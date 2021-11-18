Действия РФ в космосе подрывают стратегическую стабильность, - глава Пентагона Остин

Безответственное применение Россией противоспутникового оружия в космосе подрывает стратегическую стабильность и создает угрозу всему международному сообществу.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается испытания (Россией. – Ред.) противоспутникового оружия, больше всего смущает опасность, возникшая для международного сообщества. Это (поведение России. – Ред.) подрывает стратегическую стабильность", - подчеркнул Остин.

Кроме того, по его словам, вызывает обеспокоенность наращивание вооруженных возможностей в космосе, в который прибегает РФ.

"Мы призываем Россию и все страны действовать ответственным образом... Ни одно из этих действий (сосредоточение сил РФ, а также испытания в космосе – ред.) не способствует безопасности и вызывает у нас глубокую обеспокоенность", - подчеркнул министр обороны США.

Ранее Министерство обороны РФ признало факт испытаний нового оружия, в результате которого был уничтожен реальный спутник на космической орбите.

Государственный департамент США и Пентагон обвинили Россию в создании угрозы экипажу Международной космической станции. Эти испытания осудили также в NASA.

Утром 15 ноября МКС дважды уклонилась от столкновения с космическим мусором. Экипажу станции пришлось перейти в корабли "Союз" и Crew Dragon.

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