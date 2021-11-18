РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14101 посетитель онлайн
Новости ПроисшествияОбщество ДТП Мажоры на дорогах
11 133 42
ДТП (7441) Харьков (6515)

Смертельное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего водителя Infiniti Харьковского могут судить по двум статьям, предусматривающим лишение свободы до 5 лет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Смертельное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего водителя Infiniti Харьковского могут судить по двум статьям, предусматривающим лишение свободы до 5 лет

В Харькове могут привлечь к уголовной ответственности родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, фигуранта смертельного ДТП на проспекте Гагарина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" 18 ноября сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять, и по статье 166 — невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия", — сказал Чубенко.

Статья 287 предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Ст. 166 - ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

На расследовании роли родителей в преступлении, повлекшем гибель 58-летнего водителя Chevrolet, настаивает сторона потерпевших.

Дети погибшего в ДТП Игоря Носова и их адвокат Игорь Черняк 17 ноября встречались с представителями власти и полиции.

"У меня нет сомнений, что следствие соберет необходимую базу, и Николай Харьковский понесет наказание. Но... есть еще его родители. И уже становится очевидным, что основная "тактика защиты" семьи Николая будет направлена ​​именно на то, чтобы вывести родителей из-под удара. Именно поэтому важно, чтобы следствие работало и дальше", - написал Черняк в соцсети 18 ноября.

Также читайте: Смертельное ДТП в Харькове: У 16-летнего подозреваемого принудительно возьмут кровь на анализ

