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Новости Политика Украины
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Зеленский (16519) Кабмин (13799) Соболев Сергей (802) Батькивщина (2004) Любченко Алексей (80)

Удивляюсь тем, кто идет работать в Кабмин. Эти министры - "мальчики для битья", на которых списывают падение рейтинга, - нардеп "Батькивщины" Соболев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Удивляюсь тем, кто идет работать в Кабмин. Эти министры -

Кадровая политика нынешнего президента Владимира Зеленского совершенно бестолковая.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев.

"Если я не ошибаюсь, за два года это уже будет 52-й ушедший в отставку министр (министр культуры Александр Ткаченко. - Ред.). Учитывая, что количественный состав Кабинета Министров был от 16 до 19 человек, за это время в полном составе обновились три правительства, о чем это свидетельствует? Об абсолютно бестолковой кадровой политике...Сколько бы вы ни меняли министров, но ситуация оказывается, как в той басне: "Хоть десять раз пересаживайтесь, нет таланта - вот и все". Возможно, проблема в этом, а не в количестве министров и проработанных ими дней?" - отмечает он.

Люди искали новые лица, но это закончилось страшным экспериментом, когда все, кто за них голосовал, должны признать: оказалось, что не справились. Потому что нет ни опыта, ни профессиональных знаний. За министров часто голосовали только по желанию кому-то "насолить" или понравиться", – продолжает Соболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 17,3%, "ЕС" - 14%, "Батькивщина" - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партия Разумкова - 6,8%, "Сила и честь" - 5,8 %, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос "Рейтинга"

"Возможно, там были неплохие люди с опытом, например Резников и Рябикин. Но, к сожалению, они попадают в систему, когда вынуждены выполнять то, что не ведет к добру. Для нас правительство – это не Резников или Рябикин. Правительство – это Зеленский. Даже не Шмыгаль Фамилия министра, премьера в системе, которую он организовал, Зеленский. Поэтому я удивляюсь тем, кто соглашается идти работать в Кабмин, которых используют, "вытирают" ими, как тряпкой, весь хлам, дальше выбрасывают из правительства, а в частном случае еще и открывают производство, перед этим хваля, что он был лучшим первым вице-премьером…", - говорит нардеп.

Соболев утвердительно ответил на вопрос, речь ли именно об экс-министре экономики Алексее Любченко.

"Конечно. Так вот "вытерли ноги" и пошли дальше. Для меня остается диковинкой, когда это так называемое монобольшинство и провожает аплодисментами предыдущих министров, и встречает так же новых. То есть все у них хорошо. Только почему уже изменился 51 министр? Почему уже второй премьер? Потому что правительством руководит не Гончарук или Шмыгаль, а Зеленский. Поэтому на кого бы их не меняли, если остается та же политика, последствия будут соответствующими", - отмечает парламентарий.

"Эти министры – это "мальчики для битья", на которых можно списывать падение рейтинга. Но мы прекрасно понимаем: падает рейтинг не членов правительства или его руководителя, а лично Зеленского и, как его продолжение, "слуг народа". Мы видим, как все "сыпется", - добавил Соболев.

