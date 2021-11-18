В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 20 591 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 18 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 17 ноября в Украине:

зафиксированы 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1478, медработников – 377);

297 832 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3907 человек;

летальных исходов – 752;

выздоровели – 19 633 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 284 008 человек;

выздоровели – 2 704 217 человек;

летальных исходов – 79 506;

проведено ПЦР-тестирований – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведены 21 811 652 прививки.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.







