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Ложь и позорное поведение Зеленского подрывают основы национальной безопасности Украины и разрушают доверие международных партнеров, - "ЕС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Ложь и позорное поведение Зеленского подрывают основы национальной безопасности Украины и разрушают доверие международных партнеров, -

Вся власть Зеленского построена на лжи. Президент Зеленский врал украинцам и всему миру, что никакой операции спецслужб по задержанию "вагнеровцев" не было, и никто не срывал арест этих преступников.

"Эту ложь Зеленского убедительно разоблачили расследователи авторитетной международной организации Bellingcat", - говорится в заявлении партии "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Материалы Bellingcat свидетельствуют как о самом факте возможной существующей государственной измены на высшем уровне украинской власти, так и требуют безотлагательно принимать меры. Соответствующие правоохранительные органы должны срочно приступить к расследованию фактов, изложенных в публикации Bellingcat.

В Bellingcat заявили, что изначально президент Зеленский был в курсе проведения операции спецслужб по задержанию "вагнеровцев" и всех этапов ее проведения. Он знал о деталях сделки, хотя неоднократно публично отрицал, что ему известна такая информация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский возвращает Украину в кремлевскую газовую удавку, - нардеп "ЕС" Арьев

В Bellingcat также обнаружили, что указание об отсрочке операции дал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Сам Ермак также не раз заявлял, что этого не было и не могло быть.

Такие действия со стороны Офиса Президента привели к срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Поэтому преступники, причастные к оккупации части территории Украины, которые убивали украинских военных и мирных жителей на Донбассе, могут избежать ответственности за свои преступления и справедливого наказания.

При этом президентское большинство в парламенте создало свою карманную следственную комиссию для отбеливания репутации властей.

Это позорное поведение команды Зеленского подрывает основы национальной безопасности страны и разрушает доверие к Украине международных партнеров.

Фракция "Европейской Солидарности" требует создания настоящей временной следственной комиссии в Верховной Раде Украины, которая проведет профессиональное и объективное расследование всех обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Мы призываем представителей всех фракций парламента войти в состав этой следственной комиссии. Установление истины в этом вопросе – это дело государственной важности", - заявили в политсиле.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
Для вас хто авторитет? Абрахамія, яка вважає, що військові таємниці не можна розкривати громадянам України, але можна зливати пуйловському бульбофюреру?
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18.11.2021 11:06
+22
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18.11.2021 11:16
+21
Ви в прострації?
Я вже питала вас "Чому ж тобі Безмозгла та її преЗедент підтвердили, що операція була?"
Ви не відповіли.
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18.11.2021 11:09
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Такое можно сказать о всех наших президентах. Молчали бы.
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18.11.2021 11:55 Ответить
You have no name.
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18.11.2021 11:57 Ответить
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18.11.2021 11:56 Ответить
Молодец Зеленский,правильной дорогой ведёт страну.Вы только гланьте сколько довольных тут собралось.Здорово,Вова, продолжай и дальше дело Порошенко.
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18.11.2021 11:58 Ответить
ШТА!?
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18.11.2021 12:02 Ответить
Наполеону Зеленському довіра не потрібна. Він сам собі довіра...)))

