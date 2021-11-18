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Войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле поселка Нью-Йорк и Марьинки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле поселка Нью-Йорк и Марьинки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

В течение текущих суток, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера войска РФ из тяжелой артиллерии прицельно стреляли в район мощной телебашни в Камышевахе, транслирующей украинские каналы на оккупированную территорию, - ООС

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", – сообщили в Минобороны.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
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18.11.2021 12:47
+3
тримаємо кулаки
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18.11.2021 12:50
+3
Стріляти по "американському місту" це вже перебір. Світові ЗМІ можуть неправильно зрозуміти це, як початок війни між ОРДЛО і Америкою.
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18.11.2021 13:00
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18.11.2021 12:47 Ответить
До кордону з Казакстаном це все етнічні українські землі.
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18.11.2021 12:50 Ответить
А уральський клин? А зелений?
Сонце над Україно вперше сходить на Закитайщині.
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18.11.2021 13:59 Ответить
Не КазаКстан,а КазаХстан)))))
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18.11.2021 14:54 Ответить
тримаємо кулаки
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18.11.2021 12:50 Ответить
Без надії, але таки надіюся почути як по всій Україні рвуться міхи баянів і гармошок. Навіть згоден на повтор сценки "Кварталу" гри на піаніно.
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18.11.2021 12:55 Ответить
Якби цей вірус зробив такий вчинок і прикінчив вилупка, то можна було б вибачити йому певну частину жертв. Не всіх. Але усіх кацапів - то напевне.
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18.11.2021 13:30 Ответить
Стріляти по "американському місту" це вже перебір. Світові ЗМІ можуть неправильно зрозуміти це, як початок війни між ОРДЛО і Америкою.
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18.11.2021 13:00 Ответить
Москалі навпаки гатять туди чимдуж. З огляду на символізм російських обстрілів Нью Йорка, Пентагон явно не докладає достатньо зусиль, щоби захистити патріотів, які в часи війни спромоглися повернутися до історичної назви.
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18.11.2021 13:36 Ответить
Отож пора підвищеним тоном запитати Байдена чому немає відповіді на ці обстріли.
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18.11.2021 15:01 Ответить
Сам би мав здогадатись.
Але, "Вояки ЗСУ рятують жителів Нью Йорка від московських орків", - це звучить.
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18.11.2021 15:50 Ответить
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18.11.2021 13:08 Ответить
Ау, США. Кацапы Нью-Йорк обстреляли.
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18.11.2021 13:31 Ответить
Nu vsjuo , Baiden , zapuskai TAMAGAVKU ...ruskij terorist NewYork bombit !
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18.11.2021 16:13 Ответить
 
 