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война (46661) Зеленский (16519) Арахамия (956) ЧВК Вагнера (1281) Ермак Андрей (1185) Офис Президента (1691)

Арахамия о деле "вагнеровцев": Главная ошибка ОПУ - дали втянуть себя в политическую провокацию. Надо было сразу сказать, что такие операции не комментируются

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия о деле

Высшее руководство Украины вообще не должно было комментировать операцию по захвату боевиков частной военной компании "Вагнер".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Главная ошибка высшего руководства страны - что их втянули в эту чисто политическую провокацию. Это не про зраду и так далее. Когда только начали раскачивать эту ситуацию и спрашивать была операция или нет все, что они (власть. - Ред.) должны были сказать - такие операции не комментируются. Все. И закрыли бы на этом весь эфир. А дальше бы пошли, как положено - по закону", - сказал Арахамия.

При этом политик добавил, что Украина выглядит смешно в глазах партнеров, когда спецоперации обсуждаются в эфирах на телевидении.

"Сейчас нам официально НАТО говорит: есть угроза военной агрессии, ЦРУ говорит: Россия скапливает войска. НАТОвские партнеры нам передают секретные разведданные. И они нам задают простой вопрос: "Ребята, у вас "кукушка" поехала? Вам можно данные вообще давать? У вас тут через день про спецоперации передачи показывают", - сказад Давид Арахамия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кроме Бурбы, ВСК не допросила ни одного участника заседания в кабинете президента. Расследование проводилось, чтобы скрыть правду, - Бутусов о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+63
Головна помилка народу України --- це вище керівницво країни.
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18.11.2021 09:19
+45
У здравомыслящих украинцев никогда не было иллюзий по поводу клоуна президента. Это только долпоепы 73% себе придумали, что герой сериала может быть хорошим президентом.
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18.11.2021 09:24
+41
Спецоперация украинской разведки по поимке убийц сотен украинцев - это политическая провокация?!!!
Долпоепы 73%, вы хоть понимаете каких имбицилов вы привели к власти?
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18.11.2021 09:22
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2 года никто не будет ждать. Для этого есть Майдан и импичмент.
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18.11.2021 14:13 Ответить
Ага, мрія арахумії щоб всі позакривали рота і мовчки дивились , як " вищє рукаводство" творить зраду? Серйозно?
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18.11.2021 09:56 Ответить
Та не, вы копаете глубоко... Они трындят шо попало, но тенденциозно... Пыня даже - в а.уе.
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18.11.2021 12:00 Ответить
Пыня в этом случае цитирует шлепера, мол, а разве так можно?.
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18.11.2021 12:01 Ответить
Коментарі все рівно будуть ну десь через 2,5 років, тоді як всякі Хамії із зелебенськими, будуть під слідством і судом!
Так що не майте надії, що все зійде з рук!
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18.11.2021 09:59 Ответить
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18.11.2021 09:59 Ответить
Главный спонсор наших помилок - министерство образования украины,филиал мо усср,т.е безграмотность,бестолковость,глупость и полнейшая оторвонность от реальной жизни.Тупые министры,депутаты,менты и прстые избиратели - звенья одной цепи.Маемо шо маемо.
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18.11.2021 10:01 Ответить
понятно, что хитрожопым засланцам Мордора комментировать зраду как-то не по-фэншую...
маймун зальотний, безродний, український світ ловитиме тебе, та-таки спіймає....
понавибирали лайна...(((
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18.11.2021 10:01 Ответить
От дурна ця мавпочка... - Шила (96* спирт) в мешке не утаишь.
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18.11.2021 10:03 Ответить
Зебуины, учитывая тот факт, шо вы когда два речення совокупляете, включаете залдостанова. Вам лучше весь час тупо молчать.
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18.11.2021 10:06 Ответить
умный как моя жена потом
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18.11.2021 10:05 Ответить
Зауважте, шановне товариство, сам факт зради Арахамія не заперечує!!! 😁
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18.11.2021 10:06 Ответить
Блискуча спецоперація "Вагнерівці" під очільництвом Гетьмана
1. Замовити білети зі Львову на авіаперевезення = скоріше там був штаб по спецоперації від ПЕС
2. Вивезти з Росії в Білорусь, де йдуть вибори + мітинги проти Лукашенка - чому саме туди? Можливо це країна-партнер України?
3. Забезпечити проживання 50 чоловіків в державній здравниці Білорусії на неділю!
4. Перевезти літаком із Мінська в Туреччину бойовиків і перехопити літак... - а ці 50 головорізів будуть чемно летіти?)))

Це сценарій дешевих малобюджетнних бойовиків 90х...

Ви точно впевнені, що цю спецоперацію розробляли? Вища освіта у розробників є? Гетьман усі кроки погодив чи сам сценарій написав?