Полный текст интервью Соболева читайте по ссылке.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Но зато какая первая запись в Трудовой! министр! ЗамМинистра! Социальная катапульта в действии. Вот Верещучка нализала.....
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18.11.2021 09:50
+7
не мальчики для битья, а ФУНТЫ которых меняют как колоду игральных карт.
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18.11.2021 09:44
+6
Зате ж програма президента на всіх дорогах , ремонтованих за наш рахунок.
За рахунок оборони і ковідного фонду.
Скільки життів вже закатано в асфальт..
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18.11.2021 09:44
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Зате ж програма президента на всіх дорогах , ремонтованих за наш рахунок.
За рахунок оборони і ковідного фонду.
Скільки життів вже закатано в асфальт..
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18.11.2021 09:44 Ответить
Можна ремонтувати дороги за власний рахунок, а можна спонсорувати за власний рахунок Зелену енергетику Ахметова+ закордонних партнерів президентів-членів Партії регіонів
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18.11.2021 10:00 Ответить
За зелену енергетику виплачувала Європа. А тепер фігушки.
Купляй у фуйла, пойняв ?
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18.11.2021 10:02 Ответить
Ви адекватні?
Сонце сьогодні світить з 8 ранку до 16,30 - інтенсивність не висока, бо хмарність.
Ви готові загасити своє світло і вимкнути опалення в 16.30?
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18.11.2021 10:24 Ответить
А до чого зелена енергетика до Уряду? Чи до доріг? Чи до ковіду?
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18.11.2021 11:57 Ответить
Программа доріг - це найлегше , що можна зробити і ця схема для відмивання грошей підходить ідеально. Не дивно, що нинішня влада використовує саме цю схему )
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19.11.2021 10:32 Ответить
Так це ж звичайний стан справ. Шкода, що не кожна людина це розуміє. Сподіваюсь, що наступні вибори люди вже не будуть обирати клоунів, а оберуть ту, яка дійсно готова міняти якість нашого життя.
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19.11.2021 14:34 Ответить
до речі влада Порошенко саме на цьому непогано заробляли))) Ну і на війні звичайно... Мені дуже шкода, що при владі багато років були лише ті, хто хотіли грабувати..... Нам потрібна влада Тимошенко та Батьківщини. Лише там є адекватні професіонали, які переймаються за життя простих українців.
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20.11.2021 17:34 Ответить
Деньги не пахнут, а у резника так вообще молодая жена на айститиви утром передачу ведет, ей нужны бабулесы
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18.11.2021 09:44 Ответить
слухайте, гроші пахнуть всім. Хоч жінка, хоч чоловік. І тим паче, якщо ти молодий... то це про команду Зе цілком і повністю. Нові обличча, які нічого не тямлять, але гроші отримувати їм подобається.
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19.11.2021 14:35 Ответить
в тому то і справа, що живуть лише вони. Звичайні люди виживають, а далі ще гірше(
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19.11.2021 22:06 Ответить
може їх на це штовхає наявність молодої дружини?)))) Там у багатьох молоденькі дружини)))
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20.11.2021 17:37 Ответить
не мальчики для битья, а ФУНТЫ которых меняют как колоду игральных карт.
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18.11.2021 09:44 Ответить
то ми за це боролись в 14 році? за те, щоб на арену вийшли фунти ? Люди давайте приходити до тями
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19.11.2021 10:38 Ответить
в 14 році все було сфабриковано так, щоб зняли Яника і поставили Пороха... та і війна та на Сході не просто так почалась... Тимошенко може це зупинити і наступного разу ми повинні обрати саме її. В іншому випадку - нам не буде солодкого життя.
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19.11.2021 14:37 Ответить
це була повна заказуха. Люди ведуться на заказуху, як і повелись на Голобородька. Тимошенко такої показухи не влаштовує - то її і не обирають.
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19.11.2021 22:06 Ответить
Но зато какая первая запись в Трудовой! министр! ЗамМинистра! Социальная катапульта в действии. Вот Верещучка нализала.....
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18.11.2021 09:50 Ответить
Для них отримати звання - найвища нагорода. І як вони їми кічаться... гидко дивитись. Але жодних питань ці фунтики не вирішують. Жодна проблема не вирішена... проблеми збільшуються, але вирішувати немає кому.
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19.11.2021 10:41 Ответить
Єдина, хто там дійсно заслуговує званні - це Тимошенко. Вона може доказати своїм розумом і захистити своє імя. ВОна та не по блату і не по -приколу.
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19.11.2021 14:39 Ответить
ЗЕро пусте місце.
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18.11.2021 09:52 Ответить
Дай Боже, щоб 73%, які за нього голосували це зрозуміли і в наступні вибори вже не кричали, що Зе їх президент. Бо той націлений на диктатуру і мріє про другий термін.
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19.11.2021 10:47 Ответить
дивно, що люди обирають пусте місце, щоб потім це пусте місце працювало для українців.... мабуть саме тому, в Україні дуже скоро буде таке саме пусте місце((((
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20.11.2021 17:40 Ответить
А заробляють ці "хлопчики" не дитячі гроші
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18.11.2021 09:55 Ответить
І які це не дитячі гроші?
Не дитячі до слова - це коли замовляли попередники в наглядові ради лижних інструкторів та інших компетентних людей, які пішли, коли підприємства остаточно збанкрутіли
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18.11.2021 09:58 Ответить
так вони йдуть туди лише за цими не дитячими грошима. Маленькі -великі хлопчики грають в ігри заради грошей... шкода, що ці ігри на крові людського життя(
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19.11.2021 11:00 Ответить
туди хлопчики просто так не приходять... Погано, що вони знають лише про те, як тратити кошти... і не тямлять взагалі, як їх заробляти. Заробляти гроші можуть лише прості українці, які виживають з останніх сил.
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19.11.2021 20:13 Ответить
Та им по.ер рейтинг. Чуваки идут бабло рубить. Сколько получится, и на том спасибо.
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18.11.2021 09:55 Ответить
Та ми вже бачимо як кожен з них тримається наче листочок на дереві восени... і наче вже ось ось обірветься, але тримається з останніх сил, щоб ще хоч трішки награбувати.... хоч трішки.
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19.11.2021 11:02 Ответить
нічого собі... скільки получиться... Зеля вивев в офшори вже 80 млрд грн... і все це наші з вами податки, друзі... не розумію, чому ми мовчимо(
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20.11.2021 17:41 Ответить
Краще 100 разів змінити керівництво, ніж поставити одних на схеми, які будуть видоювати майстерно бюджет
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18.11.2021 09:57 Ответить
Спочатку було не зрозуміло з яких мотивів ставили цих персонажів. А потім так само без будь-якої мотивації звільняли і під аплодисменти випроводжали.

