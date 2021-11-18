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Реформа физподготовки ВСУ: вводится 13 новых ведомостей, 7 новых журналов учета и 9 новых приказов в воинских частях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Реформа физподготовки ВСУ: вводится 13 новых ведомостей, 7 новых журналов учета и 9 новых приказов в воинских частях

С 1 января 2022 года Вооруженные Силы Украины будут руководствоваться новой Инструкцией по физической подготовке, в частности, по новому будут проводить и оценивание — теперь ежеквартально.

Документ утвержден приказом Минобороны №225 от 5 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Отмечается, что инструкция предусматривает ведение каждого военнослужащего карты учета физической подготовки, а также 15 различных сведений, журналов и учетных форм. Кроме того, для организации физподготовки в каждой воинской части должно быть выдано девять приказов.

"В новой Инструкции мы нормировали порядок проверки физической подготовленности — все военнослужащие с 2022 года будут проверяться ежеквартально. До этого проверяли и раз в месяц, и дважды в год, по-разному было. Общая физическая подготовленность будет проверяться с помощью теста", — рассказал временный исполняющий обязанности начальника Управления физической культуры и спорта Минобороны полковник Григорий Сухорада.

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Для мужчин тест будет включать подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и на 3 километра – для возрастов до 40 лет. Для групп 40-49 лет бег на 100 метров уже не будет проверяться, будет бег на 2 километра, два силовых упражнения (подтягивание, сгибание и разгибание туловища), для военных 45-49 лет подтягивание может быть заменено на сгибание и разгибание рук в упоре лежа . И для возрастов более 50 лет будет бег на 1 километр и два силовых упражнения.

Для женщин в возрасте до 30 лет также предусмотрен бег на 3 километра, два силовых упражнения — сгибание и разгибание рук в упоре лежа, сгибание и разгибание туловища. Для женщин 30-39 лет — те же два силовых упражнения и бег на 2 километра. И для тех, кому больше 40 лет, — идентичные силовые упражнения и бег уже на 1 километр.

"Также в новую Инструкцию введена проверка физической готовности к боевой деятельности. Она будет проверяться дважды в год — в специальных и основных войсках. Для этого разработаны тесты физической готовности, которые предусматривают специальные упражнения, и они, конечно, отличаются от тестов общей физической подготовленности", — добавил офицер.

Для организации физической подготовки и ее оценки все военнослужащие по-прежнему делятся на категории и возрастные группы.

Возрастные группы для военнослужащих:

  • первая – до 25 лет;
  • вторая – 25-29 лет;
  • третья – 30-34 лет;
  • четвертая - 35-39 лет;
  • пятая – 40-44 лет;
  • шестая – 45-49 лет;
  • седьмая – 50-54 лет;
  • восьмая – 55-59 лет;
  • девятая - 60 лет и старше.

Реформа физподготовки ВСУ: вводится 13 новых ведомостей, 7 новых журналов учета и 9 новых приказов в воинских частях 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Вот это блин ЗЕ-реформа!!!

