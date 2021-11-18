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ОАСК отказал Горбатюку в восстановлении в должности в Офисе генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Общество

ОАСК отказал Горбатюку в восстановлении в должности в Офисе генпрокурора

Окружной административный суд Киева отказал бывшему начальнику управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергею Горбатюку в восстановлении в должности в Офисе генпрокурора. В 2019 году он отказался от переаттестации.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом Горбатюк сообщил РБК-Украина.

Бывший начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры был уволен 23 октября 2019 года по решению генпрокурора Руслана Рябошапки. Причина в том, что Горбатюк не был допущен к переаттестации, так как подал заявление не установленного образца.

Увольнение из прокуратуры он обжаловал в Окружном админсуде Киева. ОАСК рассматривал дело почти два года. В июне 2021 года судья Нана Векуа взяла самоотвод и процесс был начат сначала под судейством Натальи Клочковой.

"Сегодня (18 ноября, - ред.) было вынесено решение. Отказала судья полностью", - сообщил Горбатюк.

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Причины отказа пока неизвестны, так как судья огласила лишь резолютивную часть решения. При этом Горбатюк считает решение ОАСК незаконным и беспредельным. По его мнению, оно вынесено без каких-либо оснований.

Бывший прокурор намерен подать апелляцию на вердикт ОАСК. Впрочем, Горбатюк обращает внимание, что в ряде аналогичных дел Верховный суд уже отказал прокурорам в восстановлении.

Бывший глава управления спецрасследований также сообщил, что намерен участвовать в конкурсе на пост директора Государственного бюро расследований, который будет объявлен в ближайшее время.

Автор: Анастасія Потіха
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їм там ручний ЗЕцуцик потрібний, а не незалежний прокурор.
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18.11.2021 14:44 Ответить
Чітко вибіркове рішалово, бо називати це "правосуддям" безпідставно.
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18.11.2021 15:05 Ответить
Ну ясно же что отказали бы. Есть четкие критерии. Должен быть вор, как судьи и овощу задницу лизал в партии рехионов.
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18.11.2021 15:37 Ответить
Их выгоняют,их люстрируют,а они не убиваемые,жопами приросли в кресла, хрен выгонишь,ещё и зарплату будут требовать,вот это на реформировались,гидность чувствуете,вот она аж распирает.птьфу
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18.11.2021 16:03 Ответить
это точ что дела майдана 4 года расследовал?
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18.11.2021 16:06 Ответить
А підар вовк ще на коні
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18.11.2021 23:06 Ответить
Горбатюку горбатого слепили.
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18.11.2021 23:15 Ответить
 
 