На вигляд це як торгівля посадами. Купив абонемент у брата ермака. Строк вийшов - звільнили та іншому продали абонемент.
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18.11.2021 10:11 Ответить
Гонтарєву 2 роки просили піти, а вона не пішла поки не повторила трюк кума Петра, як при помаранчевій революціі.
2 рази був проведений номер для максимально швидкого зубожіння населення.
Жодних причин для цього не було ні при Помаранчевій революції, коли профі бувший голова Нацбанку з 4,6 грн зробив доллар до 17 і повернув до 8. А при Гідності - з 12-14 до 38 і назад до 25.
Як це можливо?

Чому таке не робив ні Кучма, ні навіть Янукович - а тільки щирі куми-патріоти?
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18.11.2021 10:27 Ответить
як ми колись перенімали від наших батьків - так і політики вчаться один в одного. А в кого їм вчитись? То це не дивно, що один заміняє одного і кожен з них приходить у Вр красти.
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19.11.2021 11:12 Ответить
О. І Юля вспливає по троху.... і в ролі доброї тітки " Ой хлопці та щож вас у кабміні так мордують виж як мальчикі для биття.. бідолашні..В виложіть нам все а ми виберем що можна використати для подальшого мутіння країни
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18.11.2021 10:12 Ответить
слухайте , ви так ворожо себе налаштували.. Юля каже діло, Соболєв каже діло. де вони збрехали??? Ми обрали владу, яка міняє своїх приємників як рукавиці... Хто не бажає красти - той йде геть. Чи не так? І Юля тут ні до чого..
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19.11.2021 11:14 Ответить
Вам мабуть не подобається чути правду, вона гірка... розумію... Але за цю правду ціную політика, наразі Тимошенко. Бо окрім неї ніхто не каже ту правду.
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19.11.2021 20:20 Ответить
Много кто пойдет в кабмин, только предложи.
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18.11.2021 10:12 Ответить
Та бажаючих "руками водити" і нічого не робити знайдеться, незважаючи на "кадровий голод".
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18.11.2021 10:16 Ответить
та а який в цьому сенс? Якщо вони там надовго не затримуються.... Навіть грабувати не навчились нормально деякі)))
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19.11.2021 11:18 Ответить
та досить туди пхати всіх, кого тільки можна. Там повинні бути лише професіонали... Там повинні бути ті, хто любить Україну, хто за українців. Зеленим байдуже на українців - це факт.
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19.11.2021 20:23 Ответить
справа в тому, що там і так багато тих, хто туди просто пішов... а нам потрібні профейсійні посадовці, які вирішують питання, а не заводять людй в глухий кут та кидлають нас на виживання.
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20.11.2021 12:59 Ответить
Таке буває коли недолугі приводять до влади недолугих, як кажуть, з гімна цукерку не зробиш.
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18.11.2021 10:13 Ответить
мені більше цікаво, чому українці думали, що комік може привезти до влади адекватних та тямущих... Це вже гарний приклад для нас усіх, як політичні сили забівають баки. До речі Батьківщина такою чепухнею не займається 👌
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19.11.2021 11:26 Ответить
так а хто привів цих недолугих? Може такі самі недолугі? Я не хочу нікого ображати, але це факт.... 73% українців повелись на цю дурню.. яка нас надули... і сміх і гріх. Але на майбутнє... сподіваюсь такого більше не буде.
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19.11.2021 20:34 Ответить
в тому то і справа. Люди думали що одразу цукерочку приведуть) А цукерочка мала гарну обертку, але по факту всерердині лайно(
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20.11.2021 12:57 Ответить
Та это нормально, умный, опытный, образованный человек не пойдет работать на слуг. Потому что это плохо кончится для него.
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18.11.2021 10:15 Ответить
Саме розумних кадрів не вистачає дуже( Шкода, але це факт( Сподіваюсь, що люди одумаються та оберуть розумних та професійних політиків. В нас таких не багато...
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19.11.2021 11:27 Ответить
тому Тимошенко ніколи не буде разом зі слгами. Їм всім разом до неї ще дуже далеко... бо їхз розум не заточений на такі знанні, які є в неї.
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19.11.2021 20:40 Ответить
