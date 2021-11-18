Удивляюсь тем, кто идет работать в Кабмин. Эти министры - "мальчики для битья", на которых списывают падение рейтинга, - нардеп "Батькивщины" Соболев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кадровая политика нынешнего президента Владимира Зеленского совершенно бестолковая.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев.
"Если я не ошибаюсь, за два года это уже будет 52-й ушедший в отставку министр (министр культуры Александр Ткаченко. - Ред.). Учитывая, что количественный состав Кабинета Министров был от 16 до 19 человек, за это время в полном составе обновились три правительства, о чем это свидетельствует? Об абсолютно бестолковой кадровой политике...Сколько бы вы ни меняли министров, но ситуация оказывается, как в той басне: "Хоть десять раз пересаживайтесь, нет таланта - вот и все". Возможно, проблема в этом, а не в количестве министров и проработанных ими дней?" - отмечает он.
Люди искали новые лица, но это закончилось страшным экспериментом, когда все, кто за них голосовал, должны признать: оказалось, что не справились. Потому что нет ни опыта, ни профессиональных знаний. За министров часто голосовали только по желанию кому-то "насолить" или понравиться", – продолжает Соболев.
"Возможно, там были неплохие люди с опытом, например Резников и Рябикин. Но, к сожалению, они попадают в систему, когда вынуждены выполнять то, что не ведет к добру. Для нас правительство – это не Резников или Рябикин. Правительство – это Зеленский. Даже не Шмыгаль Фамилия министра, премьера в системе, которую он организовал, Зеленский. Поэтому я удивляюсь тем, кто соглашается идти работать в Кабмин, которых используют, "вытирают" ими, как тряпкой, весь хлам, дальше выбрасывают из правительства, а в частном случае еще и открывают производство, перед этим хваля, что он был лучшим первым вице-премьером…", - говорит нардеп.
Соболев утвердительно ответил на вопрос, речь ли именно об экс-министре экономики Алексее Любченко.
"Конечно. Так вот "вытерли ноги" и пошли дальше. Для меня остается диковинкой, когда это так называемое монобольшинство и провожает аплодисментами предыдущих министров, и встречает так же новых. То есть все у них хорошо. Только почему уже изменился 51 министр? Почему уже второй премьер? Потому что правительством руководит не Гончарук или Шмыгаль, а Зеленский. Поэтому на кого бы их не меняли, если остается та же политика, последствия будут соответствующими", - отмечает парламентарий.
"Эти министры – это "мальчики для битья", на которых можно списывать падение рейтинга. Но мы прекрасно понимаем: падает рейтинг не членов правительства или его руководителя, а лично Зеленского и, как его продолжение, "слуг народа". Мы видим, как все "сыпется", - добавил Соболев.
Полный текст интервью Соболева читайте по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
За рахунок оборони і ковідного фонду.
Скільки життів вже закатано в асфальт..
Купляй у фуйла, пойняв ?
Сонце сьогодні світить з 8 ранку до 16,30 - інтенсивність не висока, бо хмарність.
Ви готові загасити своє світло і вимкнути опалення в 16.30?
Не дитячі до слова - це коли замовляли попередники в наглядові ради лижних інструкторів та інших компетентних людей, які пішли, коли підприємства остаточно збанкрутіли
На вигляд це як торгівля посадами. Купив абонемент у брата ермака. Строк вийшов - звільнили та іншому продали абонемент.
2 рази був проведений номер для максимально швидкого зубожіння населення.
Жодних причин для цього не було ні при Помаранчевій революції, коли профі бувший голова Нацбанку з 4,6 грн зробив доллар до 17 і повернув до 8. А при Гідності - з 12-14 до 38 і назад до 25.
Як це можливо?
Чому таке не робив ні Кучма, ні навіть Янукович - а тільки щирі куми-патріоти?
Могу напомнить с какими уродами твоя багиня замазалась. Натаха королевська, Гадя Сральченко, Михо Вентилятор.
И главное. Когда в Раде голосовали за признание России страной агрессором эта "патриотка" на заседание просто не явилась. Наверное спа-процедуры важнее