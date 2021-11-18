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Цукерберга вызвали в Коростенский горрайонный суд по делу о комментариях в Фейсбуке

Новости Цензор.НЕТ Общество

Цукерберга вызвали в Коростенский горрайонный суд по делу о комментариях в Фейсбуке

19 октября 2021 года Коростенский горрайонный суд Житомирской области вынес решение по делу о защите репутации в Facebook. Один из его пунктов: назначить ответчиком по делу основателя социальной сети Марка Цукерберга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ain.ua.

Иск, рассматриваемый в Коростенском горрайонном суде — о защите чести и деловой репутации, связан с комментариями в Facebook. В новых судебных решениях по этому делу, рассматриваемому уже несколько лет, имена истца и ответчика скрыты.

Но в ранних решениях можно найти, что иск подал Овручский городской голова Иван Коруд по поводу комментариев о себе и своей деятельности в Facebook, в судебных документах цитируют и текст этих комментариев.

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Коруд обратился в суд еще в июле 2019 года с требованием признать информацию в комментариях недостоверной, унижающей честь и достоинство, а также обязать ответчика удалить эти комментарии и опровергнуть информацию.

Как сообщает sud.ua, истец также подал ходатайство о привлечении к делу как ответчика владельца сайта Facebook. И суд это ходатайство удовлетворил. Теперь Цукербергу придется отвлечься от создания метавселенной и съездить на заседание суда в Житомирскую область.

