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Новости Экономика
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дефолт (435) кредит (2344) Dragon Capital (8)

Риск дефолта в Украине подскочил на 20% из-за ситуации с "зеленым" кредитом ЕС

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Риск дефолта в Украине подскочил на 20% из-за ситуации с

Пятилетние CDS (Credit Default Swap) Украины, или кредитно-дефолтные свопы, выросли на 20% до 504,24 пункта после решения правительства вмешаться в механизм выплаты "зеленых" еврооблигаций и заблокировать платеж в адрес компании "ДТЭК ВДЭ" Рината Ахметова.

Об этом свидетельствуют данные отчета Dragon Capital.

Кредитный дефолтный своп (CDS) – финансовый инструмент, по которому покупаются/продаются риски неуплаты обязательств. По сути – это страховка от дефолта государства. Чем выше цена дефолтных свопов, тем выше риск дефолта.

Если 11 ноября индекс CDS составлял 422 пункта, то после скандала с невыплатой облигаций вырос до 504 пункта (по состоянию на 16 ноября).

Для сравнения, 5-летние CDS России котируются на уровне 100 пунктов. Соответственно, вероятность дефолта Украины международные инвесторы теперь оценивают в 5 раз выше, чем вероятность дефолта России.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

Средства были выплачены всем юридическим лицам, за исключением компаний группы ДТЭК, которых руководство ГП и Госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

Котировки еврооблигаций украинского правительства отреагировали обвалом на действия правительства по блокированию выплат.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
А помните, как Коломойский говорил про полезность дефолта в 2019-м?
Ну вот его цуцык ЗЕ все четко исполнил.

В том же 2019-м Коломойский говорил про продажу Украины ***** за 100 ярдов баксов.
Это следующий пункт программы ЗЕ.
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18.11.2021 12:27
+13
Так Володя і придумав, бо до нього все йшло нормально і ніяких проблем, тільки ми ще продавали і отримували мільярдні прибутки.
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18.11.2021 12:31
+11
Він каже правду. Зелений кагал при владі знищив ядерну енергетику, яка врівноважували ціни на зелену електроенергію. Але це не влаштовує олігархів особливо хазяїна Буратінки, тому палити будемо вугілля, яке завезе Ахметов по своїм цінам - це вам не Роттердам+.
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18.11.2021 12:48
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18.11.2021 12:23 Ответить
Головне, що шавки ахметова своїми платіжками за публікації підтримують незалежні ЗМІ.
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18.11.2021 12:26 Ответить
Де і що зе "зелень" не завалила?
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18.11.2021 12:24 Ответить
Всі відповіді на Прямому.
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18.11.2021 12:27 Ответить
там нічого не кажуть про кінець епохи бідності і нічого не кажуть за ціни на все, які ростуть як гриби після дощу. По "1+1" обіцяли і казали, що все вже позаду і ми будемо жити краще ніж європейці. Що *********** мала на увазі? А по якій ціні сбогодні борщовий набір, бо щось *********** нічого не говорить, мабуть перейшла на мівіну?
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18.11.2021 12:34 Ответить
Тому жабуриння і хоче його прикрити. Нарід повинен слухати тільки хуцпу інакше щось запідозрить.
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18.11.2021 12:44 Ответить
А помните, как Коломойский говорил про полезность дефолта в 2019-м?
Ну вот его цуцык ЗЕ все четко исполнил.

