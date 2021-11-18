Смертельное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего водителя Infiniti Харьковского могут судить по двум статьям, предусматривающим лишение свободы до 5 лет

В Харькове могут привлечь к уголовной ответственности родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, фигуранта смертельного ДТП на проспекте Гагарина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" 18 ноября сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять, и по статье 166 — невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия", — сказал Чубенко.

Статья 287 предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Ст. 166 - ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

На расследовании роли родителей в преступлении, повлекшем гибель 58-летнего водителя Chevrolet, настаивает сторона потерпевших.

Дети погибшего в ДТП Игоря Носова и их адвокат Игорь Черняк 17 ноября встречались с представителями власти и полиции.

"У меня нет сомнений, что следствие соберет необходимую базу, и Николай Харьковский понесет наказание. Но... есть еще его родители. И уже становится очевидным, что основная "тактика защиты" семьи Николая будет направлена ​​именно на то, чтобы вывести родителей из-под удара. Именно поэтому важно, чтобы следствие работало и дальше", - написал Черняк в соцсети 18 ноября.

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Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.