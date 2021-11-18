По информации стран-партнеров, высока вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой, - заместитель министра обороны Маляр
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На фоне активного передвижения армии РФ вдоль украинской границы западные партнеры предупреждают Украину о высоком риске дестабилизации со стороны России. Предполагается, что это может произойти этой зимой.
Об этом идет речь в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Как рассказала изданию заместитель министра обороны Анна Маляр, сейчас сообщения украинской разведки совпадают с данными западных партнеров.
По ее словам, их выводы основаны не только на информации о численности российских войск вдоль украинской границы.
"Риск более глубокого российского вторжения существует постоянно, различается лишь степень вероятности такого вторжения. Российская Федерация ведет против Украины войну без правил, подрывая как снаружи, так и изнутри. Поэтому практически всегда сохраняется высокий уровень внутренней дестабилизации и подрывной активности со стороны Российской Федерации. В частности, сейчас информация нашего главного управления разведки совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой", - отметила Маляр.
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Посадив у тюрми атовців, генерала. Почав запрошувати в країну росіску наволоч. ТОЩО.
Все воно йде до одного.
А країну захищати плануєш ? Чи так і сидиш ховаєшся , як останнє трусло, за спинами тих хто на фронті ?
Надовго вистачить українського гонору ? Чи зебіли, випрадовуючись своїми стражданнями, дадуть зеленському зелене світло на домовленості з хутіном ? Швидко все в моцкві оформлять -вам газ, а нам ваша незалежність. І ВСЕ.
Почему ты его фамилию не упоминаешь?
Всё ясно.
Не путай свои штаны с моими.
Это ваши штаны и ваш кипяток.
Первая премия по говноаналитике - ваша!
это не про валодю
Американська преса давно пише про скупчення росіских військ під нашим кордоном.
А шо зелена влада ? Назвала їх брехунами та провокаторами. І лише нещодавно призпізденту відкрились очі ! І він розгледів коцапів під кордонами !
Речь идёт об обмене данными между разведками.
Ця ж Маляр ще не так давно заявляла про інформаційні провокації.
"Дані про стягування російських військ до кордону - інформаційні провокації", - заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v3297081
Смертность от короновируса
Инфляция
Возможный энергетический коллапс
Псевдоправосудие и т.д.
Голодна армія кремлівських ворів буде лазити по домівках в пошуках сала.
Не рассказывали бы все время охлосу о необходимости поста президента, проценте мажоритарщиков, импичменте, отзыве\лишении мандата депутата, открытых списках... разные нечистые на руку люди, была бы в принципе ликвидирована схема - вложил деньги и на 5 лет никакой ответственности, все можно вернуть сторицей.
Вот чего надо требовать\добиваться на Майданах, и финансово это себя тоже окупит, учитывая тот вред, что за 5 лет приносят избранники.