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Новости Политика Украины
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Bellingcat (140) ЧВК Вагнера (1281) Ермак Андрей (1185) Офис Президента (1691) Железняк Ярослав (337)

Нардеп "Голоса" Железняк о расследовании Bellingcat по "вагнеровцам": Все понятно - многие заявления власти не подтвердились

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк читал русскоязычную версию расследования Bellingcat по "вагнеровцам".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах ВР.

"Все понятно: была украинская операция, многие вещи, о которых говорили власти, не подтвердились, а наоборот, есть много фактов, которые уже никто не отрицает. Повторюсь, операция была, она была украинская и была отложена, что привело к тому, что белорусские спецслужбы задержали "вагнеровцев". Это факты, с которыми никто не спорит. Есть несколько вопросов. После того, как операцию отложили, была ли утечка информации? Создала ли эта отсрочка возможность для белорусских спецслужб по задержанию "вагнеровцев"? И кто дал распоряжение об этом перенесении? В расследовании указывается на руководителя Офиса Президента. Есть также позиция Офиса Президента, что он (Ермак. – Ред.) не имел таких полномочий. Сейчас было бы очень правильно навести резкость, поставить точки над "i", и понять, была такая команда или нет", – заметил Железняк.

По словам нардепа, именно правоохранительные органы теперь должны проводить расследование.

"К сожалению, ВСК, как я уже много раз говорил, потеряла доверие общества к парламенту", - добавил политик.

Также читайте: Материалы Bellingcat будут изучать в рамках расследования, - Венедиктова

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Что Зеля предатель и так было понятно с самого начала.

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18.11.2021 12:07
+9
Оманський брехун брехав, бреше і брехати буде.
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18.11.2021 12:12
+9
ЗЕ сделал все наоборот - вагнеровцев отпустил, спецназ уволил.
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18.11.2021 12:15
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Правила форума Совет форумчан
Всех арестовать .За вагнеровцами послать спецнац .
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18.11.2021 12:04 Ответить
ЗЕ сделал все наоборот - вагнеровцев отпустил, спецназ уволил.
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18.11.2021 12:15 Ответить
Что Зеля предатель и так было понятно с самого начала.

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18.11.2021 12:07 Ответить
як простой, не воровітий мальчік, може бути зрадником? Та шо Ви! Подивіться, всі його фільми і передачі "кварталу" виключно на англійській мові і там в США весь його бізнес, то не може він працювати на московію. Його серше в США. Звичайно ніколи не було в Україні, він над нею стьобався, висміював і ходив брудними постолами по її прапору.
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18.11.2021 12:40 Ответить
НедоГолос недоХрюкнул
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18.11.2021 12:10 Ответить
По-моему этот голос уже никто не слышит.
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18.11.2021 12:12 Ответить
Звідки ви лізете, кацапня?
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18.11.2021 12:22 Ответить
Боти Сєруні Лєщенка. А Сєруня він такий... Знаєш що з тими блогерами, хто недостатньо позитивний, що він робить?
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18.11.2021 14:10 Ответить
Головне- щоб нехіло платили.
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18.11.2021 12:23 Ответить
Заздриш, курва?
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18.11.2021 12:26 Ответить
Не продаюся, як Жєлєзняк.
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18.11.2021 12:31 Ответить
Оманський брехун брехав, бреше і брехати буде.
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18.11.2021 12:12 Ответить
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18.11.2021 12:13 Ответить
А що говорить таваріщь Дєрьмак?
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18.11.2021 12:15 Ответить
При каждом заявлении голоса, Вакарчук начинает громко икать.
И только на следующих выборах он избавится от это напасти.
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18.11.2021 12:15 Ответить
Скажітє, візнайомі із Євгєнієм Євгєнівічієм?
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18.11.2021 12:23 Ответить
Сьогодні о 19;45 на "Прямому" - відеоверсія розслідування журналістів Bellingcat по "вагнергейту".
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18.11.2021 12:18 Ответить
В них сьогодні марафон переливання с пустого в порожнє.
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18.11.2021 12:20 Ответить
І запросити побільше рьігов, нужньіх і разньіх
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18.11.2021 12:23 Ответить
Ти оркестр пісюаністів запроси
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18.11.2021 12:26 Ответить
На шЫколадному...
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18.11.2021 12:25 Ответить
Путін *****, кацап!
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18.11.2021 12:27 Ответить
Ты тут на подтанцовке? "Гав" и в будку... Сколько за одно "Гав" получаешь?
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18.11.2021 12:31 Ответить
не ньіть, дунька. хлебнула браги и сватов смотреть
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18.11.2021 13:04 Ответить
Сходи в рошен закупись патриотизмом.
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18.11.2021 13:28 Ответить
Грозев- зраднык! Тему зрады нормально не раскрыл! Зеленского г.вном не обмазал. Ермака в помои не окунул. Порошенку лавровый венок на голову не одел! Ганьба! Зрада! Белингкет- зебилы!
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18.11.2021 12:41 Ответить
Влада тупо брехала, влада злила всі секрети і підставила наших бойових, найкращих генералів і офіцерв. Ви, 73% молодці, вибрали так вибрали. Ху@лу не потрібно вводити багато військ, ви тут самі якось розберетесь на його користь.Вам і чіпи Біл Гейтса не потрібні, у вас в башках непогано засілb чіпи брехні Бені і Зелі.
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18.11.2021 12:28 Ответить
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 12:37 Ответить
Перш за все винні 73% які на своїх руках принесли на трон дурнів, малоросів і зрадників.
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18.11.2021 12:41 Ответить
О ще одне продажне мурло... Завжди шукає кішку в темній кімнаті .. і не находить а находить тільки те що він насрав. Железняк костюм поміняй на дешевший а тоя з тебе його зніму ...без твого супртиву
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18.11.2021 12:38 Ответить
Ага, заметьте, что "операция была сорвана" дружно теперь всеми подхалуйниками заменяется на "отложена". Ну, ну, посмотрим, куда это приведёт.
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18.11.2021 12:42 Ответить
Як що "опозиція" раніше волала про "злив операції" *****, то тепер переключилися на "зрив".

