбы Беларуси (КГБ). Причем по подозрению в причастности к беспорядкам - как раз тогда в Беларуси готовились «трудные» выборы. По данным расследователей - Лукашенко до последнего был уверен, что россияне приехали «шатать» его режим.
Автор: Олег Шарп
Ню-ню давай жги еще.
Даремно ви чекаєте резонансу- цей нарід такий же мерзенний і тупий як і ЗЕслуги коломойського
Но продать Родину из-за зависти и мести... Это за гранью добра, зла и человеческих ценностей. ЗЕ просто какой-то ублюдочный упырь.
Для Элиты подсказываю, налоги можно еще на курцов вводить - засоряют воздух для Греты Тунберг, потом у кого дома водяться тараканы, тоже обложить хозяев налогом, а, у кого глисты сразу 17 000 грн
видимо были пляны со Сцявиком Вакарчуком
дать концерт сынульке Кольке ...
Я от впевнений поки із за таких от тупих натянутих на Ж статей що це майже не правда і проплачен маніпуляція громадянами України. Шановні хто злив взагалі інфу про те що операція зупиненав ЗМІ. ХТО??? от тоді буде все зрозуміло.
Одним словом треба почитати це розлідування і праналізувати, стати місце кожного з персонажей цієї операці... Ну а гвалт і зрада кричать є кому ми те ж іх всіх знаєм.. Тому люди читайте розслідування а не перекручені статейки