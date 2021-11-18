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В мире растет количество летальных исходов от COVID-19. Украина все еще в тройке лидеров по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В мире растет количество летальных исходов от COVID-19. Украина все еще в тройке лидеров по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 ноября в мире зарегистрировали 595 685 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8 426 (вчера 7 530) лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 255 767 656 случаев инфицирования, из них 595 685 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, скончались уже 5 139 781 человек, из них 8 426 за прошедшие сутки.

В мире растет количество летальных исходов от COVID-19. Украина все еще в тройке лидеров по суточной смертности 01

Побороли болезнь и вылечились 231,1 млн человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

В мире растет количество летальных исходов от COVID-19. Украина все еще в тройке лидеров по суточной смертности 02

Украина располагается на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 8-му, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.

В мире растет количество летальных исходов от COVID-19. Украина все еще в тройке лидеров по суточной смертности 03
В мире растет количество летальных исходов от COVID-19. Украина все еще в тройке лидеров по суточной смертности 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
В какой-такой трiйцi? Если брать на душу населения, то кацапы и амеры с нами и рядом не валялись. Мы их уже на круг обошли.
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18.11.2021 09:07
+8
Число вакцинированных растет - число летальных случаев тоже. Нас обманывали?
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18.11.2021 09:13
+7
На здобуття імунітету природним шляхом... Це, доречі, показує на рівень тупості дорослих людей... Дістав диплом, атестат.... Мізків не дістав... Зате ковід дістав...
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18.11.2021 09:15
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Правила форума Совет форумчан
Треба було освіту перевести на дистанційне навчання. Тоді б було менше смертей від короновірусу
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18.11.2021 09:02 Ответить
Вирусологи говорят, что если каждый месяц колоть вакцину, то через буквально 5-7 лет количество смертей будет смешным.
Если вы за учащение вакцинации ставте лайк!
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18.11.2021 09:35 Ответить
А кто будет смеяться ? Вирусологи не уточняют ?
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18.11.2021 11:23 Ответить
Новое - хорошо забытое старое -
1963 год..
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18.11.2021 18:49 Ответить
Новое - хорошо забытое старое -
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18.11.2021 18:51 Ответить
В какой-такой трiйцi? Если брать на душу населения, то кацапы и амеры с нами и рядом не валялись. Мы их уже на круг обошли.
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18.11.2021 09:07 Ответить
Україною ж керують майстри спорту по коронавірусу.
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18.11.2021 10:07 Ответить
Тут можно в сотый раз повторить:"вакцинируйтесь пожалуйста, лекарства нет, есть лишь профилактика пока что... И это вакцина"
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18.11.2021 09:10 Ответить
Чомусь я впевнена, що ВСІ померлі сподівалися на диво - на легку форму.
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18.11.2021 09:11 Ответить
На здобуття імунітету природним шляхом... Це, доречі, показує на рівень тупості дорослих людей... Дістав диплом, атестат.... Мізків не дістав... Зате ковід дістав...
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18.11.2021 09:15 Ответить
мизги на трассе редко валяются, если нету мизга - мизгов не купить, мизги то дорогие, надо знать где мизг продается, как и Эйнштейн.
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18.11.2021 09:33 Ответить
Опа, читать всем!
Мастурбологи и иммунологи пришли к конценцусу, что мастурбация так же полезна для иммунитета как и вакцина!
И если во время вакцинации как бы не заметно в кармане мастурбировать, то это броня против коронавируса.
Если же врач подозрительно спросит "что вы делаете?" Скажите, что - практически то же, что и вы, укрепляю иммунитет!
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18.11.2021 10:15 Ответить
Ви вже кремушком запаслись ? Щоб пальці не постирати..
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18.11.2021 10:17 Ответить
Пєчально...Але зебілам і досі не дійшло, яку помилку вони зробили у 2019.
Тепер от змагаємось з американцями і москалями за першість по трупах.
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18.11.2021 09:10 Ответить
"пєчально"
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18.11.2021 09:14 Ответить
sum.in.ua/s/pechaljno
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18.11.2021 09:58 Ответить
Ковід виправить. Зебілів меншає щодня.
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18.11.2021 09:54 Ответить
Давай статистику. Побачимо скільки помирає щеплених і дурачків.
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18.11.2021 10:03 Ответить
да, у соевой ботвы одна задача, пройтись по зебилам. Вот был бы сейчас порох, никто бы о ковиде и не слышал. Правда, Ксюха
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18.11.2021 10:27 Ответить
Ваш зеленський підготував армію до нових котлів.
Взагалі, дивно, що знищена януковищем армія, яку ми, як держава, виставили проти роіські, змогла шось зробити. Але у підсумку, ви зуміли перекинути власну відповідальність на Порошенка. Не так командував. Ви би зуміли краще, так, так..
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18.11.2021 10:38 Ответить
Число вакцинированных растет - число летальных случаев тоже. Нас обманывали?
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18.11.2021 09:13 Ответить
нет говорили правду - Дельта гораздо летальнее, и пропетлять не получится, как год-полтора назад.
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18.11.2021 09:16 Ответить
конечно - если есть возможность заделать триллион евро, то буржуи фармамафия выдумает тебе не то шо Дельту, а таки весь арамейский алфавит, товарищ.(залазит на бронепоезд, поправляет картуз, вешает буржуя)
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18.11.2021 09:35 Ответить
100% это Дельта.