ЗРАДА не відбулася, але усе ніяк не заспокоєтесь.
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18.11.2021 12:55 Ответить
тобто ти, зелебобік, зради не бачиш? сєрлєщу привіт, маймуца
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18.11.2021 13:03 Ответить
Будь ласка КОНКРЕТНО ХТО ЗЛИВ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТАЄМНУ СПЕЦОПЕРАЦІЮ?

Достатньо цитати з тексту розслідування Белінгкету.
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18.11.2021 13:06 Ответить
вислюк САМ не под дулом рассказал что лично позвонил луке и рассказал про спецоперацию
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18.11.2021 13:08 Ответить
Їх затримали 28 липня дзвінок був 5 серпня.
Вважати ЦЕ ЗЛИВОМ ну то таке..

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский лично лоббировал экстрадицию этих людей в Украину в ходе телефонного разговора с Лукашенко 5 августа 2020 года.
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18.11.2021 13:12 Ответить
эту хрень подоляковскую будешь тереть между такими же дебилами

дословно слова вазелина оманского

"Последний раз мы общались с ним по телефону. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь".

ни "после задержания", ни для "отдайте нам"
а именно "когда были на территории"
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18.11.2021 13:17 Ответить
Подоляк просочився на сайт Белінгкету?
Оце НОВИНА.
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18.11.2021 13:19 Ответить
все? включил дебила?
при чем тут билинкет? я тебе говорю зебзик САМ в интервью признался что про секретную операцию рассказал (не важно. хрен с тобой - после) луке
что тут бл. не понятно?
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18.11.2021 13:23 Ответить
Та це тупий все сходиться і в розслідуванні і словах Зелі хоч він їх і боявся казать судячі з виразу облича
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18.11.2021 13:25 Ответить
**** дебил ты конченый!!!!!!
еще раз для сделаных из говна!
зеля сам рассказал в интервью что он позвонил луке и рассказал ему про вагнеровцев!!!!
опарыш ты понял? САМ РАССКАЗАЛ!!!!
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18.11.2021 13:27 Ответить
пасть закрой говно
ты прочитай о чем идет речь. я ответил на вопрос "кто рассказал про секретную операцию?"
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18.11.2021 13:25 Ответить
А я тобі привів пряму цитату з тексту розслідування Белінгкету, яку ти назвав
-"эту хрень подоляковскую будешь тереть между такими же дебилами"

Як же ви не любите прямі запитання, з яких відразу з'їзжаєте на особисті образи співрозмовника.
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18.11.2021 13:31 Ответить
вот твои слова о которых я сказал что это хрень подоляковская
"Їх затримали 28 липня дзвінок був 5 серпня.
Вважати ЦЕ ЗЛИВОМ ну то таке.."

