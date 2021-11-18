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Новости Политика Украины
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ЧВК Вагнера (1281) Бурба (81) Таран Андрей (267) Янина Соколова (24)

Опубликованы документы спецоперации по "вагнеровцам": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналистка Янина Соколова обнародовала документы по подготовке и проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

Документы она опубликовала на своей странице в Фейсбуке и рассказала о них в видеоролике, передает Цензор.НЕТ.

Соколова опубликовала два документа.

Первый, доклад от 22 июня 2020 года начальника ГУР Минобороны генерал-полковника Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану о том, что разведка получила документы и другие данные по 151 гражданину РФ относительно их участия в боевых действиях против Украины. Также в докладе Бурба предлагает и подробно описывает проведение спецоперации "АВЕНЮ", которая имела целью захват и вывоз на территорию Украины граждан РФ, совершивших военные преступления против Украины. Кроме того, Бурба просит Тарана санкционировать проведение данной операции.

Второй документ, отчет от 4 августа 2020 года, о проведении спецоперации "АВЕНЮ" на имя начальника ГУР Минобороны генерал-полковника Василия Бурбы от начальника специального резерва ГУР МО полковника Юрия Семенюка. В отчете подробно описывается проведение спецоперации и сообщается, что она в целом стоила 719,3 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Материалы Bellingcat будут изучать в рамках расследования, - Венедиктова

"Внутренние документы. Предательство "военно-политического руководства". #Вагнергейт Год лжи. Из уст первых лиц государства в глаза обществу с экранов ТВ. Пленки вербовки. Полная картина срыва. В конце концов признание Президентом, мол "ну да, была, но нас обманул Александр". Далее торги с журналистами Белингкет, как на базаре. Когда выпускать, может, не надо сейчас, давайте "после праздников". Параллельно давление со стороны оппозиции относительно вагнера в стенах ВР. Собрание ВСК под председательством провластной Безуглой. Смешные, процензированные заключения ВСК, мол "никто не виноват", от которых стыдно даже самой председательствующей Безуглой. Пряталась на днях в туалете ВР, а потом убегала от нашей съемочной группы. Стыдно. Покажем в выпуске сегодня этот марафон. Паника в Офисе Президента. Давление на экс-главу ГУР и участников спецоперации со стороны СБУ. Ночь придумывания версий кого же сделать козлом отпущением, чтобы отвлечь внимание от Ермака. Так, версия ОП относительно того, что не имел полномочий, вполне логична. Не имел. Как и не имел и не имеет полномочий по другим направлениям его "смотрения". Если бы эта спецоперация была сорвана в США, то те, кто в этом виноват, потеряли бы должности, а верховное главнокомандование в образе Президента уже сидело бы на он-лайн слушаниях по поводу импичмента. Ниже документы, которые мне подбросили на флешке у рабочего офиса несколько дней назад. Мы тщательно изучили их содержание. И хотим поделиться с вами. Считаем их оригинальными. Поэтому решились опубликовать. На документах мы затерли позывные участников спецоперации со стороны Украины. Не знаем, кто эти люди. Но сделали это в целях их дальнейшей безопасности. Опубликованные ниже документы вы не видели нигде. Они публикуются впервые. Надеюсь – станут еще одним аргументом в сторону организации честного расследования, которое можете катализировать только ВЫ. Вы - гражданское общество. #Вагнергейт - одна из самых сложных и профессиональных спецопераций в истории Европы. Наши спецслужбы крутые. А еще "Вагнер" – лакмус того, кто именно сидит на Банковой. И почему мы это допустили...", – рассказала о документах Соколова.

Опубликованы документы спецоперации по вагнеровцам: Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении 01
Опубликованы документы спецоперации по вагнеровцам: Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении 02
Опубликованы документы спецоперации по вагнеровцам: Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении 03
Опубликованы документы спецоперации по вагнеровцам: Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении 04
Опубликованы документы спецоперации по вагнеровцам: Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении 05
Опубликованы документы спецоперации по вагнеровцам: Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении 06
Опубликованы документы спецоперации по вагнеровцам: Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении 07

Автор: Наталя Джума
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18.11.2021 14:56
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18.11.2021 15:17
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18.11.2021 15:10
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Возможно, но, учитывая, что это фото документов из оперативного дела ГУР МО, значит "крот" находится в ГУР МО
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19.11.2021 06:26 Ответить
А какой смысл продолжать сохранять тайну, если истина уже всплыла?

