Арахамия о деле "вагнеровцев": Главная ошибка ОПУ - дали втянуть себя в политическую провокацию. Надо было сразу сказать, что такие операции не комментируются

Высшее руководство Украины вообще не должно было комментировать операцию по захвату боевиков частной военной компании "Вагнер".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Главная ошибка высшего руководства страны - что их втянули в эту чисто политическую провокацию. Это не про зраду и так далее. Когда только начали раскачивать эту ситуацию и спрашивать была операция или нет все, что они (власть. - Ред.) должны были сказать - такие операции не комментируются. Все. И закрыли бы на этом весь эфир. А дальше бы пошли, как положено - по закону", - сказал Арахамия.

При этом политик добавил, что Украина выглядит смешно в глазах партнеров, когда спецоперации обсуждаются в эфирах на телевидении.

"Сейчас нам официально НАТО говорит: есть угроза военной агрессии, ЦРУ говорит: Россия скапливает войска. НАТОвские партнеры нам передают секретные разведданные. И они нам задают простой вопрос: "Ребята, у вас "кукушка" поехала? Вам можно данные вообще давать? У вас тут через день про спецоперации передачи показывают", - сказад Давид Арахамия.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев".