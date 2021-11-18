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Меркель: Четвертая волна COVID-19 накрыла Германию со всей силой. Ежедневное количество погибших пугает

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель: Четвертая волна COVID-19 накрыла Германию со всей силой. Ежедневное количество погибших пугает

За прошедшие сутки в Германии обнаружили более 52 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19, что является новым печальным рекордом с начала пандемии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет The Guardian.

"Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Число новых случаев заражения каждый день выше, чем когда-либо раньше... и ежедневное количество погибших также пугает. Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей, это выход из пандемии", - подчеркнула она.

Следовательно, отмечается, что в среду в Германии было выявлено 52 826 новых случаев инфицирования COVID-19 и зарегистрировано 294 смерти от недуга, что тоже стало антирекордом. Общее число погибших от COVID-19 с начала пандемии достигло 98 274 человек.

По словам Меркель, на местном и федеральном уровнях необходимо ввести более строгие ограничения, чтобы сдержать распространение болезни.

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Среди прочего, она предложила ввести обязательную проверку сертификатов вакцинации или COVID-тестов при использовании общественного транспорта и пребывания в офисах, а также усилить ограничения на отдых.

Отметим, что только 68% немцев получили две прививки от COVID-19. Это ниже среднего показателя по сравнению с остальными странами ЕС. В то же время, 5% населения страны уже успели сделать трению бустерную дозу прививки.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
Тобто, привито 68% а така епідемія? Ця вакцина допомагає, як мертвому кадило.
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18.11.2021 07:40
+17
Тобі мабуть на лобі треба написати що б ти зрозумів - ВАКЦИНА ЗМЕНШУЄ ЙМОВІРНІСТЬ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ , У РАЗІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗНАЧНО ЛЕГЧЕ ПЕРЕНЕСТИ ЙОГО НАСЛІДКИ. Від ковіда гинуть одиниці щепленних, абсолютна більшість померлих - антиваксери або власники куплених сертифікатів. У Німеччині населення у два рази більше (83 млн), захворюваннь теж у два рази більше, а смертність у чотири рази нижча, аніж в Україні.
https://www.youtube.com/watch?v=5XSCwjGKY24
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18.11.2021 08:01
+13
Наш през не лякається.
Оре на футболі під півасік.
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18.11.2021 07:43
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Страница 2 из 2
По заявлению Министра здравоохранения Украины, из реанимации выходят живыми 1 из 10 (и все не привитые).
По заявлению Германии (апрель 2021) из реанимации выходят 8 из 10.
Такой уровень медицины.
Почему наши богатые лечатся в Германии или Израиле?
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18.11.2021 09:14 Ответить
работали бы как немцы - и у нас медицина была бы получше.
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18.11.2021 09:16 Ответить
Наши в Германии работают не хуже немцев.
У нас не принято честно работать.
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18.11.2021 09:18 Ответить
Треба протоколи порівняти.
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18.11.2021 13:51 Ответить
Хворих просто звозять в лікарні помирать. І обібрать.
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18.11.2021 08:19 Ответить
Так чтобы не болеть в больнице нужно вакцинироваться. У меня ковид был ровно три дня и обошелся в 70 грн на лекарства
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18.11.2021 08:27 Ответить
Добра отмазка. Ми тебе привезли в больницю але лікувати не будем. Ти не вакцинований.
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18.11.2021 08:31 Ответить
А в мене за два дні температури, та теж 70 гривень на вітаміни. Проте, до чого тут вакцина, якщо я не уколотий?
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18.11.2021 08:33 Ответить
Щодня помирає по 700-800 людей. Не тема для іржання.
Вам просто пощастило. ПОКИ ЩО.
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18.11.2021 08:35 Ответить
Чучело, хватит бздеть. Ты насколько тупое, что даже что-то правдоподобное не в состоянии придумать
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18.11.2021 09:16 Ответить
А у відповідь лише агресія... Ніжкою ще топни.
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18.11.2021 09:27 Ответить
