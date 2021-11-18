Нардеп "Голоса" Железняк о расследовании Bellingcat по "вагнеровцам": Все понятно - многие заявления власти не подтвердились

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк читал русскоязычную версию расследования Bellingcat по "вагнеровцам".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах ВР.

"Все понятно: была украинская операция, многие вещи, о которых говорили власти, не подтвердились, а наоборот, есть много фактов, которые уже никто не отрицает. Повторюсь, операция была, она была украинская и была отложена, что привело к тому, что белорусские спецслужбы задержали "вагнеровцев". Это факты, с которыми никто не спорит. Есть несколько вопросов. После того, как операцию отложили, была ли утечка информации? Создала ли эта отсрочка возможность для белорусских спецслужб по задержанию "вагнеровцев"? И кто дал распоряжение об этом перенесении? В расследовании указывается на руководителя Офиса Президента. Есть также позиция Офиса Президента, что он (Ермак. – Ред.) не имел таких полномочий. Сейчас было бы очень правильно навести резкость, поставить точки над "i", и понять, была такая команда или нет", – заметил Железняк.

По словам нардепа, именно правоохранительные органы теперь должны проводить расследование.

"К сожалению, ВСК, как я уже много раз говорил, потеряла доверие общества к парламенту", - добавил политик.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.