Ви маєте совість ЦЕ обговорювати і так довго... серіал "Свати" проти цієї спецоперації просто збірник законів)))
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18.11.2021 10:08 Ответить
дивно, що тебе ще ніхто не послав на обісцянарій
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18.11.2021 10:59 Ответить
Чому ж тобі Безмозгла та її преЗедент підтвердили, що операція була?
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18.11.2021 11:00 Ответить
Операции не комментируются, кто спорит... А вот слив информации противнику, срыв операции высшим руководством страны с элементами возможной государственной измены.., это уже совсем другая история. Тут без объяснений уже ни как..( кто, по какой причине, с кем согласовано). Так что сначала Зеля "включал дурня".. теперь его "говорящая голова Ара- хам-ия, решил пойти по проторенной дорожке и "включил дурня 2"
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18.11.2021 10:08 Ответить
Где же ты раньше был? Такой умный. Сначала влезли в безмерное вранье и теперь одни умничают, а другие (ОП и Президент) скромно молчат.
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18.11.2021 10:09 Ответить
не понял. с нами еще деляться развед. данными натовцы? помоему они что могут передают нам уже в выпусках новостях на своих сми. а все потому что предатели у власти слили не только операцию по вагнеровцам, а еще несколько (если верить нашим разведчикам по типу Шведа). И конечно же никто не слушает там всяких арахмидий если есть доклад от цру по факту.
Смешно то что арахимия напирает, что с нами не работают на западе ибо тут передачи по вагнеровцам по тв показывают (очевидно намекая на Прямый). А медийность белингкет не комментирует) Это все стало медийно лишь потому что операция провалилась, все прикрытие разведки завалено скорее всего, руские и так все вкурсе из ОП уже. Нет смысла чтото там "не комментировать" если об этом вмире уже только ленивый не говорит.... ну и руские, эти балалайники понятно, что сделали из своих убий снова простых шпилеведов-любителей.
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18.11.2021 10:15 Ответить
ну нарешті поставлено зєкрапку. нам натякнули хто тут господар(((
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18.11.2021 10:21 Ответить
До відома нащадку здобутків сухумського обізянаріуму. В публічній сфері коментувалась не сама операція, а зрада яка відбулась на її тлі. Не здали б ваші керівники ворогу деталі операціі не було б і жодних обговорювань. Але на жаль це відбулось і суспільство жадає знати хто має сісти на нари. Тільки Ермак, Ермак разом з Зеленьським, Арахамія чи якась Зінка.
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18.11.2021 10:25 Ответить
Евреи - уважаемая, гордая нация, которая любит и защищает свою родину.
Жид - по нашему быдло, тупое и завистливое животное. В 2019 году, быдло избрало жидов для уничтожения Украины. В Украине оказалось слишком много падали... а ещё есть поклонники "урюскага миру". Наши предки, падаль типа янелоха, на кол сажали.
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18.11.2021 10:30 Ответить
А якщо на польській, чеській, українській жиди усі, євреїв у наших мовах ніколи й не було, то що тоді казати про цей народ? Так що не меліть дурниць і не повторюйте совєтські установки. В Україні ця національність віками називалась жидами. Вони є і хорошими і поганими. Патріотами України і ворогами нашої країни. Так само як і серед самих чистокровних українців.
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18.11.2021 10:44 Ответить
Могли б не коментувати, якщо б ініціювали розслідування щодо зради і зрадник серед них пішов під суд
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18.11.2021 10:32 Ответить
агроХАМ потвердил,зеленский ПРЕДАТЕЛЬ.
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18.11.2021 10:32 Ответить
верно заявил.
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18.11.2021 10:32 Ответить
Треба було не зраджувати щоб потім не морозитись і не вмикати довбня,хоча ви його й не вимикали.
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18.11.2021 10:33 Ответить
Не комментируются в случае успешного проведения, в случае провала - расследование, желательно уголовное и разбор на атомы. Ушлепок..
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18.11.2021 10:35 Ответить
Перш за все усьому винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 10:40 Ответить
ОПе надо было НЕ лезть туда где решать могут только два человека - министр обороны и президент
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18.11.2021 10:40 Ответить
зато вчера как лусинда карамелька дышала как врала ух как переобувалась в полёте прям как на Москве когда их с дугиным корч спалил
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18.11.2021 10:43 Ответить
я видел
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18.11.2021 10:49 Ответить
............глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. .........

Бурба ......... ответил, что отложить операцию на неделю невозможно, поскольку это приведет либо к утрате доверия со стороны наемников, либо к подозрениям со стороны белорусских или российских спецслужб, либо к тому и другому сразу.

..........представители Офиса президента, пытаясь найти компромисс с командой ГУР МОУ, предложили сократить задержку операции до четырех дней.