в команді Батьківщина всі розумні, всі адекватні. Нам потрібно тільки привести їх до влади... Інакше Україна попливе... на дно.
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20.11.2021 12:56 Ответить
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18.11.2021 10:20 Ответить
Людина, яка себе цінує, в це Шапіто не піде...
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18.11.2021 10:25 Ответить
ВИ праві, але в тому Шапіто зелених адекватних зовсім немає( нажаль... Ми самі обрали цих клоунів.. тепер мучаємось(
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19.11.2021 11:38 Ответить
але повинна бути людина, яка це Шапіто закінчить. Тимошенко єдина, хто може це зупинити. Їй потрібна підтримка людей... Дай Боже, щоб люди прийшли до тями і почали вірити адекватним людям, а не клоунам із Шапіто.
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19.11.2021 20:44 Ответить
як дати людям зрозуміти, що окрім неї більше ніхто??? Я не здивуюсь, якщо Зелю оберуть на другий термін. Тоді одразу їду з країни.
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19.11.2021 22:03 Ответить
слухайте, але хтось повинен туди йти...? А хто? Набрали нових, набрали безголових... але ж повинні прийти ті, хто розуміють що робити. Потрібні професіонали, а не підсадні вудки.
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20.11.2021 12:54 Ответить
Соболев - единственный адекватный в "Батькивщине", который еще от бабы Юли не втик
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18.11.2021 10:26 Ответить
ну не кажіть... в Батьківщині всі адекватні та розумні. Звичайно Соболєв має перед іншими хист, бо в нього великий життєвий та політичний досвід... Але в цілому Батьківщина - кращі у ВР.
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19.11.2021 11:39 Ответить
Кто еще?
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19.11.2021 11:42 Ответить
цього достатньо... шкода, що адекватних у ВР можна порахувати на пальцях двох рук... із 450 депутатів, нормальних дуже мало(
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19.11.2021 20:47 Ответить
в тому то і справа, що більше нема кому. Ці популістьскі новини про крутість інших політиків - заказуха і не більше. Аж моторошно, коли розумію, що людям вкладають в голову. Дай Боже, щоб наступні вибори ми зробили правильний вибір і почали думати перед тим, як обирати.
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20.11.2021 12:50 Ответить
Напомнить членов команды бабы Юли? Турчинов - ушел. Яценюк - убежал, Томенко -съехал, Джемилев - переехал.
Могу напомнить с какими уродами твоя багиня замазалась. Натаха королевська, Гадя Сральченко, Михо Вентилятор.
И главное. Когда в Раде голосовали за признание России страной агрессором эта "патриотка" на заседание просто не явилась. Наверное спа-процедуры важнее
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20.11.2021 14:27 Ответить
і тільки Вона !
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18.11.2021 10:42 Ответить
вона хоча б правду каже... на яку багато хто не спроможній... І за це до неї величезна повага.
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19.11.2021 11:41 Ответить
Каже, каже. . Але як посада прем'єрки заблищала відразу язик у .... А як не призначили, то відразу галас- я в опозиції
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19.11.2021 11:45 Ответить
вона навіть будучи премєром була в опозиції. Вивічть ї біографію - тоді будете краще опелювати інформацією. А поки лише дезінформуєте.
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19.11.2021 20:50 Ответить
Быть в оппозиции это любимое занятие бабы Жульки. Расскажите лучше к кому она не была в оппозиции? Я одного такого знаю. В Украине его называют - *****
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20.11.2021 08:26 Ответить
Чим вона вам так не подобається? ВОна адекватна людина, вона політик розумний, професіонал своєї справи. Ви іншого знаєте? Я - ні.
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19.11.2021 22:02 Ответить
а хто на вашу думку може замінити її? Хто на вашу думку може змінити цей устрій, який прогнив.? Я не знаю інших людей і нові обличчя виявились ще гіршими.
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20.11.2021 12:48 Ответить
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18.11.2021 11:08 Ответить
Отличная иллюстрация встречи Зеленского и Шмыгаля))
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18.11.2021 20:32 Ответить