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18.11.2021 11:58 Ответить
Порохоботу, который мастерил эту картинку, скажи, что это не премьер-министр. Не Шмыгаль. Это глава Еврокомиссии Мишель. Много туповатых людей в среде порохоботов. Рыбалка, домино, холостяк по телику… нет же политикой угораздило заинтересоваццо!))
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18.11.2021 13:21 Ответить
Від порохозебота чую.
Мені якось по барабану, хто це. Я знаю, що це Шарль Мішель і подумав, що Прем'єр Франції. Зараз подивився, він Голова Європейської ради. А не Єврокомісії, як ви наполягаєте....то ви також лоханулися, пане порохозебот...)))
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18.11.2021 15:40 Ответить
Перепутать слова евросовет и еврокомиссия это невнимательность, а тратить своё время на фотошоп, что бы выставиться себя идиотом , слепив откровенную хрень- это тупость.
Тому, кто постит порохоботскую хрень ума тоже не добавляется. Завязывайте, панэ! Можно не питать к Зеленскому тёплых чувств, но срать на него на форумах плечём к плечу с порохоботами это плохой симптом. Никакой зеленский не нагадит Украине столько, сколько нагадит Порошенко.
В принципе я закончил.)
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18.11.2021 15:55 Ответить
Якраз переплутати Європейську Раду(а не "совет", ви ще і рашист, пане порохобот....що власне не дивно), з Єврокомісією це і є ідіотизм....порохоботського та зеботського розливу...))) А контекст в цій фотожабі зовсім інший, не в посаді Мішеля, а в шизофренії дурака Зеленського...)))
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18.11.2021 16:03 Ответить
зелесос, тебе кто закончить решил? хйло(как бубе) или серлещ?
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19.11.2021 03:39 Ответить
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18.11.2021 12:00 Ответить
Вот раздули из мухи слона.
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18.11.2021 12:00 Ответить
Ну да, обыкновенное предательство. Для зебилов норм.
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18.11.2021 13:49 Ответить
Та не було ні якої зради... була політична доцільність і недооцінення ситуаціїї ... ОП не маючи відповідного досвіду в розвідці ...думали що це як відкриття дитячої площадки з перірізанням стрічки і що це можне підстроїти пі політичну доцільність До речі операція зірвалась би все одно... Бо білоруське КГБ самостійно вело і перевіряло найманців бо така велика група найманціві людей з військовою виправкою і організацією в столицідержави яка перед виборами...це паливо. Їх би можливо взялиб ще до аеропорту...до перенесення... Операція шикарна але чому через Білорусь де аторитарний режим з КГБ слідкування за всіма... перший ризик для операції..група велика другий ризик для операції.. не врахувуання ситуації передвиборчого стану третій ризик для операціїї.

