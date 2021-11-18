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Вчера войска РФ из тяжелой артиллерии прицельно стреляли в район мощной телебашни в Камышевахе, транслирующей украинские каналы на оккупированную территорию, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера войска РФ из тяжелой артиллерии прицельно стреляли в район мощной телебашни в Камышевахе, транслирующей украинские каналы на оккупированную территорию, - ООС

Очередное преступление российских оккупационных войск против суверенной Украины и мирных жителей прифронтовой зоны произошло вчера днем. 17 ноября, около 15:30-16:00, противник совершил три обстрела тяжелой артиллерией по населенному пункту Камышеваха в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на временно оккупированную территорию РФ.

"Учитывая, что накануне вся новостная лента со стороны оккупантов пестрела фейковыми сообщениями о якобы обстреле украинскими войсками разных населенных пунктов именно из Камышевахи, становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее, и в медиапространстве противник провел информационную подготовку своих действий", - акцентируют внимание в штабе ООС.

Украинские военнослужащие держат ситуацию под контролем, готовы к отражению любых незаконных действий врага.

Смотрите также: 16 ноября войска РФ обстреливали Муратово в Луганской области, применяя 152-мм артиллерию. Поврежден жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Байрактар раз стрельнул, командующие пять раз обосрались и не провокують... вот так и живем, когда Государство на желает защищать собственных граждан. Ермак перемирие ждет...
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18.11.2021 11:26
+13
Ну і де наші Байрактари?
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18.11.2021 11:07
+10
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18.11.2021 11:07
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18.11.2021 11:07 Ответить
ответочка сподіваюсь була?
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18.11.2021 11:07 Ответить
Так, з ПМа.
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18.11.2021 11:10 Ответить
жаль. От згадую, як наприкінці14-го там стояли наші "квіточки" і добряче хєрячили по свинособаках
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18.11.2021 11:14 Ответить
Просто на той момент клоун на сцені скакав....
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18.11.2021 11:25 Ответить
так точно..
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18.11.2021 11:31 Ответить
клоун був на своєму мiсцi
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19.11.2021 01:28 Ответить
Ну і де наші Байрактари?
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18.11.2021 11:07 Ответить
Варто б хоч один підняти, щоб з "тієї сторони" замість обстрілів лунало "Ахтунг! В небі Покришкін!"
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18.11.2021 11:14 Ответить
Скорее, "Ахтунг! В небі Кожедуб!"....
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18.11.2021 12:10 Ответить
Та можна і "Нам піпєц, в небі "Байрактар!". Варіантів багато, головне щоб піпєц.
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18.11.2021 12:17 Ответить
С говнокомандующим пиво пьют.

Как же бесит эта "импотенция"!
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18.11.2021 11:15 Ответить
и что "эрекция" вернется не предвидится(((
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18.11.2021 12:07 Ответить
байкартар по русартилерии пли!
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18.11.2021 11:13 Ответить
Бандеровдар, могильщик кацяпських свиношакалів.
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18.11.2021 11:17 Ответить
Для использования байрактара у гамнокомандывателя яйца должны быть. А так, все стурбовани его применением.
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18.11.2021 11:29 Ответить
Те відчуття коли прочитав заголовок, та подумав про Комишуваху в Запорізькій області.
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18.11.2021 11:19 Ответить
ніт, на Луганщині теж є своя Комишуваха, на північ від Попаски. Місцевість чудова: величезни холми, густий ліс. І храм на горі. Але сам населений пункт невеликий, хатинки загалом старі
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18.11.2021 11:35 Ответить
Байрактар раз стрельнул, командующие пять раз обосрались и не провокують... вот так и живем, когда Государство на желает защищать собственных граждан. Ермак перемирие ждет...
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18.11.2021 11:26 Ответить
Дык, министра обороны уволили , за 1 раз использования камуфляжно-бутафрного снаряда с Байрактара .
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18.11.2021 12:18 Ответить
Так большинство этих граждан за такую власть в государстве и проголосовали.
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18.11.2021 12:36 Ответить
під яким контролем тримають ситуацію??? може під контролем "байрактарів"? чи під контролем словесної срачки?
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18.11.2021 12:09 Ответить
Долг платежом красен!!!Зеленский- АУ!!!!.
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18.11.2021 12:10 Ответить
Вы заметили такую тенденцию,как у власти начинает подгорать, так сразу с той стороны,с востока Украины,оккупированной,начинают стрелять интесивно, как будто договрённости по прямой линии,и так восемь лет подряд.Стоит задуматься
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18.11.2021 12:11 Ответить
А когда у них не подгорает, припомните
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18.11.2021 12:16 Ответить
постоянно,то план шатун,то не раскачивайте лодку,то ещё шось.Вот сейчас белинкет,а тогда то миномёты,то воровство на броневиах,Бигус, то строительство Керченского моста поставка песка, щебня,забыли?
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18.11.2021 12:20 Ответить
Навід для трусливої ЗЕ влади є адекватний варіант відповіді- Байрактаром би накрили їм склад снарядів і все б закінчилось швидко
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18.11.2021 12:27 Ответить
А где наши " Байрактары", или один раз для пиара использовали, а потом прекратили из за " озабоченности Франции и ФРГ"
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18.11.2021 12:39 Ответить
Прицельно в район ...
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18.11.2021 13:12 Ответить
Политически правильно было бы обломить конец телебашни в Останкино.
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18.11.2021 13:26 Ответить
Позор! Гдей ответка Байрактарами?!....Через 243 дня судя по поговорке, что и палка раз в год стреляет!.........
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18.11.2021 23:28 Ответить
 
 