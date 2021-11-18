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Новости Политика Украины
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Зеленский (16519) ЧВК Вагнера (1281) Разумков Дмитрий (1521)

Зеленский может дать показания по делу "вагнеровцев". Если кто-то "слил" - должен понести ответственность, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский может дать показания по делу

Народный депутат Дмитрий Разумков считает, что президент Владимир Зеленский может дать показания по делу "вагнеровцев".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР в четверг.

"Если нечего скрывать, можно прийти и ответить в рамках действующего законодательства и тех возможностей и ограничений, которые накладывает государственная тайна. Я уверен, что можно сказать о многом и снять большое количество вопросов, которые сегодня существуют в связи с расследованием Bellingcat и работой ВСК", – отметил Разумков.

По его словам, теперь и правоохранительные органы, и ВСК должны разобраться с информацией о срыве спецоперации.

"Если кто-то, извините за сленг, "слил" работу наших спецслужб, этот человек должен понести ответственность согласно статье 111 Уголовно-процессуального Кодекса Украины - государственная измена", - добавил нардеп.

Отвечая на вопрос, просили ли его из Офиса Президента во время пребывания в должности спикера уклоняться от темы "вагнеровцев", политик заметил: "Нет, меня никто об этом не просил. Думаю, многим не нравилось, что этот вопрос был в информационной повестке дня. Но ко мне непосредственно никто не обращался. Однако я и не имел реальной информации о том, что происходило, потому что не был приобщен ни к спецоперации, ни к ее обсуждению".