а теперь найди мне их в расследовании! давай - я жду!
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18.11.2021 13:33 Ответить
Без проблем

Один из наемников, опрошенных Bellingcat, рассказал, что примерно в 7:00 28 июля он и его товарищи заметили необычный микроавтобус, припаркованный возле санатория «Беларусочка». Они немедленно узнали в нем автомобиль для слежки КГБ. Они не придали этому большого значения, решив, что белорусские спецслужбы просто приглядывают за наемниками, чтобы удостовериться, что те покинут страну, не устроив никаких проблем. В конце концов, как сказал нам собеседник, «учитывая повсеместное присутствие КГБ в Беларуси, они точно должны были знать, что нам заказали вылет через два дня, 30 июля».

Однако вечером того же дня произошли события, ставшие для 32 наемников крайне неприятным сюрпризом. Перед рассветом, в 4:30 утра, санаторий взяла штурмом команда спецназа «Альфа» КГБ Беларуси. В номера наемников через балконы выстрелили светошумовыми гранатами. Члены штурмовой группы, одетые в балаклавы, наставили на россиян оружие и заковали их в наручники. Затем они заставили их лечь на кровати лицом вниз и закрыли их головы подушками, пока (по словам по крайней мере одного наемника, который в интервью RT заявлял, что видел, что происходит, из-под подушки) они рылись в багаже и одежде россиян в поисках оружия.

В день арестов белорусское государственное телевидение опубликовало нашумевшие кадры задержания. Лукашенко сделал публичное заявление, обвинив российских наемников в том, что они прибыли для вмешательства в предстоящие выборы, и собрал Совет безопасности на экстренное заседание. В течение следующих дней он использовал 33 задержанных наемников как разменную монету в переговорах и с украинскими властями, и с Кремлем, намекая, что ему все равно, какой стране они в итоге достанутся, и пригласив каждую сторону обосновать просьбу передать им задержанных.

Согласно интервью и слитым документам, как только пришли новости об аресте, украинские власти сменили тактику. Они решили убедить белорусские власти передать задержанных Украине. Это требовало как официальной линии - подготовки всех юридически необходимых обвинений и документов по экстрадиции - так и неформального диалога с Минском в попытке убедить Лукашенко передать всех или хотя бы некоторых задержанных.

Официальный подход предполагал предъявление задержанным обвинений и последующее информирование Беларуси по официальным каналам, что эти люди разыскиваются за совершение тяжких преступлений на территории Украины. Были также направлены запросы об экстрадиции. Согласно интервью с членами группы наемников, некоторые из 33 (но не все) получили уведомления о предъявлении обвинений в Украине по зарегистрированной почте на их домашний адрес. Эти обвинения были датированы 29 июля 2020 года - днем арестов в Минске.

30 июля 2020 года министр иностранных дел Беларуси вызвал украинского временного поверенного в Минск, проинформировал его об арестах и запросил информацию о возможных преступлениях, которые эти люди совершили на территории Украины.

3 августа Генеральный прокурор Украины подал Беларуси запрос на временное задержание 28 из 33 наемников до получения официального запроса об экстрадиции. Этот запрос был подан восемь дней спустя, 11 августа 2020 года.

Тем временем украинские власти начали неформальное взаимодействие с Беларусью по крайней мере по двум фронтам. По словам одного из опрошенных членов команды ГУР МОУ, Служба безопасности Украины передала своим белорусским коллегам информацию о наемничьем прошлом 33 человек, а также других людей, «нанятых» ЧВК «МАР». Вероятно, что эта информация стала источником заявлений минских властей 30 июля, что они разыскивают еще до 200 человек, по их словам, из «ЧВК Вагнера», на территории Беларуси.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский лично лоббировал экстрадицию этих людей в Украину в ходе телефонного разговора с Лукашенко 5 августа 2020 года.
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18.11.2021 13:36 Ответить
это не текст расследования
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18.11.2021 13:38 Ответить
А що?!!!! У порохоботів якесь інакше?!!!