Цукерберга вызвали в Коростенский горрайонный суд по делу о комментариях в Фейсбуке 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
В Коростенский не кошерно, нужно было в Бердичевский
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18.11.2021 13:06
+24
Де беруть таких суддів ідіотів? Навіщо цей суддя отримує зарплату з державного бюджету? Щоб виносити ідіотські рішення? Думаю цей суддя має бути звільнений без пенсії і звання, як повний дилетант і просто дурень.
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18.11.2021 13:22
+18
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18.11.2021 13:17
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Феєрично.
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18.11.2021 13:04 Ответить
В Коростенский не кошерно, нужно было в Бердичевский
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18.11.2021 13:06 Ответить
І не в Бердичівський, а Бегдичівський!
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18.11.2021 13:12 Ответить
Де беруть таких суддів ідіотів? Навіщо цей суддя отримує зарплату з державного бюджету? Щоб виносити ідіотські рішення? Думаю цей суддя має бути звільнений без пенсії і звання, як повний дилетант і просто дурень.
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18.11.2021 13:22 Ответить
Так інших давно немає.
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18.11.2021 13:30 Ответить
Это родственник Депутата Кивирмана
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18.11.2021 13:42 Ответить
Ну, якщо міський голова платить більше, то і замовляє рішення.
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18.11.2021 14:01 Ответить
Звільнити суддю разом з міським головою... В трудовій записати- тому що ДЄБІЛ
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18.11.2021 18:56 Ответить
А адвокатом у няво будет сам ЗЕбил (реально - ДЕрьмак).
Это будет вдвойне кошерно!!!
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18.11.2021 13:30 Ответить
давно пора посадити Цукермана до Коростеньського СІЗО із правом застави у 300 миліардів у.є. !
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18.11.2021 16:22 Ответить
Пора Цукербергу открывать представительство ФБ в Украине 😀😀
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18.11.2021 13:05 Ответить
Або терміново звернутись за допомогою до інвестняні.
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18.11.2021 13:07 Ответить
Как Вы думаете - какой идиот придумал для солидных мужчин это название ? Позорище
ИНВЕСТ няня 😀😀😀
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18.11.2021 13:14 Ответить
Видно не простой, а какой-то эпический и возможно даже "обдолбаный".
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18.11.2021 14:47 Ответить
Идиоты!!!!
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18.11.2021 13:05 Ответить
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18.11.2021 13:05 Ответить
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18.11.2021 13:48 Ответить
Шас он только штиблеты почистит!
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18.11.2021 13:06 Ответить
папался сукерман!
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18.11.2021 13:06 Ответить
Та не, откупится
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18.11.2021 13:35 Ответить
І що робити Марку Едвардовичу? Збиратися на суд у якості свідка?
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18.11.2021 13:07 Ответить
Ну шо, приедет..
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18.11.2021 14:29 Ответить
Що я тільки що прочитав?
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18.11.2021 13:10 Ответить
Феерические д@лбоебы
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18.11.2021 13:11 Ответить
Кто-то кого-то в Фейсбуке обозвал "соской" и "давалкой" и от этого пострадала деловая репутация соски и давалки.
Цукерберг во всём виноват.
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18.11.2021 13:11 Ответить
за логікою цих суддів, якщо мудак проїхав на червоне світло, то світлофор теж є відповідачем?
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18.11.2021 13:15 Ответить
Ты про Пояркова?
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18.11.2021 13:17 Ответить
Або якщо хтось влаштував ДТП по синьці, а винен автовиробник...
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18.11.2021 13:17 Ответить
ще Ейнштейн - він же нобелівку за червону межу отримав
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18.11.2021 13:36 Ответить
Більше немає чим зайнятися, чи включили руського Івана?
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18.11.2021 13:15 Ответить
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18.11.2021 13:17 Ответить
Тобто, власник паркану, на якому хтось написав "Лєнка - курва", теж має відповідати?
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18.11.2021 13:18 Ответить
От Ви смієтеся, а Дарницьке управління поліції Києва розсилало вимоги управителям багатоквартирних будинків, щоб вони самостійно боролися із розповсюджувачами наркоти, які малюють на стінах будинків інтернет-адреси наркодилерів.
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18.11.2021 13:25 Ответить
Бляха, країна чудес...
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18.11.2021 13:28 Ответить
Тю... так вабще не вапрос - дают нам оружие епікіровку и бабло - с наших же налогов и ми самі усьо поборим.
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18.11.2021 15:12 Ответить
Тю, а за надпись на заборе "Зеля Х@йло", вообще уголовное дело завели на владельца забора)))
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18.11.2021 14:07 Ответить
На днях виповнилось 2 роки, як відійшов від нас Юрій Олександрович Василенко, суддя найвищого світового рівня. Але жив-здоров юрист такого ж класу Віктор Іванович Шишкін. Не знаю, чи заходить Він на грішний "Цензорнет" (просто грішний, бо хвалені агенства "Неукраїнська правда", "Неукраїнська свобода"... та інші прислужники олігархів не заслуговують і на такий епітет)... Якщо ж заходить, хай оцінить цю ситуацію. Мені здається, що свідомі українці повинні згуртуватись і захистити Марка Цукерберга. Бо ми добре знаємо, що таке українські суди та судді.