Бойцы накачают руки, заполняя журналы и ведомости. А, если вприсядку будут заполнять, то и ноги.
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18.11.2021 12:24
+17
Забули про журнал обліку журналів. Перереформуйте негайно.
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18.11.2021 12:26
+15
Більше журналів! Так переможем.
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18.11.2021 12:22
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Правила форума Совет форумчан
"диджитализация".
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18.11.2021 12:22 Ответить
от есть теперь надо будет, как и раньше, СДАВАТЬ НОРМАТИВЫ,
А физподготовка есть? не бежать в полной выкладке 5 км каждое утро и носиться по полосе препятствий.
А тренажерные залы, тренеры по физподготовке, выделенное на тренировке время 2-3 часа в день?
что-то типа такого
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18.11.2021 12:52 Ответить
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18.11.2021 12:53 Ответить
Я считаю, что лучше сдавать нормативы, подтверждая свою высокую форму, чем чифирить, бухать, колоться и ходить с огромным пузом и автоматом наперевес.
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18.11.2021 13:00 Ответить
"Что-то типа такого" никакой бюджет не потянет и это становится очевидно, после элементарного подсчёта стоимости строительства и оборудования средненького спортзала во всех ВЧ по всей стране. Спортивного питания тоже не будет, а будет самое обычное, тоже по своим деньгам. 2-3 часа в день на спорт за счёт рабочего дня тоже никто и никогда не даст. А реалии сегодня таковы, для сбрасывания своих пивных пузиков и морды лица не помещающейся в кадр : турники, брусья, иногда штанга и гирьки, беговая поверхность и самый замечательный в мире тренажёр для военных - полоса препятствий. Поддержание индивидуальной спортивной формы для каждого военного это не принудиловка, а необходимость и прежде всего для самого себя, а не для отсчётов и командиров. А то у нас сейчас входит в моду только дай,обеспечь, подари, заплати, а вот что ты сам отдаёшь, как-то скромненько уходит в тень
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18.11.2021 15:23 Ответить
Замість реформи харчування Зе-схематоз а тепер вимагають фізичні нормативи.
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18.11.2021 13:06 Ответить
Ты против поддержания хорошей формы в нашей армии?
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18.11.2021 13:07 Ответить
Я против тупой подмены понятий и тупой демагогии от Максим Максимович b5166c8f . Никакая физподготрвка не заменит отсутствия , обмундирования, ГСМ, боекомплекта и современных видов вооружения.
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18.11.2021 13:33 Ответить
Я так и знал, что у тебя здесь несколько аккаунтов.
Забыл перелогиниться, ботофема?
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18.11.2021 14:13 Ответить
Высралось, убогое? Полегчало? Придумай отмазку еще потупее, дебил.
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18.11.2021 15:25 Ответить
Обиделось?
Я ж не виноват, что ты обосралося.
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18.11.2021 15:33 Ответить
А еще боле тупее можешь? Давай.
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18.11.2021 15:53 Ответить
Більше журналів! Так переможем.
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18.11.2021 12:22 Ответить
а в штабах?
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18.11.2021 12:23 Ответить
Вот это блин ЗЕ-реформа!!!

