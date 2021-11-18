Польша - суверенная страна и не будет признавать никаких договоренностей между Меркель и Лукашенко, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Варшава не будет признавать никаких договоренностей, которые будут достигнуты по нормализации ситуации на белорусско-польской границе без ее участия, в частности, между исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель и Александром Лукашенко.
Об этом в среду заявили представители польских властей, в том числе президент Анджей Дуда и члены польского правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В частности, во время визита в Черногорию президент РП Дуда заявил, что в телефонном разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером он подчеркнул: Польша не признает никаких договоренностей, которые будут приняты без польской стороны. Он отметил, что подразумевает телефонные разговоры Меркель с Лукашенко.
Президент РП отметил, что Варшава будет реализовывать только такие договоренности, в разработке которых будет принимать непосредственное участие.
"Мы - суверенная страна, которая имеет право самостоятельно решать о себе, и мы без всяких условий будем реализовывать это право", - подчеркнул Дуда.
Спикер МИД Польши Лукаш Ясина в эфире телеканала TVP Info заявил в среду, что польские власти приняли решение не вести переговоры с Россией по поводу кризиса на польско-белорусской границе.
"Наши власти приняли решение не проводить таких переговоров. Я также не вижу с российской стороны желания проводить такие разговоры", - заявил Ясина.
Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил в среду, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел телефонный разговор с Меркель о ситуации на границе Польши с Беларусью.
Ранее представители польских властей заявляли, что непосредственные переговоры западных лидеров с Лукашенко не являются удачным решением.
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Яка має бути домовленість між між пенсіонеркою і головою колгоспу.
Мигранты - ну такое, европа стареет. Да и сравнить количество мигрантов в Германии и Франции....
Италия стала первой страной, которая закрыла вообще все имевшиеся АЭС и полностью отказалась от ядерной энергетики. Бельгия, Германия, Испания, Швейцария осуществляют долгосрочную политику по отказу от ядерной энергетики. Нидерланды, Швеция также планировали отказаться от атомной энергетики, хотя пока приостановили такие мероприятия. Литва, временно перестала иметь ядерную энергетику, хотя планирует вместо закрытых АЭС построить новые. . Австрия, Польша по политическим, экономическим или техническим причинам остановили свои программы атомной энергетики и не завершили начатое строительство своих первых АЭС.
Также имели ранее, но отказались от программ атомной энергетики не имевшие АЭС Австралия, Азербайджан, Гана, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Филиппины. Перспективы заявленного строительства новых АЭС в случаях некоторых стран (особенно Восточной Европы, Африки, Азии кроме Китая и Индии) также вызывают сомнения.
Кроме полного отказа от ядерной энергетики есть мероприятия и тенденции по её стагнации и сокращению. Как некоторые лидеры атомной энергетики - США, Великобритания, Франция, Германия (после аварии на АЭС Три-Майл-Айленд, а также аварии на Чернобыльской АЭС) и особенно Япония (после аварии на АЭС Фукусима-1), так и некоторые другие имеющие АЭС страны закрыли значительное их количество. Согласно докладу о состоянии индустрии ядерной энергетики глобально в отрасли наблюдается спад. Пик производства ядерной энергии был зафиксирован в 2006 году (2660 ТВт·ч). Доля ядерной энергетики в глобальном производстве электричества снизилась с 17,6 % в 1996 году до 10,7 % в 2015 году. 164 реактора были закрыты[1].
Короче, подняв истерию по атомке, завязав на себя газ и его распределение, Германия нашла себе жирную сиську.
Ну а альтернативная энергетика, так и тут Германия является не только потребителем, а и поставщиком технологий и оборудования
Но давай так, она последовательно завязала экономику ЕС на Германию (да, прям как параша своих сателлитов). Естественно при поддержке (обоюдной) *****. Осознают угрозу немцы? Им пофиг, пока сохраняется их уровень жизни, кстати голосование на выборах в Бундес подтверждает мои слова.
Считать то что я не осознаю "масштаб этой угрозы" - глупо, главное что его не осознают в европе.
Политика задабривания агрессора с 14 года во всей красе
Знаешь, мне кажется проведи сейчас вопрос о нормализации отношений с парашей ценой Крыма, результаты нас с тобой неприятно удивлят.
ruediger drischel
@RudyDrischel
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14 ч
В ответ
@ReutersChina
When God created the chameleon, he had Angela Merkel in mind.
Когда Бог создал хамелеона, он имел в виду Ангелу Меркель.
ще б нам клоуна під шконку загнати
Так що не такий страшний мордор як його малює ху%ло і фрау рібентроп
хотите убить всех ? пробуйте,ребята
Спасибо фрау Риббентроп одним словом.
Сейчас Германией правят акционеры Газпрома.
PS Так само українцям ніхто не заважає робити те саме в Україні, але українцям, так само, замість кропіткої праці захотілося по 4000 баксів зарплати від блазня...
може домовлятись з терористом Тарганом
Це не Маргарет Тетчер!!
Та полякам дала би
крупнокаліберні кулемети
для "підтримки" незаконних мігринтів
Украину будет защищать НАТО и США,
а немцы пойдут прямиком в ГДР - чинить "Трабант"
и сосать путинскую сосиску.
Этими переговорами с НЕПРИЗНАННЫМ ею самой колхозным фюрером она полностью опустила Германию в дырку пола Параши.