На посилання на сайт, може спочатку прочитаєшь оригінал, а потім будеш щось казати
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2021/11/17/inside-wagnergate-ukraines-brazen-sting-operation-to-snare-russian-mercenaries-ru/
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18.11.2021 13:41 Ответить
у порохоботов есть мозги и они понимают что НИКАКИХ гиперссылок в тексте расследования быть не может. то что ты мне тут натыкал - адаптация
мне нужен черный текст КОНКРЕТНОЙ ПРЯМОЙ ЦИТАТЫ а не простыня на полтора экрана
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18.11.2021 13:46 Ответить
Я спеціально, щоб не первантажувати важ мозок, позначив жирним текстом частину яка пов'яза з датами, але можно корочше, спеціально для вас.

Арешт:
Незадолго до полуночи 29 июля им зачитали документы об аресте и предъявили обвинения.

Дзвінок:
президент Украины Владимир Зеленский лично лоббировал экстрадицию этих людей в Украину в ходе телефонного разговора с Лукашенко 5 августа 2020 года.
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18.11.2021 13:53 Ответить
а с чего уверенность что тот звонок про который зебизян рассказал мосейчукчу состоялся именно 5 а не раньше? например 30 или 28
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18.11.2021 14:02 Ответить
Подзвони Христо Грознєву і запитай у нього, чому він у СВОЄМУ РОЗСЛІДУВАННІ опублікував такі дані, від яких у вас ОСОБИСТО не виникає довіри.
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18.11.2021 14:16 Ответить
дебила кусок!
я тебя спрашиваю - из чего следует что в промежуток между 27 июля и 5 августа зе не звонил луке? с чего следует что никто из ОПы не звонил кураторам из фсб?
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18.11.2021 14:31 Ответить
Що з заду припікає, це добре.
Христо Грознєв не відповідає вашим очікуванням, то ваші проблеми.
Вашою істерікою задоволений, як визнанням вашої власної некчемності.
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18.11.2021 14:47 Ответить
Взагалі не лінуйтеся, читайте УСЕ у оригіналі, щоб не виглядати кумедно.
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18.11.2021 13:54 Ответить
зежопик, я прочитал по диагонали расследование еще до того как его перевели для тебя и натыкали гиперссылок. потом прочитал внимательно на русском и не на инсайдере
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18.11.2021 14:03 Ответить
Я не розумію, вас що крім Цензора більш НІКУДИ не пускають?
Я дав ПРЯМЕ ПОСИЛАННЯ на сайт Белінгкету, де опубліковане розслідування на двух мовах - англійській і російській.

Ви що не в змозі САМОМУ туди зайти і подивитися?!!!
Дитячий садок, ясельна група, і такіж самі відмазки
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18.11.2021 14:13 Ответить
и что я там должен по твоему увидеть? утверждение "президент точно не звонил до того пока не наступило утро 5 августа"?
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18.11.2021 14:31 Ответить
Як щоб у них були відомості про дзвінок до 5 серпня, то їх мабуть опубліковали би.
І як що про це не вказано у розслідуванні, тому можна вважати про те що його не було.

Вони ж, не ви проводили те розслідування!
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18.11.2021 14:41 Ответить
Прочитай статью. Попробуй))) Там же тоже ясно написано, что из-за договоренностей о перемирии требовалось отложить на неделю. Потом с Бурбой договорились, что на 4 дня по крайней мере необходимо.
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18.11.2021 13:43 Ответить
ну и как? все круто получилось?
бурба предупреждал - могут быть проблемы. дело к выборам и кгб роет землю
нет ***** "отложим"
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18.11.2021 13:44 Ответить
Так с Бырбы в случае чего, какой спрос? Правильно, никакого. Кто несёт всю серьёзность ответственность, тот и должен принимать конечные решения и правки.
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18.11.2021 13:48 Ответить
т.е. ермак.
а тут сразу всплывают ДВА преступления двух должностных лиц - президента и главы ОПы
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18.11.2021 13:50 Ответить
Ничего не всплывает, кроме спасение Украины из-за напрасного риска. Вам выставляли так, что Зе позвонил Луке и слил операцию. Оказалось ложь. Вам выставляли так, что в участвует Запад. Оказалось ложь. Вы что ещё не поняли, что вас жестко на#ипали?
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18.11.2021 13:56 Ответить
не понял. а с чего вдруг ложь в обоих случаях?
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18.11.2021 13:58 Ответить
Ну и не поймешь значит. Раз, до сих пор, не понял.
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18.11.2021 13:59 Ответить
да?
скажи, если тебе не сказали что твой папа не твой папа значит ли это что твой папа твой?
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18.11.2021 14:00 Ответить
дима, а ты чего под прокси?
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18.11.2021 14:01 Ответить
1. звонили не луке и не зе. изначально речь шла что слил зермак или демченко кацапам из фсб
2. отрицать участие запада в операции просто глупо.
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18.11.2021 13:59 Ответить
Ну конечно)) Порошенковский "оркестр", врать же не будет))) Предъявляй претензии к "Беллинкэт" значит.
Или сразу в ООН пиши
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18.11.2021 14:02 Ответить
а разве "коты" УТВЕРЖДАЮТ что западные спецы не принимали участие?
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18.11.2021 14:04 Ответить
ПХАХ. Типа, раз не утверждают, значит могло быть?)) Они ещё не утверждают, что земля круглая в расследование, и что?))
Они восстановили всю хронологию событий до мельчайших подробностей. А американцы, к примеру, ещё где-то два месяца назад утверждали, что участие не принимали.
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18.11.2021 14:13 Ответить
а разве нет? я не могу понять - т.е. ты считаешь что если в расследовании например не сказано что "бурба приехал на машине" то значит он пришел пешком?

