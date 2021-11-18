Опубликованы документы спецоперации по "вагнеровцам": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Журналистка Янина Соколова обнародовала документы по подготовке и проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".
Документы она опубликовала на своей странице в Фейсбуке и рассказала о них в видеоролике, передает Цензор.НЕТ.
Соколова опубликовала два документа.
Первый, доклад от 22 июня 2020 года начальника ГУР Минобороны генерал-полковника Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану о том, что разведка получила документы и другие данные по 151 гражданину РФ относительно их участия в боевых действиях против Украины. Также в докладе Бурба предлагает и подробно описывает проведение спецоперации "АВЕНЮ", которая имела целью захват и вывоз на территорию Украины граждан РФ, совершивших военные преступления против Украины. Кроме того, Бурба просит Тарана санкционировать проведение данной операции.
Второй документ, отчет от 4 августа 2020 года, о проведении спецоперации "АВЕНЮ" на имя начальника ГУР Минобороны генерал-полковника Василия Бурбы от начальника специального резерва ГУР МО полковника Юрия Семенюка. В отчете подробно описывается проведение спецоперации и сообщается, что она в целом стоила 719,3 тыс. грн.
"Внутренние документы. Предательство "военно-политического руководства". #Вагнергейт Год лжи. Из уст первых лиц государства в глаза обществу с экранов ТВ. Пленки вербовки. Полная картина срыва. В конце концов признание Президентом, мол "ну да, была, но нас обманул Александр". Далее торги с журналистами Белингкет, как на базаре. Когда выпускать, может, не надо сейчас, давайте "после праздников". Параллельно давление со стороны оппозиции относительно вагнера в стенах ВР. Собрание ВСК под председательством провластной Безуглой. Смешные, процензированные заключения ВСК, мол "никто не виноват", от которых стыдно даже самой председательствующей Безуглой. Пряталась на днях в туалете ВР, а потом убегала от нашей съемочной группы. Стыдно. Покажем в выпуске сегодня этот марафон. Паника в Офисе Президента. Давление на экс-главу ГУР и участников спецоперации со стороны СБУ. Ночь придумывания версий кого же сделать козлом отпущением, чтобы отвлечь внимание от Ермака. Так, версия ОП относительно того, что не имел полномочий, вполне логична. Не имел. Как и не имел и не имеет полномочий по другим направлениям его "смотрения". Если бы эта спецоперация была сорвана в США, то те, кто в этом виноват, потеряли бы должности, а верховное главнокомандование в образе Президента уже сидело бы на он-лайн слушаниях по поводу импичмента. Ниже документы, которые мне подбросили на флешке у рабочего офиса несколько дней назад. Мы тщательно изучили их содержание. И хотим поделиться с вами. Считаем их оригинальными. Поэтому решились опубликовать. На документах мы затерли позывные участников спецоперации со стороны Украины. Не знаем, кто эти люди. Но сделали это в целях их дальнейшей безопасности. Опубликованные ниже документы вы не видели нигде. Они публикуются впервые. Надеюсь – станут еще одним аргументом в сторону организации честного расследования, которое можете катализировать только ВЫ. Вы - гражданское общество. #Вагнергейт - одна из самых сложных и профессиональных спецопераций в истории Европы. Наши спецслужбы крутые. А еще "Вагнер" – лакмус того, кто именно сидит на Банковой. И почему мы это допустили...", – рассказала о документах Соколова.
Пожалуйста, подождите...
Ну например. Построили ракетную базу и легенда у неё, например, большая база ГСМ. Но когда все жители окрестных сёл знают, что там баллистические ракеты, то уместнее поставить биг-борд - "Стій. Проход, проїзд заборонено. Ракетна база ЗСУ". И запрет понятен и народу гордость.
Так что не крот, а скорее патриот, который знает, что высшее руководство предаёт интересы страны. У нас же по закону как - если ты стал свидетелем преступления, то ОБЯЗАН пойти к правоохранителям и написать заяву. А если преступник власть? То тогда обращаешься с заявой к самой большой власти в Украине, по Конституции Украины, к украинскому народу.