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Разумков так само би злив.
Одного поля ягоди.
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18.11.2021 14:41
+10
Єрмак також мав би дати свідчення. Тим більше, він не захищений недоторканністю.
Але сосна Безмозгла заявила, що він "не уповноважений для прийняття рішень у роботі спецслужб".
Яка різниця на що він уповноважений. Його мають заслухати як свідка. Для початку як свідка.
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18.11.2021 14:46
+9
Так воно і має понести відповідальність вже за то що покривало то чмо, хотя вони всі там чмошники!!!!!!!!!
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18.11.2021 14:36
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Правила форума Совет форумчан
Так воно і має понести відповідальність вже за то що покривало то чмо, хотя вони всі там чмошники!!!!!!!!!
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18.11.2021 14:36 Ответить
Такой весь стал ааапппазиционный!
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18.11.2021 14:36 Ответить
террариум единомышленников зашевелился...
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18.11.2021 14:37 Ответить
Когда поймаете,рерво наперво на кол посадить,а уж потом!...
кф «Иван Васильевич меняет профессию»
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18.11.2021 14:38 Ответить
Разумков так само би злив.
Одного поля ягоди.
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18.11.2021 14:41 Ответить
Зате як тонко дав Зєлєнскому під дих! "Если нечего скрывать, можно прийти и ответить в рамках действующего законодательства и тех возможностей и ограничений, которые накладывает государственная тайна. Источник: https://censor.net/ru/n3300246
😁
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18.11.2021 15:19 Ответить
Ну это больше похоже на то,что Зелупа бил себя пяткой в грудь,но промахнулся и попал себе под дых.Ну а уж пробежаться по спине упавшего вожака-святое дело в зеленой стае.
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18.11.2021 15:40 Ответить
Він просто не буде казати нічого, що б Ви не хотіли чути. То є інтелегентний кацап .
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18.11.2021 15:47 Ответить
Тільки поліграф з незалежними іноземними експертами.
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18.11.2021 14:42 Ответить
Да какой нафиг полиграф если зеледент не отрицает что сам позвонил бульбанфюреру и рассказал об операции. Сам, лично, своими ручонками и своим ****..вым хлебалом.
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18.11.2021 15:22 Ответить
вОвремя предать - это предвидеть
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18.11.2021 14:42 Ответить
до того как ему под зад дали у этого разумкова было другое мнение-
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18.11.2021 14:42 Ответить
И кто же это наделал?!
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18.11.2021 14:43 Ответить
Свідчити проти себе? Танунах.
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18.11.2021 14:43 Ответить
Єрмак також мав би дати свідчення. Тим більше, він не захищений недоторканністю.
Але сосна Безмозгла заявила, що він "не уповноважений для прийняття рішень у роботі спецслужб".
Яка різниця на що він уповноважений. Його мають заслухати як свідка. Для початку як свідка.
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18.11.2021 14:46 Ответить
Та Вовочка здав 100%
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18.11.2021 14:52 Ответить
Разумков ти чого виліз зі своїми висєрами? Глаголиш шо чмо може дати свідчення у справі вагнеревців? Ти адвокат того жидівського чмиря - держзрадника, чи ти його папа а воно не дієспособне? За себе навчись відповідати, настав час вже розібратися по дорослому - без жидоклоунади.
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18.11.2021 14:53 Ответить
Дима красиво делает вид, что не в курсе ситуации))))))
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18.11.2021 15:07 Ответить
ловлю себя на мысли, что мы (украинцы) как то буднично стали реагировать на госизмену от зеленкиных, на автомате поливая их традиционно помоями в интернете
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18.11.2021 15:10 Ответить
Без думки ківи з приводу "вагнергейту" , картина буде не повна
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18.11.2021 15:11 Ответить
Разумков московська консерва.
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18.11.2021 15:12 Ответить
Зливав інформацію сам Зеленський, він про це і говорив, а радив це зробити і відмінив спецоперацію його начальник Єрмак. Тут все зрозуміло.
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18.11.2021 15:12 Ответить
НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ ЛОДКУ,БО ПУТИН НАПАДЁТ,А ВОТ И ПЛАН ШАТУН В ДЕЙСТВИИ.ЭТО ВСЁ РУКА КРЕМЛЯ ЗА ДЕНЬГИ КРЕМЛЯ БУГА ГА.
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18.11.2021 15:19 Ответить
не качайте сцену "95 кварталу", а то Лисий і Юзік можуть блюванути.
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18.11.2021 15:54 Ответить
может оно, бл...
обязано, курво
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18.11.2021 15:21 Ответить
не мямли, бубочколюб. разберемся без малороссов
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18.11.2021 15:33 Ответить
Саме ТАК, падлюка мацкальська. Зараз Україні потрібен Гетьман, що довів свою відданність Україні і здатність керувати нею під час війни, а це - саме ПОРОХ і Є. Чи в тебе Є інші кандидатури?
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18.11.2021 15:36 Ответить
"Гетьман",этот тот,который отдал приказ не шагу вперёд когда добробаты героически освобождали города, и отдал на растерзание две области оркам ? Ты об этом в мятом сбитом лётчике толдычиш. который жал руку и обнимал В,В))) Ты это серьёзно? Да уж лучше тогда Зеленский
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18.11.2021 15:49 Ответить
Тобі мацкалю-косабу чи зраднику-хохлу, чи, просто, тупому зільоному 3.14дору, може, "уж лучше тогда Зеленский". А мені, українцю, цей жид-зрадник, ідіот і хапуга вже дістав своїм царюванням по-вінця. Тож запхни сває мнєніє в сра...ку(собі), а нам СВОЄ робить. І зробимо, не сумнівайся.
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18.11.2021 16:13 Ответить
ты глупый,Зеленский ничего не украл и котлов с тысячами погибшими,как за Порошенко не было,нет и не будет.Он не алчный,у него всё есть,красть ему не зачем.Ты видел по стране театры 95 квартала настроенных за 2.5 года? Нет,потому что их нет.А вот магазинов Рошен по всей стране и на каждом углу.А откуда у чиновкника Порошенко на зарплате такие деньги,да ещё в то время?
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18.11.2021 16:23 Ответить
Ще раз, в останнє, спробуй читати по- складам(може, ТАК дійде):