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18.11.2021 13:22 Ответить
Ага, Цукерберг уже билеты на авиарейс заказал. Встречайте
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18.11.2021 13:23 Ответить
В Коростене нет аэропорта, но можно сесть на электричку в Святошине и доехать часа за 3
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18.11.2021 13:34 Ответить
Аэропорт в Бородянке есть. Можно до Бородянки, а от туда маршруткой до Коростышев. Ну или попуткой
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18.11.2021 13:39 Ответить
Так ближе получается
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18.11.2021 13:40 Ответить
Пусть немножечко заплатит Омеляну, и тот персональный гиперлуп соорудит.
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18.11.2021 15:19 Ответить
Раді такої справи можна і побудувати, вкючити в велике крадівництов
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19.11.2021 12:40 Ответить
Он на космической Тесле прилетит...
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18.11.2021 14:47 Ответить
и как, приедет? кони не сомневаюсь что там все по нормам и регламентам кодексов законов и постанов про изменения - ни один юрист в мире не оспорит-ни в США ни в Японии, ни в Швейцарии,.....
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18.11.2021 13:25 Ответить
Це антисемітизм! Суддя буде відповідати.
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18.11.2021 13:26 Ответить
Феєрія судового ідіотизму! А ми колись з кацапів сміялись, з їх Басманного суду...
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18.11.2021 13:33 Ответить
И эта постанова вынесена от имени Украины? Чего же ожидать теперь в решении суда по сути?
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18.11.2021 13:35 Ответить
Та ясно чего. Закрыть нах этот Фейсбук.
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18.11.2021 13:43 Ответить
Уже закрыли! читайте новости. Цукерберг ликвидирует Facebook, рет уже такого названия.
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18.11.2021 13:54 Ответить
Я в дичайшем ах....е от этого произвола! Предлагаю взять Цукерберга на поруки! Ведь засудят же!
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18.11.2021 13:37 Ответить
Откупится
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18.11.2021 13:44 Ответить
вот . решение о легализации канабиса еще не принято а судьи уже накурились
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18.11.2021 13:39 Ответить
Представляете, шо щас на биржах с акциями Фейсбука творится?
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18.11.2021 13:39 Ответить
Если не явится на суд - отобрать у него Фейсбук в пользу позывача.
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18.11.2021 13:42 Ответить
Смешно, сомневаюсь что даже его адвокат приедет.
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18.11.2021 13:43 Ответить
Хороший троллинг)
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18.11.2021 13:44 Ответить
Із часів Василя Стуса суди не змінились ні на крихту. Навіть вбивці В.С.Стуса (адвокатюги, поножовці...) ходять і нині по світу. А зовсім недавній факт, коли суддя-вбивця Валерія Марченка був обласканий одним з найулюбленіших "презиків", хіба не свідчить про це ж?
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18.11.2021 13:46 Ответить
Пархатый однозначно сядет после прихода новой республиканской администрации.
Хорошо, если на электрический стул.
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18.11.2021 13:47 Ответить
судейская реформа в деле.
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18.11.2021 13:52 Ответить
догрався, Цукер.
ну, нарешті, віділлються кішці мишачі сльози..
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18.11.2021 13:59 Ответить
Мордовия 2.0
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18.11.2021 14:01 Ответить
🤦🤦🤦
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18.11.2021 14:02 Ответить
Я уже давно говорил, что надо всем фейсбуком забанить цукера. Вот-результат.
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18.11.2021 14:43 Ответить
Та что ж там за "достоинство" такое, что его два года "защищают"!
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18.11.2021 14:50 Ответить
Суддя дегенерат!!!! От хто цього виплятка поставив суддею?
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18.11.2021 15:14 Ответить
А про примусову доставку у разі неявки в постанові нічого не сказано?
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18.11.2021 15:16 Ответить
Судья, похоже, по привычке ждет от Марка немножко хабаря...

ПС. Вот вам и причина почему Фейсбук Инк. закрыли.
Теперь судье прийдется проводить еще одно лишнее заседание и переписывать целую страницу.
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18.11.2021 15:45 Ответить
За сукенбрехом тюрма давно скучила.
Хто його на нари запроторить- стане людиною року і захисником Свободи слова №1.
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18.11.2021 15:55 Ответить
А не проще теле конференцию организовать? Карантин же
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18.11.2021 15:57 Ответить
через Фейсбук із коментарями
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18.11.2021 16:23 Ответить
Як на московських болтах! Там якийсь пень подав на GOOGLE. Відомо, що очікує небесні суми відшкодувань згідно рішенню якогось болотного суду. Мешканці боліт в захваті -от так ми даже гугль вделалі!
Да а а..350 років окупації залишив тяжкий слід.
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18.11.2021 16:13 Ответить
будет скрываться, как пить дать.
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18.11.2021 16:53 Ответить
Дочка суді захотіла побачити цукенберга.
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18.11.2021 18:19 Ответить
Ну от тепер зрозуміло чого Фейсбук перейменували на Мету - сліди замітає гад, шифрується. 😉😂😂😂
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19.11.2021 08:18 Ответить
 
 