Нардеп "Голоса" Железняк о расследовании Bellingcat по "вагнеровцам": Все понятно - многие заявления власти не подтвердились
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк читал русскоязычную версию расследования Bellingcat по "вагнеровцам".
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах ВР.
"Все понятно: была украинская операция, многие вещи, о которых говорили власти, не подтвердились, а наоборот, есть много фактов, которые уже никто не отрицает. Повторюсь, операция была, она была украинская и была отложена, что привело к тому, что белорусские спецслужбы задержали "вагнеровцев". Это факты, с которыми никто не спорит. Есть несколько вопросов. После того, как операцию отложили, была ли утечка информации? Создала ли эта отсрочка возможность для белорусских спецслужб по задержанию "вагнеровцев"? И кто дал распоряжение об этом перенесении? В расследовании указывается на руководителя Офиса Президента. Есть также позиция Офиса Президента, что он (Ермак. – Ред.) не имел таких полномочий. Сейчас было бы очень правильно навести резкость, поставить точки над "i", и понять, была такая команда или нет", – заметил Железняк.
По словам нардепа, именно правоохранительные органы теперь должны проводить расследование.
"К сожалению, ВСК, как я уже много раз говорил, потеряла доверие общества к парламенту", - добавил политик.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".
17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.
Пожалуйста, подождите...
И только на следующих выборах он избавится от это напасти.
ЗРАДА не відбулася, але усе ніяк не заспокоєтесь.
Достатньо цитати з тексту розслідування Белінгкету.
Вважати ЦЕ ЗЛИВОМ ну то таке..
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский лично лоббировал экстрадицию этих людей в Украину в ходе телефонного разговора с Лукашенко 5 августа 2020 года.
дословно слова вазелина оманского
"Последний раз мы общались с ним по телефону. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь".
ни "после задержания", ни для "отдайте нам"
а именно "когда были на территории"
Оце НОВИНА.
при чем тут билинкет? я тебе говорю зебзик САМ в интервью признался что про секретную операцию рассказал (не важно. хрен с тобой - после) луке
что тут бл. не понятно?
еще раз для сделаных из говна!
зеля сам рассказал в интервью что он позвонил луке и рассказал ему про вагнеровцев!!!!
опарыш ты понял? САМ РАССКАЗАЛ!!!!
ты прочитай о чем идет речь. я ответил на вопрос "кто рассказал про секретную операцию?"
-"эту хрень подоляковскую будешь тереть между такими же дебилами"
Як же ви не любите прямі запитання, з яких відразу з'їзжаєте на особисті образи співрозмовника.
"Їх затримали 28 липня дзвінок був 5 серпня.
Вважати ЦЕ ЗЛИВОМ ну то таке.."
а теперь найди мне их в расследовании! давай - я жду!
Один из наемников, опрошенных Bellingcat, рассказал, что примерно в 7:00 28 июля он и его товарищи заметили необычный микроавтобус, припаркованный возле санатория «Беларусочка». Они немедленно узнали в нем автомобиль для слежки КГБ. Они не придали этому большого значения, решив, что белорусские спецслужбы просто приглядывают за наемниками, чтобы удостовериться, что те покинут страну, не устроив никаких проблем. В конце концов, как сказал нам собеседник, «учитывая повсеместное присутствие КГБ в Беларуси, они точно должны были знать, что нам заказали вылет через два дня, 30 июля».
Однако вечером того же дня произошли события, ставшие для 32 наемников крайне неприятным сюрпризом. Перед рассветом, в 4:30 утра, санаторий взяла штурмом команда спецназа «Альфа» КГБ Беларуси. В номера наемников через балконы выстрелили светошумовыми гранатами. Члены штурмовой группы, одетые в балаклавы, наставили на россиян оружие и заковали их в наручники. Затем они заставили их лечь на кровати лицом вниз и закрыли их головы подушками, пока (по словам по крайней мере одного наемника, который в интервью RT заявлял, что видел, что происходит, из-под подушки) они рылись в багаже и одежде россиян в поисках оружия.
В день арестов белорусское государственное телевидение опубликовало нашумевшие кадры задержания. Лукашенко сделал публичное заявление, обвинив российских наемников в том, что они прибыли для вмешательства в предстоящие выборы, и собрал Совет безопасности на экстренное заседание. В течение следующих дней он использовал 33 задержанных наемников как разменную монету в переговорах и с украинскими властями, и с Кремлем, намекая, что ему все равно, какой стране они в итоге достанутся, и пригласив каждую сторону обосновать просьбу передать им задержанных.
