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ДТЭК готовит иски к международным судам из-за блокирования властями выплат по европейскому "зеленому" кредиту

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ДТЭК готовит иски к международным судам из-за блокирования властями выплат по европейскому

ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Об этом говорится в сообщении компании от 17 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"ДТЭК ВИЭ требует от ГП "Гарантированный покупатель", АО "Ощадбанк", Кабинета Министров Украины, а также Офиса Президента обеспечить скорейшую выплату задолженности перед компанией. Дальнейшие задержки будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам, в международных инстанциях и национальных судебных органах", – говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что 17 ноября госпредприятие "Гарантированный покупатель" признало ручное вмешательство в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам, в том числе предприятиям ДТЭК ВИЭ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политическое вмешательство в распределение средств "зеленых" облигаций подрывает доверие инвесторов к правительству, – Dragon Capital

"Искусственная задержка средств на счетах АО "Ощадбанк" и последующий обратный вывод средств, которые должны были попасть в компанию, имеет признаки совершения противоправных действий и злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП, банка и высших должностных лиц государства, которые давали соответствующие незаконные распоряжения. Наличие незаконных действий отдельных лиц подтверждается разногласиями в публичных заявлениях Ощадбанка и ГП", – сообщили в компании.

Незаконные действия ряда должностных лиц привели к падению котировок еврооблигаций DTEK Renewables. В частности, стоимость еврооблигаций DTEK Renewables после манипуляций со средствами со стороны ГП Гарантированный Покупатель упала ниже номинала, отметили в компании. Вместе с этим упали котировки еврооблигаций НЭК Укрэнерго и суверенные кредитные показатели государства Украина.
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Топ комментарии
+12
От при попередниках давали Рижому прикурити, аж шерсть горіла.
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17.11.2021 21:25
+7
збсь . Будь який європейський суд Ахметка виграє - 100% . Своє він забере , та ще й отримає непогане бабло , як моральну компенсацію . Пірімога бл.. .! ЗЕбілів . Чергова .
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17.11.2021 21:21
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Не при цій владі
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17.11.2021 21:17 Ответить
От при попередниках давали Рижому прикурити, аж шерсть горіла.
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17.11.2021 21:25 Ответить
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17.11.2021 21:28 Ответить
Не знаю як там було при папєрєдніках.но в цьому році журнал форбс написав що Ахметов удвоїв свої капітали , а як може бути інакше маючи свого менеджера за прем'єра України ,
Пи си так що бути вумним це не про тебе 😜
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17.11.2021 21:31 Ответить
звичайно , що удвоїв, бо в 19му папєріднікі встигли йому подарувати для монополії це два обленерго)) https://biz.censor.net/resonance/3129127/***********************************************************************
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17.11.2021 21:39 Ответить
Зебіл, а ну дай відповідь
1) Скільки в Україні обленерго,
2) Яку частину генерації ТЕС контролює Ахметов і з якого року,
3) Скільки в Україні областей?
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17.11.2021 21:48 Ответить
протри очі від сліпого трасту , глянь на дату в посиланні і найди все що тобі потрібно
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17.11.2021 23:17 Ответить
Ще один розумник виліз , ти думаєш , що з двох обленерго можна удвоїти капітали , йди в школу вчися і книжки за шкалою більше не кури
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18.11.2021 09:18 Ответить
Іван Димидов читати вміє?
В травні найбільший енергетичний холдинг України ДТЕК Ріната Ахметова завершив покупку акцій двох енергопостачальних компаній: 68,3% "Одесаобленерго" і 94% "Київобленерго". Це природні монополісти з розподілу та постачання електроенергії в Одеській та Київській областях. А президентські вибори в 2019 році, які проводилися в два тури пройшли: перший 31 березня, другий 21 квітня. Перемогу здобув Володимир Зеленський.
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18.11.2021 11:13 Ответить
отнять все и поделить, ага
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17.11.2021 22:18 Ответить
ДТЕК и любого из этих ГАВНОИНВЕСТРОВ которые по сути мошенники грабящие Народ Украины давно нужно отдать под СУД. !!! Всех кто участвует в этой схеме в СИЗО... Все арестовать до судов -Народные деньги вернуть ГОСУДАРСТВУ те что УКРАЛИ. По другому никак !!! Хотят продавать гавноэнергию зеленную по цене ТЭС пожалуйста... Нет пользуются пусть сами !!! Блин у меня знакомый вложил 500 тыс в 60 кВт в месяц 40 тыс мы ему платим ... Никогда в жизни говорит так с неба деньги не сыпались Какой он ИНВЕСТОР
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18.11.2021 05:56 Ответить
Одобряю. Нечего смешивать в кучу энергетический провал в стране с зелёной энергетикой. Это совершенно 2 разные проблемы. У ДТЕКа всё получится.
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17.11.2021 21:14 Ответить
с бубаноидной энергетикой...
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17.11.2021 21:21 Ответить
ДТЕК в прольоті і чіпляеться за міфи. Чи ви думаєте, що Ахметов може щось віддасти? Нехай печеться за те, щоб воно і далі все не покотилось
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17.11.2021 21:25 Ответить
Чомусь здається що це була кумедія
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17.11.2021 21:27 Ответить
> Нечего смешивать в кучу энергетический провал в стране с зелёной энергетикой.
То что у нас называется "зелёной энергетикой" никакого отношения к зеленой энергетике не имеет. Выкачивание денег из бюджета.
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18.11.2021 01:13 Ответить
Анекдот о том як посварилися Рінат Леонідович з Володимиром Олександровичем
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17.11.2021 21:16 Ответить
З Ігорєм Валєрічєм.
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17.11.2021 21:21 Ответить
збсь . Будь який європейський суд Ахметка виграє - 100% . Своє він забере , та ще й отримає непогане бабло , як моральну компенсацію . Пірімога бл.. .! ЗЕбілів . Чергова .
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17.11.2021 21:21 Ответить
Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають
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17.11.2021 21:22 Ответить
Рижий став дитиною України? Чи Бєня з Фірташем та Пінчуком її діти? Тарас писав не про таку стуацію.
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17.11.2021 21:28 Ответить
А кацапские вояки лежать в кюветах.
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17.11.2021 21:50 Ответить
Гудок проти Бєні?

