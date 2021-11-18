Действия РФ в космосе подрывают стратегическую стабильность, - глава Пентагона Остин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Безответственное применение Россией противоспутникового оружия в космосе подрывает стратегическую стабильность и создает угрозу всему международному сообществу.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Что касается испытания (Россией. – Ред.) противоспутникового оружия, больше всего смущает опасность, возникшая для международного сообщества. Это (поведение России. – Ред.) подрывает стратегическую стабильность", - подчеркнул Остин.
Кроме того, по его словам, вызывает обеспокоенность наращивание вооруженных возможностей в космосе, в который прибегает РФ.
"Мы призываем Россию и все страны действовать ответственным образом... Ни одно из этих действий (сосредоточение сил РФ, а также испытания в космосе – ред.) не способствует безопасности и вызывает у нас глубокую обеспокоенность", - подчеркнул министр обороны США.
Ранее Министерство обороны РФ признало факт испытаний нового оружия, в результате которого был уничтожен реальный спутник на космической орбите.
Государственный департамент США и Пентагон обвинили Россию в создании угрозы экипажу Международной космической станции. Эти испытания осудили также в NASA.
Утром 15 ноября МКС дважды уклонилась от столкновения с космическим мусором. Экипажу станции пришлось перейти в корабли "Союз" и Crew Dragon.
Пожалуйста, подождите...
...Я зазвичай стриманий і спокійний, але те, що утнуло російське керівництво і зокрема командуючий космічними військами РФ генерал-полковник Александр Головко, родом з Дніпра, це, ну я не знаю, як увірватись у бібліотеку і насрати посередині читальної зали.
Ніби космос, розвинені технології, але методи старі - ****** чимось так, щоб розлетілось.
На цьому фоні заява Лаврова виглядає цинічно, але дуже по-російські: «Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, - это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет».
«Фактов нікакіх нєт».
«Ударіть, жахнуть, ******* і *********! Главноє, штоби без фактов». - Дорж Бату
Не думаю. (c)
Даже американцы критикуют МКС-толку мол 0.01% от вложеных бабок.А бабки немалые-100 МИЛЛИАРДОВ $.
Кто то пилит нехилые бабки.
І тут я вперше повірила, що Чорнобиль вони теж гепнули навмисне (а що, профіт же - атомну енергетику прикрутили, газ надовго зробивсь поза конкуренцією! - а що по ходу ще й Україна стала дибки і СРСР від того рухнув, то вони в це всерйоз не вірили, і досі цього факту не прийняли - як казав у 1992 р. Леоніду Бородіну його слідчий, "ничего, Леонид Иванович, как разрушили, так и соберем!" - ну а що там ще й люди погинули, природа якась - то це взагалі пху, коли в Росії на це зважали...)
Просто, тоді, в 1986-му, ми все ще слабо уявляли собі, на що вони здатні.
А решта людства й досі не сповна це усвідомила - всю міру загрози від божевільного в квартирі.
https://www.facebook.com/dorjebatuu/posts/6662672733750774
А оказалось все это фэйк.