Уже даже решили тесты для нее специально разработать.
Может даже будут проверять, то Дельта или нет - хотя зачем?
И так ясно, раз летальность больше - то она и виновата, Дельта.
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18.11.2021 10:05 Ответить
В Украине 70% не вакцинировано. Философствовать про обман начнешь, когда юудет хотя бы 70 как в Германии и умерших почти в три раза меньше чем у нас
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18.11.2021 09:22 Ответить
Так речь не об Украине сейчас, а об общемировой тенденции
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18.11.2021 10:16 Ответить
Так расскажи нам про мировые тенденции. Заоодно сколько тебе на ботоферме за ком. башляют
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18.11.2021 10:24 Ответить
За идею работаю))
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18.11.2021 11:52 Ответить
Самому не смешно? Хотя ответ значения не имеет, Один хрен соврешь. Ходи не привитый. А еще лучше в рулетку сыграй. В русскую. И так чтоб пять маслят в барабане. Адреналин гарантирую . А теперь ко мне пришли гости. Прощавай, "бессеребренник"
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18.11.2021 12:04 Ответить
общемировая тенденция: Индия и Китай, где народ дисциплинирован при помощи палок, давно вакцинированы и умирает у них... фиг и ни фига.
В Индии где живет МИЛЛИАРД человек- умирает сколько там 200 в день?
а у нас на 35 миллионов жителей - 700-800 смертей.
кол-во населения в Индии - 1 398 643
Количество вакцини­рованных в Индии - 756 052 687 54,06 %
смертей - 380 за последнюю НЕДЕЛЮ
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18.11.2021 11:35 Ответить
Китай:

Текущая статистика по коронавирусу на 18.11.2021 (Китай)
Население
1 439 324 тыс.

Всего зара­жений
98 403
0,0 %
Смер­тельные случаи
4 636
4,7 %
Выздоро­вевшие
92 534
94,0 %
Сейчас болеют
1 233
1,3 %
из них серье­зные
и крити­ческие случаи
16

