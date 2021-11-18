РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15932 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
6 622 36
Минздрав (4827) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 20 591 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 18 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 17 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 01 зафиксированы 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1478, медработников – 377);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 01 297 832 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 01 госпитализированы – 3907 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 01 летальных исходов – 752;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 01выздоровели – 19 633 человека.

Также читайте: Минздрав нашел в соцсетях 210 тыс. предложений купить фальшивые сертификаты о вакцинации

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 01 заболели – 3 284 008 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 01 выздоровели – 2 704 217 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 01 летальных исходов – 79 506;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведены 21 811 652 прививки.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели 13

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Давайте долпоепы, пооткрывайте школы - еще большее "плато" будет, раз вам 800 трупов в день мало
показать весь комментарий
18.11.2021 08:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шмыгаль с ляшко сказали что плато!
показать весь комментарий
18.11.2021 08:17 Ответить
в их понимании - 20 тыс. это плато, а то что трупиков под 800, так они сами виноваты, как тут пишут, шо не колёлись...
показать весь комментарий
18.11.2021 08:28 Ответить
у нас 800 ПОГИБШИХ (трупики - твои бабуля с дедулей)
уже неделю.
Заболевших последние 2 недели было 25-28 тысяч в день.
Так что да - третий день подряд 18-20 тыс - это плато. И количество погибших от 500 до 800 в день - стабильно.
Стабильно много, конечно. Но уж это - результат атаки антиваксеров.
показать весь комментарий
18.11.2021 08:47 Ответить
Данные массовой вакцинации в Израиле показывают, что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, пришло к выводу, что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
показать весь комментарий
18.11.2021 08:48 Ответить
Название новости посмотри, пожалуйста - "752 особи, зафіксовано 20 591 новий випадок зараження". Семьсот пятьдесят два человека умерло, двадцать с лишним тысяч заразилось (и это только те, кто официально сделал тест). Из этих двадцати тысяч минимум три тысячи очень скоро потребуют госпитализации, после чего минимум четыреста из них умрут. Эти смерти на совести антиваксеров, которые со смихуёчками и шутками-прибаутками распространяют в сети тонны лжи и мракобесия.
показать весь комментарий
18.11.2021 21:39 Ответить
ПОГИБШИХ(?) ... смертью храбрых...
показать весь комментарий
18.11.2021 09:04 Ответить
Так... По такому плато промчимось аж до березня.
показать весь комментарий
18.11.2021 08:32 Ответить
это да...
показать весь комментарий
18.11.2021 09:20 Ответить
Давайте долпоепы, пооткрывайте школы - еще большее "плато" будет, раз вам 800 трупов в день мало
показать весь комментарий
18.11.2021 08:28 Ответить
Багато...а зеленські вже говорять про спад.
От же виродки.
показать весь комментарий
18.11.2021 08:31 Ответить
А що може казати скурви син
показать весь комментарий
18.11.2021 08:32 Ответить
Пік добової смертності зупинився на "плато", аби хоч не "перепочивав".
показать весь комментарий
18.11.2021 08:33 Ответить
Таким чином зелені вирішують проблеми пенсійного фонду....
Але нарід все влаштовує, бо керує нами "найВЭличніший лідОр світу"...
показать весь комментарий
18.11.2021 08:37 Ответить
Так пенсіонери самі його й вирішують надивившись усіляких савченок
показать весь комментарий
18.11.2021 08:40 Ответить
Вот вам и обещанный спад, задолбала зеленая брехня. Ну если ты не знаешь точно так зачем языком болтать.
показать весь комментарий
18.11.2021 08:37 Ответить
Що, дідько, у Дніпрі коїться з лікарнями та лікараями? Чому така захмарна смертність кожен день? Де усі великорозумні Риженки?
показать весь комментарий
18.11.2021 08:38 Ответить
если на триллион населения, то мы вообще чемпионы мира.... по склеиванию тапочек от вируса. интересно - что было бы с ермачками например в ..... пофиг где?
показать весь комментарий
18.11.2021 08:38 Ответить
На триллион?)))
показать весь комментарий
18.11.2021 08:42 Ответить
Тестов делается меньше вот и упала чуток статистика, неделю назад делали 150 тыс в сутки а тут только 114 тыс. А по факту никаких улучшений нет.
показать весь комментарий
18.11.2021 08:41 Ответить
паталогоанатом написав померлій в довідці "підозра на ковід", але причина смерті "двохстороння пневмонія"
показать весь комментарий
18.11.2021 08:48 Ответить
Так ми чемпіони, чи ще ні?
показать весь комментарий
18.11.2021 08:44 Ответить
здається що "виборці чемпіонів" відходять все частіше
показать весь комментарий
18.11.2021 08:49 Ответить
Это плато если шо, вчерась ляшко зуб давал
показать весь комментарий
18.11.2021 08:59 Ответить
Медичний журнал New England Journal: імунітет після вакцинації знижується проти вірусу COVID всього через 2 МІСЯЦІ

.. Ці результати вказують на те, що імунітет проти дельта-варіанта SARS-CoV-2 знизився у всіх вікових групах через кілька місяців після отримання другої дози вакцини.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114228
показать весь комментарий
18.11.2021 11:14 Ответить
Так Снижается или Отсутствует? Нема разницы, правда капитан!
Я вам больше скажу - вы с каждой секундой на секунду ближе к смерти, так чего ж ждать то неизбежного! Ваша же логика.
показать весь комментарий
18.11.2021 11:50 Ответить
Иммунитет отсутствует только у трупа ))
показать весь комментарий
18.11.2021 12:49 Ответить
Уколотым дают зеленый паспорт на год, а людям переболевшим ковидом только на 3 месяца.
показать весь комментарий
18.11.2021 13:07 Ответить
Для оленів:

"Вакцина потрібна, щоб з'явились антитіла до спайк-білку, які виробляються нашими клітинами після вакцинації і після перенесеної хвороби.

Але ці антитіла не захищають вас від важкого повторного ковіду, якщо вони утворились після хвороби, бо націлені на інші штами і їх кількість для захисту невідома, а от антитіла, які утворились після вакцини таки захищають від зараження усіма штамами включно з новими, дозволяють менше розповсюджувати вірус, хоча ми знаємо, що їх рівень зменшується кожні 6 місяців, тому потрібна бустерна доза вакцини, щоб їх рівень збільшився, але їх рівень достатній для захисту ми не знаємо, але він має бути достатнім, хоча на розповсюдження нових штамів вірусу це не впливає.

Якщо ви у цьому розібрались,
ви отримаєте ще 1000 в Дію!"
показать весь комментарий
18.11.2021 11:42 Ответить
А вирусологи говорят совсем другое. Я им доверяю больше, чем политикам, которые рассказывают нам о КОВИДе.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:29 Ответить
МОЗ - великая фирма-считалка абышо пальцами в небо
показать весь комментарий
18.11.2021 13:17 Ответить
Непонятно только! Зараженных или диагностированных с помощью ПРЦ-тестирования, которое то покажет, то не покажет, в зависимости от показателей, которые согласно квоте обязаны представлять медицинские учреждения. Нужен рост, покажут больше. Будет команда STOP, будет как летом, единичные случаи.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:23 Ответить
Устройся сейчас санитаром в ковидное отделение, а потом в лабораторию с ПЦР. Расскажешь нам потом как актёры снимают кино в мограх, а в лабах меняют показатели, сорвёшь куш на просмотрах.
показать весь комментарий
18.11.2021 21:42 Ответить
 
 