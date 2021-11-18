Реформа физподготовки ВСУ: вводится 13 новых ведомостей, 7 новых журналов учета и 9 новых приказов в воинских частях
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С 1 января 2022 года Вооруженные Силы Украины будут руководствоваться новой Инструкцией по физической подготовке, в частности, по новому будут проводить и оценивание — теперь ежеквартально.
Документ утвержден приказом Минобороны №225 от 5 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
Отмечается, что инструкция предусматривает ведение каждого военнослужащего карты учета физической подготовки, а также 15 различных сведений, журналов и учетных форм. Кроме того, для организации физподготовки в каждой воинской части должно быть выдано девять приказов.
"В новой Инструкции мы нормировали порядок проверки физической подготовленности — все военнослужащие с 2022 года будут проверяться ежеквартально. До этого проверяли и раз в месяц, и дважды в год, по-разному было. Общая физическая подготовленность будет проверяться с помощью теста", — рассказал временный исполняющий обязанности начальника Управления физической культуры и спорта Минобороны полковник Григорий Сухорада.
Для мужчин тест будет включать подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и на 3 километра – для возрастов до 40 лет. Для групп 40-49 лет бег на 100 метров уже не будет проверяться, будет бег на 2 километра, два силовых упражнения (подтягивание, сгибание и разгибание туловища), для военных 45-49 лет подтягивание может быть заменено на сгибание и разгибание рук в упоре лежа . И для возрастов более 50 лет будет бег на 1 километр и два силовых упражнения.
Для женщин в возрасте до 30 лет также предусмотрен бег на 3 километра, два силовых упражнения — сгибание и разгибание рук в упоре лежа, сгибание и разгибание туловища. Для женщин 30-39 лет — те же два силовых упражнения и бег на 2 километра. И для тех, кому больше 40 лет, — идентичные силовые упражнения и бег уже на 1 километр.
"Также в новую Инструкцию введена проверка физической готовности к боевой деятельности. Она будет проверяться дважды в год — в специальных и основных войсках. Для этого разработаны тесты физической готовности, которые предусматривают специальные упражнения, и они, конечно, отличаются от тестов общей физической подготовленности", — добавил офицер.
Для организации физической подготовки и ее оценки все военнослужащие по-прежнему делятся на категории и возрастные группы.
Возрастные группы для военнослужащих:
- первая – до 25 лет;
- вторая – 25-29 лет;
- третья – 30-34 лет;
- четвертая - 35-39 лет;
- пятая – 40-44 лет;
- шестая – 45-49 лет;
- седьмая – 50-54 лет;
- восьмая – 55-59 лет;
- девятая - 60 лет и старше.
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А физподготовка есть? не бежать в полной выкладке 5 км каждое утро и носиться по полосе препятствий.
А тренажерные залы, тренеры по физподготовке, выделенное на тренировке время 2-3 часа в день?
что-то типа такого
Забыл перелогиниться, ботофема?
Я ж не виноват, что ты обосралося.
Бойцы накачают руки, заполняя журналы и ведомости. А, если вприсядку будут заполнять, то и ноги.
Отож..
Знаю приклад сьогодення - спеціфічний підрозділ, бійці якого начебто повинні мати класну підготовку для виконання бойових задач, але коли дивишся на цих "пінгвінів", то розумієш, що вони не здатні у повній пробігти 500 м, не то що 6 км і більше
нужны тренировочные базы. Тренеры. Правильное питание.
ВРЕМЯ на физподготовку 2-3 часа в день. и многое другое.
а не сдавать полосу препятствий раз в квартал.
и Белое море тоже брать - где подготовка на задержку курения на 100500 минут?
как и догонять Шойгу - где бег за оленями 100500 км. Вообще ничего из того что надо, а 10 раз подтянуться даже твой кот сможет, даже Калдыров, даже аллах)
Так шо гордиться своим заключением на 2-3 годика .... ну, как минимум не следует.
Ну да, со слов - каждый рассказывающий был исключительно образцовым и ничего такого не делал, ах да, дедов гонял шваброй в .... в форточку, вот так вот.
но мы не о НАТО щас, не?
и потом - в совковой "армии" прямо говорили что по расчетам - кто и сколько в бою продержиться.
и да - я сказал про седьмую дивизию - ты и не знаешь, "литвин", что она у "вас" там базировалась, в Каунасе....
так что сомневаюсь насчет твоего "ника". я бы например ответил шо то оккупанты были и т.д.
1. Строевая подготовка- ежедневно по 2 часа.
2. 12 журналов учёта.
3. 14 Форм отчётности.
4. 17 ведомостей.
5. Ежедневный приказ на проведение занятий по строевой подготовке.
6. 1 час на подведение итогов проведения занятий по строевой подготовке.
Есть управление по физкультуре?
Оно должно КАЖДЫЙ МЕСЯЦ что-то запузырить?
Или они будут зарплату получать, выдав одну инструкцию на весь год?