А би ж я жив де-інде, а не в Україні, то було б цікаво і я побіг би за поп-корном та пивом!

Але ж я тут. І це (змія-жаба) не буде сприяти ні економіці країни, ні благополуччу громадян, ні невілюванню агресії московитів (як на кордонах чи лінії розмежування, так і в середині країни). Так і хочеться сказати "зєлєбобіковське" - посадіть обох, але це не змінить нічого. А от "видоїти" обох у бюджет (звісно, що не при цих "новЬІх ліцах") - ото буде воно!
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17.11.2021 21:30 Ответить
рыжий тот ещё дэржавобудивнык...кибуцостроителям две форы даст..
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17.11.2021 21:36 Ответить
Хтось вирішив з ахметки зробити цукерку.
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17.11.2021 21:42 Ответить
Пра Ахметку уже на столб вешать. Нары ето для него слишком гуманно. Не может в нормальной стране один человек всю страну кошмарить.
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17.11.2021 21:47 Ответить
Останнім часом всю краіну кошмарить Зепотерпілий І Беня , а не тільки Ахметка !
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17.11.2021 22:01 Ответить
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17.11.2021 22:03 Ответить
Давно пора снять это бремя с бюджета, почему страна должна оплачивать разницу между тарифами в карман Ахметова.
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17.11.2021 22:04 Ответить
Пора Ахметова национализировать 😀😀😛
При Янеке братья Клюевы ( явно в сговоре с азметовым) создали законодательно и рядом постанов КМУ препятствия для обычных инвесторов строительства в зелёную энергетику .
АМКУ конечно ничего не увидел сквозь зелёные доллары . И ЕСТЕСТВЕННО только клюевы и Ахметов имели зелёный свет .
Долго описывать эти проблемы .Но журналисты в Украине настолько слабые или куплены как Лещенко , что и нормально описать хитрожопость олигархов на государственном уровне не способны .
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17.11.2021 22:14 Ответить
Зе просрал все что можно, он спокойно мог в первый день Президенства арестовать Ахметова, Пинчука, Медвечука и прочих бандитов и приказом военно-полевого трибунала (у нас же война идет ведь) их расстрелять на месте, а все имущество и активы конфисковать в пользу государства и направить на нужды обороны. Народ бы его на руках носил и памятник при жизни поставил.
А теперь Зе должен бронировать место в Ростове, потому что скоро ему будет очень не весело, его ненавидет и народ и олигархи.
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17.11.2021 22:38 Ответить
Пусть украина подает встречные иски за срыв отопительного сезона 21-22 годов!И там будет иск в 5 раз больше чем требует ахметов!Ещё запретила все офшоры для АХМЕТОВА ЧЕРЕЗ СУДЫ!Раз он такой умный!Можно и нужно найти управу на это сепара и агента кремля.Ведь Ахметов не захотел уголь завозить на свои ТЭС ,а ещё и подал в суд на Украину и заблокировал через суд поставки электроэнергии из рф и Беларусь.Тем самым специально подвел Украину к веерным отключениям. Это не диверсия против экономики Украины?Куда смотрит набу,СБУ ,ГПУ?Или опять всех и вся купил рыжий паразит....Подымите ему налоги на землю ,которой он пользуется под свои предприятия и т.д.И почему до сих пор Криворожсталь платит больше налогов и сборов чем вся металлургия вместе взятая.Можно запретить офшоры для металлургов?Конечно можно.Было бы желание.
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17.11.2021 23:08 Ответить
ахметов - падаль
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18.11.2021 08:59 Ответить
 
 