Так что состава преступления не имеется, а наличествует попытка наказания предателей не вполне обычными средствами.
Во-вторых, если информация уже попала в СМИ, то она уже секрет или всё таки уже не секрет?
В-третьих, согласно украинского законодательства, озвучивание информации о преступлении через СМИ является основанием для правоохранительных органов В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке возбудить уголовное дело. Тот, кто передал документы, передал их не просто постороннему лицу, а журналисту, в ситуации, когда подозрение в государственной измене у сотрудника ГУР есть в отношении самого Президента Украины. Против Ермака уголовное дело за ст. 111 возбуждено?
Вот Володе и расскажите, на какую статью ККУ он наработал по срыву этой операции.
А то, что все офицеры по этой операции УВОЛЕНЫ из ЗСУ!!! То это косвенное, но верное доказательство вины Зеленского и Ермака.
Бурба йде консультуватись з Єрмаком. Єрак каже відтермінувати операцію.
Бурба робить так як йому каже Єрмак (хоча і не повинен)
Операція зірвалась
Бурба герой, Зеленський з Єрмаком зрада!
Чи то я дурень, чи в мене лижі не їдуть? А чому Бурба не біг до журналістів відразу? Думав прокатить? Не прокатило. Виходить Бурба такий само винуватий, як і президент з Єрмаком. Або всі невинуваті.
Спочатку на Цензорі подавали цю історію як те, що наші і іноземні спецслужби розробили геніальну інформацію, але як тільки про неї стало відомо в офісі президента, то хтось побіг дзвонити в Кремль.
Тепер ситуація інша. Виходить Єрмак і Зеленський мінімум півроку знали про операцію і ніхто її не зливав. І виявляється Бурба погодився з Єрмаком, що слід операцію відтермінувати. І тільки тоді як все провалилось побіг жалітись до журналістів. А якби не провалилось, всі були б молодці? Чи знову тільки Бурба?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-59316149
Посилаючись на дані з розмови з колишніми працівниками української військової розвідки, Bellingcat стверджує, що Володимиру Зеленському доповіли про підготовку операції 15 червня 2020 року під час його щотижневої наради з керівництвом української розвідки.
Співрозмовники Bellingcat кажуть, що 26 червня Зеленський принципово схвалив проведення операції і попросив її конкретний план, який був підготований і затверджений тодішнім міністром оборони України Андрієм Тараном 1 липня того ж року.
Відтоді, йдеться у звіті, президент Зеленський регулярно отримував інформацію про підготовку до операції "Авеню". Документ навіть називає двох вищих посадовців спецслужб, які інформували українського лідера щодо цього, - колишнього керівника військової розвідки Василя Бурбу та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького.
Отвечать должен Президент, который допустил Ермака к секретам ..... , увы, бардак в высших эшелонах власти.
Кстати, Зеленский продолжает лидировать, в опросах ..... каковы граждане, такой и Президент, не стоит пенять на зеркало.
Слава Украине!
Бурба и второй разведчик нарушили Закон о разведке, разгласив разведывательную информацию перед лицами не допускающими это - ОП. 1ст п 6 и 12. Там они профи, а тут такие промахи. Может они и в других местах тоже "секретничали"?
Так что тут можем говорить о предательстве именно Бурбы, а не Ермака. Ермак то тут при чем, если Бурба ему сам все секреты рассказывает и еще исполняет его приказы о задержке!
Из последних материалов становится понятным, что рашисты так и не поняли, что происходит, даже после задержания 33 в Беларуси. Это говорит о том, что прямо никто им не слил инфу и не разжевал. Т.е. прокол Бурбы и Зеленского в виде предупреждения Таракана не возымели прямого воздействия сразу.
У меня к Зеленскому есть пара вопросов: зачем надо было Лукашенко ставить в известность да еще и так открыто? Что за дурость? Затем рассказывать, что это не наша операция... Очень глупо!