"На куй , в радниє іпєня...."
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18.11.2021 16:43 Ответить
вы мне напоминаете тех,которым доказывать нужно,что в стране война.Всё,что мог гетьман сделать уже сделал,он уже старый,песок сыплется,слабоумием страдает,шапки срывает,на людей кидается,ему бы на дурочку бы лечь,так он распустил её, некуда,только на свалку времени.
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18.11.2021 16:49 Ответить
От і проговорився, шарійолиз
Може ти та дєфачка, з якої Порошенко шапку скинув ? Таким треба голову скидати. Все одно мізків не має.
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18.11.2021 16:59 Ответить
а тут другие, не как вы, а по умнее присутствуют? Или только, такие вы, в основном тут околачиваются ? Это что дай обезьяне в лапы гранату,что вам в руки дай гаджет,царапть будет экран пока не вылазит.
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18.11.2021 17:27 Ответить
Шо ???
Не розумію *********..
Ще раз. Члєнораздєльно.
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18.11.2021 17:31 Ответить
член проси раздельно у мужа,авось смилуется и даст посмоктати.
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18.11.2021 17:33 Ответить
Довбику - це натяк тобі коми розставити нормально.
А краще візьми в шарія оту паличку і працюй...смоктуне
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18.11.2021 17:35 Ответить
Ну так и сделаю,пойду посмотрю,что там этот баламут балумитит.Спасибо за совет.А вам к мужу за смаколиком ,у него гарна конфета надеюсь для вас припасена
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18.11.2021 18:08 Ответить
Навіть не відає як українською кОнфєта.
Отак завжди. Забіжить сюди рогатий, повставляє в росіски слова замість букви А літеру О і вважає, що воно українською щебечить
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18.11.2021 18:19 Ответить
Та ти і головою не дуже користуєшся.
Краще піди зі своїм корнішоном побався. Більше користі буде.
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18.11.2021 18:29 Ответить
наверное за Порошенко мало свечечек стоит? Нужно ещё пару котлов,чтобы понятно вам было,что это за чмо путинское? Вами так обожаемый Порошенко,жму руку обнимаю ВВ,во время Иловайска "здорово."
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18.11.2021 18:29 Ответить
Довбню. Якщо фуйло піде у наступ, то в нас буде кілька іловайськів. Завдяки старанням зеленського. Страшно уявити скільки людей поляже.
Порошенко армію не обдирав, виплати не затримував і хробаками не годував.
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18.11.2021 18:31 Ответить
если бы да кабы, во рту вырастут грибы. Ответь, ты дура? Скажи,тебя не удивляет приказ главнокашляющего на то время, не шагу вперёд ? Нет? Добробаты, освобождали города героически и освободили бы, только кто-то даёт приказ, не шагу вперёд, и даёт возможность Гиркину со Славянска уйти по трассе в Донецк и закрепится там, кто бы это мог быть?Ты не знаешь? Не Порошенко случаем,нет? Не Порошенко ли на руку минус два региона электората? Нет? Слово война в стране юридически нигде не закреплено.Понимаешь ты или нет? Если на выборах побеждает тобой ненавистный Шарий или ОПЗЖ то все до единого АТОвца и добровольца становятся вне закона,так как оружие взяли и погибли мирные люди и стой и с этой стороны,и за это нужно отвечать.Вот по этому мразь жирная которая положила в Иловайске пацанов и рвётся к власти,половину порохоботов купив,половину держит за грешки компрмат подсудный, мародёрство,убийство и т.д на Донбассе.
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18.11.2021 20:01 Ответить
Правду казали, мокшани -тупі. То ж повторюсь :"На куй, за парєбрік".
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18.11.2021 17:57 Ответить
Вам би спочатку школу скінити, шановний. 10 хоча б класів, як не 12. Тоді, може, ви б зрозуміли, що магазини обслуговують покупців, а не їх власників. І на відміну від приватних осель найбільше благо від них отримує соціум. Що більше суспільно доступної комерційної нерухомості існує, то більш багатим стає суспільство. Не одразу. Поступово. Але будівництво магазинів це витрати. Інвестиція. Дівіденд від якої отримає не лише інвестор, а й користувач.
В цьому сенсі Зеленський і справді нічого не набудував. Але вивів гроші вкладників Приват-банку за межі країни. Щонайменше, уникнув оподаткування. Щонайбільше - тупо вкрав. Натомість зараз Зеленський очолює велике будівництво. Але не за власні гроші, а за гроші платників податків. Які б на перше мали бути використані для подолання епідемії і кризи. А інфраструктура мала б лишитись аж на на друге. Але цього мало. І з цих коштів зелені тупо виводять 30% на фінансування свого політичного проекту. Зокрема, через спонсорування депутатів через "зарплатню" в конвертах. Та не лише.
Мабуть, забагато вам написав і вашої освіти не вистачить, щоби це одразу усвідомити. Але ви напружтесь. Спробуйте. Нагородою стане те, що з часом ви дізнаєтесь щось нове.
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18.11.2021 17:51 Ответить
Ага,так это получается Зеленский виноват,что доллар подняли с 8 до 28,а пенсии до сих пор не проиндексированны?
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18.11.2021 18:06 Ответить
Ви все прочитали? Щось зрозуміли з того?
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18.11.2021 18:14 Ответить
Пан не розуміє нашої мови. Мої речення він ще якось з гуглом переклав, а ваш текст не подужав.
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18.11.2021 18:20 Ответить
