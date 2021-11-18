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Новости За рубежом Нормандские переговоры
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МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке встречи в нормандском формате

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке встречи в нормандском формате

МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова со своими коллегами из Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом по нормандской встрече на уровне министров, которую предполагалось провести 11 ноября. Однако Москва отказалась, поскольку ее не устроил проект итогового документа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято для "избежания дальнейших спекуляций". Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.

Опубликованная переписка включает в себя письма Лаврова и глав МИД Германии и Франции по подготовке министерской нормандской встречи. В частности, в них обсуждается проект итогового документа.

Российская сторона называет ответы Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса от 4 ноября "разочаровывающими", поскольку в итоговый документ не будут включены пункты, на которых настаивала Москва. В частности, речь идет об организации прямого диалога Украины с ОРДЛО, работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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В письме глав МИД ФРГ и Франции отмечается, что в российском проекте содержится ряд положений, с которыми они не могут согласиться, в том числе "тезисы о "внутриукраинском" конфликте или посреднической роли России наряду с ОБСЕ в трехсторонней контактной группе", также Берлин и Париж указывают на "положения, которые, безусловно, не найдут поддержки среди стран "нормандского формата", в том числе относительно "налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском".

В письме от 6 ноября главам МИД Германии и Франции Лавров обвиняет Берлин и Париж в отказе включить в проект итогов нормандской встречи пункт о необходимости прямого диалога Украины с ОРДЛО. "Ваше заявление о непринятии прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по минским соглашениям", - говорится в письме Лаврова.

В последнем опубликованном письме Лавров отмечает, что Москва "сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта", в частности, в совместном заявлении двух министров, сделанном по итогам встречи с главой МИД Украины 15 ноября.
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Топ комментарии
+11
Вывода не будет никогда. Слабых игнорируют и топчут в грязь(((
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17.11.2021 23:01
+11
Тот, кто потерял свою территорию, тот кто не в состоянии победить и тот кто выбирает дегенератов в президенты.
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17.11.2021 23:15
+11
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

1 ч



"Уряд Польщі не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи, які були досягнуті без участі країни в переговорному процесі. Зокрема, під час телефонної розмови канцлера Ангели Меркель та Олександра Лукашенка"
"Нічого про Україну без України "(ПП)
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17.11.2021 23:20
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Правила форума Совет форумчан
нахер нам ваши форматы, их можно нарезать на бумаге любых размеров,
требуйте вывода парашских войск
с территории Украины !
ВЫВОДА , мля !!!
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17.11.2021 22:58 Ответить
Вывода не будет никогда. Слабых игнорируют и топчут в грязь(((
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17.11.2021 23:01 Ответить
а хто слабый ???
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17.11.2021 23:12 Ответить
Тот, кто потерял свою территорию, тот кто не в состоянии победить и тот кто выбирает дегенератов в президенты.
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17.11.2021 23:15 Ответить
т.е. - ты ?
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17.11.2021 23:22 Ответить
Разве Кулеба и компани не требуют? Требуют, только на них внимания не обрашают
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17.11.2021 23:13 Ответить
не треба так агресивно. По великому рахунку вони і так з доброї волі займаються нашими справами і не визнають хотєлок пуцькіна. на відміну від нас самих, що вибрали довбо***а, акий на початку, поки йому козу не показали, був готовий на все і його куратор єрмак навіть вже якісь комісії з російсько-даунбаськими бандитами лаштувався створювати. натомість я вперше вдячна лаврову, за те, що трохи заспокоїв , опублікувавши документи, які свідчать, що європейці поки що тримають нашу позицію. ...а лавров - лох попуканий
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18.11.2021 00:11 Ответить
Почалося. Біженці поперли в Україну. Щойно бачив відео на Facebook
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17.11.2021 23:02 Ответить
сегодня поздно
а завтра будем озабачиватся
вместе с обеспокоенными
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17.11.2021 23:11 Ответить
І шо їм тут робить?
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17.11.2021 23:12 Ответить
ну так культурные люди ссылку выкладывают...
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17.11.2021 23:33 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3116830985253521&id=100007799494595&m_entstream_source=group&ref=m_notif&notif_t=group_comment
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17.11.2021 23:39 Ответить
Хотелось бы, чтобы на высоком уровне (президент Украины) было сказано, что если бы это был "внутриукраинский конфликт", то нахер нам участие россии в мирном процессе было бы ? Вмешательство русских в наши внутренние дела не нужно.
Так что либо признайте, что вы сторона конфликта, и тогда есть предмет переговоров (или драки). Либо настаивайте, что вы не сторона конфликта, но тогда идите нахер, говорить с вами не о чем. И никакие минско-нормандско-женевские и
т.д. форматы не имеют смысла. Санкции, санкции и ещё раз санкции. Плюс подготовка к боевой операции по освобождению оккупированных территорий. Когда - через месяц или 10 лет - по обстоятельствам.
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17.11.2021 23:18 Ответить
Про те, що Ви написали, я повністю підтримую. Але путлєр керується бандитською логікою імперця. Він, пане Володимире, "захищає" Вас, "русскоязычных". Тому, як писав Хвильовий, - подалі від Москви!
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18.11.2021 06:46 Ответить
Я не "русскоязычный"
На форумі просто більшість коментів російською, тож якось так повелося, що завжди саме тут коментую російською, аби "бути почутим" іншими. Ніколи не роблю проблеми з мовного питання, за потреби використовую всі мови, якими володію.
А так - вдома, на роботі, з друзями, з клієнтами, зі студентами і так далі - українська. Вона для мене основна, думаю українською.
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18.11.2021 08:53 Ответить
В тому то й біда, що таким чином ми підіграємо путлєру, щоб він приходив нас "захищати". Так що давайте будемо розмовляти і писати не діалектом староболгарської (церковнословянської) з домішками тюрської і угро-фінської (свого роду есперанто, тобто штучною, придуманою), а своєю, руською, тобто українською. Рекомендую подивитись про мову, яка не має своєї нації, в ютубі на каналі "История Руси"
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18.11.2021 13:29 Ответить
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

1 ч



"Уряд Польщі не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи, які були досягнуті без участі країни в переговорному процесі. Зокрема, під час телефонної розмови канцлера Ангели Меркель та Олександра Лукашенка"
"Нічого про Україну без України "(ПП)
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17.11.2021 23:20 Ответить
White_eagle @Whiteeagle210



Белорусские власти приостановили транзит нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба" в связи с незапланированными ремонтными работами.
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17.11.2021 23:33 Ответить
возмущает "неприйняття прямого діалогу між Москвою,Казанню та Уфою.."
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17.11.2021 23:28 Ответить
Просто оставлю это тут..
"Я не вів війну на території Європи, не труїв опонентів та не закидав на кордони ЄС мігрантів. Але мене все одно помножили на нуль. Може тому що я не мав компромату на Меркель, Трампа та Байдена?... Саддам Хусейн, Муамар Каддафи ... Зрозуміли, чому Куйло досі не в пеклі?! "....
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18.11.2021 00:32 Ответить
Спорное утверждение... Каддафи финансировал Саркози, взрывал самолеты над Европой... Хусейн травил и убивал всех подряд, в том числе и с помощью хим оружия... Что на одном, что на другом сотни тысяч убитых...
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18.11.2021 06:41 Ответить
Ну что же....Французы и немцы кочевряжатся но говорить чёрное на белое не могут....Спасибо Мучному коню за такой слив...Совесть у дипломатов европы всё ещё есть...
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18.11.2021 05:39 Ответить
Лесной , сам понял , что написал ? Германия и Франция на стороне Украиньі и прессуют Москву , за что им респект !
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18.11.2021 07:38 Ответить
 
 