В том же 2019-м Коломойский говорил про продажу Украины ***** за 100 ярдов баксов.
Это следующий пункт программы ЗЕ.
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18.11.2021 12:27 Ответить
А кто придумал заоблачные цены на зелёную элэнергию?
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18.11.2021 12:28 Ответить
Так Володя і придумав, бо до нього все йшло нормально і ніяких проблем, тільки ми ще продавали і отримували мільярдні прибутки.
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18.11.2021 12:31 Ответить
А от тут ты бэшишь, дядя!
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18.11.2021 12:38 Ответить
Він каже правду. Зелений кагал при владі знищив ядерну енергетику, яка врівноважували ціни на зелену електроенергію. Але це не влаштовує олігархів особливо хазяїна Буратінки, тому палити будемо вугілля, яке завезе Ахметов по своїм цінам - це вам не Роттердам+.
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18.11.2021 12:48 Ответить
це чибучите Ви разом зі своїм зеленим відкоскником.
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18.11.2021 13:02 Ответить
А почему до 19 года все было нормально и с газом,и углём,и зелёной энергетикой?
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18.11.2021 12:38 Ответить
А почему в 19 газ в Европе не стоил больше 1000евриков?
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18.11.2021 12:45 Ответить
Тому що не було СП-2, який про*бали зеленомозгі політики на радість своїм кураторам з Кремля.
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18.11.2021 12:51 Ответить
Это дА! шЫколадные бы конфетами трубу заткнули....
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18.11.2021 12:59 Ответить
не мямлить, дуня. на дрезине с серлещом покатайся
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18.11.2021 13:07 Ответить
"шиколадні" би закачали газ влітку, коли вони це робили раніше і коли це роблять всі нормальні люди, коли влітку низькі ціни і немає великої потреби у використані газу, а газове родовище не закриєш. Але Володька всі гроші пер на "велике крадівництво". Ви подивіться які гарні машини і устаткування купили його друзі і робочі тестя. Душа у Вовки не нарадується. Процибавши влітку, як безтурботна бабка, то приходиться купувати дорогий газ і вугілля. Але й тут немає проблеми, хіба він купує все це за свої гроші? Ні, він це все купує вам за ваші гроші. Я на 100% впевнений, що якби Ви особисто мали забезпечувати себе самі, то точно все купили б влітку.
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18.11.2021 13:09 Ответить
Гражданин Израиля -военного союзника Путина-Коломойский два года назад указал слугам куда вести Украину: воровство, продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский.

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18.11.2021 12:31 Ответить
За цю спецоперацію Беня має отримати від пуйла 100 мільярдів доларів США і ярлик на управління Україною.
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18.11.2021 12:37 Ответить
Очередная попытка разведения лохов на деньги. Но народ вроде бы поумнел.
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18.11.2021 12:34 Ответить
Віддайте гроші Ах-какому інвестору!!!

З усіма зеленщикамі ВЖЕ розрахувалися, а сиротинушці з Донецька, яка купує палац з ботанічним садом на Лазурному березі за 120 млн євро, зажалі 3,5 лярда гривень.
Тепер йому за комуналку у палаці платити НІЧИМ!
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18.11.2021 12:44 Ответить
Сначала Ахметов с Клюевыми постановами кабмину заблокировали строительство зелёной энергетики простым людям и СТАЛИ В УКРАИНЕ МОНОПОЛИСТАМИ
ТЕПЕРЬ ОНИ ШАНТАЖИРУЮТ И ДОЯТ УКРАИНУ
СБУ когда нибудь разберётся с плохой работой антимонопольного комитета ?
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18.11.2021 13:03 Ответить
И тут у зекрыс задница)Мочите этих земразей-вы далеко теперь не одни!
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18.11.2021 13:04 Ответить
зато дороги! абьірвалг! лудший призидент! зазе!
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18.11.2021 13:06 Ответить
Сколько единиц (сотен) нужно для дефолта?
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18.11.2021 13:08 Ответить
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18.11.2021 13:09 Ответить
Догосподарювалися сукини сини!...
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18.11.2021 13:11 Ответить
Там просто лічильники треба державні поставити і контролювати взлом, і вся Зелена енергетика здується сама, зараз це просто відмивання бабла рижий продає державі звичайну енергію по ціні зеленої.... Не може СЕС давати максимум або навіть 50% в хмарну погоду а ВЕС в безвітряну...

Ппц знайшли інвестора, ця схема похлєще ПДВ....
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18.11.2021 13:13 Ответить
странно не то что президент наркот и бездарь...странно то,что не смотря на то,что "ВОВОЧКА",герой анекдотов последних лет 50-ти,его выбирают в презы и там и тут...
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18.11.2021 13:18 Ответить
Тю, та мудрий нарід побіжить здавати Вові золото і ніякого дехволту не буде, ну, як в кіно це було з Голобородьком, чи нє?
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18.11.2021 13:23 Ответить
"Спостерігається прискорений ріст темпів падіння..." (с)
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18.11.2021 13:43 Ответить
Неужели Ахметов купил всю Европу.
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18.11.2021 14:25 Ответить
То есть риск дефолта 120%
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18.11.2021 15:58 Ответить
 
 