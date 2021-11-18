На выплату тысячи Зеленского может потребоваться 15 млрд грн: пока планируем выделить 6 млрд грн, - "слуга народа" Пидласа
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Монобольшинство максимально сокращает сроки рассмотрения изменений в бюджет, необходимые для выплаты вакцинированным гражданам обещанной президентом тысячи гривен.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Слуги народа", заместитель председателя комитета по экономическому развитию Роксолана Пидласа.
По ее словам, парламент планирует выделить три миллиарда гривен в этом году и такую же сумму в следующем году.
Пидласа подчеркнула, что президент и правительство настаивают на том, чтобы было выделено столько средств, сколько потребуется.
"Мы понимаем, что это будет не шесть миллиардов, потому что уже сейчас около 8 миллионов людей имеют прививки двумя дозами. То есть это уже минимум восемь миллиардов. Но если мы хотим стимулировать больше прививок двумя дозами, то по моим оценкам может идти речь и о 10-15 миллиардах, если будет соответствующее финансирование", – пояснила нардеп.
Она призналась, что вакцинирована двумя дозами, но не планирует получать тысячу гривен.
"Пусть она лучше пойдет тем, кому больше нужна", - добавила "слуга народа".
Пожалуйста, подождите...
Скоро лето.
Таким образом, отмывая средства через 95 квартал, можно легально доить бюджет.
15000000000/1000=15000000
т.е. 15 миллионов человек ринется в музеи и фитнес клубы. Как вы думаете, это реально???
Или что это сыр, за который еще и доплачивают, и народ не поведется.