Ну например. Построили ракетную базу и легенда у неё, например, большая база ГСМ. Но когда все жители окрестных сёл знают, что там баллистические ракеты, то уместнее поставить биг-борд - "Стій. Проход, проїзд заборонено. Ракетна база ЗСУ". И запрет понятен и народу гордость.

Так что не крот, а скорее патриот, который знает, что высшее руководство предаёт интересы страны. У нас же по закону как - если ты стал свидетелем преступления, то ОБЯЗАН пойти к правоохранителям и написать заяву. А если преступник власть? То тогда обращаешься с заявой к самой большой власти в Украине, по Конституции Украины, к украинскому народу.
Так что состава преступления не имеется, а наличествует попытка наказания предателей не вполне обычными средствами.
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19.11.2021 11:29 Ответить
Чисто с юридической точки зрения, тот, из-за кого стало возможным разглашение совсекретной информации является преступником, и любой суд его осудит за это. Чисто по формальным признакам, и будет прав. Сотрудник ГУР МО сфотографировал документы с грифом "совершенно секретно" и допустил передачу их фотокопий постороннему лицу
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19.11.2021 20:28 Ответить
Чисто с юридической точки зрения, во-первых, передача данных нанесла или не нанесла ущерба государству. Там даже срока разные.
Во-вторых, если информация уже попала в СМИ, то она уже секрет или всё таки уже не секрет?
В-третьих, согласно украинского законодательства, озвучивание информации о преступлении через СМИ является основанием для правоохранительных органов В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке возбудить уголовное дело. Тот, кто передал документы, передал их не просто постороннему лицу, а журналисту, в ситуации, когда подозрение в государственной измене у сотрудника ГУР есть в отношении самого Президента Украины. Против Ермака уголовное дело за ст. 111 возбуждено?
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19.11.2021 20:56 Ответить
Мой вам совет - чтите уголовный кодекс, а также закон "Про державну таємницю", и будет вам счастье)))
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19.11.2021 21:26 Ответить
Это вы Зеленскому расскажите. Выяснилось, КОГО он допускал на совещания, когда Начальник ГУР докладывал по проведению этой, совершенно секретной операции.
Вот Володе и расскажите, на какую статью ККУ он наработал по срыву этой операции.

А то, что все офицеры по этой операции УВОЛЕНЫ из ЗСУ!!! То это косвенное, но верное доказательство вины Зеленского и Ермака.
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19.11.2021 22:24 Ответить
Зеленський це ворог України, після нього на жаль від України точно мало що залишиться...
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18.11.2021 22:00 Ответить
уже сейчас мало что осталось, так, фантомные боли - ни один гос институт не работает.
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19.11.2021 13:27 Ответить
потрібні масові протести, щоб Зеленський пішов у відставку і публічний суд над цим виродком.
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18.11.2021 22:01 Ответить
Бурба іде консультуватися з президентом. Той зайнятий.
Бурба йде консультуватись з Єрмаком. Єрак каже відтермінувати операцію.
Бурба робить так як йому каже Єрмак (хоча і не повинен)
Операція зірвалась
Бурба герой, Зеленський з Єрмаком зрада!

Чи то я дурень, чи в мене лижі не їдуть? А чому Бурба не біг до журналістів відразу? Думав прокатить? Не прокатило. Виходить Бурба такий само винуватий, як і президент з Єрмаком. Або всі невинуваті.

Спочатку на Цензорі подавали цю історію як те, що наші і іноземні спецслужби розробили геніальну інформацію, але як тільки про неї стало відомо в офісі президента, то хтось побіг дзвонити в Кремль.

Тепер ситуація інша. Виходить Єрмак і Зеленський мінімум півроку знали про операцію і ніхто її не зливав. І виявляється Бурба погодився з Єрмаком, що слід операцію відтермінувати. І тільки тоді як все провалилось побіг жалітись до журналістів. А якби не провалилось, всі були б молодці? Чи знову тільки Бурба?
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18.11.2021 22:14 Ответить
В тебе лижі не їдуть. Де ти взяв таке, що Зе і Єрмак знали мінімум пів року про операцію?
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18.11.2021 22:39 Ответить
Добре, помилилась. 2 місяці знали

https://www.bbc.com/ukrainian/features-59316149

Посилаючись на дані з розмови з колишніми працівниками української військової розвідки, Bellingcat стверджує, що Володимиру Зеленському доповіли про підготовку операції 15 червня 2020 року під час його щотижневої наради з керівництвом української розвідки.



