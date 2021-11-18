В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели
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В Украине зафиксированы 20 591 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 18 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 17 ноября в Украине:
зафиксированы 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1478, медработников – 377);
297 832 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 3907 человек;
летальных исходов – 752;
выздоровели – 19 633 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 284 008 человек;
выздоровели – 2 704 217 человек;
летальных исходов – 79 506;
проведено ПЦР-тестирований – 15 348 780.
С начала вакцинальной кампании привиты 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведены 21 811 652 прививки.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
уже неделю.
Заболевших последние 2 недели было 25-28 тысяч в день.
Так что да - третий день подряд 18-20 тыс - это плато. И количество погибших от 500 до 800 в день - стабильно.
Стабильно много, конечно. Но уж это - результат атаки антиваксеров.
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
От же виродки.
Але нарід все влаштовує, бо керує нами "найВЭличніший лідОр світу"...
.. Ці результати вказують на те, що імунітет проти дельта-варіанта SARS-CoV-2 знизився у всіх вікових групах через кілька місяців після отримання другої дози вакцини.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114228
Я вам больше скажу - вы с каждой секундой на секунду ближе к смерти, так чего ж ждать то неизбежного! Ваша же логика.
"Вакцина потрібна, щоб з'явились антитіла до спайк-білку, які виробляються нашими клітинами після вакцинації і після перенесеної хвороби.
Але ці антитіла не захищають вас від важкого повторного ковіду, якщо вони утворились після хвороби, бо націлені на інші штами і їх кількість для захисту невідома, а от антитіла, які утворились після вакцини таки захищають від зараження усіма штамами включно з новими, дозволяють менше розповсюджувати вірус, хоча ми знаємо, що їх рівень зменшується кожні 6 місяців, тому потрібна бустерна доза вакцини, щоб їх рівень збільшився, але їх рівень достатній для захисту ми не знаємо, але він має бути достатнім, хоча на розповсюдження нових штамів вірусу це не впливає.
Якщо ви у цьому розібрались,
ви отримаєте ще 1000 в Дію!"