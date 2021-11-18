Ложь и позорное поведение Зеленского подрывают основы национальной безопасности Украины и разрушают доверие международных партнеров, - "ЕС"
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Вся власть Зеленского построена на лжи. Президент Зеленский врал украинцам и всему миру, что никакой операции спецслужб по задержанию "вагнеровцев" не было, и никто не срывал арест этих преступников.
"Эту ложь Зеленского убедительно разоблачили расследователи авторитетной международной организации Bellingcat", - говорится в заявлении партии "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"Материалы Bellingcat свидетельствуют как о самом факте возможной существующей государственной измены на высшем уровне украинской власти, так и требуют безотлагательно принимать меры. Соответствующие правоохранительные органы должны срочно приступить к расследованию фактов, изложенных в публикации Bellingcat.
В Bellingcat заявили, что изначально президент Зеленский был в курсе проведения операции спецслужб по задержанию "вагнеровцев" и всех этапов ее проведения. Он знал о деталях сделки, хотя неоднократно публично отрицал, что ему известна такая информация.
В Bellingcat также обнаружили, что указание об отсрочке операции дал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Сам Ермак также не раз заявлял, что этого не было и не могло быть.
Такие действия со стороны Офиса Президента привели к срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Поэтому преступники, причастные к оккупации части территории Украины, которые убивали украинских военных и мирных жителей на Донбассе, могут избежать ответственности за свои преступления и справедливого наказания.
При этом президентское большинство в парламенте создало свою карманную следственную комиссию для отбеливания репутации властей.
Это позорное поведение команды Зеленского подрывает основы национальной безопасности страны и разрушает доверие к Украине международных партнеров.
Фракция "Европейской Солидарности" требует создания настоящей временной следственной комиссии в Верховной Раде Украины, которая проведет профессиональное и объективное расследование всех обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Мы призываем представителей всех фракций парламента войти в состав этой следственной комиссии. Установление истины в этом вопросе – это дело государственной важности", - заявили в политсиле.
Пожалуйста, подождите...
Мені якось по барабану, хто це. Я знаю, що це Шарль Мішель і подумав, що Прем'єр Франції. Зараз подивився, він Голова Європейської ради. А не Єврокомісії, як ви наполягаєте....то ви також лоханулися, пане порохозебот...)))
Тому, кто постит порохоботскую хрень ума тоже не добавляется. Завязывайте, панэ! Можно не питать к Зеленскому тёплых чувств, но срать на него на форумах плечём к плечу с порохоботами это плохой симптом. Никакой зеленский не нагадит Украине столько, сколько нагадит Порошенко.
В принципе я закончил.)
Одним словом треба почитати це розлідування і праналізувати, стати місце кожного з персонажей цієї операці... Ну а гвалт і зрада кричать є кому ми те ж іх всіх знаєм.. Тому люди читайте розслідування а не перекручені статейки
Разве можно это вот так прилюдно обсуждать, поимённо указывая всех наших спецагентов?
Почему Бурба эту спецоперацию пришёл обсуждать туда, где было много непосвященных в это людей, аж пять человек?
Зачем он потом всем журналистам рассказывал, что операцию сорвали?
Я помню, как гордон и ещё одна журналистка хвастались, что у каждого из них, журналистов, есть свои источники в ГРУ, СБУ и тд.. Что это у нас за спецслужбы такие? Тогда не удивляйтесь, что и у россиян есть тоже источники.
Но с такими спецагентами - болтунами, как бурба, о каких секретных операциях может идти речь?
Он и секретарше рассказал, и ещё нескольким человекам. Что это за агент такой?
Им терять нечего, ведь так?
Сколько жертв было бы? Сколько заложников, сколько людей со свернутыми шеями?
А потом эти же люди, которые сейчас кричат о зраде, кричали бы, что во всем этом виноват зеленский
Им терять нечего, ведь так?
Сколько жертв было бы? Сколько заложников, сколько людей со свернутыми шеями?
А потом эти же люди, которые сейчас кричат о зраде, кричали бы, что во всем этом виноват зеленский
Казалось, что здесь я написала не так?
Но уже спамят
Эх ты...
Вперед "орли самогубці"
Хворі люди.
Резонансне розслідування, на яке чекали майже рік: телеканал "Прямий" покаже відеоверсію роботи Bellingcat про "Вагнергейт". Дивіться у четвер, 18 листопада, о 19:45 на "Прямому"
А если одним словом - Зеленский.