Сделано тестов
160 000 000

тестов на 1 млн.
111 163
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18.11.2021 11:36 Ответить
Китай Вакцинация на 15.11.2021
Население 1 439 324 тыс.
Количество вакцини­рованных 1 185 237 000 82,35 %
Полностью вакцини­ровано 1 073 845 000 74,61 %
Всего вакцинаций 2 396 045 000
болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.
антивиаксы, ау!
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18.11.2021 11:39 Ответить
В Индии используют Ивермектин, если я не ошибаюсь, оттого и смертность низкая.
Китай - страшная диктатура с концлагерями. Ты точно хочешь как в Китае?
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18.11.2021 11:51 Ответить
Была бы такая лживая статистика в Германии,как в Украине, там бы и умерших было поболее.
Когда за три года правления зеленых клоунов скрывать естественную убыль населения стало невозможно (низкие зарплаты, разваленная медицина, фальсифицированные продукты...), то эти ребята уцепились за ковид-19, як воші до кожуха. ВСЕ теперь ковид!!!
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18.11.2021 18:33 Ответить
У вас антивакеров мозги-то вообще есть? Похоже их еще в роддоме отбили. Ты реально считаешь, что зе-команда увеличивает число умерших? чтобы скрыть свои делишки. Клоуны могут списать естественную или неестественную убыль на что угодно. На мигрантов, пришельцев, войну, но только не на ковид. Потому что к этой шобле и так много вопросов и по маскам проданным в Китай, и по закупке вакцин, и по покупкам барахла без тендеров и т. и т.п. Здесь они явно в заднице
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18.11.2021 19:08 Ответить
Да,считаю! Идет накручивание и нагнетание паники и искажение статистики.Идет уничтожение собственного народа. В угоду кому и чему? Не знаю. Но знаю одно. За три года, многое можно было сделать, но когда при нищенских зарплатах, цены на лекарства, сахар, подсолнечное масло..., выше мировых,когда люди умирают, потому, что лишний раз не могут позволить себе пройти медицинское обследование,а врачи превратились в рвачей. Если бы было изначальное желание сделать Украину великой страной, где каждый украинец гордился бы тем, что живет в Украине, уже бы с провели необходимые реформы. Сейчас, уже многие врачи бьют в набат и не понимают, что происходит, когда раньше, спокойно, без паники лечили то, что сейчас называют КОВИДОМ и пневмонии, и люди выздоравливали, то сейчас ВОЗ навязала свои протоколы, и человек приходит в больницу, там попадает в реанимацию, и от туда не выходит. Чиновникам от медицины такая ситуация очень выгодна, больше ковидных денег можно выделить и стырить, врачам и медработникам достаються сущие крохи.
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18.11.2021 19:48 Ответить
Если много текста, значит не о чем. Сосед работает в БСМ. Ковидных денег кукиш с маком, штат сократили. Врачи сами уходят. Этого достаточно чтобы считать все изложенное вами очередной бредятиной РПЦшных антивакеров.
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18.11.2021 19:54 Ответить
Сами и ответили. При серьезных эпидемиях штаты не сокращают, а деньги достаются только чиновникам, которые требуют от врачей все списывать на ковид. Чем выше статистика по ковиду, тем больше денег выделяется.
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18.11.2021 20:03 Ответить
Ты считаешь, что Украина на третьем месте в мире по степени вакцинации?
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18.11.2021 10:00 Ответить
К чему ты это написал? Речь о мировой статистике. Так или иначе количество вакцинированных в мире все больше, а летальность не только не падает, но еще и растет.
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18.11.2021 10:17 Ответить
Ты полагаешь, что если есь ЕС, США и Китай вакцинируются, то в Африке заболеваемость упадет? Сейчас одна недовакцинированные Украина и Россия показатели Европы тянут вниз.
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18.11.2021 10:41 Ответить
в мире заболеваемость и смертность от ковида ПАДАЕТ. Только в Европе растет. Изъяны демократии и апдение уровня образования.
Китай Вакцинация на 15.11.2021
Население 1 439 324 тыс.
Количество вакцини­рованных 1 185 237 000 82,35 %
Полностью вакцини­ровано 1 073 845 000 74,61 %
Всего вакцинаций 2 396 045 000
болеет в данный момент - 1233 человека, тяжелых из них - 116.
антивиаксы, ау!
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18.11.2021 11:40 Ответить
Парад зомби накануне праздника Хэллоуин прошел в центре Киева Источник: https://censor.net/ru/p3296745

