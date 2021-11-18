Меркель: Четвертая волна COVID-19 накрыла Германию со всей силой. Ежедневное количество погибших пугает
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
За прошедшие сутки в Германии обнаружили более 52 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19, что является новым печальным рекордом с начала пандемии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет The Guardian.
"Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Число новых случаев заражения каждый день выше, чем когда-либо раньше... и ежедневное количество погибших также пугает. Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей, это выход из пандемии", - подчеркнула она.
Следовательно, отмечается, что в среду в Германии было выявлено 52 826 новых случаев инфицирования COVID-19 и зарегистрировано 294 смерти от недуга, что тоже стало антирекордом. Общее число погибших от COVID-19 с начала пандемии достигло 98 274 человек.
По словам Меркель, на местном и федеральном уровнях необходимо ввести более строгие ограничения, чтобы сдержать распространение болезни.
Среди прочего, она предложила ввести обязательную проверку сертификатов вакцинации или COVID-тестов при использовании общественного транспорта и пребывания в офисах, а также усилить ограничения на отдых.
Отметим, что только 68% немцев получили две прививки от COVID-19. Это ниже среднего показателя по сравнению с остальными странами ЕС. В то же время, 5% населения страны уже успели сделать трению бустерную дозу прививки.
Пожалуйста, подождите...
По заявлению Германии (апрель 2021) из реанимации выходят 8 из 10.
Такой уровень медицины.
Почему наши богатые лечатся в Германии или Израиле?
У нас не принято честно работать.
Вам просто пощастило. ПОКИ ЩО.
Сейчас лежит в госпитале с ковидом
Поржение легких в 15% лечится дома. Но из-за ковида пришлось две надели отдохнуть.
При виписці написали що двостороння пневмонія з ураженням 15 відсотків легенів, спричинена sars-cov2 середньої важкості
Може ти пульмонолог?
Теж ні?
То сиди собі на сидницях рівно та не дригайся.
В мене все.
А в них написано, что производители самых известных сейчас в мире препаратов планируют в будущем году удвоить количество проданных доз и, соответственно, объемы выручки по сравнению с нынешним.
И из этого следует однозначный вывод:
В БУДУЩЕМ ГОДУ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ.
И совершенно неважно, какие у кого планы и ожидания...
Также миллиардер считает, что в 2022 году проблем с поставками COVID-вакцин уже не будет.
И остаётся привычка жить с постоянной сезонной вакцинацией.
И с постоянным отрицательным отбором через уколы.
Зачем тратить время и деньги на наружку и прослушку, если можно
позаботиться об оппозиции посредством насильной вакцинации.
И остаётся привычка жить с постоянной сезонной вакцинацией.
И с постоянным отрицательным отбором через уколы.
Зачем тратить время и деньги на наружку и прослушку, если можно
позаботиться об оппозиции посредством насильной вакцинации.
и который не отличается от сезонного гриппа. Она - про "заражения", которые не пахнут и не определяются никак. Ковид - идеальная штука для продажи страха и утилизации непокорных. Меркель хочет быть образцовым сотрудниковм штази - до последнего вздоха.
и который не отличается от сезонного гриппа. Она - про "заражения", которые не пахнут, и не определяются никак. Ковид - идеальная штука для продажи страха и утилизации непокорных. Меркель хочет быть образцовым сотрудниковм штази - до последнего вздоха.
https://youtu.be/lGT1WpqUiqA
ковид!
Меньше количесто чихов ?
И это стоит гарантированного тромбоза ?
Человек сам решает, что ему лучше.
Короче ковидобесы ...На вакцинацию...Бегоом (руки сгибаются в локтях) марш!
поднажать решили
чтоб задумались
о быстром запуске СП
100 %
И потом, через годы, возможно будет достигнут коллективный иммунитет.
Ну а если коллективный иммунитет не будет достигнут, то по крайней мере бенефициары компаний производителей вакцин получат коллективную радость от рекордных прибылей.
Німеччина - 2020-11-17
Випадки (бо тест не означає - хворий через великий % хибних результатів): 26 231
Померлі: 305
2020-11-18
Випадки: 23 727
Померлі: 252
2020-11-16
Випадки: 14 580
Померлі: 260
Збільшення випадків (вдвічі і втричі) - однозначне, смертність не зменшується, щоб не сказати - збільшується.
То який смисл цього дійства: примусової, масової і поголовної "вакцинації" ? неконституційних, незаконних обмежень та порушень прав людей + мільярдні вливання бабок ???
А от сезонність на графіках простежуться.
Який сенс у твоїх антиваксерних коментарях на Цензорі?
Це в тебе така мета, щоб усі нещеплені українці померли, а залишилась лише ти втихушку вакцинована.
"Когда мы следим за деньгами, вложенными правительствами, продовольственными компаниями, крупными фармацевтическими компаниями, СМИ и операторами здравоохранения, легко понять, почему все пять групп хотят, чтобы мы были толстыми и больными.
Никто не зарабатывает деньги, когда люди здоровы.
Современное общество тратит на здравоохранение больше, чем любое предыдущее поколение. Расходы на здравоохранение стремительно растут.
Расходы на здравоохранение составляют почти 18% экономики США. По оценкам, в ближайшие семь лет она вырастет до 20% экономики.
Эти цифры ясно показывают, что экономика США полностью зависит от системы здравоохранения. Если бы потребность в здравоохранении прекратилась или резко сократилась, экономика США оказалась бы в кризисе беспрецедентных масштабов..."
https://ingad0rn.livejournal.com/2811.html