Войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле поселка Нью-Йорк и Марьинки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

В течение текущих суток, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", – сообщили в Минобороны.