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18.11.2021 19:01 Ответить
Вакцина не лечит, а лишь на некоторое время (от 3 до 6 месяцев) снижает риск помереть от этой заразы.
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18.11.2021 09:19 Ответить
А это мало?
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18.11.2021 09:23 Ответить
мало. Т.к. у нас пока по истечении этого срока бустер колоть не собираются. И что делать будем??
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18.11.2021 23:52 Ответить
Тільки мутує вірус швидше,що вакциновані,що нє, однаково хворіють.То що менше реанімація світить вакцинованим,але не ясно як далі буде.Чому б не вкладати в зміцнення свого імунітету і здоров'я?
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18.11.2021 09:43 Ответить
Передова супердержава США, медичну реформу за взірцем якої провела супершикса Супрун.
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18.11.2021 09:56 Ответить
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18.11.2021 10:04 Ответить
Году эдак в 2011, на одном из форумов, медсестра пожаловалась, мол поймали тогдашние правоохранители с 50 гривнями в кармане, дело шьют...
БОльшая часть ответов была - да вас убить мало, без 50 гривень и не пошевелитесь... Огромное количество "врачей" и с 50-ю, и со 100, и с 1000 не сильно рвались даже принять пациента, не то что лечить...
Супрун это немножко исправила, а многие, уволившиеся тогда, в связи с неумением\нежеланием работать, до сих пор гонят волну на уважаемую Супрун.
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18.11.2021 10:34 Ответить
В 11 році за 500-1000 бездарі робили операції на серці і мозку. Зараз до банкомату Ротшильдів без 10 тис. не підходь навіть з виразкою шлунку. Якби їй дали розвернутись на всю широту ліберастичних помислів, то не вистачило б і 50 тис.
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18.11.2021 11:08 Ответить
Без 10тыщ дадут умереть? Раньше бы точно дали.
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18.11.2021 12:15 Ответить
Фельдшерів на селах ліквідувала, кваліфіковану швидку допомогу на дому ліквідувала, місць у стаціонарах не додалося, кількість і кваліфікація лікарів зменшилися, санітарно-епідеміологічна служба ліквідована.
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18.11.2021 13:01 Ответить
Про фельдшеров не знаю, скорая работает, имхо, лучше. Места в стационарах - нужна была полная ревизия их необходимости, вон, как его, рыга, забыл, кардиохирург безосновательно "лечил" в ВИП палате насирова, если не ошибаюсь, или от ковида такую же гниду, за мои - налогоплательщика - деньги. И да, тех, вышеописанных "врачей" надо было гнать поганой метлой, одобряю.
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18.11.2021 13:37 Ответить
ЗЫ.СЭС до нее разложилась, ьолько брала взятки, точно знаю.
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18.11.2021 13:38 Ответить
Швидка допомога вже не допомога, а транспортування. Раніше кваліфікований лікар міг здійснити допомогу на місці і вирішити що доцільніше, госпіталазація чи домашнє лікування. А зараз або кантуйся до приймального відділення у хворому стані, на туберкульозні матраци, або плати штраф за фальшивий виклик. Ну так, навіщо віп-палати взагалі, якщо перерозподілом соціалки від бридких бідних можна набудувати віп-клінік для чесних і багатих, а критерієм перерозподілу призначити банкомат Ротшильдів. Вся суть реформи Супрун це перенаправлення грошей "на кишеню" лікарю у банкомат Ротшильдів з відлученням від банкомату бідноти, яка краде у Ротшильдів кисень.
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18.11.2021 21:06 Ответить
Україна у трійці лідерів офіційно. А не офіційно ми вже мабуть перші.
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18.11.2021 10:06 Ответить
А якщо порахувати відносно кількості населення то Україна на першому місці за смертністю. Вітаю вас, українські громадяни, з вашим зЄленим вибором. Тепер "хоть поржали"?
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18.11.2021 10:13 Ответить
Просте питання!!! Коли востаннє ви були на щорічному медогляді? Може у вас цукровий діабет, чи гіпертонія? Ви про це знаєте? А помрете від Ковіду? Думайте!!! Тому смертність сама висока в країнах пострадянських!!!! Люди хворі!!!! При чому тут останній вибір?
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18.11.2021 10:47 Ответить
Якщо ви про мене питали, відповім. Я лікар, працюю з радіоактивними речовинами, медкомісію проходжу щороку. Маю вагу 120кг, зріст 193, тому і гіпертонію маю, за якою слідкую. Цукрового діабета немає. Вакцинований Астра-Зенекою двічі. Робив свідомо, бо на жаль мав співробітників, які померли внаслідок ускладнень від Ковіду.
Прошу, закликаю і рекомендую- ВАКЦИНУЙТЕСЯ!
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19.11.2021 12:02 Ответить
Ворлдометр - это крутой источник. Политический, самый надежный))
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18.11.2021 11:04 Ответить
Ось що казав про пандемію фінансовий спонсор створення вакцин від COVID-19:

14.08.2020 Пандемія COVID-19 закінчиться до кінця 2021 року - Гейтс
20.11.2020 Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю"
09.11.2021 Створені вакцини не здатні зупинити зараження і припинити пандемію... Нам потрібен новий спосіб

Україна відстає від світу. Навесні 2021 року МОЗ анонсував прибуття закуплених ліків від COVID-19 "Корабель з закупленими ліками вже пливе..." Але поки корабель доплив, ВООЗ визнала, що ці "ліки" не лікують COVID-19. Так само і з існуючими вакцинами. Весь світ починає здогадуватись, а апологети вакцинації визнавати марність сподівання на існуючи вакцини в зупинці пандемії, а в Україні продовжують освоювати вакцинні кошти.
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18.11.2021 15:02 Ответить
О чем разговор ( вопрос)...
Идет
второй год Первой Мировой Бактериологической Войны !
Поэтому необходимо Правительству Украины раздать брошюры
по защите Граждан от последствий -
Вирусов -
Вирус " Омега"
Вирус "Дельта"
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18.11.2021 18:47 Ответить
 
 