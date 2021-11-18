Польша - суверенная страна и не будет признавать никаких договоренностей между Меркель и Лукашенко, - Дуда

Варшава не будет признавать никаких договоренностей, которые будут достигнуты по нормализации ситуации на белорусско-польской границе без ее участия, в частности, между исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель и Александром Лукашенко.

Об этом в среду заявили представители польских властей, в том числе президент Анджей Дуда и члены польского правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В частности, во время визита в Черногорию президент РП Дуда заявил, что в телефонном разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером он подчеркнул: Польша не признает никаких договоренностей, которые будут приняты без польской стороны. Он отметил, что подразумевает телефонные разговоры Меркель с Лукашенко.

Президент РП отметил, что Варшава будет реализовывать только такие договоренности, в разработке которых будет принимать непосредственное участие.

"Мы - суверенная страна, которая имеет право самостоятельно решать о себе, и мы без всяких условий будем реализовывать это право", - подчеркнул Дуда.

Спикер МИД Польши Лукаш Ясина в эфире телеканала TVP Info заявил в среду, что польские власти приняли решение не вести переговоры с Россией по поводу кризиса на польско-белорусской границе.

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"Наши власти приняли решение не проводить таких переговоров. Я также не вижу с российской стороны желания проводить такие разговоры", - заявил Ясина.

Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил в среду, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел телефонный разговор с Меркель о ситуации на границе Польши с Беларусью.

Ранее представители польских властей заявляли, что непосредственные переговоры западных лидеров с Лукашенко не являются удачным решением.