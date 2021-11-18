Арахамия о деле "вагнеровцев": Главная ошибка ОПУ - дали втянуть себя в политическую провокацию. Надо было сразу сказать, что такие операции не комментируются
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Высшее руководство Украины вообще не должно было комментировать операцию по захвату боевиков частной военной компании "Вагнер".
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
"Главная ошибка высшего руководства страны - что их втянули в эту чисто политическую провокацию. Это не про зраду и так далее. Когда только начали раскачивать эту ситуацию и спрашивать была операция или нет все, что они (власть. - Ред.) должны были сказать - такие операции не комментируются. Все. И закрыли бы на этом весь эфир. А дальше бы пошли, как положено - по закону", - сказал Арахамия.
При этом политик добавил, что Украина выглядит смешно в глазах партнеров, когда спецоперации обсуждаются в эфирах на телевидении.
"Сейчас нам официально НАТО говорит: есть угроза военной агрессии, ЦРУ говорит: Россия скапливает войска. НАТОвские партнеры нам передают секретные разведданные. И они нам задают простой вопрос: "Ребята, у вас "кукушка" поехала? Вам можно данные вообще давать? У вас тут через день про спецоперации передачи показывают", - сказад Давид Арахамия.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".
17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев".
Пожалуйста, подождите...
Так що не майте надії, що все зійде з рук!
маймун зальотний, безродний, український світ ловитиме тебе, та-таки спіймає....
понавибирали лайна...(((
1. Замовити білети зі Львову на авіаперевезення = скоріше там був штаб по спецоперації від ПЕС
2. Вивезти з Росії в Білорусь, де йдуть вибори + мітинги проти Лукашенка - чому саме туди? Можливо це країна-партнер України?
3. Забезпечити проживання 50 чоловіків в державній здравниці Білорусії на неділю!
4. Перевезти літаком із Мінська в Туреччину бойовиків і перехопити літак... - а ці 50 головорізів будуть чемно летіти?)))
Це сценарій дешевих малобюджетнних бойовиків 90х...
Ви точно впевнені, що цю спецоперацію розробляли? Вища освіта у розробників є? Гетьман усі кроки погодив чи сам сценарій написав?
Ви маєте совість ЦЕ обговорювати і так довго... серіал "Свати" проти цієї спецоперації просто збірник законів)))
Смешно то что арахимия напирает, что с нами не работают на западе ибо тут передачи по вагнеровцам по тв показывают (очевидно намекая на Прямый). А медийность белингкет не комментирует) Это все стало медийно лишь потому что операция провалилась, все прикрытие разведки завалено скорее всего, руские и так все вкурсе из ОП уже. Нет смысла чтото там "не комментировать" если об этом вмире уже только ленивый не говорит.... ну и руские, эти балалайники понятно, что сделали из своих убий снова простых шпилеведов-любителей.
Жид - по нашему быдло, тупое и завистливое животное. В 2019 году, быдло избрало жидов для уничтожения Украины. В Украине оказалось слишком много падали... а ещё есть поклонники "урюскага миру". Наши предки, падаль типа янелоха, на кол сажали.
Бурба ......... ответил, что отложить операцию на неделю невозможно, поскольку это приведет либо к утрате доверия со стороны наемников, либо к подозрениям со стороны белорусских или российских спецслужб, либо к тому и другому сразу.
..........представители Офиса президента, пытаясь найти компромисс с командой ГУР МОУ, предложили сократить задержку операции до четырех дней.
- А давайте отложим на неделю
- Но операция может сорваться!
- Ок отложите на 4 дня
операция срывается.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав злочином, якщо колишній начальник Головного управління розвідки Василь Бурба виконувавав накази керівника Офіса президента Андрія Єрмака з відтермінування операції затримання російських бойовиків.
это как изнасилование барышни в короткой юбке
"а чиво ана так аделась"
родной - у каждого своя мера ответственности, но если президент поставил дела так что руководитель спецслужбы слушает завхоза то дело катится в пропасть.
у ермака - превышение слудебных полномочий
у зеленского - служебная халатность и уклонение от исполнение служебных обязанностей
оба - уголовные преступления
у бурбы - несоблюдение субординации. неполное служебное с занесение в личное дело
нащупываете отмазки?
- Вы предатель?
- Без комментариев ...
Просто факт: Операція з захоплення "вагнерівців" відпрацьовувалася в тому числі і по особах, які збили Іл-76.
Ці тварюки вбили 49 українських воїнів, і мали за це відповісти, але Зеленський просто зрадив їх пам'ять, і попередив вбивць.
Так само, як і раніше віддав росії Цемаха...
та ні, АРА ХАМ ІЯ, вони не питають, вони кажуть : « у вас дах тече»
Чайную ложечку было бы достаточно.
Резонансне розслідування, на яке чекали майже рік: телеканал "Прямий" покаже відеоверсію роботи Bellingcat про "Вагнергейт". Дивіться у четвер, 18 листопада, о 19:45 на "Прямому"
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному призеденті.
во-первых, для амеров это была проверка зеленой Опы на вшивость; проверка показала : операция из Опы была слита в кремль по двум каналам.
во-вторых, разведданные вам амеры уже давно не дают--не верят клоунам, бениным шестеркам--очень много о вас знают)))
в-третьих, секретность операции снята предательством зевлады и сливом этой операции ( как и других).