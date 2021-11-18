Минздрав нашел в соцсетях 210 тыс. предложений купить фальшивые сертификаты о вакцинации
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Данные передали правоохранителям.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас на сегодня 210 тыс. сообщений о подделке документов", - сказала она в ходе заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Как уточнили в Минздраве, речь идет о мониторинге соцсетей, который помог получить 210 тыс. упоминаний о возможности подделать COVID-сертификат.
Эти сообщения передали правоохранительным органам.
Напомним, ранее профильный комитет Рады поддержал предложение освобождать в случае добровольного признания от ответственности за использование поддельного сертификата о вакцинации.
Топ комментарии
+6 Volodymyr Krasnoholovets 4c852252
показать весь комментарий18.11.2021 00:37
+5 Yakov Nemo
показать весь комментарий18.11.2021 05:52
+4 newcomment
показать весь комментарий18.11.2021 00:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Хотя если деньгу выделят, то водимость процесса свояют.
Пиплу шара с кином понравилась 🙁
Й тих, хто користується завідомо підробленими сертифікатами, теж на 2 роки.
Досить з ними у бірюльки грати, всіх за грати.
Также миллиардер считает, что в 2022 году проблем с заболеванием не будет.
Депопуляция идет успешно
Молодежь совсем книжек не читают. А про борьбу пролетариата с их конспирацией и подавно. А там всё расписано, как не попадаться.
Це при тому, що є безкоштовна вакцина. Про що можно говорити із таким конченим населенням?