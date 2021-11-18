Песков о возможности вторжения РФ в Украину: "Россия ни для кого не представляет угрозы"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Кремле ответили на предостережения США о возможности прямой агрессии России против Украины уже этой зимой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия "не представляет ни для кого угрозы, развивается собственным путем и занимается своими делами".
"В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то дерзкие действия наших оппонентов происходят. Ну, говоря об оппонентах, я (имею в виду. - Ред.), прежде всего, НАТО и силы НАТО, которые очень и очень активно и настойчиво действуют в непосредственной близости от наших границ, будь то воздух, вода, суша. Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - отметил Песков.
Пожалуйста, подождите...
...Я зазвичай стриманий і спокійний, але те, що утнуло російське керівництво і зокрема командуючий космічними військами РФ генерал-полковник Александр Головко, родом з Дніпра, це, ну я не знаю, як увірватись у бібліотеку і насрати посередині читальної зали.
Ніби космос, розвинені технології, але методи старі - ****** чимось так, щоб розлетілось.
На цьому фоні заява Лаврова виглядає цинічно, але дуже по-російські: «Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, - это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет».
«Фактов нікакіх нєт».
«Ударіть, жахнуть, ******* і *********! Главноє, штоби без фактов». - Дорж Бату
********* йохан, срань лапотная, пшла вон.
но сначала нуно
яго ачистить...
от двух ух
И если вникнуть в историю, то брешет письков бессовестно.
их там кто-то считает или когда-то считал?
расслабляться не нужно
нападают изподтишка - значит, не будет им тишка...
все так хотят напасть на говно, что говном покрыта 1/7 часть суши. и опять все хотят напасть.
Сообщил канал Генерал СВР. Вчера якобы у ***** 39 было! Дай Боже)
Так что Песков возможно сиюминутно прав пока ***** с короной, агрессия вряд ли последуеь
после как обнаружится что опять фейк -
*****, лучше б даже не слышал
разочарование хуже похмелья...
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
- Мы пришли с миром
Молдова.
Арменія.
Чечня.
Чечня.
Грузія.
Україна.
Сирія.
Можуть підтвердити його слова.
убогие вОнюшки даже мелодию сп...или у американцев и наложили на нее свои идиотские стишки. мЭрзость.
Истерично ржать?
Грустно плакать?
Покрываться мурашками?
Нет-нет-нет.
Надо:
СМАЗЫВАТЬ ПУЛЕМЕТ и ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ БОЕПРИПАСЫ!
подолякпесков
можна погодитись, бо росія таки менша загроза. ніж земерзота!
- перша має прихильниками близько 20%,
- а друге лайно до смаку 73?
падреп'адла!
Чекаємо щоби в Україні не було патронів , ракет. Щоби США не лізло у Чорне море і не заважало здійснювати блокаду, Щоби Українці замерзли і вийшли на вулицю громити установи. От тут то вони......ні не погрожуючи - просто займуть територію.