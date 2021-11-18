Смертельное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего водителя Infiniti Харьковского могут судить по двум статьям, предусматривающим лишение свободы до 5 лет
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В Харькове могут привлечь к уголовной ответственности родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, фигуранта смертельного ДТП на проспекте Гагарина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" 18 ноября сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
"Открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять, и по статье 166 — невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия", — сказал Чубенко.
Статья 287 предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Ст. 166 - ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.
На расследовании роли родителей в преступлении, повлекшем гибель 58-летнего водителя Chevrolet, настаивает сторона потерпевших.
Дети погибшего в ДТП Игоря Носова и их адвокат Игорь Черняк 17 ноября встречались с представителями власти и полиции.
"У меня нет сомнений, что следствие соберет необходимую базу, и Николай Харьковский понесет наказание. Но... есть еще его родители. И уже становится очевидным, что основная "тактика защиты" семьи Николая будет направлена именно на то, чтобы вывести родителей из-под удара. Именно поэтому важно, чтобы следствие работало и дальше", - написал Черняк в соцсети 18 ноября.
Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
28 октября суд отправил его под арест без права залога.
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Условкой не отделается из-за резонанса.
И никаких залогов и амнистий.
то же самое с педофилами - елементарно четверть стоимости квартиры отдать "куда надо" и ты - .... ну если повезет, то пахан на зоне поймет что подставили и будешь просто "мужиком" там.
не забывай где "живешь", или как?
этот, как его, ну, "службовец нарота" ехал - там регистраторов на каждом столбе - ну и шо? не могут понять то ли он был за рулем, то ли Дед Отмороз...
Ферштейн?
Я тебе говорю шо там где поймали этого служку шо он не знает - был ли оно за рулем - регистраторов там куча - не обрах*йся, но поче.мудо правоофигители так и не поняли кто был за рулем. я об этом те писал, может ты не местный? (Сышь а ты кто ваще?)
Вывод. Доказательства , фото, видео не просто должны где то быть. Они должны быть в нужных руках. А не у *********.
Ферштейн???
при чем здесь это, да?
срач начался из-за региков&мусоров, а не то шо журникам повезло видео восстановить(еще немало комментов было в теме этой, я думал что камера передавала в машину съемку).
я тебе культурно сказал шо региков, да "региков" там на каждом столбе есть их у них. и ..... кто там за рулем был?
а ты съехал на Мемзера и говнобанк. абыдна
Як, скажіть, як може експлуатувати ТС член, що не досяг 18-ти з вод. посвідченням, а в даному випадку 16-ти річний без будь-яких прав?
Грішний я, сам їздив і крав авто у батька.... Але, саме крав та без його згоди...
СУД сажает, а не полиция и не следствие.
поки батько буде на зоні чалитись буде ганяти на його тачці!