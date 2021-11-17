ДТЭК готовит иски к международным судам из-за блокирования властями выплат по европейскому "зеленому" кредиту
Новости Цензор.НЕТ Экономика
ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.
Об этом говорится в сообщении компании от 17 ноября, передает Цензор.НЕТ.
"ДТЭК ВИЭ требует от ГП "Гарантированный покупатель", АО "Ощадбанк", Кабинета Министров Украины, а также Офиса Президента обеспечить скорейшую выплату задолженности перед компанией. Дальнейшие задержки будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам, в международных инстанциях и национальных судебных органах", – говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что 17 ноября госпредприятие "Гарантированный покупатель" признало ручное вмешательство в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам, в том числе предприятиям ДТЭК ВИЭ.
"Искусственная задержка средств на счетах АО "Ощадбанк" и последующий обратный вывод средств, которые должны были попасть в компанию, имеет признаки совершения противоправных действий и злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП, банка и высших должностных лиц государства, которые давали соответствующие незаконные распоряжения. Наличие незаконных действий отдельных лиц подтверждается разногласиями в публичных заявлениях Ощадбанка и ГП", – сообщили в компании.
Незаконные действия ряда должностных лиц привели к падению котировок еврооблигаций DTEK Renewables. В частности, стоимость еврооблигаций DTEK Renewables после манипуляций со средствами со стороны ГП Гарантированный Покупатель упала ниже номинала, отметили в компании. Вместе с этим упали котировки еврооблигаций НЭК Укрэнерго и суверенные кредитные показатели государства Украина.
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Пи си так що бути вумним це не про тебе 😜
1) Скільки в Україні обленерго,
2) Яку частину генерації ТЕС контролює Ахметов і з якого року,
3) Скільки в Україні областей?
В травні найбільший енергетичний холдинг України ДТЕК Ріната Ахметова завершив покупку акцій двох енергопостачальних компаній: 68,3% "Одесаобленерго" і 94% "Київобленерго". Це природні монополісти з розподілу та постачання електроенергії в Одеській та Київській областях. А президентські вибори в 2019 році, які проводилися в два тури пройшли: перший 31 березня, другий 21 квітня. Перемогу здобув Володимир Зеленський.
То что у нас называется "зелёной энергетикой" никакого отношения к зеленой энергетике не имеет. Выкачивание денег из бюджета.
А би ж я жив де-інде, а не в Україні, то було б цікаво і я побіг би за поп-корном та пивом!
Але ж я тут. І це (змія-жаба) не буде сприяти ні економіці країни, ні благополуччу громадян, ні невілюванню агресії московитів (як на кордонах чи лінії розмежування, так і в середині країни). Так і хочеться сказати "зєлєбобіковське" - посадіть обох, але це не змінить нічого. А от "видоїти" обох у бюджет (звісно, що не при цих "новЬІх ліцах") - ото буде воно!
При Янеке братья Клюевы ( явно в сговоре с азметовым) создали законодательно и рядом постанов КМУ препятствия для обычных инвесторов строительства в зелёную энергетику .
АМКУ конечно ничего не увидел сквозь зелёные доллары . И ЕСТЕСТВЕННО только клюевы и Ахметов имели зелёный свет .
Долго описывать эти проблемы .Но журналисты в Украине настолько слабые или куплены как Лещенко , что и нормально описать хитрожопость олигархов на государственном уровне не способны .
А теперь Зе должен бронировать место в Ростове, потому что скоро ему будет очень не весело, его ненавидет и народ и олигархи.