Співрозмовники Bellingcat кажуть, що 26 червня Зеленський принципово схвалив проведення операції і попросив її конкретний план, який був підготований і затверджений тодішнім міністром оборони України Андрієм Тараном 1 липня того ж року.

Відтоді, йдеться у звіті, президент Зеленський регулярно отримував інформацію про підготовку до операції "Авеню". Документ навіть називає двох вищих посадовців спецслужб, які інформували українського лідера щодо цього, - колишнього керівника військової розвідки Василя Бурбу та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького.
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19.11.2021 00:16 Ответить
Два місяці мукав щоб замести сліди.
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19.11.2021 11:20 Ответить
питання "Чи то я дурень", я так розумію риторичне. А чим передбачено, що Бурба повинен/має право бігти до журналіздів, бо призидент чи ще хтось зливає операцію?
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19.11.2021 17:49 Ответить
Ну врешті решт побіг же.
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20.11.2021 12:54 Ответить
Вибачте, але у вас логіка "равлика"!
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19.11.2021 19:29 Ответить
Я хоч на якусь логіку спромоглась, а вас вистачило лише на особистісну образу.
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20.11.2021 12:56 Ответить
Підсумуємо! Державою керують державні злочинці і зрадники, симпатики Московії (це було вже ясно від видачі Цемаха і беркутівців) Опозиція нікчемна, бо і досі повторює мантру про відповідальність кубла ОП ПІСЛЯ закінчення їхніх повноважень!!! А відомості про дислокації наших військ, їх озброєнню, координатах арсеналів і т. д. вже мабуть в Генштабі РФ. Чекати, поки розумово відстале населення порозумнішає, не доводиться. Піськограй "зробив" Україну і мудрих наших політиків.
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18.11.2021 22:22 Ответить
Что это за документы,если эта курица имеет к ним доступ да ещё и публикует на весь белый свет.
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18.11.2021 22:23 Ответить
Курица здесь ты, ботяра)))
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18.11.2021 23:55 Ответить
Ze End!
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18.11.2021 23:31 Ответить
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18.11.2021 23:56 Ответить
Парадокс в том, что Ермак не за что не отвечает, он не имеет допуск к секретам !
Отвечать должен Президент, который допустил Ермака к секретам ..... , увы, бардак в высших эшелонах власти.
Кстати, Зеленский продолжает лидировать, в опросах ..... каковы граждане, такой и Президент, не стоит пенять на зеркало.
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19.11.2021 02:42 Ответить
Молодец Янина. Горжусь тобой! Враги Украины в ОПе, и сам зе_никчемность с своей нянькой ермаком-Козырем, будут покараны!
Слава Украине!
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19.11.2021 05:15 Ответить
Верховная Рада в "лице" фракций "СН" + примкнувшие к ней, "Батькивщины" и "Голоса" и пр. мелочи, фактически стала пособницей роSSийских террористов-убийц украинцев. Такая Верховная Рада должна быть НЕМЕДЛЕННО распушена, в новой Верховной Раде не должно быть ни одного прежнего депутата от "СН", "Батькивщины" и "Голоса", как пособников конторы ермака-Козыря (ОПы). Власти няньки зе_никчемности ермака-козыря должен быть положен конец, сама зе_никчемность осуждена по ст. 111 "госизмена"
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19.11.2021 05:29 Ответить
как-то хреново замазали. все позывные просматриваются частично при каждом упоминании, что позволяет сопоставить несколько упоминаний для полного прочтения. Это провокация? Или журналистский непрофессионализм?
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19.11.2021 05:32 Ответить
