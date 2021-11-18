Моравецкий о миграционном кризисе: Возможно, он создан только для того, чтобы отвлечь от новой вооруженной агрессии, которую Путин планирует против Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в вопросе искусственного миграционного кризиса на границах ЕС Беларусь и Россия действуют совместно, и их целью может быть, в том числе, отвлечь внимание от подготовки новой атаки против Украины. Он призвал к жесткой позиции перед давлением Лукашенко, предупредив, что иначе по этому маршруту в Европу могут двинуться "миллионы" мигрантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в интервью немецкому Bild.

На вопрос, опасается ли он, что ситуация может перерасти в военный конфликт, Моравецкий ответил, что "нельзя исключать ничего".

"Мы не можем исключать ничего. Лукашенко и Путин явно реализуют цель стратегии дестабилизировать Запад. Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно, что кризис на границе создан только для того, чтобы отвлечь от новой вооруженной агрессии, которую Путин планирует против Украины", – сказал премьер.

Он выразил надежду, что международное давление все же сработает и ситуация закончится теми 20 000 мигрантами, которые уже успели попасть в Беларусь, а если остановить процесс их прибытия – ЕС может помочь вернуть этих людей в родные страны.

Моравецкий также подчеркнул, что ЕС должен занять жесткую позицию, чтобы через некоторое время не столкнуться с еще большим потоком мигрантов через Беларусь.

"Если сейчас не сдержать эти тысячи мигрантов, то скоро мы увидим сотни тысяч и миллионы тех, кто пытается попасть в Европу. Если мы не будем решительно защищать наши европейские границы, сотни миллионов из Африки или Ближнего Востока попытаются добраться до Европы, в частности, в Германию. Германии уже проживает 80 млн человек - готова ли она принять еще 50 миллионов?", - заявил Матеуш Моравецкий.

Относительно разговоров Ангелы Меркель с Лукашенко он ответил, что для Польши важно, чтобы "никаких решений не принимали у неё за спиной", но если разговор шел о том, как отправить мигрантов из Беларуси обратно домой – тогда любая инициатива есть в интересах Польши.

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Моравецкий также отрицательно оценил политику Ангелы Меркель во время миграционного кризиса 2015 года. "Я думаю, что эта политика 5-6 лет назад была неадекватна. Это поставило под угрозу суверенитет многих стран и создало искусственный мультикультурализм. Это опасно для Европы и мира", - отметил премьер.

Моравецкий коснулся также вопроса "Северного потока-2", отметив, что будет призывать и нового канцлера Германии остановить проект.

"Давайте не давать Путину дополнительные деньги, покупая за энергоресурсы, чтобы он мог и дальше наращивать вооружения", – сказал он.

Напомним, днем ​​16 ноября на КПП "Брузги-Кузница" на границе между Беларусью и Польшей произошли масштабные стычки между мигрантами и польскими служащими, которые не давали им пересечь границу.

Днем 17 ноября появилось сообщение, что большое количество мигрантов из лагеря возле КПП собрали свои вещи и отправились куда-то в сопровождении белорусских служащих. Белорусская сторона заявила, что их переселяют в отапливаемые помещения.

Также 17 ноября состоялся второй разговор Ангелы Меркель с Александром Лукашенко по поводу ситуации на границе ЕС.

Еврокомиссия объявила, что предоставляет 700 тысяч евро начального гуманитарного финансирования для помощи мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.