вы уже наделали,что разгребается восьмой год и не как не разгребётся, и с Минском наделал,что выхода нет и с территориями, и с медициной которая уничтожила Супрун, вы ещё хотите пять лет порошеновского мародёрства? Вам указали ваше место 73% граждан страны, на свалку.А точнее на
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18.11.2021 16:28 Ответить
3,14дормот подоляковский твоя методичка протухла
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18.11.2021 16:36 Ответить
вы думаете я опущусь до вашего уровня и перейду на оскорбления? ДА нет,не в коем случае.А с чего вы решили,что я за кого-то? По мне Зеленский,- лучшее, за восемь лет после революции гидности. Дороги строит,мосты строит и за своё правление ничего не украл,и некого не сбил на машине, да если и посчитать погибших,то в разы меньше,чем за попередника.
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18.11.2021 16:41 Ответить
почему вы опускайтесь до уровня за поребриковских на оскорбления? Всё, вы за Порошенко, уже всё сделали,революция гидности прошла, мы уже гидны, гидная зарплата,гидная пенсия,гидная зарплата,гидная коммуналка, реформы прошли,что вы ещё хотите?
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18.11.2021 16:46 Ответить
У вас немає гідності. Лише термін придатності.
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18.11.2021 17:00 Ответить
Аваков, Разумков и даже скромный Лерос. Очень хочу посмотреть на рожи Ермака, Арестовича, Подоляка, Лещенко, Безуглой когда власть в стране поменяется. На них пожизненная неприкосновенность уж точно не распространяется
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18.11.2021 15:25 Ответить
к Лещенко там ноль вопросов - еще будут за моралку платить, если попробуют тягать. он только личное мнение говорит, даже если в чате кто то высрал напр. Ахметка плохой, - то он цитирует и говорит шо это - цитата, так же и по всяким бандитам = "на мою думку" или "не доведено що". так что кого кого, но его просто не за что таскать то. и да.... гыгы, за слова - кто и когда тут за слова сидел или даже арестович, ой, арестован был то?
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18.11.2021 15:30 Ответить
А Укрзализныця где он "наблюдал"? И разве про посадку речь?
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18.11.2021 15:33 Ответить
два года готовили, куча человек и даже женщин знали об этом и тут.... "зеляслила"...
ну просто не особо верится. все устояли перед соблазном себе поиметь бабла здесь и сейчас, а не может быть потом премию.... плюс - чуть ли не каждого боевика "вели" гебнявые - так что просто так поехать х.з. куда, х.з. на кого работать и даже не уточнить у кураторов - что ккто и как их нанимает... и так десятки раз. с самого начала не особо верилось просто. военного преступника просто так выпустят сРашки - едь емеля, твоя неделя, а если поймают - говори что мы ниче не знают.(это при условии что они, те кто знает о Боинге, были живы, что как бы само собой уже сомнительно)
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18.11.2021 15:26 Ответить
Ясно. Кацапская рожа. Посиди пока в спаме. А там и до бана договоришься
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18.11.2021 15:37 Ответить
вот вот, именно!
то же самое у Антиколорадоса - чуть что против "Пороха" = набрасываются с кукареканьем на людей, читаю не раз, как петухи. Вот как и вижу тут - вместо разумного возражения и таких же аргументов - оскорбление и визг.
Посмотри сбоку как ты щас выглядишь то.
Нет? Не хватает смелости?
А у меня хватает, например я когда то был верунком, "бо батьки так вірили", но смело об этом говорю, а не бросаюсь субстанцией якутского скульптора.
Или я тут не привел достаточно аргументов шоб хобя бы кинуть пару плюсов за то шо выглядит странно - десятки чуваков знали 2 года об этом и аж сама Зеля или ее главарь ермачок "слили" под конец. Удивительно, нет?
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18.11.2021 15:45 Ответить
Разницу между кретином и критикой знаешь? Главное, что ты не отрицаешь своей мокшанской натуры. Ответь, вы когда с нашего украинского Крыма свалите?
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18.11.2021 16:01 Ответить
там не был ни разу.
когда свалят - спроси у Байд, ой, у Владимира Владимировича, когда Байден деоккупирует Крыс то.
А вообще, я тебе советую идти на сайт Антиколорадоса, так такими все комменты засраны - чуть чо против ПАП-а = .... ну не буду перечислять эпитеты, без матов уже, так как подох уже лет 2-3 как некий модераст с Англии тамошний, который сам матерился к людям.
и да, чувак, я вот спорю на жизнь шо ты ошибся шо я кацап - а ты?
(звук слива в бачке, но не в бОчке)
Я так и думал. И да - ты щас ся повл как верун - чуть что не то как ты веришь = срач, оскорбление, обвинение, вы... как это на рос. языке - ну, вырок, а потом довольное кряхтение - ыыыы, "кацапа поймал".... не будь посмешищем, мужик. я просто навел логические вопросы.
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18.11.2021 16:13 Ответить
Что ты как сопля растекаешься? При чем тут Байден? Это он Крым оккупировал? И кто такой "Владимир Владимирович? ***** что ли?
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18.11.2021 16:24 Ответить
был о те лучшего мнения(думал шо ты хотя бы среднячок по сообразительности, ошибался, извини )
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18.11.2021 16:28 Ответить
На всі КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, відповідь :"НІ". Висновок, на куй в радниє іпєня, чи то пак, болота.
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18.11.2021 18:05 Ответить
та шо сперечатись, просто чувак поплутавсІ)

