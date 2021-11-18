Около сотни мигрантов ночью штурмовали польскую границу во главе с белорусскими силовиками. ВИДЕО+ФОТО
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Сегодня ночью группа мигрантов во главе с белорусскими силовиками пыталась пересечь польскую границу вблизи города Дубиче-Церкевни. Польским солдатам удалось задержать около ста нелегалов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны Польши в Twitter.
"Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церкевни. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами", - говорится в сообщении.
По информации польского Минобороны, белорусские силовики сначала провели разведку на границе и, вероятно, сломали часть забора, чтобы мигранты смогли прорваться через рубеж.
Указано, что для того чтобы отвлечь внимание пограничников, белорусские силовики заставили мигрантов бросать камни в польских солдат.
В Минобороны Польши сообщили, что процессом "руководили солдаты белорусского спецназа".
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Чи очільники позаду йшли?
А там хай Лука ошметки убирает. Главное, что Польшу нелегалы покинули в добром здравии.
Мабуть, сподівались, що як при совку буде: якщо кордон охороняють совкові погранци, то з іншого боку можна бамбук курити.
задача видимо не ставится прорваться, иначе бы прорвались уже давно.
какой-то цирк. то же и с польшей - ну пускай себе лезут - опрыскаете краской и пинками взад погоните "студентов" взад?
чего стягивать тысячи солдиков под камни то? ах да, Меркель бухтит - это да, это надо уважать, ссущество которое позволяет Пусину верещать о "победе", зная как начиналась война собственно. ну че, сами же ее выбрали(немцы) - сами и приседают(не на землю ) под: раз-два-три(как это по-арабски?)
Т.е. нелегалы своего добились, попали в Польшу.
Озабоченці хренові, на кордоні з білорусією вже всі члени НАТО повинні бути і відстрелювати мавп.