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Новости За рубежом
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граница (4734) Лукашенко (3501) Меркель (2121) мигранты (951) нелегалы (445) Польша (7469) Дуда (637)

Польша - суверенная страна и не будет признавать никаких договоренностей между Меркель и Лукашенко, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша - суверенная страна и не будет признавать никаких договоренностей между Меркель и Лукашенко, - Дуда

Варшава не будет признавать никаких договоренностей, которые будут достигнуты по нормализации ситуации на белорусско-польской границе без ее участия, в частности, между исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель и Александром Лукашенко.

Об этом в среду заявили представители польских властей, в том числе президент Анджей Дуда и члены польского правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В частности, во время визита в Черногорию президент РП Дуда заявил, что в телефонном разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером он подчеркнул: Польша не признает никаких договоренностей, которые будут приняты без польской стороны. Он отметил, что подразумевает телефонные разговоры Меркель с Лукашенко.

Президент РП отметил, что Варшава будет реализовывать только такие договоренности, в разработке которых будет принимать непосредственное участие.

"Мы - суверенная страна, которая имеет право самостоятельно решать о себе, и мы без всяких условий будем реализовывать это право", - подчеркнул Дуда.

Спикер МИД Польши Лукаш Ясина в эфире телеканала TVP Info заявил в среду, что польские власти приняли решение не вести переговоры с Россией по поводу кризиса на польско-белорусской границе.

Также читайте: Меркель обсудила с Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью

"Наши власти приняли решение не проводить таких переговоров. Я также не вижу с российской стороны желания проводить такие разговоры", - заявил Ясина.

Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил в среду, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел телефонный разговор с Меркель о ситуации на границе Польши с Беларусью.

Ранее представители польских властей заявляли, что непосредственные переговоры западных лидеров с Лукашенко не являются удачным решением.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+73
Ось гідна відповідь.
Яка має бути домовленість між між пенсіонеркою і головою колгоспу.
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18.11.2021 07:17
+57
Полякам-респект...
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18.11.2021 07:19
+41
Молодцы поляки. Подсказываю }{уйлу альтернативный вариант: перебрасывать мигрантов прямо к Меркель в трубах "северных потоков". Всё равно ни для чего другого они скоро не будут нужны.
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18.11.2021 07:24
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Ось гідна відповідь.
Яка має бути домовленість між між пенсіонеркою і головою колгоспу.
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18.11.2021 07:17 Ответить
Слова не клоуна, а мужа!
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18.11.2021 07:52 Ответить
Натюрлих!
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18.11.2021 07:17 Ответить
Полякам-респект...
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18.11.2021 07:19 Ответить
Молодцы поляки. Подсказываю }{уйлу альтернативный вариант: перебрасывать мигрантов прямо к Меркель в трубах "северных потоков". Всё равно ни для чего другого они скоро не будут нужны.
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18.11.2021 07:24 Ответить
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18.11.2021 07:28 Ответить
Меркель лучше вьітянуть за уши Пуйла на Берлинский саммит Норманди в єтом году .
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18.11.2021 07:25 Ответить
Вже незабаром побачимо як Польща догонить і перегонить Бундес.
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18.11.2021 07:27 Ответить
_Сколько бы тураки и подлецы в попытке оправдать агента кремля не повторяли, что шмеркель не предательница Германии и ЕС, это никак не меняет факта, что шмеркель - предательница Германии и ЕС.
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18.11.2021 07:30 Ответить
Давай скажем честно, интересы Германии она не предавала, просто немцам насрать на Польшу, Украину и ЕС - всех вместе взятых. Их больше волнует цена пива и сосисок.
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18.11.2021 08:58 Ответить
Против интересов Германии она в итоге и сработала. Ее партия и она добили атомную энергетику и напустили чертову тучу мигрантов, обеспечение которых легло на немцев. Да еще и терпеть их преступления приходится.
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18.11.2021 09:03 Ответить
Не совсем так, как не крути, но экономику Германии называют "локомотивом ЕС" не даром. Другое дело что это во многом за счёт ЕС. Смотри, ограничение выбросов и закрытие АЭС - их идея, но они и присадили всех на парашенский газ, в перепродаже которого имеют все козыри.
Мигранты - ну такое, европа стареет. Да и сравнить количество мигрантов в Германии и Франции....
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18.11.2021 09:18 Ответить
Вот о чем и речь. Присадили Европу на российский газ. Сначала надо было нарастить генерацию из альтернативных источников а потом уже закрывать АЭС. Да можно было и не закрывать - отходы Рашка принимает.
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18.11.2021 09:26 Ответить
А смысл им сохранять АЭС? Они ведь не только свои АЭС грохнули -

