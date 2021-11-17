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Новости Политика Украины
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Bellingcat (140) ЧВК Вагнера (1280) Ермак Андрей (1185) Офис Президента (1691) Подоляк Михаил (243)

Ермак не имеет полномочий откладывать спецоперацию ГУР МО и не мог отдавать распоряжения, – советник главы ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак не имеет полномочий откладывать спецоперацию ГУР МО и не мог отдавать распоряжения, – советник главы ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак мог лишь "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в комментарии Liga.net, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом, Подоляк отреагировал на публикацию расследования Bellingcat о срыве спецоперации по задержке боевиков ЧВК "Вагнера".

По его словам, глава Офиса президента Андрей Ермак не имеет полномочий отдавать приказы органам разведки, но мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.

Подоляк назвал "мифом" то, что на политическом уровне могут разбирать детали спецопераций или отдавать какие-то приказы разведке в обход полномочий.

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"Такие приказы – даже если бы они были – просто никто не стал бы выполнять. Андрей Ермак как глава Офиса президента точно не имеет полномочий что-то решать в области разведки. Поэтому нет ни малейших мотивов говорить о прямых или косвенных распоряжениях, повлиявших на планы разведчиков", – сказал Подоляк.

При этом он признал, что Ермак как человек, отвечавший в 2020 году за договоренности о прекращении огня на Донбассе, "вполне мог открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении к подобной договоренности, чтобы не сорвать сложный переговорный процесс".

"И раздувать из такого отношения какую-то конспирологию о срыве каких-либо планов – абсолютно некорректно. Что, собственно, и подтвердила работа журналистов…" – сказал советник Ермака.

Согласно опубликованному сегодня расследованию Bellingcat, Ермак за завершающем этапе операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. Именно тогда президент Владимир Зеленский достиг соглашения о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе установлена не будет.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.
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Топ комментарии
+54
подоляк намекает, что ермак "ни причем", потому что во всём виноват сам зеленский.. как имеющий полномочия
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17.11.2021 21:59
+47
Заёрзали маланцы...
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17.11.2021 21:47
+43
Й правий ж той Подоляк .
По закону й Конституції Єрмак ніхто й звати його ніяк .

Саме тому , за усі "накази" свого "друга" буде відповідати людина з повноваженнями -- якого звати ЗЕ-нелохом .

А той же Єрмак до того "солодкого" момента втече до свої справжніх господарів .
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17.11.2021 21:56
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Перш за все усьому винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 10:54 Ответить
ПОЗОР УКРАИНЕ ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КАКОМУ ТО ЛАВОЧНИКУ УПРАВЛЯТЬ ЕЮ ПРИ СОВЕРШЕННЕЙШЕМ ДИЛЕТАНТЕ И ТРУСУ СВЯЗАННЫМ ПО РУКАМ И НОГАМ БЕНЕЙ -КАЛОМ !
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18.11.2021 11:55 Ответить
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