логічно реально я спитав - два роки, десятки мужиків. і ніхто нічо.го. Тоді як кричать шо всюди "кроти". шо аж Зеля і його Єлдак "злили"... ну не знаю, відставити все і почитати сухі факти, то скаже будь-хто .....
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18.11.2021 18:10 Ответить
Коли цього криворогуля журналісти піймали за порушенням карантиних вимог і суд розглядав позов до нього, ви пам'ятаєте що воно заявило? "Я неподсудний, бо маю президентську недоторканість!". Тому, якщо хтось має надію на свідчення бубочки у суді, скажу прямо - ви неївні люди.
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18.11.2021 15:26 Ответить
Разумный, а ты значит у нас белый и пушистый и совсем не слуга? А ведь киздиш! всё ты знал и знаешь! Просто тогда неудобно было а сейчас вроде как в оппозиции. Лицемеры..
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18.11.2021 15:34 Ответить
димасик, ты в курсе, что подозреваемый имеет право не свидетельствовать против себя? хотя да, откуда ему быть в курсе, что там в той Конституции? как, впрочем и ***********.
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18.11.2021 15:44 Ответить
Разумков бывший член Партии Регионов, его отец да и сам Разумков любитель русского мира который еще 5 минун назад был членом Партии Зе-клоунов! Неужели есть люди готовые наступить в очередной раз на грабли?!
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18.11.2021 16:13 Ответить
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18.11.2021 16:33 Ответить
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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18.11.2021 19:49 Ответить
Может дать, а может и не дать - но так как он никому ничего не должен и не ЛОХ, то 100% не даст.
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18.11.2021 21:51 Ответить
Буде те саме, що й з аналізами...
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19.11.2021 00:09 Ответить
 
 