Италия стала первой страной, которая закрыла вообще все имевшиеся АЭС и полностью отказалась от ядерной энергетики. Бельгия, Германия, Испания, Швейцария осуществляют долгосрочную политику по отказу от ядерной энергетики. Нидерланды, Швеция также планировали отказаться от атомной энергетики, хотя пока приостановили такие мероприятия. Литва, временно перестала иметь ядерную энергетику, хотя планирует вместо закрытых АЭС построить новые. . Австрия, Польша по политическим, экономическим или техническим причинам остановили свои программы атомной энергетики и не завершили начатое строительство своих первых АЭС.
Также имели ранее, но отказались от программ атомной энергетики не имевшие АЭС Австралия, Азербайджан, Гана, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Филиппины. Перспективы заявленного строительства новых АЭС в случаях некоторых стран (особенно Восточной Европы, Африки, Азии кроме Китая и Индии) также вызывают сомнения.

Кроме полного отказа от ядерной энергетики есть мероприятия и тенденции по её стагнации и сокращению. Как некоторые лидеры атомной энергетики - США, Великобритания, Франция, Германия (после аварии на АЭС Три-Майл-Айленд, а также аварии на Чернобыльской АЭС) и особенно Япония (после аварии на АЭС Фукусима-1), так и некоторые другие имеющие АЭС страны закрыли значительное их количество. Согласно докладу о состоянии индустрии ядерной энергетики глобально в отрасли наблюдается спад. Пик производства ядерной энергии был зафиксирован в 2006 году (2660 ТВт·ч). Доля ядерной энергетики в глобальном производстве электричества снизилась с 17,6 % в 1996 году до 10,7 % в 2015 году. 164 реактора были закрыты[1].

Короче, подняв истерию по атомке, завязав на себя газ и его распределение, Германия нашла себе жирную сиську.
Ну а альтернативная энергетика, так и тут Германия является не только потребителем, а и поставщиком технологий и оборудования
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18.11.2021 09:47 Ответить
Белым людям нужен уран. Нех всяким его жечь
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18.11.2021 11:16 Ответить
Если вы о кацапоидах, то они покупают уран у Австралии. Белые люди предпочитают у себя в доме не срать
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18.11.2021 12:13 Ответить
Так кто ты: турак или подлец?
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18.11.2021 18:26 Ответить
?
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18.11.2021 20:36 Ответить
_Шмеркель конкретно нагадила и Германии, и ЕС? Что тут непонятного? И случайностью это не является, это последовательная и неизменная поддержка делом (на слова плевать) наибольшей угрозы для человечества - путлеровского рейха. Кто до сих пор не осознал масштаб этой угрозы - тормоз.
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18.11.2021 21:16 Ответить
Ха! Одно другому не мешает.
Но давай так, она последовательно завязала экономику ЕС на Германию (да, прям как параша своих сателлитов). Естественно при поддержке (обоюдной) *****. Осознают угрозу немцы? Им пофиг, пока сохраняется их уровень жизни, кстати голосование на выборах в Бундес подтверждает мои слова.
Считать то что я не осознаю "масштаб этой угрозы" - глупо, главное что его не осознают в европе.
Политика задабривания агрессора с 14 года во всей красе
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18.11.2021 21:24 Ответить
Тогда ты знаешь чем задабривание обычно заканчивается - на примере предыдущей всемирной.
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18.11.2021 21:27 Ответить
И не с 14, а с 8-го. После чего в 2010 фашистская расия напала на Польшу (= на ЕС и НАТО)!
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18.11.2021 21:29 Ответить
Я-то знаю, вопрос в том, что не все и у нас это понимают. Напомню, наша политика с розвала совка - многовекторность, внеблоковость, отказ от ЯО, сокращение армии, да даже "ни один танк не должен покинуть..." и "просто прекратить стрелять".
Знаешь, мне кажется проведи сейчас вопрос о нормализации отношений с парашей ценой Крыма, результаты нас с тобой неприятно удивлят.
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19.11.2021 07:40 Ответить
вот пишут про комсомолку Меркель