Бойцы накачают руки, заполняя журналы и ведомости. А, если вприсядку будут заполнять, то и ноги.
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18.11.2021 12:24 Ответить
Тото зрозуміло чого найвеличніший із спортзалу не вилазить, готовиться пройти курс "молодого бійця".
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18.11.2021 12:29 Ответить
Це така боротьба з "паперовою армією"?
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18.11.2021 12:24 Ответить
Забули про журнал обліку журналів. Перереформуйте негайно.
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18.11.2021 12:26 Ответить
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18.11.2021 12:27 Ответить
Топят армию в бумагах. Совдепией отдает!
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18.11.2021 12:27 Ответить
Такої паперотворчості і в совдепії не було.
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18.11.2021 12:38 Ответить
При Кучме как то тоже такие зае..бы были но тогда все понимали , что это просто ещё один способ как содрать дополнительно денег . Что бы кого то уволили и не слышал даже из тех кто турники гнули своим весом а вот деньги собирались регулярно - для успешного зачёта
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18.11.2021 13:28 Ответить
Мозолі повинні бути від турніка, а не від ручки.
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18.11.2021 12:28 Ответить
вот таки примерно
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18.11.2021 12:57 Ответить
кабинетным чинушам из минобороны, живого солдата в глаза не видевшим, заполнение кучи журналов важнее реальной обороноспособности страны...
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18.11.2021 12:28 Ответить
Боротьба з бюрократією вийшла на фінішну пряму!
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18.11.2021 12:30 Ответить
Невже це є стандартами НАТО?
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18.11.2021 12:31 Ответить
"В цьому плані стоять цифри у пошані, а із них як із бика не наїшь молока." Нова кормушка для відділів підготовки. Тепер спортсменка "Магучих" і ще там один закоханий у росіян будуть кожний квартал прийматиу бійців стрибки у висоту і джау джицу. По факту мало чому навчать, а бійцям потів в окопи. Влітку в зиму і дощі. Оті інструктора дослужаться так непримітно аж до ей полковників, а хлопці.... Пропишіть у наказі, що коли боець не здав залік то покаранню відлягає відділ підготовки у повному складі.
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18.11.2021 12:31 Ответить
згоден, що нові журнали не додадуть показників у фізо. Але, відверто кажучи, хто з дописувачів в курсі, який насправді зараз рівень підготовки по цьому фізо, особливо коли бригада знаходится у ППД?
Отож..
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18.11.2021 12:34 Ответить
Вмієш влучно стріляти, вмієш наводити гармату, вмієш керувати танчиком чи бехою - і на хрен тобі те фізо. Якщо буде мирний час і куча претендентів на контракт - згідний, але тепер, при нехватці в бойових частинах (без тилових служб) в 30-40% - ідіотизм.
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18.11.2021 12:43 Ответить
і згоден, і ні.
Знаю приклад сьогодення - спеціфічний підрозділ, бійці якого начебто повинні мати класну підготовку для виконання бойових задач, але коли дивишся на цих "пінгвінів", то розумієш, що вони не здатні у повній пробігти 500 м, не то що 6 км і більше
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18.11.2021 12:51 Ответить
а у них есть на это время, тренер и тренировочная база?
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18.11.2021 12:59 Ответить
спортзал є, командир - теж є, але їх у ппд займають усілякою другорядною фігнею..
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18.11.2021 13:03 Ответить
чтобы была хорошая физподготовка, нужны не журналы- в них что хочешь можно написать.
нужны тренировочные базы. Тренеры. Правильное питание.
ВРЕМЯ на физподготовку 2-3 часа в день. и многое другое.
а не сдавать полосу препятствий раз в квартал.
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18.11.2021 12:59 Ответить
100% згоден, це дійсно так
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18.11.2021 13:02 Ответить
Цю бодягу замутив якийсь відділ фізпідготовки кадрового департаменту ГШ для того, щоб показати свою необхідність і не потрапити під скорочення.
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18.11.2021 12:37 Ответить
Усик з Ломаченко, я думаю, пройдуть тести по всім категоріям, але в випадку мобілізації, воювати знову будуть такі "старі пердуни", "аватари", "рагулі" і "селюки" як я.
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18.11.2021 12:37 Ответить
Аватарам в нас називали тих хто бухав, "старим пердуном" хіба що хтось сам себе, а от "рагулями" та "селюками" не називали взагалі нікого, бо за таке одразу отрумали б в пику.
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18.11.2021 12:49 Ответить
Ти лапки не замічаєш? Свою ціну і ціну тих хто зі зброєю в руках захищав і захищає Україну я знаю. А хто нас так називає? - ну так спитай ті 73%, які голосували за Клоуна, ходять на різні там басти і моргенштерни, марувів, лораків і іншу лободу, ходять в фсбешну московську церкву, спитай єрмаків, демченків, Клоунів і інших гондонів. Я, взагалі-то, тут пишу не для українців, а для "болота", яке ще не визначилося до якого берега пристати -українського чи малороського.
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18.11.2021 13:07 Ответить
навіщо так образливо про себе. Я от тоже вже старий, і маю певні продлеми зі здоров'ям, але якщо свинособаки полізуть у повномаштабну. то знову піду..
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18.11.2021 12:52 Ответить
Відповів трохи вище.
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18.11.2021 13:09 Ответить
+
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18.11.2021 13:13 Ответить
сколько бездельников было задействовано для подготовки форм для заполнения? пока заполнятся формы- служба подойдет к концу...