А моего знакомого товарища два раза ширнули.
Сейчас лежит в госпитале с ковидом
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18.11.2021 08:45 Ответить
Ймовірно, що якби не ширнули, то лежав би не в госпіталі
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18.11.2021 09:07 Ответить
Меня не ширяли и я обошелся госпиталем и то, потому что.
Поржение легких в 15% лечится дома. Но из-за ковида пришлось две надели отдохнуть.
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18.11.2021 09:15 Ответить
не бреши, поражение легких за 2 недели не лечится. Неделя нужна чтобы развилось такое осложнение, 2 недели активной фазы, еще минимум неделя - отходняк.
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18.11.2021 09:18 Ответить
Иди ослу между ног массаж сделай
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18.11.2021 10:02 Ответить
Це новий діагноз. Ураження чим чи яке ніхто не уточнює. Тобі теж по "матовому склу" на КТ його намалювали?
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18.11.2021 10:13 Ответить
Ні, мені робили флюорографію. Перед цими лікар слухав легені. Призначив ліки. Через три дні знов послухав, сказав що зона ураження начебто збільшилась і повіз в шпиталь. Там зробили тест, флюорографію та... замуровали демони на два тижні.
При виписці написали що двостороння пневмонія з ураженням 15 відсотків легенів, спричинена sars-cov2 середньої важкості
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18.11.2021 10:48 Ответить
Цирк. При пневмонії флюра може показати таке, шо і в тубдиспансер пошлють, а вони якісь відсотки незрозуміло чого, вважай, на око і слух малюють.
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18.11.2021 11:05 Ответить
Ти в цирку клоуном підпрацьовуєш? Ні?
Може ти пульмонолог?
Теж ні?
То сиди собі на сидницях рівно та не дригайся.
В мене все.
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18.11.2021 12:07 Ответить
Ага, ага - прощавай.
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18.11.2021 12:14 Ответить
какая вакцина?
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18.11.2021 23:58 Ответить
Первая - индийское дерьмо, вторая вроде китайский короновак
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19.11.2021 02:35 Ответить
Чего же пишут что Украина на 3-м месте в мире, а в Германии в сутки в 2,5 раза больше чем у нас??? Сами виноваты-нечего было наводнять страну мигрантами-арабами.
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18.11.2021 08:27 Ответить
бубу, по смертности(!) в абсолютных числах, а вот на млн. населения - мы и рашку обошли уже
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18.11.2021 08:53 Ответить
Билл Гейтс сказал в середине 2022г.Все закончится.Он все знает
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18.11.2021 08:30 Ответить
В казахстане, вообще ничего никогда не закончится... Пока назарбаев не запретит ковид
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18.11.2021 08:45 Ответить
Для того чтобы спрогнозировать дальнейшие события с болезнью, нужно смотреть не в статистику заболеваемости и смертности, а в бизнес-планы и бизнес-отчёты.
А в них написано, что производители самых известных сейчас в мире препаратов планируют в будущем году удвоить количество проданных доз и, соответственно, объемы выручки по сравнению с нынешним.
И из этого следует однозначный вывод:
В БУДУЩЕМ ГОДУ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ.
И совершенно неважно, какие у кого планы и ожидания...
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18.11.2021 11:02 Ответить
У них вакцинація почалася набагато раніше, чим у нас. У багатьох пройшли ці півроку, після яких антитіл недостатньо для захисту. Ось і мають підвищення захворюванності. І плюс недостатня кількість вакцинованих. Процент смертності набагато нижчий, ніж в Україні.
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18.11.2021 08:31 Ответить
Ты шо, доктор, про антитела объяснять?
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18.11.2021 09:17 Ответить
нет, он просто читать умеет. в отличие от тебя.
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18.11.2021 09:19 Ответить
твое дело - собачье, сиди и не гавкай, чмо.
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18.11.2021 10:08 Ответить
Так говорят что антитела ничего не значат. Надо чаще колотся
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18.11.2021 11:06 Ответить
Пусть не пугаются . Бабы ещё нарожают - не прокатит . Зато есть большие перспективы с импортом . Будет исламская германская республика .
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18.11.2021 08:32 Ответить
Гейтс предполагает, что "при отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу".