Судя по фото - документы находятся в оперативном деле ГУР МО. Их сфотографировал сотрудник, который имеет к ним доступ, и слил их. Отсюда вывод - "крот", сливший операцию, находится в ГУР МО
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19.11.2021 06:31 Ответить
Гениально, долго думал? ))))
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19.11.2021 09:57 Ответить
Главное, что, в отличие от тебя, я думаю
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19.11.2021 20:14 Ответить
Ты уверен?
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20.11.2021 08:06 Ответить
Представлені документи датуються червнем та серпнем 2021року. Автор документів виконав їх згідно з Новими змінами в оформленні первинних документів, які вступили в дію 1 вересня 2021 року. Керувався ДСТУ 4163:2020. РОБИМО ВИСНОВКИ ПАНОВЕ.
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19.11.2021 09:53 Ответить
Согласно документам операцию начал Зеленский, а не Порошенко, как тут преподносилось ранее. Нет ни одного документа, подтверждающего участие Порошенко. Это все фантазии его поконников.
Бурба и второй разведчик нарушили Закон о разведке, разгласив разведывательную информацию перед лицами не допускающими это - ОП. 1ст п 6 и 12. Там они профи, а тут такие промахи. Может они и в других местах тоже "секретничали"?
Так что тут можем говорить о предательстве именно Бурбы, а не Ермака. Ермак то тут при чем, если Бурба ему сам все секреты рассказывает и еще исполняет его приказы о задержке!
Из последних материалов становится понятным, что рашисты так и не поняли, что происходит, даже после задержания 33 в Беларуси. Это говорит о том, что прямо никто им не слил инфу и не разжевал. Т.е. прокол Бурбы и Зеленского в виде предупреждения Таракана не возымели прямого воздействия сразу.
У меня к Зеленскому есть пара вопросов: зачем надо было Лукашенко ставить в известность да еще и так открыто? Что за дурость? Затем рассказывать, что это не наша операция... Очень глупо!
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19.11.2021 09:57 Ответить
Сирожа погано лижеж грошей Беня не дасть...
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19.11.2021 10:48 Ответить
І тут в зебілів почалися проблеми. Як хоч тепер відмазуй блазня. Маю підозру що у всьому буде винен Порошенко...
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19.11.2021 10:52 Ответить
ГБР открыло дело из-за утечки документов о деятельности спецслужб по операции "вагнеровцев"https://ukranews.com/news/815412-gbr-otkrylo-delo-iz-za-utechki-dokumentov-o-deyatelnosti-spetssluzhb-po-operatsii-vagnerovtsev. Почему дела открывают только по разведчикам, например по группе Шведа, которая планировала освободить украинцев из застенок концлагеря Изоляция в Донецке? Бурбу уволили, лишили охраны. Почему нет дел против Ермака и других слуг народа? Нынешний начальник ГУР МО Буданов говорит, что знает, кто переплавлял Чауса в Молдову, а почему мы не слышим о том, кто его выкрал с территории Молдовы? Насколько я помню, материалы Bellingcat принимались Гаагским судом в деле о MH17. Поэтому важно сохранить как можно больше документов в деле Вагнергейта (которые или уже уничтожены или готовятся к уничтожению) для будущего суда над Зеленским.
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19.11.2021 11:25 Ответить
ніяким чином не хочу виправдовувати "зелених" але якось забагато збігів...
каци грають мускулами біля кордонів, енергетична криза, табуни мігрантів у мікромордорських лісах і саме у цей час Bellingcat (після численних анонсів, що розтягнулися у часі) вирішує оприлюднити інфу по провалу спецоперації...
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19.11.2021 11:40 Ответить
Bellingcat, це така собі організація, яка дуже добре працює з МІ-6. Підозрювати її у співпраці з Кремлем я би не став!

