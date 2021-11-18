Минздрав нашел в соцсетях 210 тыс. предложений купить фальшивые сертификаты о вакцинации

Данные передали правоохранителям.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас на сегодня 210 тыс. сообщений о подделке документов", - сказала она в ходе заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Как уточнили в Минздраве, речь идет о мониторинге соцсетей, который помог получить 210 тыс. упоминаний о возможности подделать COVID-сертификат.

Эти сообщения передали правоохранительным органам.

Напомним, ранее профильный комитет Рады поддержал предложение освобождать в случае добровольного признания от ответственности за использование поддельного сертификата о вакцинации.