Также миллиардер считает, что в 2022 году проблем с поставками COVID-вакцин уже не будет.
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18.11.2021 08:32 Ответить
Остаётся только платить за каждый укол нужды в котором нет.
И остаётся привычка жить с постоянной сезонной вакцинацией.
И с постоянным отрицательным отбором через уколы.
Зачем тратить время и деньги на наружку и прослушку, если можно
позаботиться об оппозиции посредством насильной вакцинации.
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18.11.2021 08:39 Ответить
Остаётся только платить за каждый укол, нужды в котором нет.
И остаётся привычка жить с постоянной сезонной вакцинацией.
И с постоянным отрицательным отбором через уколы.
Зачем тратить время и деньги на наружку и прослушку, если можно
позаботиться об оппозиции посредством насильной вакцинации.
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18.11.2021 09:57 Ответить
Осталось только задать себе вопрос «какого фуя программист Гейтс лезет не в свое дело дело,не будучи вирусологом от слова совсем»
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19.11.2021 02:36 Ответить
Она сказала не про рост смертности, который можно физически посчитать,
и который не отличается от сезонного гриппа. Она - про "заражения", которые не пахнут и не определяются никак. Ковид - идеальная штука для продажи страха и утилизации непокорных. Меркель хочет быть образцовым сотрудниковм штази - до последнего вздоха.
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18.11.2021 08:34 Ответить
Она сказала не про рост смертности, который можно физически посчитать,
и который не отличается от сезонного гриппа. Она - про "заражения", которые не пахнут, и не определяются никак. Ковид - идеальная штука для продажи страха и утилизации непокорных. Меркель хочет быть образцовым сотрудниковм штази - до последнего вздоха.
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18.11.2021 09:58 Ответить
Цікава інформація про дослідження, яке проводили в Ізраїлі
https://youtu.be/lGT1WpqUiqA
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18.11.2021 08:39 Ответить
Интересно, какой еще болезнью человеческой так интересуются миллиардеры и политики? Так для них самые опасные болячки - заболевания сердечно-сосудистой системы, что неудивительно при их "нервной" работе! А они - ковид,
ковид!
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18.11.2021 08:54 Ответить
Немцы не просят Меркель считать сколько болеет и умерло. Зачем она озабочена так? Летом куда вирус делся никто не знает. К зиме похолодало. Сезонные простуды. Так всегда было и будет. В южных странах такого нет. В США во Флориде например тепло и болеют меньше. Планета такая.
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18.11.2021 08:55 Ответить
Их 200 человек умерших пугает, а у нас 800 это норм.
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18.11.2021 08:59 Ответить
Почекайте 2 тижні і там видно буде.
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18.11.2021 09:22 Ответить
Это так считают
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18.11.2021 09:32 Ответить
Из умерших там 90% те что просочились через границу с Бульбастаном осенью и не привиты, я так понимаю.
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18.11.2021 09:04 Ответить
В Германии 70% привиты!
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18.11.2021 09:11 Ответить
Это вам, суки, за Северный поток 2.
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18.11.2021 09:16 Ответить
Захворівший вакцинований і захворівший невкацинований - це велика різниця. Вакцина вже не дає повної гарантії захисту, але перебіг хвороби легший.
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18.11.2021 09:21 Ответить
А что значит - "перебіг хвороби легший" ?
Меньше количесто чихов ?
И это стоит гарантированного тромбоза ?
Человек сам решает, что ему лучше.
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18.11.2021 09:55 Ответить
А гарантований тромобоз це ви самі видумали чи є якісь факти?
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18.11.2021 13:54 Ответить
У изначально здорового человека он и так легший.
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18.11.2021 11:20 Ответить
не всегда
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19.11.2021 00:01 Ответить
Зато все вакцинированные....это германия...
Короче ковидобесы ...На вакцинацию...Бегоом (руки сгибаются в локтях) марш!
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18.11.2021 09:26 Ответить
А после укольчика - в музей или на балет.
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18.11.2021 21:15 Ответить
автор плохо подготовился к "пугалке" - за сутки в Германии всего 15 тыс. "больных"
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18.11.2021 09:53 Ответить
Ты прав, плохо подготовился. Потому что за вчерашний день, 17 ноября, в Германии 65. 371 заболевший и 264 умерших https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/fallzahlen-coronavirus-1738210. На ссылке есть графика, если не понятно.
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18.11.2021 11:53 Ответить
шпили вилли у немцев
поднажать решили
чтоб задумались
о быстром запуске СП
100 %
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18.11.2021 10:00 Ответить
Вакцинація не дає 100 відсотків гарантії не захворіти. Але на своєму досвіді переконався, що вакцинація дієва міра. В родині 5 людей, всі вакциновані. Захворів я один. Із симптомів - втрата обоняння, невеликі головна біль та температура. На 10тий день як нічого не бувало. Всі члени родини не захворіли. Робіть висновки самі.
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18.11.2021 10:04 Ответить
Смертность сравнивать это бред! В Германии есть медицина, а у нас только "врачи", вот и вся причина....
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18.11.2021 10:13 Ответить
Как же это так? Кол-во вакцинированных увеличивается, но вместе с ними и кол-во заболевших и умерших? Все это проделки клятых антиваксеров.
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18.11.2021 10:23 Ответить
Если 70% вакцинировано, а заболеваемость продолжает расти, значит срочно нужно всем колоть 3 дозу, а через полгода 4-ю, потом 5-ю и так далее, чтобы постоянно поддерживать в организме уровень антител.
И потом, через годы, возможно будет достигнут коллективный иммунитет.
Ну а если коллективный иммунитет не будет достигнут, то по крайней мере бенефициары компаний производителей вакцин получат коллективную радость от рекордных прибылей.
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18.11.2021 12:45 Ответить
Цифри з JHU CSSE COVID-19 Data