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Могут конечно ,но не будут ,мусора ,судьи ,прокуроры ,ВСЕ мясо любят .
показать весь комментарий
18.11.2021 14:07
+10
Ключове слово - "можуть". Все залежить від "щедрості" цих самих батьків.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:09
+8
Законы нужно ужесточать. Убил, сел и надолго. Имущество к ногтю. Вот тогда и урок станет меньше. И бюджету будет польза.
И никаких залогов и амнистий.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Могут, но не будут...
показать весь комментарий
18.11.2021 14:05 Ответить
Могут конечно ,но не будут ,мусора ,судьи ,прокуроры ,ВСЕ мясо любят .
показать весь комментарий
18.11.2021 14:07 Ответить
Ключове слово - "можуть". Все залежить від "щедрості" цих самих батьків.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:09 Ответить
а шо, за незаконну реєстрацію того інфініті ніхто не сяде?
показать весь комментарий
18.11.2021 14:10 Ответить
А что значит незаконная регистрация?
показать весь комментарий
18.11.2021 14:19 Ответить
Він сам не розуміє про що каже.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:46 Ответить
проскакувала інфа, шо тачка зареєстрована на мамашу в той день, коли її в країні не було
показать весь комментарий
18.11.2021 14:46 Ответить
То й що? Нема в цьому нічого протизаконного.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:56 Ответить
могла сдать документы на регистрацию и уехать хоть в Акртику.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:06 Ответить
можливо, але адвокати потерпілих чомусь звернули на це увагу.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:37 Ответить
И что с того? Мы так не раз делали. Это можно сделать по доверенности, да просто сдать документы и зарегистрировать на кого угодно. Это вообще не вопрос.
показать весь комментарий
19.11.2021 04:31 Ответить
Фантазёры .
показать весь комментарий
18.11.2021 14:17 Ответить
Вангую. Батьки відбудуться штрафом і умовним покаранням, а у дітей судді з'явиться по новому "фініку".
показать весь комментарий
18.11.2021 14:21 Ответить
Два года условно максимум получит кто -папа ? Ну вы и суки в мантиях. Шоб у вас руки не болели и деточки ваши не хворали.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:22 Ответить
Суду ще не було, а невдоволені вироком вже є.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:47 Ответить
да да да ! стганно неожиданно пгавда?
показать весь комментарий
18.11.2021 15:01 Ответить
я считаю - отличное решение завести дела. Менты как раз любят вот такие дела - уголовка, куча доказательств, в суде доказать легко.
Условкой не отделается из-за резонанса.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:07 Ответить
Тут местные сми вроде раскопали что предки в разводе вроде и мамка вроде давно в Австралии. Будем смеятся дальше конечно---интрига только закручивается по части позвать с Сиднея мамулю гонщика отморозка и прочая комедь.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:25 Ответить
Ну Цукерберга же позвали. И маму найдут в Австралии. В стране все по Закону. Закон один для всех.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:47 Ответить
Законы нужно ужесточать. Убил, сел и надолго. Имущество к ногтю. Вот тогда и урок станет меньше. И бюджету будет польза.
И никаких залогов и амнистий.
показать весь комментарий
18.11.2021 14:40 Ответить
ну да, только не обижайтесь когда - еду никого не трогаю..... - очнулся - бомж.(ну хоть не посадили)
то же самое с педофилами - елементарно четверть стоимости квартиры отдать "куда надо" и ты - .... ну если повезет, то пахан на зоне поймет что подставили и будешь просто "мужиком" там.
не забывай где "живешь", или как?
показать весь комментарий
18.11.2021 15:37 Ответить
А регистратор повесить, неее???
показать весь комментарий
18.11.2021 17:24 Ответить
можно и повесить, а можно и так, камнями забросать.
этот, как его, ну, "службовец нарота" ехал - там регистраторов на каждом столбе - ну и шо? не могут понять то ли он был за рулем, то ли Дед Отмороз...
показать весь комментарий
18.11.2021 17:32 Ответить
Не можно. А нужно. Будет у тебя видео, а не на столбе. Будет так как c теми бfмбилами из банка. И их шехфом. т
Ферштейн?
показать весь комментарий
18.11.2021 17:43 Ответить
Рамштейн.
Я тебе говорю шо там где поймали этого служку шо он не знает - был ли оно за рулем - регистраторов там куча - не обрах*йся, но поче.мудо правоофигители так и не поняли кто был за рулем. я об этом те писал, может ты не местный? (Сышь а ты кто ваще?)
показать весь комментарий
18.11.2021 17:49 Ответить
Аналогично. Ты кто ваааще, Юрий Смит ?наверное мимо ушей пролетело видео как журналистам "Схем" руки-ноги ломали. Видео и карту памяти терли. А как видео нашлось, то ... Усе. Приплыли.
Вывод. Доказательства , фото, видео не просто должны где то быть. Они должны быть в нужных руках. А не у *********.
Ферштейн???
показать весь комментарий
18.11.2021 17:56 Ответить
Металлика
при чем здесь это, да?
срач начался из-за региков&мусоров, а не то шо журникам повезло видео восстановить(еще немало комментов было в теме этой, я думал что камера передавала в машину съемку).
я тебе культурно сказал шо региков, да "региков" там на каждом столбе есть их у них. и ..... кто там за рулем был?
а ты съехал на Мемзера и говнобанк. абыдна
показать весь комментарий
18.11.2021 18:06 Ответить
Та ну нах - око за око і зуб за зуб - вбив і усьо, повісили чи куля в лоб!!! Нахер ті откупи та срок у п'ять років, а людини вже нема, а виродок вже на волі... Твою ж мать... хоч би яйця цим падлюкам відрізали шоб хоч наслєдніків не було!!!
показать весь комментарий
18.11.2021 17:45 Ответить
Это называется кровная месть. Хороший был сдерживающий фактор на Кавказе. От разного *********** и расписдяйства.
показать весь комментарий
18.11.2021 17:49 Ответить
А взагалі то це з біблії... думаю мабуть так і треба робити "око за око..."
показать весь комментарий
18.11.2021 18:06 Ответить
я балдзю від "професійності" цього юридичного бидла...
Як, скажіть, як може експлуатувати ТС член, що не досяг 18-ти з вод. посвідченням, а в даному випадку 16-ти річний без будь-яких прав?
Грішний я, сам їздив і крав авто у батька.... Але, саме крав та без його згоди...
показать весь комментарий
18.11.2021 14:43 Ответить
"У Харкові можуть притягти до кримінальної відповідальності батьків 16-річного водія Infiniti "-- не "можуть", а зобов'язані!
показать весь комментарий
18.11.2021 14:57 Ответить
кто тебе обязан? прокурор не обязан посадить - он обязан подать дело в суд.
СУД сажает, а не полиция и не следствие.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:09 Ответить
нічьо, 200 баксів вирішать проблему
показать весь комментарий
18.11.2021 15:15 Ответить
Чомусь всі вчипились в "можуть", а не в те, що там 10 років має бути
показать весь комментарий
18.11.2021 16:06 Ответить
в законе написано иначе, не морочь людям голову.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:09 Ответить
Що, за вбивство в "вашима законє" не судять вже 16-річних ?
показать весь комментарий
18.11.2021 16:15 Ответить
І ще одне, що до законів - в Україні не судять за одну дію по двом статтям. Обирається та, що передбачає найбільшу відповідальність.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:17 Ответить
Притягнути це було б непогано.Але приєднуючись до думки більшості тут присутніх скажу ,що це малореально.Кожен суддя на всяк випадок тримає дома по пять порожніх трилітрових банок.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:18 Ответить
Фартануло пацану:
поки батько буде на зоні чалитись буде ганяти на його тачці!
показать весь комментарий
18.11.2021 16:48 Ответить
Почему до 5. Этот урод в свои 14-16 лет готовый бандит на дороге. Выйдет и продолжит убивать. Почему-то такое ощущение, что судебная власть к таким убийцам очень благосклонна
показать весь комментарий
18.11.2021 17:56 Ответить
та чому ж до 5! так строго! вже відпускайте
показать весь комментарий
10.02.2022 15:53 Ответить
 
 