Зеленский может дать показания по делу "вагнеровцев". Если кто-то "слил" - должен понести ответственность, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Дмитрий Разумков считает, что президент Владимир Зеленский может дать показания по делу "вагнеровцев".
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР в четверг.
"Если нечего скрывать, можно прийти и ответить в рамках действующего законодательства и тех возможностей и ограничений, которые накладывает государственная тайна. Я уверен, что можно сказать о многом и снять большое количество вопросов, которые сегодня существуют в связи с расследованием Bellingcat и работой ВСК", – отметил Разумков.
По его словам, теперь и правоохранительные органы, и ВСК должны разобраться с информацией о срыве спецоперации.
"Если кто-то, извините за сленг, "слил" работу наших спецслужб, этот человек должен понести ответственность согласно статье 111 Уголовно-процессуального Кодекса Украины - государственная измена", - добавил нардеп.
Отвечая на вопрос, просили ли его из Офиса Президента во время пребывания в должности спикера уклоняться от темы "вагнеровцев", политик заметил: "Нет, меня никто об этом не просил. Думаю, многим не нравилось, что этот вопрос был в информационной повестке дня. Но ко мне непосредственно никто не обращался. Однако я и не имел реальной информации о том, что происходило, потому что не был приобщен ни к спецоперации, ни к ее обсуждению".
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".
17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.
Пожалуйста, подождите...
кф «Иван Васильевич меняет профессию»
Одного поля ягоди.
😁
Але сосна Безмозгла заявила, що він "не уповноважений для прийняття рішень у роботі спецслужб".
Яка різниця на що він уповноважений. Його мають заслухати як свідка. Для початку як свідка.
обязано, курво
"На куй , в радниє іпєня...."
Може ти та дєфачка, з якої Порошенко шапку скинув ? Таким треба голову скидати. Все одно мізків не має.
Не розумію *********..
Ще раз. Члєнораздєльно.
А краще візьми в шарія оту паличку і працюй...смоктуне
Отак завжди. Забіжить сюди рогатий, повставляє в росіски слова замість букви А літеру О і вважає, що воно українською щебечить
Краще піди зі своїм корнішоном побався. Більше користі буде.
Порошенко армію не обдирав, виплати не затримував і хробаками не годував.
В цьому сенсі Зеленський і справді нічого не набудував. Але вивів гроші вкладників Приват-банку за межі країни. Щонайменше, уникнув оподаткування. Щонайбільше - тупо вкрав. Натомість зараз Зеленський очолює велике будівництво. Але не за власні гроші, а за гроші платників податків. Які б на перше мали бути використані для подолання епідемії і кризи. А інфраструктура мала б лишитись аж на на друге. Але цього мало. І з цих коштів зелені тупо виводять 30% на фінансування свого політичного проекту. Зокрема, через спонсорування депутатів через "зарплатню" в конвертах. Та не лише.
Мабуть, забагато вам написав і вашої освіти не вистачить, щоби це одразу усвідомити. Але ви напружтесь. Спробуйте. Нагородою стане те, що з часом ви дізнаєтесь щось нове.
ну просто не особо верится. все устояли перед соблазном себе поиметь бабла здесь и сейчас, а не может быть потом премию.... плюс - чуть ли не каждого боевика "вели" гебнявые - так что просто так поехать х.з. куда, х.з. на кого работать и даже не уточнить у кураторов - что ккто и как их нанимает... и так десятки раз. с самого начала не особо верилось просто. военного преступника просто так выпустят сРашки - едь емеля, твоя неделя, а если поймают - говори что мы ниче не знают.(это при условии что они, те кто знает о Боинге, были живы, что как бы само собой уже сомнительно)
то же самое у Антиколорадоса - чуть что против "Пороха" = набрасываются с кукареканьем на людей, читаю не раз, как петухи. Вот как и вижу тут - вместо разумного возражения и таких же аргументов - оскорбление и визг.
Посмотри сбоку как ты щас выглядишь то.
Нет? Не хватает смелости?
А у меня хватает, например я когда то был верунком, "бо батьки так вірили", но смело об этом говорю, а не бросаюсь субстанцией якутского скульптора.
Или я тут не привел достаточно аргументов шоб хобя бы кинуть пару плюсов за то шо выглядит странно - десятки чуваков знали 2 года об этом и аж сама Зеля или ее главарь ермачок "слили" под конец. Удивительно, нет?
когда свалят - спроси у
Байд, ой, у Владимира Владимировича, когда Байден деоккупирует Крыс то.
А вообще, я тебе советую идти на сайт Антиколорадоса, так такими все комменты засраны - чуть чо против ПАП-а = .... ну не буду перечислять эпитеты, без матов уже, так как подох уже лет 2-3 как некий модераст с Англии тамошний, который сам матерился к людям.
и да, чувак, я вот спорю на жизнь шо ты ошибся шо я кацап - а ты?
(звук слива в бачке, но не в бОчке)
Я так и думал. И да - ты щас ся повл как верун - чуть что не то как ты веришь = срач, оскорбление, обвинение, вы... как это на рос. языке - ну, вырок, а потом довольное кряхтение - ыыыы, "кацапа поймал".... не будь посмешищем, мужик. я просто навел логические вопросы.
логічно реально я спитав - два роки, десятки мужиків. і ніхто нічо.го. Тоді як кричать шо всюди "кроти". шо аж Зеля і його Єлдак "злили"... ну не знаю, відставити все і почитати сухі факти, то скаже будь-хто .....