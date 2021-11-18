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Беларусь (7522) война (46661) Лукашенко (3501) мигранты (951) Польша (7469) Путин (29854) Моравецкий Матеуш (285)

Моравецкий о миграционном кризисе: Возможно, он создан только для того, чтобы отвлечь от новой вооруженной агрессии, которую Путин планирует против Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Моравецкий о миграционном кризисе: Возможно, он создан только для того, чтобы отвлечь от новой вооруженной агрессии, которую Путин планирует против Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в вопросе искусственного миграционного кризиса на границах ЕС Беларусь и Россия действуют совместно, и их целью может быть, в том числе, отвлечь внимание от подготовки новой атаки против Украины. Он призвал к жесткой позиции перед давлением Лукашенко, предупредив, что иначе по этому маршруту в Европу могут двинуться "миллионы" мигрантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в интервью немецкому Bild.

На вопрос, опасается ли он, что ситуация может перерасти в военный конфликт, Моравецкий ответил, что "нельзя исключать ничего".

"Мы не можем исключать ничего. Лукашенко и Путин явно реализуют цель стратегии дестабилизировать Запад. Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно, что кризис на границе создан только для того, чтобы отвлечь от новой вооруженной агрессии, которую Путин планирует против Украины", – сказал премьер.

Он выразил надежду, что международное давление все же сработает и ситуация закончится теми 20 000 мигрантами, которые уже успели попасть в Беларусь, а если остановить процесс их прибытия – ЕС может помочь вернуть этих людей в родные страны.

Моравецкий также подчеркнул, что ЕС должен занять жесткую позицию, чтобы через некоторое время не столкнуться с еще большим потоком мигрантов через Беларусь.

"Если сейчас не сдержать эти тысячи мигрантов, то скоро мы увидим сотни тысяч и миллионы тех, кто пытается попасть в Европу. Если мы не будем решительно защищать наши европейские границы, сотни миллионов из Африки или Ближнего Востока попытаются добраться до Европы, в частности, в Германию. Германии уже проживает 80 млн человек - готова ли она принять еще 50 миллионов?", - заявил Матеуш Моравецкий.

Относительно разговоров Ангелы Меркель с Лукашенко он ответил, что для Польши важно, чтобы "никаких решений не принимали у неё за спиной", но если разговор шел о том, как отправить мигрантов из Беларуси обратно домой – тогда любая инициатива есть в интересах Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша - суверенная страна и не будет признавать никаких договоренностей между Меркель и Лукашенко, - Дуда

Моравецкий также отрицательно оценил политику Ангелы Меркель во время миграционного кризиса 2015 года. "Я думаю, что эта политика 5-6 лет назад была неадекватна. Это поставило под угрозу суверенитет многих стран и создало искусственный мультикультурализм. Это опасно для Европы и мира", - отметил премьер.

Моравецкий коснулся также вопроса "Северного потока-2", отметив, что будет призывать и нового канцлера Германии остановить проект.

"Давайте не давать Путину дополнительные деньги, покупая за энергоресурсы, чтобы он мог и дальше наращивать вооружения", – сказал он.

Напомним, днем ​​16 ноября на КПП "Брузги-Кузница" на границе между Беларусью и Польшей произошли масштабные стычки между мигрантами и польскими служащими, которые не давали им пересечь границу.

Днем 17 ноября появилось сообщение, что большое количество мигрантов из лагеря возле КПП собрали свои вещи и отправились куда-то в сопровождении белорусских служащих. Белорусская сторона заявила, что их переселяют в отапливаемые помещения.

Также 17 ноября состоялся второй разговор Ангелы Меркель с Александром Лукашенко по поводу ситуации на границе ЕС.

