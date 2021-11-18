Нардеп "Голоса" Костенко о срыве спецоперации по "вагнеровцам": "Это дело не забудется. Срока давности такие статьи не имеют"

Депутат "Голоса", секретарь комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко считает, что основную правду о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" общество узнает, когда сменится власть в Украине.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах ВР.

"Это дело не забудется. Его нужно доводить до конца. Срока давности такие статьи не имеют", - подчеркнул нардеп.

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Костенко признался, что не был удивлен информацией относительно "вагнеровцев", обнародованной Bellingcat, потому что знал, как проходила эта спецоперация.

Он уверен, что сейчас Офис Президента пытается через всех своих спикеров "защитить то, что они сделали".

"Они отрицали спецоперацию и в течение полутора лет врали по поводу того, была ли операция, и ее срыва после того, как она была остановлена ​​в Офисе Президента. Еще полтора года назад, когда только стало известно, что была эта спецоперация и когда ко мне обратились непосредственно участники, я, глава фракции Ярослав Железняк, глава партии Кира Рудык – сразу говорили о том, что нужно создавать временную следственную комиссию, именно оппозиционную и именно мы должны в ней председательствовать, потому что ВСК – это инструмент оппозиции", - пояснил политик.

Говоря о том, почему в расследовании Bellingcat нет позиции власти, Костенко заявил: "В отчете ВСК тоже нет информации, что были допрошены непосредственные участники совещания в Офисе Президента. Это говорит о том, что власти не хотят давать комментарии и пролить свет на то, что тогда произошло и почему была приостановлена ​​эта спецоперация.

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Отвечая на вопрос, почему ВСК не допросила Андрея Тарана, который тогда был на посту министра обороны, депутат сказал: "Он вообще боялся телекамер и выполнял все, что ему скажет Офис Президента, как и многие нынешние министры. Можно ли его сейчас допросить? Думаю, что это можно было бы сделать и тогда. Было бы желание, но его нет".

Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности обратил внимание, что ВСК однобоко подала свой отчет, опросив только участников операции.

"Мы не говорим о том, чтобы кто-то допрашивал президента. Когда нужно было допросить Бурбу, его отвезли в Главное управление разведки и там опросили. Поэтому так же комиссия (пусть даже без оппозиционных фракций) могла выехать в Офис Президента, сесть за столом в кабинете и задать вопрос, а потом рассказать всему обществу, что произошло", - добавил Костенко.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.