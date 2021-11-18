Меркель: Четвертая волна COVID-19 накрыла Германию со всей силой. Ежедневное количество погибших пугает

За прошедшие сутки в Германии обнаружили более 52 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19, что является новым печальным рекордом с начала пандемии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет The Guardian.

"Четвертая волна накрыла нашу страну со всей силой. Число новых случаев заражения каждый день выше, чем когда-либо раньше... и ежедневное количество погибших также пугает. Еще не поздно решиться на первую вакцинацию. Если будет вакцинировано достаточное количество людей, это выход из пандемии", - подчеркнула она.

Следовательно, отмечается, что в среду в Германии было выявлено 52 826 новых случаев инфицирования COVID-19 и зарегистрировано 294 смерти от недуга, что тоже стало антирекордом. Общее число погибших от COVID-19 с начала пандемии достигло 98 274 человек.

По словам Меркель, на местном и федеральном уровнях необходимо ввести более строгие ограничения, чтобы сдержать распространение болезни.

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Среди прочего, она предложила ввести обязательную проверку сертификатов вакцинации или COVID-тестов при использовании общественного транспорта и пребывания в офисах, а также усилить ограничения на отдых.

Отметим, что только 68% немцев получили две прививки от COVID-19. Это ниже среднего показателя по сравнению с остальными странами ЕС. В то же время, 5% населения страны уже успели сделать трению бустерную дозу прививки.