Еврокомиссия объявила, что предоставляет 700 тысяч евро начального гуманитарного финансирования для помощи мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Теж може бути.
Зеленський вже підготував армію до поразки.
Та **** створить нам іловайськ по всій країні.
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18.11.2021 09:39
+5
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18.11.2021 10:02
+3
А какая **** нам створила Иловайский расстрел в 2014 г.
Имя , сестра , имя ! Но не надо только назьівать открьітого врага Украиньі , ему подсобил скрьітьій враг .
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18.11.2021 09:52
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Теж може бути.
Зеленський вже підготував армію до поразки.
Та **** створить нам іловайськ по всій країні.
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18.11.2021 09:39 Ответить
ни одна армия мира не смола выиграть партизанскую войну у отдельного народа
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18.11.2021 09:47 Ответить
В Крыму никакой партизанской борьбы выигрывать не пришлось, ибо не там и нет
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18.11.2021 09:55 Ответить
откуда ей там взяться - среди военных совковых пенсов и их офицерских дочерей ?
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18.11.2021 10:12 Ответить
Думаете в Харькове или в Мариуполе кто то партизанить ьудет
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18.11.2021 10:02 Ответить
думаю,будет
ответки будут приходить в таких местах,"що Данія здригнеться" (с),так что вряд ли получится кацапам посмотреть войнушку исключительно по ТВ,как что-то далёкое..
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18.11.2021 10:15 Ответить
Я думаю что россия сделает ставку на местную пятую колонну, которая ненавидит украинство. И таких людей достаточно. Им помогут всем и в итоге будем воевать друг с другом. Русские не дураки чтобы самим воевать там, где можно воевать чужими руками. По аналогии с ордло.
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18.11.2021 10:32 Ответить
дыра и Украина ментально - разные галактики,какие аналогии ?
еще раз повторю - прогулки тут уже не получится,а пятая колонна будет выбита в ноль самым жестким образом в самом начале..
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18.11.2021 12:25 Ответить
выигрывает тот,на чьей стороне поддержка народа,или вы всерьёз думаете,что все подождут,пока кива со своими полудурками получат вооружение из мордора и пойдут партизанить под триколором ?
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18.11.2021 12:28 Ответить
"Чем дальше в лес- тем толще партизаны."
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18.11.2021 10:23 Ответить
А какая **** нам створила Иловайский расстрел в 2014 г.
Имя , сестра , имя ! Но не надо только назьівать открьітого врага Украиньі , ему подсобил скрьітьій враг .
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18.11.2021 09:52 Ответить
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18.11.2021 10:02 Ответить
кацап, а что ты так покрываешь своих.
и вообще - почему трёшься здесь? пшлонах на паРаша.сру
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18.11.2021 10:03 Ответить
Это наше чмо, здешнее. Коллаборационист - по французски.
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18.11.2021 11:50 Ответить
кацапи.
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18.11.2021 10:04 Ответить
Коломойский? Хомчак? Костя Гришин (он же сливал потом план выхода из-под Дебальцево) ?
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18.11.2021 11:34 Ответить
Иловайскую операцию планировали в Днепропетровской ОГА, которой тогда руководил Коломойский. Он хотел захватить Зугрэс, послал для этого свои добробыты. Но а когда вошли россияне, пришлось уже вмешиваться и генштабу, чтобы как-то попытаться вывести добробаты из окружения.
Непосредственно выводом войск командовал Хомчак. Но что-то у него пошло не так, хотя сам он сумел оттуда убежать,.
Это же всё описано еще несколько лет назад.
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18.11.2021 12:02 Ответить
По вашей логике , Иловайск не нужно бьіло вообще освобождать ? Да и окружение осуществляли российские БТГ , внезапно перешедшие границу , т.е. изначально россиян под Иловайском не бьіло и туда зашли ВСУ вместе с батальоном "Донбасс" и "Правьім Сектором". Кстати , основная масса расстреляньіх - бойцьі ВСУ , и сожженная техника - тоже ВСУ. А Хомчак чудом вьіжил , вьійдя из окружения , так , что повесить на него всех собак не получилось у Порошенко с Муженко , и не получится ! Обтекайте , защитники предателей и двурушников !
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18.11.2021 14:57 Ответить
Винні більш за все продажні політики як в Європі так і в України.
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18.11.2021 09:40 Ответить
Более 400 иракских мигрантов, находящихся в районе польско-белорусской границы, готовы вылететь из Белоруссии домой, заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф в интервью телеканалу Al Sumaria. Все желающие могут спокойно вернуться в тёплый Ирак. Остаются мазохисты - которым в удовольствие сидеть зимой жопой в сугробе в белорусском лесу без еды.

Выходит, только четыреста человек оказались обманутыми зверушками, остальные - члены диверсионных групп, преступники, получившие задание уничтожить Европу.
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18.11.2021 09:42 Ответить
Не можливо, а так воно і є. Терорист № 1 у світі все продумав, мав на меті запустити "біженців" по всій території Європи, і в цей час напасти своїми гібрідними військами на нас, хоч корпусами "ДНР" і "ЛНР", а можливо і провокацією на іншій ділянці. А в цей час європейці мали займатися своєю проблемою - біженцями, яких би терорист № 1 ху@ло і самопроголошений диктатор(правда визнаний вже комсомолкою меркель) поставляли би їх тисячами кожного дня. А таК, поляки нас просто врятували від цієї спецоперації ворога.
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18.11.2021 09:45 Ответить
У Німеччині вже проживає 80 млн людей - чи готова вона впустити ще 50 мільйонів?"

...со средневековым менталитетом..
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18.11.2021 10:00 Ответить
на це було і розраховано, бо "біженці", яких привезли літаками білоруси і кацапи на кордон до Польщі, мали розбредатися по всій Європі і тупо гадити, а фюрер і терорист № 1 через свої пропагандканати в Європі запустив би призиви до невдолонення владою, яка приймала "біженців". Він показав би як сірійці насилують якусь білу бельгійку, чи як сірійці ріжуть якогось вчителя... Кацапи на цьому зуби з'їли. Спровокував би масові заворушення і дав би зброю "біженцям", щоб вони відбивалися від недовольних європейців. І приїхав би володя фюрер ху@ло на білих танках боронити європейців від сірійців, а сірійців від європейців.
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18.11.2021 10:34 Ответить
\\\\\\\\\\Если мы не будем решительно защищать наши европейские границы, сотни миллионов из Африки или Ближнего Востока попытаются добраться до Европы, в частности, в Германию. Источник: https://censor.net/ru/n3300153\\\\\\

мало.вато будет - триллионы давай.
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18.11.2021 10:05 Ответить
Чего эти эмигранты не едут на земли Расеи, там колониях Московии столько неосвоенной земли, могли бы вместе с китайцами ,которые там обосновались, строить своё будущее
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18.11.2021 10:40 Ответить
того шо у них интернет есть и они знают о Дупардье. ну если бы квартиры как ему давали, то еще мона ехать - продать квартиру ватникам и помахать ручкой, или карандашом.
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18.11.2021 10:44 Ответить
И не надоедает же пургу нести...
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18.11.2021 10:37 Ответить
малороси і іудеї
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18.11.2021 10:51 Ответить
прийшли до влади з метою побудувати вільну незалежну Україну?
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18.11.2021 10:52 Ответить
Як на мене то у ботокса с тараканом план дуже простий .Вони хочуть прикрити всі наземні пункти пропуску з ЄС живим щитом В даному випадку це мігранти .Щоб в разі наступу расеї Європа не змогла би допомогти Україні нічим , на суходолі. В цей час наростити військову міць на кордоні з Україною , і сунутись до нас. Крім цього ботокс з тараканом намагаються втягнути в військовий конфлікт рф-Україна, треті країни..
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18.11.2021 11:30 Ответить
 
 