Одним словом треба почитати це розлідування і праналізувати, стати місце кожного з персонажей цієї операці... Ну а гвалт і зрада кричать є кому ми те ж іх всіх знаєм.. Тому люди читайте розслідування а не перекручені статейки
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18.11.2021 12:02 Ответить
Сьогодні о 19;45 на "Прямому" - відеоверсія розслідування журналістів Bellingcat по "вагнергейту".
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18.11.2021 12:02 Ответить
Зверніть увагу га провладних курв на гілці)))
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18.11.2021 12:03 Ответить
Это как надо было ухитриться, чтобы наисекретнейшая спецоперация наших спецслужб стала главной темой на всех ток-шоу?
Разве можно это вот так прилюдно обсуждать, поимённо указывая всех наших спецагентов?
Почему Бурба эту спецоперацию пришёл обсуждать туда, где было много непосвященных в это людей, аж пять человек?
Зачем он потом всем журналистам рассказывал, что операцию сорвали?
Я помню, как гордон и ещё одна журналистка хвастались, что у каждого из них, журналистов, есть свои источники в ГРУ, СБУ и тд.. Что это у нас за спецслужбы такие? Тогда не удивляйтесь, что и у россиян есть тоже источники.
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18.11.2021 12:04 Ответить
Наташа, что ві єсчо дєлаєтє за дєньгі? Я заплачу большє чим Лєсчєнка.
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18.11.2021 12:06 Ответить
Не суди по себе, пригожинскому троллю
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18.11.2021 12:15 Ответить
на швабре не ерзай. серлещ заругает, она УЗД принадлежит
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18.11.2021 12:45 Ответить
Пані ..так всаме головне і радісне в розлідуванні те що ні кацапське ФСб ні КГБ Білорусі ні хріна не розімили ні хто ті найманці ні для чогоі тільки через місяць коли самі допитали тих вбивць допетрали що це крута спец операція Українських розвідників. А на кацапа Храбовського не звертайте уваги він все одно вже не для цього світу.
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18.11.2021 12:12 Ответить
Я читала расследование полностью и все это уже знаю.
Но с такими спецагентами - болтунами, как бурба, о каких секретных операциях может идти речь?
Он и секретарше рассказал, и ещё нескольким человекам. Что это за агент такой?
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18.11.2021 12:19 Ответить
Ні пані він розказав все з дозволу керівництва...а не зливав все у ЗМІ... а от хто злив у ЗМІ те що операція зупинена а потім всім відомо хто підняв бучу ...Ви ще над ціп поміркуйте... І перечитайті останні статейки по цьому поводу ..там так тупо все перевернуто що навіть сліпому видно брехню
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18.11.2021 12:24 Ответить
Ты имеешь в виду завхоза?
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18.11.2021 13:51 Ответить
Раз есть факт госизмены и предательства, то иди и арестуй предателя! Бездействие есть соучастие в госизмене.
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18.11.2021 12:05 Ответить
Why are you here?
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18.11.2021 12:06 Ответить
У Запада свои интересы в поддержке Украины. Доверие тут никакой роли не играет. Это пресловутая Большая игра.
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18.11.2021 12:06 Ответить
Вах-вах какіє ві фсє каварніє в сваєй Франції!
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18.11.2021 12:09 Ответить
В Украине банальная борьба за власть. Западу на это абсолютно наплевать.
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18.11.2021 12:14 Ответить
дуня, на тебя в твоей рашке всем плевать, здесь и подавно. а раз на тебя, то и на мнение... сам понимаешь
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18.11.2021 12:47 Ответить
В общем Запад нас хочет нае...(обмануть).
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18.11.2021 12:23 Ответить
От особисто тебе кацап "запад хочет вие...ать" ти не зрозумів...
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18.11.2021 12:28 Ответить
Вы, зебилы, и сами справляетесь
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18.11.2021 13:53 Ответить
А самое главное, могу себе представить, что в гражданском самолёте с мирными гражданами чужой страны, где просто не могли находиться наши агенты, сидели бы 28 головорезов, которые вдруг бы узнали, что самолёт садят в Украине.
Им терять нечего, ведь так?
Сколько жертв было бы? Сколько заложников, сколько людей со свернутыми шеями?
А потом эти же люди, которые сейчас кричат о зраде, кричали бы, что во всем этом виноват зеленский
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18.11.2021 12:12 Ответить
О добре і ви замітили що остання частина цієї операції топорна ...?? Там ще є питання .. але не Боги горшики ліплять а люди...
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18.11.2021 12:15 Ответить
Вы о какой операции?
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18.11.2021 13:54 Ответить
А самое главное, вовремя предать - кредо зебуинов
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18.11.2021 13:54 Ответить
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18.11.2021 12:19 Ответить
А самое главное, могу себе представить, что в гражданском самолёте с мирными гражданами чужой страны, где просто не могли находиться наши агенты, сидели бы 28 головорезов, которые вдруг бы узнали, что самолёт садят в Украине.
Им терять нечего, ведь так?
Сколько жертв было бы? Сколько заложников, сколько людей со свернутыми шеями?
А потом эти же люди, которые сейчас кричат о зраде, кричали бы, что во всем этом виноват зеленский
Казалось, что здесь я написала не так?
Но уже спамят
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18.11.2021 12:22 Ответить
Защищай Ермака до последней капли совести.
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18.11.2021 13:57 Ответить
Так сливать секретную информацию врагу это не преступление и не предательство?
Эх ты...
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18.11.2021 12:49 Ответить
Никакой операции не было. Не врите. Бубашка мамой Риммой клялся
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18.11.2021 13:56 Ответить
сцарь Зеля должен сидеть не на Банковой, а в тюрьме
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18.11.2021 12:24 Ответить
Разом із дЄрмаком і всією зеленою мафією 😡
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18.11.2021 12:28 Ответить
І усіма 73% вибоців..))))

Вперед "орли самогубці"
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18.11.2021 12:43 Ответить
считать научись математик не 73% избирателей а 73% от тех кто пришел голосовать во втором туре
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18.11.2021 13:20 Ответить
..не болтай ерундой
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18.11.2021 14:06 Ответить
Після оприлюднення розслідування, ЗРАДА накрилася мідним тазом, тепер почали піднімати гівно на вила, про те, що спецоперації не транслюються назагал у прямому ефірі.