Я думаю це лайти версія! Вони так ненавидять один одного, як вони можуть будувати країну щасливих людей? Не розумію. Це просто неможливо.
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19.11.2021 22:11 Ответить
хай би вони поперебивали один одного і тоді можливо наше життя зміниться. Дурні захватили ВР, а ми повинні зробити все, щоб вони звідти виїхали.
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20.11.2021 12:44 Ответить
я имел в виду что в случае выигрыша они получают деньги, а в случае проигрыша битье, как в сериале.
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23.11.2021 12:26 Ответить
Не мальчики для бытья, а пальчики для мытья.
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18.11.2021 11:21 Ответить
Слабые политики собирают вокруг себя еще более слабых, чтобы на их фоне выглядеть сильным. К сожалению, Владимир Зеленский оказался крайне бесхарактерным лидером. Хуже всего, что у него сейчас абсолютная власть. Он мог бы сделать все, что обещал. Но не выполнил даже выполнимого.
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18.11.2021 20:32 Ответить
Шкода, що це зрозуміти важко, поки не пройде час... а потім змінити цей напрям вже неможливо... та і не будуть люди щось міняти. Саме тому поважаю чесних політиків, які відкривають очі людям.
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19.11.2021 11:57 Ответить
шкода, що окрім Тимошенко немає сильних політиків. Шкода, що люди не обирають сильних, а обирають тих, хто смішніше і дурніше... Це деградація...
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19.11.2021 21:02 Ответить
можливо історія з Голобородько дасть їм змога тверезо оцінювати реальність.
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19.11.2021 22:10 Ответить
я вас прошу, люди так само чекають на якесь диво від Зеленського. Ще далеко не всі зрозуміли хто він є і що йому потрібно. Тим паче добре видно де є люди, які працюють на нього і покривають його перед простими громадянами.
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20.11.2021 12:42 Ответить
Мне бы искренне хотелось увидеть, как бы Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский работали вместе. Не знаю, насколько это реально, но это было бы интересно. С одной стороны - молодость и все еще не растерянная народная любовь. С другой - опыт и авторитет, умение добиваться цели и экстремальная политическая воля. Если бы эти силы объединить, это мог бы стать самый сильный тандем Президент-Премьер в Европе. Но система украинской политики вряд ли даст такому союзу случится. Слишком велико влияние олигархов на "Слуг народа", они не дадут Тимошенко получить полномочия, потому что на этом их правление закончилось бы.
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18.11.2021 21:16 Ответить
Юлии Тимошеко никто уже не верит, кроме Путина.
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18.11.2021 21:32 Ответить
не приписуйте Тимошенко того, що до неї немає жодного відношення. Це виглядає дуже смішно.
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19.11.2021 12:06 Ответить
Какая такая народная любовь к Ю. Тимошенко ? 13,5 % это не голос народа, а стон ее ядерного электората . Могу сказать чем закончится гипотетическое сотрудничество Зеленского и Тимошенко. Или инфарктом для первого или третьей ходкой для второй
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19.11.2021 11:51 Ответить
в неї достатньо електорату, шкода що ще не всі розуміють хто є хто! Але дуже скоро це скінчиться! Амінь!
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19.11.2021 21:03 Ответить
Бабка на пенсию пойдет ?
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20.11.2021 08:24 Ответить
Якщо вона піде на пенсію - то хто нас буде захищати? Мені шкода, що люд так нічого і не зрозуміли... та і ви упоролись тим, що їй потрібно на пенсію і ви зовсім не хочете бачити реальності.
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20.11.2021 12:40 Ответить
Зеленський та Тимошенко мають різні цінності. Тому вони ніколи не зможуть бути в одній упряжці. Тимошенко націлена на одужання України, а Зеля на її хворобу і смерть. От і думайте хто з них потрібен людям і Україні.
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19.11.2021 12:00 Ответить
Ми самі обрали Короля тих хлопчиків, який їх привів у Верховну раду. Як нам адекватно жити, коли ми не можемо довіряти нашому гаранту? Кому тоді ми повинні довіряти? Жахливе відчуття, коли ми не спроможні на реальні дії, бо нічого не вирішуємо(
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20.11.2021 12:39 Ответить
 
 