каци грають мускулами біля кордонів, енергетична криза, табуни мігрантів у мікромордорських лісах і саме у цей час Bellingcat (після численних анонсів, що розтягнулися у часі) вирішує оприлюднити інфу по провалу спецоперації...
А ось якщо у МІ-6 мають інформацію про намагання Зеленського лягти під Москву та здати частину української території, тоді ця інформація дуже доречна, бо з неї керівництво ЗСУ та НГ бачить косвени докази державної зради. А тоді може по закону відмовлятися від злочинних наказів, як що вважає їх такими.
Цю енергетичну кризу Путін планував десь з 2006-го року, коли для нього стало повною несподіванкою те, що у Україні, з дуже міцним Президентом Кучмою, може пройти Помаранчевий Майдан. У ті часи казали, що для того, щоб міттево вивести Путина зі спокіного стану до майже істерики, достатнь було сказати "помаранчевий".
І існує де що. Путин маніакально ******** скривати свої наміри. Але він править вже більш 20-ти років і його повадки вже добре вивчили.
До ціх повадок відносяться:
- маніакальна жестокість та любов до вибухів, коли гине багато людей
- Путін обожнює відвликаючи дії і в нього завжди є "операція прикриття", тому події на Беларусько-Польскому кордоні і визивають таке занеспокоєння у керівництва Западних держав, що у тій же час біля кордонів України проходить скритне накопичення кацапської армії
- Путін покупає західних політиків у роздріб та оптом, але у той же час сам прагне до надзвичайній розкоши, бо по суті дуже жадібний, а з цього можно зробити вивод, що й дуже боягузливий...
Існують у нашому житті, житті незалежної України, таки реалії.
Ні Кравчук, ні Кучма, хоча і були проукраїнськими Президентами у відмінності від 4-х слідуючих, але не мали можливости робити різкі рухи у бік Заходу тому що у США, після Рейгана, були слабки, невміючи стратегично мислити Президенти (окремо ставлю Трампа, бо він по діям, а не словам, виявився більш розумним) і США нас кинули під вплив Кремля, у Германії панували прокацапськи настрої, у Франції, після Міттерана також сплошь бездарі.
А у той же час у нашії Верховній Раді 385 депутатів- комуняк, яки топили будь яки зусілля двох Президентів по отдаленню України від Москви.
Але з моменту отримання незалежності пройшло вже 30 років!!! Знаєте чому Путін напав на Україну у 2014-му? Тому що у керівництві усіх силових органів, на найголовніше у ЗСУ, були ті, хто закінчував ще совкові військові ВУЗи, але військові служать не до 80 років, тому ротація, тому зараз у Армії та СБУ майже немає тих, хто навчався у вишах СРСР!!!
Зараз ЗСУ те вже не його кадри. Ось беларуськи офіцери постіно тренувалися на кацапських полігонах, тому захоплення Беларусі це вже реалії.
Ті офіцери, що керують зараз, вони навчалися вже у ВУЗах незалежної країни, для них СРСР - нічого не означає. Вісім років війни зробили з кацапів, в очах наших військових ворогів, в яких стріляють без усяких сумлінь, на відміну від 2014-го року.
МІ-6, Премьеру ВБ, королеві, выдомо майже все про украънську владу. Сполученне королівство вирішало повернутися у велику політику і не пешаком, а великою фігурою. Воно сколачує політичний блок з деяких країн Північної та Східної Європи, такий собі Межморський союз, про котрий политологи розповідають вже майже 10 років.
Так що Путін робив своє, по своїм планам, а ВБ вирішала, що пора цім планам дати відсічь.
Ось вам інформація для роздумів. Крим Україна втратила ще і тому, что завдяки військовій базі на полуострові, офіцери РФ входили у дружні стосунки з українськими офіцерами, і потім, у 2014-му, самі ці їх "друзі" і приходили склонити їх до зради.
Вже вісім років, інструктори Сполученного королівства та Британської співдружності навчають та навчаються сами на українських військових полігонах. Продовження можете додумати самі...