задача расследования показать украинское участие в операции.
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18.11.2021 14:33 Ответить
Так вони навмисно все перекручують ...продажні троляки.... і все. Головне що більшість Українців особисто прочитали те розслідуванняі все зрозуміють. А читати пости кацапських підростів то дурне діло
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18.11.2021 13:18 Ответить
Читать не умеешь? Или у тебя мозга не хватает осмыслить? Там же ясно написано, что Лука в своей шизофренической манере подумал что вагнеровцы приехали Майдан ему устраивать, поэтому и задержал их. А Зе пытался воспользоваться ситуацией(обидой луки на пуйла) и таки выцыганить террористов в Украину.
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18.11.2021 13:34 Ответить
серьезно? это с чего такое следует?
ок. допустим. с дураками спорить - себе дороже
а зачем было откладывать операцию подводя ее к выборам луки чтобы потом "пытаться воспользоваться ситуацией и выцыганить"? Бурба сразу предупреждал - операция может сорваться - ситуация в РБ нестабильна.
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18.11.2021 13:37 Ответить
А отут просо нерозуміння ситуації і відсутність розуміння що таке спец операція. Досвіду нуль політика перемогла нормальний глузд.. Тільки не кажи що Зеля такий один .. У нас продажних політиків і президентів знаєш склілки? ВСІ
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18.11.2021 13:42 Ответить
Ой ..Дякувати Богові ..нормальна людина... Дякую Боже а тоя вже подумав що більш нікого не залишилось
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18.11.2021 13:37 Ответить
Головред Инсайдеру рашистський, типу розкурученийта типу переслідуваний кремлядями Доброхотов, (типу соратник-помічник БЕЛІНГКЕТУ) відмиває Єрмака - стаття на РС . СЛУЧАЙНО? Щось він так легко після обшуків у нього вдома у Москві утік за кордон - його гучно розкрутили *********...

А сьогодні навіть укрозажопіст Рабінович у включенні до ********** ні слова про скандал навколо Єрмака - бо це прізвище табу на рашистських каналах,,, СЛУЧАЙНА? НЄ ДУМАЮ
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18.11.2021 13:10 Ответить
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18.11.2021 13:12 Ответить
Железняк - всему Голова.На царство его!Иегови.
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18.11.2021 13:27 Ответить
"Спецоперации" не было, в том смысле, что до неё именно дело не дошло. Да, она планировалась, но это был только план, намерение. Самой спецоперации не было. Если бы она была, то самолёт бы или приземлили("удачная спецоперация"), или нет("неудачная спецоперация").
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18.11.2021 13:38 Ответить
АМІНЬ! - а далі немає й не буде арештів рашистських ублюдків для обмінного фонду , а далі 400 українців гнитимуть у буцегарнях рашистів, бо усіх , хто здатен був на спецоперції викинув Єрмак з Демчишиним (куратором розвідки ) за борт професійного життя .
А В АСТАЛЬНОМ УСЬО ХАРАШО ,
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18.11.2021 13:43 Ответить
Послухайте учорашнє ток-шоу номер 1 на каналі Україна 24 - ЯК УБЛЮДОЧНА ЛЮСЯ ТОПИЛА ЗА ДЕМЧИШИНА ТА ЄРМАКА, ЯК МАЙЖЕ НЕ З КУЛАЧКАМИ ХОТІЛА НАКИНУТИСЯ НА БУТУСОВА ...
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18.11.2021 13:45 Ответить
 
 