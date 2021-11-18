Около сотни мигрантов ночью штурмовали польскую границу во главе с белорусскими силовиками. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня ночью группа мигрантов во главе с белорусскими силовиками пыталась пересечь польскую границу вблизи города Дубиче-Церкевни. Польским солдатам удалось задержать около ста нелегалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны Польши в Twitter.

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"Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церкевни. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами", - говорится в сообщении.

По информации польского Минобороны, белорусские силовики сначала провели разведку на границе и, вероятно, сломали часть забора, чтобы мигранты смогли прорваться через рубеж.

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Указано, что для того чтобы отвлечь внимание пограничников, белорусские силовики заставили мигрантов бросать камни в польских солдат.

В Минобороны Польши сообщили, что процессом "руководили солдаты белорусского спецназа".