Согласно интервью и слитым документам, как только пришли новости об аресте, украинские власти сменили тактику. Они решили убедить белорусские власти передать задержанных Украине. Это требовало как официальной линии - подготовки всех юридически необходимых обвинений и документов по экстрадиции - так и неформального диалога с Минском в попытке убедить Лукашенко передать всех или хотя бы некоторых задержанных.
Официальный подход предполагал предъявление задержанным обвинений и последующее информирование Беларуси по официальным каналам, что эти люди разыскиваются за совершение тяжких преступлений на территории Украины. Были также направлены запросы об экстрадиции. Согласно интервью с членами группы наемников, некоторые из 33 (но не все) получили уведомления о предъявлении обвинений в Украине по зарегистрированной почте на их домашний адрес. Эти обвинения были датированы 29 июля 2020 года - днем арестов в Минске.
30 июля 2020 года министр иностранных дел Беларуси вызвал украинского временного поверенного в Минск, проинформировал его об арестах и запросил информацию о возможных преступлениях, которые эти люди совершили на территории Украины.
3 августа Генеральный прокурор Украины подал Беларуси запрос на временное задержание 28 из 33 наемников до получения официального запроса об экстрадиции. Этот запрос был подан восемь дней спустя, 11 августа 2020 года.
Тем временем украинские власти начали неформальное взаимодействие с Беларусью по крайней мере по двум фронтам. По словам одного из опрошенных членов команды ГУР МОУ, Служба безопасности Украины передала своим белорусским коллегам информацию о наемничьем прошлом 33 человек, а также других людей, «нанятых» ЧВК «МАР». Вероятно, что эта информация стала источником заявлений минских властей 30 июля, что они разыскивают еще до 200 человек, по их словам, из «ЧВК Вагнера», на территории Беларуси.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский лично лоббировал экстрадицию этих людей в Украину в ходе телефонного разговора с Лукашенко 5 августа 2020 года.
На посилання на сайт, може спочатку прочитаєшь оригінал, а потім будеш щось казати
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2021/11/17/inside-wagnergate-ukraines-brazen-sting-operation-to-snare-russian-mercenaries-ru/
мне нужен черный текст КОНКРЕТНОЙ ПРЯМОЙ ЦИТАТЫ а не простыня на полтора экрана
Арешт:
Незадолго до полуночи 29 июля им зачитали документы об аресте и предъявили обвинения.
Дзвінок:
президент Украины Владимир Зеленский лично лоббировал экстрадицию этих людей в Украину в ходе телефонного разговора с Лукашенко 5 августа 2020 года.
я тебя спрашиваю - из чего следует что в промежуток между 27 июля и 5 августа зе не звонил луке? с чего следует что никто из ОПы не звонил кураторам из фсб?
Христо Грознєв не відповідає вашим очікуванням, то ваші проблеми.
Вашою істерікою задоволений, як визнанням вашої власної некчемності.
Я дав ПРЯМЕ ПОСИЛАННЯ на сайт Белінгкету, де опубліковане розслідування на двух мовах - англійській і російській.
Ви що не в змозі САМОМУ туди зайти і подивитися?!!!
Дитячий садок, ясельна група, і такіж самі відмазки
І як що про це не вказано у розслідуванні, тому можна вважати про те що його не було.
Вони ж, не ви проводили те розслідування!
бурба предупреждал - могут быть проблемы. дело к выборам и кгб роет землю
нет ***** "отложим"
а тут сразу всплывают ДВА преступления двух должностных лиц - президента и главы ОПы
скажи, если тебе не сказали что твой папа не твой папа значит ли это что твой папа твой?
2. отрицать участие запада в операции просто глупо.
Или сразу в ООН пиши
Они восстановили всю хронологию событий до мельчайших подробностей. А американцы, к примеру, ещё где-то два месяца назад утверждали, что участие не принимали.
задача расследования показать украинское участие в операции.
ок. допустим. с дураками спорить - себе дороже
а зачем было откладывать операцию подводя ее к выборам луки чтобы потом "пытаться воспользоваться ситуацией и выцыганить"? Бурба сразу предупреждал - операция может сорваться - ситуация в РБ нестабильна.
А сьогодні навіть укрозажопіст Рабінович у включенні до ********** ні слова про скандал навколо Єрмака - бо це прізвище табу на рашистських каналах,,, СЛУЧАЙНА? НЄ ДУМАЮ
А В АСТАЛЬНОМ УСЬО ХАРАШО ,
Резонансне розслідування, на яке чекали майже рік: телеканал "Прямий" покаже відеоверсію роботи Bellingcat про "Вагнергейт". Дивіться у четвер, 18 листопада, о 19:45 на "Прямому"