Німеччина - 2020-11-17

Випадки (бо тест не означає - хворий через великий % хибних результатів): 26 231
Померлі: 305

2020-11-18
Випадки: 23 727
Померлі: 252

2020-11-16
Випадки: 14 580
Померлі: 260

Збільшення випадків (вдвічі і втричі) - однозначне, смертність не зменшується, щоб не сказати - збільшується.

То який смисл цього дійства: примусової, масової і поголовної "вакцинації" ? неконституційних, незаконних обмежень та порушень прав людей + мільярдні вливання бабок ???

А от сезонність на графіках простежуться.
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18.11.2021 12:54 Ответить
«смысл» українською - сенс!

Який сенс у твоїх антиваксерних коментарях на Цензорі?
Це в тебе така мета, щоб усі нещеплені українці померли, а залишилась лише ти втихушку вакцинована.
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18.11.2021 14:13 Ответить
Английская газетенка пишет про немцев. Меркель испытала шок))) Бредятина.. мирок подхватил российско-геббелевские принципы пропаганды. И ложь отлично работает
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18.11.2021 13:24 Ответить
Фраза "следуй за деньгами" стала частью журналистских расследований в 1970-х годах.
"Когда мы следим за деньгами, вложенными правительствами, продовольственными компаниями, крупными фармацевтическими компаниями, СМИ и операторами здравоохранения, легко понять, почему все пять групп хотят, чтобы мы были толстыми и больными.

Никто не зарабатывает деньги, когда люди здоровы.

Современное общество тратит на здравоохранение больше, чем любое предыдущее поколение. Расходы на здравоохранение стремительно растут.
Расходы на здравоохранение составляют почти 18% экономики США. По оценкам, в ближайшие семь лет она вырастет до 20% экономики.
Эти цифры ясно показывают, что экономика США полностью зависит от системы здравоохранения. Если бы потребность в здравоохранении прекратилась или резко сократилась, экономика США оказалась бы в кризисе беспрецедентных масштабов..."
https://ingad0rn.livejournal.com/2811.html
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18.11.2021 13:27 Ответить
Брехуни
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18.11.2021 23:41 Ответить
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