ruediger drischel


@RudyDrischel

·
14 ч



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@ReutersChina

When God created the chameleon, he had Angela Merkel in mind.
Когда Бог создал хамелеона, он имел в виду Ангелу Меркель.

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18.11.2021 07:30 Ответить
Молодцы, поляки! Они поняли, что эта Макрель со своей политикой угождения другу Вальдемару превратила Германию в сателлита России, в прибежище миллионов зверушек со всех континентов, посадила их на пособия за счёт с немцев; при ней Германия стала местом, непригодном для жизни самих немцев. Что она может сделать для Польши, для Европы?
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18.11.2021 07:35 Ответить
Для них она может сделать очередную подлянку.
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18.11.2021 07:54 Ответить
полякі, британці, літовці - перша лінія європейської оборони проти хйла.
ще б нам клоуна під шконку загнати
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18.11.2021 07:53 Ответить
Первая линия - Украина!
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18.11.2021 07:55 Ответить
та, да. але... зрадники в оп, що не тішить
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18.11.2021 07:57 Ответить
Они не предатели. Не могут быть предателями те, кто изначально были кацапами
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18.11.2021 09:00 Ответить
********* теоретично і практично можливо порвати звичайними видами. Прибалтійські держави займуться Петербургським напрямком, а там скандинави можуть підключитись хочаб орків блокувати на морі. Не потрібно перетворювати все в пєпєл, досить дотла зруйнувати військову інфраструктуру, утилізувати росфлот, авіацію, танки і все калібром більше 83 мм. Ну а південно західним напрямом "Москва -Воронеж -Краснодар" займеться Польща, Україна, Румунія, Туреччина. Далеким Сходом займуться Китай з Японією, Кавказом і Азією не треба займатися - дати їм трохи більше грошей як мають зараз від ху%ла.
Так що не такий страшний мордор як його малює ху%ло і фрау рібентроп
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18.11.2021 07:53 Ответить
Давно такой бредятины не ьвло
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18.11.2021 08:19 Ответить
Чувак в стратегию на компе заигрался. Бывает...
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18.11.2021 08:22 Ответить
Остапа Дроздова наслушался😃
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18.11.2021 08:40 Ответить
то же самое говорили тем,кто предсказывал развал "незыблемого" совка в конце 80-х..
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18.11.2021 09:54 Ответить
Вы лучше думайте что про будущее Украины говорят, развалится или нет. А не про совок
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18.11.2021 10:07 Ответить
Украина была,есть,и будет,пока есть украинский народ..
хотите убить всех ? пробуйте,ребята
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18.11.2021 10:19 Ответить
Тут кто-то что-то про Украину плохое сказал? Сказали про то, что нужно переживать за свою страну, а не псевдопатриотическую бредятину с дивана лепить.
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18.11.2021 18:43 Ответить
Мощно задвинул! Забористая трава
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18.11.2021 09:44 Ответить
Когда у президента есть яйца.
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18.11.2021 07:55 Ответить
по историческим причинам,немцам ничто не мешает отправлять оружие в Африку,где они начудили во время войны,в Турцию,в Афганистан...а в Украину нельзя. а почему нельзя? а потому что ***** за газовую трубу держит фашистов.

