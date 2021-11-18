Четверо детей и двое взрослых погибли, вероятно, в результате отравления угарным газом в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

Шесть человек, среди которых четверо детей, погибли в Винницкой области, вероятно, в результате отравления угарным газом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Уже сегодня в Винницкой области, вероятно из-за отравления угарным газом, погибли вновь четверо детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.

Населенный пункт, в котором произошла трагедия, и ее обстоятельства не указываются.

Однако спасатели призывают родителей не оставлять малолетних детей без присмотра и с детства обучать их основам безопасности.

В Департаменте коммуникации Нацполиции сообщили, что к правоохранителям 18 ноября обратилась староста села Марьяновка о том, что в частном доме обнаружены мертвыми двое взрослых и четверо малолетних детей.

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции и криминалисты проводят первоочередные следственные действия. По предварительной информации, гибель семьи могло повлечь за собой тление неисправной проводки в доме.

В результате погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети 6, 8, 9 и 11 лет.

Все обстоятельства выясняются в рамках открытого уголовного производства по п. 1, 2, ч. 2, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

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