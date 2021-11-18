Экс-мэр Киева Омельченко госпитализирован со значительным поражением легких из-за коронавируса. Он в непростом состоянии, - Кличко

Депутат Киевского городского совета, экс-мэр Киева Александр Омельченко госпитализирован в результате заболевания COVID-19.

Об этом сообщил сегодня, открывая пленарное заседание Киевсовета, киевский мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета… Александр Александрович Омельченко находится в больнице, в таком, знаете, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких. Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем снова в нашем зале", - сказал Кличко в четверг.

В то же время он призвал депутатов соблюдать действующие правила карантина.

"И ситуация – несколько уменьшилась количество заболеваний (в Киеве. – Ред.), но, однако, ситуация остается достаточно сложной", - добавил Кличко.

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