Спасибо фрау Риббентроп одним словом.

Сейчас Германией правят акционеры Газпрома.
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18.11.2021 07:57 Ответить
Фрау штази зашкварилась с разговором неизвестно с кем.Какойто колхозник усатый,по которому плачет черенок в сракотан
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18.11.2021 07:57 Ответить
Меркель под занавес уже просто в открытую подыгрывает Хутин. Позор!
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18.11.2021 08:02 Ответить
Все це не більше ніж слова. Без ліквідації причин багатомільйонної міграції населення ніякий ЄС не втримає мігрантів, а з ними і зміну етнічного і конфесійного складу населення. В мережі опубліковано інтерв'ю одного іракця, який пояснює, чому він проривається в Європу і чи можна стримати міграцію. Радив би політикам ЄС це інтерв'ю прочитати і зробити висновки
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18.11.2021 08:02 Ответить
Цікаво, чого той іракець до Австралії не поїхав?. Певно, знає, що ані тушкою, ані чучелом його туди не пустять. А у Європу - можуть. От і поліз.
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18.11.2021 08:36 Ответить
Саід, давайте припинено дискусію. Якщо ви не прочитали до кінця мій коментар, то повторю: причини міграції разюча різниця в рівні життя і безпеки. До цього має безпосереднє відношення ЄС і Захід. Хоча і не тільки вони. Ви ж знаєте Щрьодера? А скільки щрьодерів там? Це не впливає на економіку і безпеку бідних країн?
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18.11.2021 08:55 Ответить
А я й не збирався дискутувати з підонучним **************. Просто розкрив суть ваших побрехеньок для інших читачів "ЦН".
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18.11.2021 10:40 Ответить
Одна уже на пенсии,другой нелегитимен. Какие,нах договоренности?
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18.11.2021 08:08 Ответить
Дуде РЕСПЕКТ !!!
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18.11.2021 08:11 Ответить
Так Президентові РП респект, але європейським політикам давно треба зрозуміти причини міграції (разюча різниця в рівні життя, безкінечні війни, низький рівень медицни, безробіття і т д) і усувати причини, а не влаштовувати табори біженців і гуманітарну допомогу, бо це не вирішує проблеми
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18.11.2021 08:30 Ответить
Іракцям, сирійцям, ********* ніхто не заважає працювати і будувати "Європу" у себе вдома. Але вони бажають на усе готове припхатись, та ще й свої закони життя там встановити.
PS Так само українцям ніхто не заважає робити те саме в Україні, але українцям, так само, замість кропіткої праці захотілося по 4000 баксів зарплати від блазня...
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18.11.2021 08:43 Ответить
Пане, ви дуже погано розуміюєте причини міграції. Мігранти далеко не ледарі і в Європі вони бажають працювати. Ви поцікавтеся у які суми мігрантам біля польського кордону стала подорож. Такі суми можуть бути у ледарів?
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18.11.2021 08:48 Ответить
такі суми є у газпрома так що не переживай газпром видав їм подьомні
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18.11.2021 09:36 Ответить
У вас запитують: що заважає їм побудувати в себе дома європейські умови життя?
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18.11.2021 09:42 Ответить
********** наративи залиште собі.
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18.11.2021 10:38 Ответить
Обосраная и сдохшая Меркельша продолжает вонять.
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18.11.2021 08:16 Ответить
Меркаль - підстилка ху...ла, яка дуже розраховує на пенсію газпрому.
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18.11.2021 08:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fd7y2H4bYQ8
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18.11.2021 08:32 Ответить
престарелая комсомолка перед своим уходом подложила Европе самую большую свинью из всех, подложенных за годы ее работы на кпемлядь.
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18.11.2021 08:34 Ответить
Jeszcze Polska nie zginęła
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18.11.2021 08:36 Ответить
