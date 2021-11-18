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По информации стран-партнеров, высока вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой, - заместитель министра обороны Маляр

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По информации стран-партнеров, высока вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой, - заместитель министра обороны Маляр

На фоне активного передвижения армии РФ вдоль украинской границы западные партнеры предупреждают Украину о высоком риске дестабилизации со стороны России. Предполагается, что это может произойти этой зимой.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказала изданию заместитель министра обороны Анна Маляр, сейчас сообщения украинской разведки совпадают с данными западных партнеров.

По ее словам, их выводы основаны не только на информации о численности российских войск вдоль украинской границы.

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"Риск более глубокого российского вторжения существует постоянно, различается лишь степень вероятности такого вторжения. Российская Федерация ведет против Украины войну без правил, подрывая как снаружи, так и изнутри. Поэтому практически всегда сохраняется высокий уровень внутренней дестабилизации и подрывной активности со стороны Российской Федерации. В частности, сейчас информация нашего главного управления разведки совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой", - отметила Маляр.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Так це і є програма зеленського. Спершу він почав принижувати армію, зменшувати фінансування.. Потім здав всі спецоперації ГУР. Ще і організував замах на нашого легендарного розвідника.
Посадив у тюрми атовців, генерала. Почав запрошувати в країну росіску наволоч. ТОЩО.
Все воно йде до одного.
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18.11.2021 09:57
+10
Конечно стран "партнеров"...Своих то генералов, разведчиков увольняете! И Академию Разведки расформировываете!
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18.11.2021 09:59
+8
началось со всех щелей....Знают Зе ублюдки что граждане будут протестовать получмв платежки, отключения, холод в квартирах, повышение цен на продукты и товары.....Уже начинают на упреждение. И путлер нападет...Так что сидите и не рыпайтесь лохи!
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18.11.2021 09:57
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Єрмак розрулить, як з вагнерівцями...
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18.11.2021 09:57 Ответить
Так це і є програма зеленського. Спершу він почав принижувати армію, зменшувати фінансування.. Потім здав всі спецоперації ГУР. Ще і організував замах на нашого легендарного розвідника.
Посадив у тюрми атовців, генерала. Почав запрошувати в країну росіску наволоч. ТОЩО.
Все воно йде до одного.
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18.11.2021 09:57 Ответить
началось со всех щелей....Знают Зе ублюдки что граждане будут протестовать получмв платежки, отключения, холод в квартирах, повышение цен на продукты и товары.....Уже начинают на упреждение. И путлер нападет...Так что сидите и не рыпайтесь лохи!
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18.11.2021 09:57 Ответить
Сидіть тихо атопутіннападьот. Десь я вже чув таке.
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18.11.2021 10:02 Ответить
Барига постійно страхи наганяв, і до сих пір не на нарах соєве лайно.
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18.11.2021 10:10 Ответить
Дурнику, війна вже триває з 2014. Ти й досі не боїшся ?
А країну захищати плануєш ? Чи так і сидиш ховаєшся , як останнє трусло, за спинами тих хто на фронті ?
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18.11.2021 10:13 Ответить
Уявімо вимкнуть нам газ та світло.
Надовго вистачить українського гонору ? Чи зебіли, випрадовуючись своїми стражданнями, дадуть зеленському зелене світло на домовленості з хутіном ? Швидко все в моцкві оформлять -вам газ, а нам ваша незалежність. І ВСЕ.
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18.11.2021 10:12 Ответить
Ви підете на протест щодо ваших платіжок?
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18.11.2021 10:50 Ответить
Конечно стран "партнеров"...Своих то генералов, разведчиков увольняете! И Академию Разведки расформировываете!
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18.11.2021 09:59 Ответить
Якби не країни-партнери , вже здав би все з патрохами.
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18.11.2021 10:07 Ответить
"Кто предупрежден , тот вооружен." - не зря говорили в Риме ! Союзникам Украиньі респект !
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18.11.2021 09:59 Ответить
Ваву попереджали що відтермінування спецоперації приведе до її провалу. І шо, допомогло?
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18.11.2021 10:04 Ответить
просто Ахметов, Фирташ и лилиПутин, могут ситуативно объединиться и снемти команду Зеломойского.. а народ в заложниках..
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18.11.2021 10:01 Ответить
Больше всех зелю хочет снести Петя.
Почему ты его фамилию не упоминаешь?
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18.11.2021 10:11 Ответить
вижу, у вас Максим, штаны не просыхают от Порошенко..
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18.11.2021 10:16 Ответить
Спасибо за ответ.
Всё ясно.
Не путай свои штаны с моими.
Это ваши штаны и ваш кипяток.
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18.11.2021 10:19 Ответить
Спасибо, Максим, за Вашу позицию - врезали этому..этому..вот этому... негодяю, по щам. Уточню только, токмо ради истину установить, что штанцы то мокрые, допустим, у нево, а вот вам жиденького шоколада, у ваши штанцы, точно барыга- свинарчук щедро отгрузил давеча и сегодня утром вот опять. Надо б вызвать известных всем патриотически настроенных и небайдужих, шоб его в этот раз не поросенками розовыми, а какахамиями настояшщими закидали, аспида таково.
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18.11.2021 10:49 Ответить
Вы прекрасный аналитик по экскрементам.
Первая премия по говноаналитике - ваша!
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18.11.2021 10:52 Ответить
Благодарю за высокую оценку! Ради вас, срачечемпионов, стараемся! Причем, Максим, вдвойне приятно знать, что и Вы знаете и даже уверены, что Ваше то - не смердит, даже портки можно не стирать. Так держать!
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18.11.2021 12:47 Ответить
Поки що народ в заложниках у Ж2 , так що можна сдавати це зебидло на ліквідацію.
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18.11.2021 10:13 Ответить
"Чем больше здадим-тем лучше. Тьху."
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18.11.2021 11:18 Ответить
Если Зеленский уйдет в отставку, то никакой дестабилизации не будет! А "страны партнеры" который раз обломятся с проектом "СССР 2.0"
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18.11.2021 10:05 Ответить
чтобы добровольно уйти в отставку нужно иметь ум,волю и ответственность за судьбы твоей страны..
это не про валодю
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18.11.2021 10:24 Ответить
А здесь говорят, что с нами никто ничем не делится...
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18.11.2021 10:09 Ответить
Через пресу діляться. Але це не таємна інформація, а очевидна.
Американська преса давно пише про скупчення росіских військ під нашим кордоном.
А шо зелена влада ? Назвала їх брехунами та провокаторами. І лише нещодавно призпізденту відкрились очі ! І він розгледів коцапів під кордонами !
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18.11.2021 10:15 Ответить
Через какую прессу?
Речь идёт об обмене данными между разведками.
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18.11.2021 10:21 Ответить
Тиждень тому та сама Маляр казала протилежне. Тобто не ділились.
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18.11.2021 10:41 Ответить
путін - це не просто подарунок для влади, а вже захисник мародерів. Єслі вам шось не подобається шо - то путін нападьоть.
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18.11.2021 10:15 Ответить
Перевзування у стрибку найзвичніша вправа всіх, хто при владі при найвеличнішому брехуну.
Ця ж Маляр ще не так давно заявляла про інформаційні провокації.