А ось якщо у МІ-6 мають інформацію про намагання Зеленського лягти під Москву та здати частину української території, тоді ця інформація дуже доречна, бо з неї керівництво ЗСУ та НГ бачить косвени докази державної зради. А тоді може по закону відмовлятися від злочинних наказів, як що вважає їх такими.

Цю енергетичну кризу Путін планував десь з 2006-го року, коли для нього стало повною несподіванкою те, що у Україні, з дуже міцним Президентом Кучмою, може пройти Помаранчевий Майдан. У ті часи казали, що для того, щоб міттево вивести Путина зі спокіного стану до майже істерики, достатнь було сказати "помаранчевий".

І існує де що. Путин маніакально ******** скривати свої наміри. Але він править вже більш 20-ти років і його повадки вже добре вивчили.
До ціх повадок відносяться:
- маніакальна жестокість та любов до вибухів, коли гине багато людей
- Путін обожнює відвликаючи дії і в нього завжди є "операція прикриття", тому події на Беларусько-Польскому кордоні і визивають таке занеспокоєння у керівництва Западних держав, що у тій же час біля кордонів України проходить скритне накопичення кацапської армії
- Путін покупає західних політиків у роздріб та оптом, але у той же час сам прагне до надзвичайній розкоши, бо по суті дуже жадібний, а з цього можно зробити вивод, що й дуже боягузливий...
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19.11.2021 12:01 Ответить
Тобто Ви вважаєте, що усі ці події просто збіг? І як цей кач може допомогти завадити зєльцу здати частину територій або, скажімо, не підписати ще більш кабальний умовний Мінськ-3?
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19.11.2021 12:29 Ответить
Це точно не збіг обставин.

Існують у нашому житті, житті незалежної України, таки реалії.
Ні Кравчук, ні Кучма, хоча і були проукраїнськими Президентами у відмінності від 4-х слідуючих, але не мали можливости робити різкі рухи у бік Заходу тому що у США, після Рейгана, були слабки, невміючи стратегично мислити Президенти (окремо ставлю Трампа, бо він по діям, а не словам, виявився більш розумним) і США нас кинули під вплив Кремля, у Германії панували прокацапськи настрої, у Франції, після Міттерана також сплошь бездарі.
А у той же час у нашії Верховній Раді 385 депутатів- комуняк, яки топили будь яки зусілля двох Президентів по отдаленню України від Москви.

Але з моменту отримання незалежності пройшло вже 30 років!!! Знаєте чому Путін напав на Україну у 2014-му? Тому що у керівництві усіх силових органів, на найголовніше у ЗСУ, були ті, хто закінчував ще совкові військові ВУЗи, але військові служать не до 80 років, тому ротація, тому зараз у Армії та СБУ майже немає тих, хто навчався у вишах СРСР!!!
Зараз ЗСУ те вже не його кадри. Ось беларуськи офіцери постіно тренувалися на кацапських полігонах, тому захоплення Беларусі це вже реалії.

Ті офіцери, що керують зараз, вони навчалися вже у ВУЗах незалежної країни, для них СРСР - нічого не означає. Вісім років війни зробили з кацапів, в очах наших військових ворогів, в яких стріляють без усяких сумлінь, на відміну від 2014-го року.

МІ-6, Премьеру ВБ, королеві, выдомо майже все про украънську владу. Сполученне королівство вирішало повернутися у велику політику і не пешаком, а великою фігурою. Воно сколачує політичний блок з деяких країн Північної та Східної Європи, такий собі Межморський союз, про котрий политологи розповідають вже майже 10 років.

Так що Путін робив своє, по своїм планам, а ВБ вирішала, що пора цім планам дати відсічь.

Ось вам інформація для роздумів. Крим Україна втратила ще і тому, что завдяки військовій базі на полуострові, офіцери РФ входили у дружні стосунки з українськими офіцерами, і потім, у 2014-му, самі ці їх "друзі" і приходили склонити їх до зради.
Вже вісім років, інструктори Сполученного королівства та Британської співдружності навчають та навчаються сами на українських військових полігонах. Продовження можете додумати самі...

Відповідаю на ваше питання. ЗСУ мають можливості, у разі необхідності, зірвати плани Зе по зраді. Як? Ну щось таке, як зробив у другому турі виборів Аваков, коли наказав усіма можливостями не допустити "каруселей" і не дав можливости Порошенко сфальсіфікувати результати виборів.
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19.11.2021 13:47 Ответить
побачимо що буде далі...не думав, що це скажу стосовно зєлі, але будь яке розхитування човна зараз(враховуючи інфу про готовність бритів залучити свої спецпідрозділи, тобто ситуація дійсно дуже складна) видається вкрай небезпечним. і якщо навіть боєздатні та патріотичні сили з ЗСУ готові запобігти відвертій внутрішній капітуляції влади(хоча це теж питання), то це не обов'язково зупинить орду від повномасштабного вторгнення. якось так.
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19.11.2021 14:08 Ответить
1. Орда не готова до повномасштабного вторгнення - не достатньо сил для цього. Як що буде широкомасштабне вторгнення, то вони получать міцну відповідь. Так, вони можуть захопити частину нашої території, але і наши і їхні втрати будуть великими.

