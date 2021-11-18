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Четыре украинских воина ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 14 обстрелов со стороны войск РФ, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Четыре украинских воина ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 14 обстрелов со стороны войск РФ, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 14 нарушений режима прекращения огня, 9 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Новоалександровки оккупанты дважды совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 российские наемники обстреляли позиции ВСУ дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Кряковки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

Возле Причепиловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Наши позиции у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации произвели обстрел из гранатометов разных систем.

В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

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Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 18 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Выздоровления хлопцам………
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18.11.2021 07:53
+10
Іде знущання над українцями взагалі та вояками персонально. То з боку кацапні, то з боку нинішньої влади.
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18.11.2021 08:33
+10
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18.11.2021 11:05
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Выздоровления хлопцам………
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18.11.2021 07:53 Ответить
Для Ішака це не його війна....У нього справжня "війна" з Порохом і саме вона для нього найголовніша... А Ковід, війна з Росією, обвал економіки - це все пох... , бо для його хазяїна Бєні це все просто не цікаво....
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18.11.2021 08:22 Ответить
Ні перемир'я, ні "вагнерівців" - результат маланської політики зазирання у вовчі очі
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18.11.2021 08:26 Ответить
І світло з газом теж під великим питанням.
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18.11.2021 08:28 Ответить
Как я и предполагал кроме волны восторгов,про "байрактар"-далее НИЧЕГО не будет.Продолжаем подставляться?
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18.11.2021 08:31 Ответить
Іде знущання над українцями взагалі та вояками персонально. То з боку кацапні, то з боку нинішньої влади.
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18.11.2021 08:33 Ответить
Одужання пораненим.
Нехай би чмо зелене вже зустрілось з путіним, заглянуло в дупу йому і побачило нарешті що миру там немає. І почав би нарешті щось робити для оборони Держави, хоча б виконали ДОЗ
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18.11.2021 08:53 Ответить
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18.11.2021 11:05 Ответить
Боженька, бережи кожного і всіх !!!
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18.11.2021 13:04 Ответить
Где Bayraktar ???
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18.11.2021 20:30 Ответить
Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Джерело: https://censor.net/ua/n3300131

Жесть.
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18.11.2021 21:52 Ответить
Если и палка раз в год стреляет, то судя по поговорке, до следующей ответки Байрактарами осталось 343дня!!!...........
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18.11.2021 23:15 Ответить
Яке потужне перемир'я. І так щодня. Це заради такого миру вагнерівців злили?
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19.11.2021 09:13 Ответить
 
 