"Дані про стягування російських військ до кордону - інформаційні провокації", - заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО

Джерело: https://censor.net/ua/v3297081
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18.11.2021 10:18 Ответить
Маляр є заступником міністра з комунікації, але, вочевидь, не вона приймає рішення про суть такого повідомлення. Між цими двома заявами змінився міністр оборони. Тож це, можливо, є головною причиною.
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18.11.2021 12:31 Ответить
Что значит дестабилизация внутри страны? Вы МОУ ваша задача внешний агрессор.А про дестабилизацию внутри пусть полиция и баклановы коментируют.Такое ощущение ,что ставленница от зедебилов не знает что она там делает.
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18.11.2021 10:22 Ответить
Сама велика дестабілізація в Україні пройшла в 2019 році в період виборів президента і Верховної Ради. Всі події після того і навіть ця, про яку кажуть пані Маляр - це наслідки прийнятих рішень мудрого-премудрого наріду в 2019 році.
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18.11.2021 10:26 Ответить
в 2014-ом нужно было сразу отключать Гейропе газ и нефтепровод дружба, и закрывать любое отношение с парашей.
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18.11.2021 10:30 Ответить
заступник ,котрий зранку говорить на весь світ ,що скупчення російських війск біля границь України немає і інформація американців не є достовірною ,а ввечері говорить зовсім протилежне, працює на ворога України
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18.11.2021 10:30 Ответить
Передвижение войск Рашки, самая малая причина для дестабилизации обстановки в Украине. Враг он и есть враг. Может на дестабилизацию больше влияет внутренняя политико-экономическая ситуация в Украине?
Смертность от короновируса
Инфляция
Возможный энергетический коллапс
Псевдоправосудие и т.д.
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18.11.2021 10:31 Ответить
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18.11.2021 10:34 Ответить
Приблизно так виглядатиме кремлівська орда.
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18.11.2021 10:36 Ответить
Хоча вони і так зараз виглядають на навчаннях...
Голодна армія кремлівських ворів буде лазити по домівках в пошуках сала.
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18.11.2021 10:40 Ответить
"Війна без правил" - нонсенс. Кацапську "на войнє всє срєдства хороши" - тому підтвердження. Комплекс заходів у війні спрямований на досягнення результату. Досягнення результату - це і є перемога. Іноді результатом не є повне захоплення території, а лише розбалансування державного механізму противника, яке веде до розпаду державних інституцій і повній, чи частковій капітуляції. Ця мета досягається не обов'язково суто військовими операціями. Тут засобом може бути агентурна і диверсійні робота, яка значно удешевлює перемогу. Якщо в Україні причиною дестабілізації є дії її вищого керівництва, то логічно припустити, що саме у вищому керівництві і є оті агенти і диверсанти. Пані за міністра мала б знати елементарну теорію війни. Якщо лише вона має військову освіту, а не скажімо прийшла на посаду з найближчої перукарні.
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18.11.2021 10:40 Ответить
Ок, де план дій на випадок вторгнення?
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18.11.2021 11:22 Ответить
Запад каждый год дует на воду. Теоретически все возможно.
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18.11.2021 11:29 Ответить
Просто задумайтесь о вероятности дестабилизации сейчас, о вероятности Майданов в прошлом, если бы нормальные, очередные выборы в Украине проводились не раз в 5 лет, а раз в год.
Не рассказывали бы все время охлосу о необходимости поста президента, проценте мажоритарщиков, импичменте, отзыве\лишении мандата депутата, открытых списках... разные нечистые на руку люди, была бы в принципе ликвидирована схема - вложил деньги и на 5 лет никакой ответственности, все можно вернуть сторицей.
Вот чего надо требовать\добиваться на Майданах, и финансово это себя тоже окупит, учитывая тот вред, что за 5 лет приносят избранники.
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18.11.2021 11:37 Ответить
так они неделю назад вещали что все ок, ничего не грозит...
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18.11.2021 12:35 Ответить
 
 