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18.11.2021 12:42 Ответить
Завалили новыми бумажками жопу подтирать. Реформа 100lvl 👍
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18.11.2021 12:52 Ответить
Хм, отсутствует "подьем переворотом" и"выход силой". Нужные упражнения.
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18.11.2021 12:54 Ответить
конечно, нам еще Кваказ штурмовать - а скалолазанья не предусмотрели(((
и Белое море тоже брать - где подготовка на задержку курения на 100500 минут?
как и догонять Шойгу - где бег за оленями 100500 км. Вообще ничего из того что надо, а 10 раз подтянуться даже твой кот сможет, даже Калдыров, даже аллах)
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18.11.2021 13:01 Ответить
У нас еще брусья были и прыжки через"коня" по пути в столовую.
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18.11.2021 13:08 Ответить
Ви вже "свою армію" в нормальні берці перевзули? чи досі бігають в кирзових черевиках?
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18.11.2021 13:15 Ответить
Даже не в курсе. Однако на дачу кирзачи нигде не могу купить, а так надо.
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18.11.2021 13:20 Ответить
Ну звичайно! Ти більше "в курсі" що відбувається у нас. Купи собі "на дачу" Талани, армійського зразка, відчуй різницю.
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18.11.2021 13:28 Ответить
Да ну, возиться со шнурками, вытряхивать землю после пашки плугом. А так ноги всунул и пошел.
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18.11.2021 13:33 Ответить
Земля скорше буде в твоїх кирзачах, перед "ногу всунув" на неї потрібно намотати онучу, а шнурки - то так! для тебе дійсно занадто складно.
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18.11.2021 16:11 Ответить
Мне нет необходимости совершать дальние переходы, поэтому пользуюсь носками. В пределах дачи есть необходимость часто снимать и на девать обувь, так что шнурки не катят. Да и коты мои их сьедят.
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18.11.2021 16:28 Ответить
Антиколорадос немного писал, ну, просто со смаком как у них было, в 7-ой дивизии кстати.
Так шо гордиться своим заключением на 2-3 годика .... ну, как минимум не следует.
Ну да, со слов - каждый рассказывающий был исключительно образцовым и ничего такого не делал, ах да, дедов гонял шваброй в .... в форточку, вот так вот.
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18.11.2021 13:38 Ответить
Да я и не горжусь. Просто до армии я и подтянуться мог несколько раз только. А потом стал выполнять все нормативы и даже больше. Глядя, что деды на турниках выполняли, тоже хотелось научиться. Сейчас это конечно не нужно, спору нет , на войну привезут-отвезут с комфортом.
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18.11.2021 13:51 Ответить
насчет комфорта даже тебе солдики НАТО сказали - инога потеть надо.
но мы не о НАТО щас, не?
и потом - в совковой "армии" прямо говорили что по расчетам - кто и сколько в бою продержиться.
и да - я сказал про седьмую дивизию - ты и не знаешь, "литвин", что она у "вас" там базировалась, в Каунасе....
так что сомневаюсь насчет твоего "ника". я бы например ответил шо то оккупанты были и т.д.
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18.11.2021 14:25 Ответить
Тепер ми ворогів журналами закидаємо
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18.11.2021 12:54 Ответить
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18.11.2021 13:02 Ответить
Следующая реХформа от Говнокомандующего в сфере строевой подготовки.
1. Строевая подготовка- ежедневно по 2 часа.
2. 12 журналов учёта.
3. 14 Форм отчётности.
4. 17 ведомостей.
5. Ежедневный приказ на проведение занятий по строевой подготовке.
6. 1 час на подведение итогов проведения занятий по строевой подготовке.
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18.11.2021 13:08 Ответить
Действительно " старый зольдат" помню в армии очень такую элитную учебку и план занятий : плавание 100 м.в экипировке , место проведения- плац
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18.11.2021 13:38 Ответить
Необходимость заполнять 100 новых бумажек - это не физподготовка!
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18.11.2021 13:10 Ответить
Еще какая. Кроме того, это такая психологическая закалка, ни один враг не устоит.
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18.11.2021 13:14 Ответить
И об этом...В Украине разработали МИНЫ, которые взрываются при русской речи, их решили установить на российско - украинской границе, чтобы "подсадные" не шлялись
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18.11.2021 13:29 Ответить
ПаРаша уже всралась. Скоко документив!!!!
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18.11.2021 13:31 Ответить
Лишний раз убеждаешься в гениальности вопроса: Вам шашечки или ехать?
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18.11.2021 13:38 Ответить
Забули завести "журнал реєстрації журналів реєстрації", а також окремий по в/ч наказ щодо реєстрації наказів стосовно фізичної підготовки та надання звітів про виконання.
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18.11.2021 13:44 Ответить
Армію позбавляють непотрібного паперового обігу. УРА! Нате вам ще 15 відомостей, журналів і облікових форм... Зебільне реформаторство!
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18.11.2021 13:46 Ответить
Когда москали попрут их можно загрузить чтением всей этой нормативки и пока они будут читать, порубать на куски. Верно, товарищи?
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18.11.2021 13:55 Ответить
Ну вы как дети, чесслово!
Есть управление по физкультуре?
Оно должно КАЖДЫЙ МЕСЯЦ что-то запузырить?
Или они будут зарплату получать, выдав одну инструкцию на весь год?
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18.11.2021 15:04 Ответить
Таваріщ Путєн пріказал до лєта армію разложіть
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18.11.2021 15:11 Ответить
Опять макулатура....
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18.11.2021 16:06 Ответить
 
 