Хворі люди.
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18.11.2021 12:36 Ответить
Врунишка.
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18.11.2021 14:08 Ответить
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! А борцуни Лещенко , Наєм , Шабунін та всі свободівці мовчать собі в тряпочку.Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 12:43 Ответить
Шановний крикун.. розуміїте ситуацію вона проста от тільки для вас дурня все ще простіше - ну так як ви хочете.)) ДЄрмак не міг віддати наказ він не мав повноважень, Зеленський був зайнятий і не міг його віддати.. виходить що Бурба сам це зробив... так що ви звинуватите героїчного розвідника умну людину яка служить на благоУкраїни в зраді...? Я ні коли.. А тещо вагнеровців взяли КГБ білорусів так це так і повинно було статись бо вони просто виконували свою роботу і вони б ні коли не допустили таку величезну группу підозрілих людей з військовою виправкою до аеропорту щоб не мати проблем з заложниками серед населення.
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18.11.2021 12:50 Ответить
Врунишка. Никакой операции не было. А Зе просто интересовался урожаем картофеля у Луки
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18.11.2021 14:09 Ответить
За Зе голосували в основі проросійські регіони ,де прихильників рюзького миру повно,тому вони не лохи, ті кто виправдовують зрадництво Зе або проплачені простітутки Подоляка,або такі ж самі зрадники і сепаратюги як і зешобло.
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18.11.2021 13:34 Ответить
Шановна я сам з проросійських регіонів і у нас 80% голосували за Бойка або дебільних шаховів іабо вілкулів.. тому не триндіть як що далекі від суті
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18.11.2021 13:44 Ответить
Я живу у Одесі,і мені не треба багато розповідати,я все бачила на власні очі.І не пиши мені,я не бажаю спілкуватися з тобою
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18.11.2021 14:07 Ответить
Про колишнього канцлера ФРН Гельмута Коля жартували, що його вага - державна таємниця. Здається, та ж історія з IQ Зеленського. Тільки не жарт.
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18.11.2021 12:48 Ответить
)))))как визжит зескот-песня!
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18.11.2021 12:57 Ответить
Прикрывай Ермака до последнего! Держись, ДНР с тобой!
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18.11.2021 14:12 Ответить
Цікаво, чи то серйозно, коли під спецоперацією розуміють терористичний акт. Зєля зробив багато помилок . Не сперечаюсь. Одна з них те, що не посадив Порошенка. І Коломойського з Ахметовим до нього в камеру можна було би підсадити. А тепер Зєлю вони зжеруть.
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18.11.2021 12:58 Ответить
Печально, что предательство страны и спецслужб, оправдывают под моим флагом
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18.11.2021 14:24 Ответить
Зрада? То правда. як би люди, які брали участь в готуванні терористичного акту із захоплення цивільного літака дійсно були би офіцерами , то про таку підготовку ніхто би не дізнався. А оскільки це все готувалось з кремля, то матеріали в інтернеті гігабайтами.
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18.11.2021 19:17 Ответить
Обращает на себя внимание то, что любую тему, связанную с "зе", его поклонники пытаются перевести на "По". И после этого скулят, что их банят за комментарии-провокации не по теме новости. Может секте упоротый зебилов за это деньги платят? Или они просто сцыкуны, что не могут ничего путного сказать в защиту своего кумира-дегенераты, привычно переводя стрелки" на папередника"? 😂🤣😂
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18.11.2021 14:28 Ответить
Трус и дезертир, лжец и паяц, неплательщик налогов и украинофоб, а теперь ещё и предатель-изменник Родины...
А если одним словом - Зеленский.
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18.11.2021 14:36 Ответить
это кто там квакает про "ложь" и "позорное поведение"???????
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18.11.2021 16:13 Ответить
Vad Gross 16efe2c7
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18.11.2021 16:52 Ответить
???
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18.11.2021 17:23 Ответить
зрада - это раскрытие и публикация секретнейших документов разведки и обсуждение операции в прессе.
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18.11.2021 16:58 Ответить
Зрада - это покрывать изменников-украинофобов
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18.11.2021 17:27 Ответить
Бинго! Приплел Пороха😂🤣😂
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18.11.2021 17:44 Ответить
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