как все воняет в Европе - немецкой фрау старой имбицилкой. за что не возьмется старьій немецкий политик все в говно превращается. . . .Шрьодер пойдет на отдьіх - отработаньій материал Жуйла. Неужели А.Меркель будет трудоустраиваться в наблюдательньій совет ГАЗПРОМА ?????
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18.11.2021 08:37 Ответить
Польща ж не Україна і її президент видно також фізіологічно відмінний.
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18.11.2021 08:42 Ответить
Тільки )(уйловська швонька
може домовлятись з терористом Тарганом
Це не Маргарет Тетчер!!
Та полякам дала би
крупнокаліберні кулемети
для "підтримки" незаконних мігринтів
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18.11.2021 08:45 Ответить
Агент Комсомолка развалює Европейський союз та НАТО
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18.11.2021 08:46 Ответить
Тупая немецкая курица отлично подыграла )(уйлу, на это и был расчет..(
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18.11.2021 09:01 Ответить
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18.11.2021 09:05 Ответить
Поляки ще покищо можуть так казати... Але Північний потік і треба німцям щоб посилити вплив на ЄС і Польшу... Але потім після запуску до тиску на Польшу приєднається ще й ЄС з росіянами і німцями
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18.11.2021 09:06 Ответить
Може колись і Україна зможе так відповідати на домовленості своїх партнерів.
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18.11.2021 09:17 Ответить
В певую очередь Меркель продала интересы немцев.
Украину будет защищать НАТО и США,
а немцы пойдут прямиком в ГДР - чинить "Трабант"
и сосать путинскую сосиску.
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18.11.2021 09:23 Ответить
Як має бути позорно для меркель і німеччини, їх спіймали за руку, на горячому в прособництву терористу путіну і самопроголошеному диктатору лукашенко. Фу.
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18.11.2021 09:38 Ответить
Польше наконец ( за свою долгую историю и негативный исторический опыт) нужно понять что она находится между двумя , так сказать, гигантами Германией и Рашей и ее спасение это создание восточно европейского союза. Но для этого не нужно мериться кто в нем " старший", примириться с прошлым..( Это касается Украины и Литвы) и строить совместную концепцию обороны, с возможным привлечением в этот союз остальных стран Балтии и балтийского региона в целом, стран Черноморского региона ( Грузию, Турцию, Румынию,Молдову) и ряда центрально европейских стран ( Чехия, Словакия, Хорватия) К сожаление орбанская подстилка не дает пока возможность присоединить к возможному объединению еще и Венгрию. Иначе "лидеры старой Европы" ( ну за исключением Великобритании) всегда "договорятся" с Кремлем , ведь как они говорят " у них особые отношения".
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18.11.2021 09:59 Ответить
Респект полякам. Немцы, изолируйте бабушку срочно, пока она не натворила делов. Хватит уже ставить раком всю планету, начиная с 2004-го. Да-да, тётя, это о Вас. Мы помним, как Вы носом крутили, отказывая Украине в праве вступитьв НАТО и ЕС.
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18.11.2021 10:08 Ответить
Меркель совсем понесло уже , ее никто не просил о чем то там договариваться , ведь не на ее границе беженцы но она впереди планеты всей побежала до «друга Владимира» порешать а попутно еще и диктатора луку легализовала и это все вообще без общей позиции стран ЕС
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18.11.2021 10:20 Ответить
Учитесь зеленые мрази, как нужно свою страну отстаивать! А не окружать себя предателями, подонками!
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18.11.2021 11:19 Ответить
Было ли еще когда либо в истории подобное, когда у руля суверенной страны десятилетиями стоял действующий агент вражеской разведки?
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18.11.2021 11:32 Ответить
POLAND IS THE LEADER OF EUROPE!
Этими переговорами с НЕПРИЗНАННЫМ ею самой колхозным фюрером она полностью опустила Германию в дырку пола Параши.
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18.11.2021 12:27 Ответить
 
 