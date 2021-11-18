В мире растет количество летальных исходов от COVID-19. Украина все еще в тройке лидеров по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро 18 ноября в мире зарегистрировали 595 685 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8 426 (вчера 7 530) лиц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 255 767 656 случаев инфицирования, из них 595 685 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, скончались уже 5 139 781 человек, из них 8 426 за прошедшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 231,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 8-му, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.
Пожалуйста, подождите...
Если вы за учащение вакцинации ставте лайк!
1963 год..
Мастурбологи и иммунологи пришли к конценцусу, что мастурбация так же полезна для иммунитета как и вакцина!
И если во время вакцинации как бы не заметно в кармане мастурбировать, то это броня против коронавируса.
Если же врач подозрительно спросит "что вы делаете?" Скажите, что - практически то же, что и вы, укрепляю иммунитет!
Тепер от змагаємось з американцями і москалями за першість по трупах.
Взагалі, дивно, що знищена януковищем армія, яку ми, як держава, виставили проти роіські, змогла шось зробити. Але у підсумку, ви зуміли перекинути власну відповідальність на Порошенка. Не так командував. Ви би зуміли краще, так, так..
буржуифармамафия выдумает тебе не то шо Дельту, а таки весь арамейский алфавит, товарищ.(залазит на бронепоезд, поправляет картуз, вешает буржуя)
Уже даже решили тесты для нее специально разработать.
Может даже будут проверять, то Дельта или нет - хотя зачем?
И так ясно, раз летальность больше - то она и виновата, Дельта.
В Индии где живет МИЛЛИАРД человек- умирает сколько там 200 в день?
а у нас на 35 миллионов жителей - 700-800 смертей.
кол-во населения в Индии - 1 398 643
Количество вакцинированных в Индии - 756 052 687 54,06 %
смертей - 380 за последнюю НЕДЕЛЮ
Текущая статистика по коронавирусу на 18.11.2021 (Китай)
Население
1 439 324 тыс.
Всего заражений
98 403
0,0 %
Смертельные случаи
4 636
4,7 %
Выздоровевшие
92 534
94,0 %
Сейчас болеют
1 233
1,3 %
из них серьезные
и критические случаи
16
Сделано тестов
160 000 000
тестов на 1 млн.
111 163
Население 1 439 324 тыс.
Количество вакцинированных 1 185 237 000 82,35 %
Полностью вакцинировано 1 073 845 000 74,61 %
Всего вакцинаций 2 396 045 000
болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.
антивиаксы, ау!
Китай - страшная диктатура с концлагерями. Ты точно хочешь как в Китае?
Когда за три года правления зеленых клоунов скрывать естественную убыль населения стало невозможно (низкие зарплаты, разваленная медицина, фальсифицированные продукты...), то эти ребята уцепились за ковид-19, як воші до кожуха. ВСЕ теперь ковид!!!
Китай Вакцинация на 15.11.2021
Население 1 439 324 тыс.
Количество вакцинированных 1 185 237 000 82,35 %
Полностью вакцинировано 1 073 845 000 74,61 %
Всего вакцинаций 2 396 045 000
болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.
антивиаксы, ау!
БОльшая часть ответов была - да вас убить мало, без 50 гривень и не пошевелитесь... Огромное количество "врачей" и с 50-ю, и со 100, и с 1000 не сильно рвались даже принять пациента, не то что лечить...
Супрун это немножко исправила, а многие, уволившиеся тогда, в связи с неумением\нежеланием работать, до сих пор гонят волну на уважаемую Супрун.
Прошу, закликаю і рекомендую- ВАКЦИНУЙТЕСЯ!
14.08.2020 Пандемія COVID-19 закінчиться до кінця 2021 року - Гейтс
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Україна відстає від світу. Навесні 2021 року МОЗ анонсував прибуття закуплених ліків від COVID-19 "Корабель з закупленими ліками вже пливе..." Але поки корабель доплив, ВООЗ визнала, що ці "ліки" не лікують COVID-19. Так само і з існуючими вакцинами. Весь світ починає здогадуватись, а апологети вакцинації визнавати марність сподівання на існуючи вакцини в зупинці пандемії, а в Україні продовжують освоювати вакцинні кошти.
Идет
второй год Первой Мировой Бактериологической Войны !
Поэтому необходимо Правительству Украины раздать брошюры
по защите Граждан от последствий -
Вирусов -
Вирус " Омега"
Вирус "Дельта"