- А давайте отложим на неделю
- Но операция может сорваться!
- Ок отложите на 4 дня

операция срывается.
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18.11.2021 10:48 Ответить
Интересно,а кому подчиняется Бурба?Только один человек даёт разрешение на проведение операции такого масштаба,и только он же может её отменить.Повторяю ,отменить,а вот то что выплеслось в сми тянет на гос измену.В какой ещё стране разведчики сотрудничают с гражданскими и раскрывают детали операции.Разжаловать,лишить привелегий и отдать под суд.
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18.11.2021 11:12 Ответить
министру обороны
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18.11.2021 11:36 Ответить
на рассылке сидишь?

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав злочином, якщо колишній начальник Головного управління розвідки Василь Бурба виконувавав накази керівника Офіса президента Андрія Єрмака з відтермінування операції затримання російських бойовиків.
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18.11.2021 11:41 Ответить
И что тут он сказал неправильно?
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18.11.2021 12:03 Ответить
все так
это как изнасилование барышни в короткой юбке
"а чиво ана так аделась"

родной - у каждого своя мера ответственности, но если президент поставил дела так что руководитель спецслужбы слушает завхоза то дело катится в пропасть.

у ермака - превышение слудебных полномочий
у зеленского - служебная халатность и уклонение от исполнение служебных обязанностей

оба - уголовные преступления

у бурбы - несоблюдение субординации. неполное служебное с занесение в личное дело
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18.11.2021 12:27 Ответить
а меня улыбнуло как вы зеленые в унисон с утра запели
нащупываете отмазки?
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18.11.2021 12:29 Ответить
Ещё раз для непонятливых,только один человек может запретить или разрешить,А военные исполнять или увольняться,больше у военных полномочий нет,тем более болтать где непопадя о секретной информации.
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18.11.2021 15:37 Ответить
Головна помилка, що Ви, резинові вироби, досі при владі, а маєте в перших рядах з перворатором в руках піздувати на велике будівництво, і верещучку за бригадира захопити, бо просто, Вас, підарів, якщо посадити, то дальше буде народ годувати, а так на їду заробите, і нарешті буде з вас, зеленої мразі, якась користь.
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18.11.2021 10:48 Ответить
Клоуны угашенные, вас скоро без всяких комментариев будут просто молча 3,14здить !
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18.11.2021 10:49 Ответить
Удобненько.
- Вы предатель?
- Без комментариев ...
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18.11.2021 10:55 Ответить
@C0TUS

Просто факт: Операція з захоплення "вагнерівців" відпрацьовувалася в тому числі і по особах, які збили Іл-76.

Ці тварюки вбили 49 українських воїнів, і мали за це відповісти, але Зеленський просто зрадив їх пам'ять, і попередив вбивць.

Так само, як і раніше віддав росії Цемаха...
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18.11.2021 10:58 Ответить
Очередной супер скандал и позор зеленых.Интересно, а какой станет последним?
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18.11.2021 11:01 Ответить
Тебя забыли только ещё спросить, урод
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18.11.2021 11:01 Ответить
Выражения выбирай, урод из Дании
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18.11.2021 11:05 Ответить
Зараз нам офіційно НАТО каже: є загроза військової агресії, ЦРУ каже: "Росія накопичує війська". НАТОвські партнери нам передають секретні розвіддані. І вони нам ставлять просте запитання: "Хлопці, у вас "дах поїхав"? Вам можна взагалі дані давати? Джерело: https://censor.net/ua/n3300149

та ні, АРА ХАМ ІЯ, вони не питають, вони кажуть : « у вас дах тече»
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18.11.2021 11:06 Ответить
Стратегічно-правильна віважена політична позиція ОП на усі провокаціі, негаразди і політично-метеорологічні катаклізми
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18.11.2021 11:24 Ответить
на это надо было иметь МОЗГИ.
Чайную ложечку было бы достаточно.
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18.11.2021 11:25 Ответить
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18.11.2021 11:32 Ответить
Об Арахамии
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18.11.2021 11:32 Ответить
Те что узеленские-все идут в задницу.
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18.11.2021 13:33 Ответить
Надо было просто не срывать спецоперацию ГРУ,дебилы зеленые.
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18.11.2021 11:34 Ответить
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18.11.2021 12:17 Ответить
Сьогодні о 19;45 на "Прямому" - відеоверсія розслідування журналістів Bellingcat по "вагнергейту".
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18.11.2021 12:20 Ответить
Ще один лупоглазий пророхкав якусь аніхею.
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18.11.2021 12:36 Ответить
Предательств со стороны ОП было 7 или 8. Только одно стало известно общественности. Если бы в стране не было принципиальных людей, то не узнали бы и об этом.
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18.11.2021 13:42 Ответить
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному призеденті.
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18.11.2021 16:00 Ответить
Арахамия,
во-первых, для амеров это была проверка зеленой Опы на вшивость; проверка показала : операция из Опы была слита в кремль по двум каналам.
во-вторых, разведданные вам амеры уже давно не дают--не верят клоунам, бениным шестеркам--очень много о вас знают)))
в-третьих, секретность операции снята предательством зевлады и сливом этой операции ( как и других).
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19.11.2021 01:25 Ответить
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