Відповідаю на ваше питання. ЗСУ мають можливості, у разі необхідності, зірвати плани Зе по зраді. Як? Ну щось таке, як зробив у другому турі виборів Аваков, коли наказав усіма можливостями не допустити "каруселей" і не дав можливости Порошенко сфальсіфікувати результати виборів.
2. У разі шорокомасштабного вторгнення, після ряду попереджень, ціна для РФ буде максимально великою.
3. На захопленних територіях Путін отримає дуже сильний партизанський опір. Я колись підрахував, що для контролю української территорії, та охорони мостів, газогонів, електростанцій, підстанцій, залізничних шляхів, то що, на території самої Московії, РФ треба мобілізувати не меньш 10 млн чоловік, а на кожного військовго працює від 5 до 7 чоловік. Їх економика цього не витримає, а наши ДРГ все рівно будуть підривати їх інфраструктурні обїєкти.
4. Ось вам для початку приклад. Газпром мав намири купити внутрішні газові мережи у ВБ. Премьер дав наказ Скотланд Ярду провести перевірку. Тоді Скотланд Ярд копнув дуже глибоко та виявив майже усіх причасних до цієї банди, та у докладі доповів, що Газпром це крімінальна структура. Газпрому відмовили від спроби щось купувати.
Це країна з дуже потужнью розвідкою та контррозвідкою.
А у США в розвід сообществі 17 організацій.
Так що еліти США та ВБ чудово знають ціну і Зеленському і Порошенко. Їх терплять та терпілі лише тому, що їх обрали виборці.
Я вважаю, що у разі силового сценарію по зміні влади у Україні і ВБ і США приймуть це спокіно і будуть співпрацювати з уже новою владою, ЯК ЩО вона буде проукраїнською.
А ось у разі масових порушень порядку відразу у декількох областях, особливо на Східі та Півдні країни, ось цього я дуже опасаюсь, бо як раз цім і спробує скористатися Кремль. А Зеленськи навмістно скинув повноваження без важилів на місцеву владу. Навмістно по глупості, або як зрадник, або як боягуз, а він дійсно дуже боязливий.
1. Каци навряд наважаться на повномаштабну агресію з довгостроковою окупацією територій.
2. У випадку відвертої зради національних інтересів армія може здійснити військовий переворот чи щось близьке за змістом.
3. У випадку переворота провідні країни за певних умов підтримають нову владу.
4. Найбільшою загрозою вважаєте неспокій на сході, що може призвести до утворення нових "республік" за військової підтримки орди.
Я вірно зрозумів?
2. Так, я вважаю, що така можливость існує. Ну як приклад по РІ, коли у Могільові, у Ставке, царські генерали, призначені царем прийшли до нього і запропонували його відректись від престолу, тому що армія йому більше не довіряє...
3. Так, вони підримуют народ, а не воров у владі. У США в Декларацію прямо записано, що народ ЗАБОВЯЗАНИЙ на озброенне протистояння проти влади, як що влада систематично порушуе і т.п.
4. Так. На Сході та Півдні найбільша підтримка ОПЗЖ, а це прокацапськи сили. Захоплення влади під час масових народних невдоволень може міттево бути підтримано військам РФ.
Сьогодні Кабмін ліквідувал академію зовнішньої розвітки! Під час озброеного конфлікту!!!
За ваши деньги любой каприз. Снесут, упакуют, вынесут и занесут.
Я могу сказать кто враг и почему. Опираясь на букву закона. Но вам это не понравится.
Вам зраду подавай и понеслась...
Прочитать статью 1: 6 и 12 часть для дальнейшего разговора.
Никакого вагнергейта не было бы, если бы кто то просто следовал букве закона.
Теперь еще по инету свободно бродят закрытые документы и никто ни за что не отвечает.
К Зеленскому другие. Для чего он сообщил Лукашенко про 33 вагнеровца?!
У меня это вообще не сходится, если он знал все детали операции, то это просто дурь несусветная.
Хотя, скопление войск на границе, гораздо важней этой шпионской истории! Надо уметь расставлять приоритеты.