2. У разі шорокомасштабного вторгнення, після ряду попереджень, ціна для РФ буде максимально великою.

3. На захопленних територіях Путін отримає дуже сильний партизанський опір. Я колись підрахував, що для контролю української территорії, та охорони мостів, газогонів, електростанцій, підстанцій, залізничних шляхів, то що, на території самої Московії, РФ треба мобілізувати не меньш 10 млн чоловік, а на кожного військовго працює від 5 до 7 чоловік. Їх економика цього не витримає, а наши ДРГ все рівно будуть підривати їх інфраструктурні обїєкти.

4. Ось вам для початку приклад. Газпром мав намири купити внутрішні газові мережи у ВБ. Премьер дав наказ Скотланд Ярду провести перевірку. Тоді Скотланд Ярд копнув дуже глибоко та виявив майже усіх причасних до цієї банди, та у докладі доповів, що Газпром це крімінальна структура. Газпрому відмовили від спроби щось купувати.
Це країна з дуже потужнью розвідкою та контррозвідкою.
А у США в розвід сообществі 17 організацій.
Так що еліти США та ВБ чудово знають ціну і Зеленському і Порошенко. Їх терплять та терпілі лише тому, що їх обрали виборці.
Я вважаю, що у разі силового сценарію по зміні влади у Україні і ВБ і США приймуть це спокіно і будуть співпрацювати з уже новою владою, ЯК ЩО вона буде проукраїнською.

А ось у разі масових порушень порядку відразу у декількох областях, особливо на Східі та Півдні країни, ось цього я дуже опасаюсь, бо як раз цім і спробує скористатися Кремль. А Зеленськи навмістно скинув повноваження без важилів на місцеву владу. Навмістно по глупості, або як зрадник, або як боягуз, а він дійсно дуже боязливий.
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19.11.2021 15:39 Ответить
Виправте мене, якщо я не так зрозумів.
1. Каци навряд наважаться на повномаштабну агресію з довгостроковою окупацією територій.
2. У випадку відвертої зради національних інтересів армія може здійснити військовий переворот чи щось близьке за змістом.
3. У випадку переворота провідні країни за певних умов підтримають нову владу.
4. Найбільшою загрозою вважаєте неспокій на сході, що може призвести до утворення нових "республік" за військової підтримки орди.
Я вірно зрозумів?
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19.11.2021 16:58 Ответить
1. Так, вони про це мріют, але на мой погляд зараз цього не буде - народ України цього не підтримує і у Кремлі це знают та розуміють.

2. Так, я вважаю, що така можливость існує. Ну як приклад по РІ, коли у Могільові, у Ставке, царські генерали, призначені царем прийшли до нього і запропонували його відректись від престолу, тому що армія йому більше не довіряє...

3. Так, вони підримуют народ, а не воров у владі. У США в Декларацію прямо записано, що народ ЗАБОВЯЗАНИЙ на озброенне протистояння проти влади, як що влада систематично порушуе і т.п.

4. Так. На Сході та Півдні найбільша підтримка ОПЗЖ, а це прокацапськи сили. Захоплення влади під час масових народних невдоволень може міттево бути підтримано військам РФ.
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19.11.2021 20:02 Ответить
Дякую.
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19.11.2021 20:58 Ответить
збігів рівно стільки, скільки шмаркляві дозволяють своєю безхребетністю і зрадою. А кацапи напоготові, бо в будь-який час шмарклявих почнуть бити, от вони і повторять 2014 рік.
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19.11.2021 17:51 Ответить
Зе схоже загнав себе у глухий кут, але зараз мова про те, що усі в одному човні. І винні і не винні.
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19.11.2021 17:58 Ответить
Бо Зе невміючи, тай і взагалі вони моральні уроди, ведуть державу у економічний та соціальний хаос.
Сьогодні Кабмін ліквідувал академію зовнішньої розвітки! Під час озброеного конфлікту!!!
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19.11.2021 20:04 Ответить
А агент "Кальмар" все витанцьовує під "Во саду лі, в огороді"... Вилизала добре, старалась для найвеличнішого.
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19.11.2021 11:56 Ответить
Блазня разом з офісом на нари!
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19.11.2021 12:38 Ответить
Ты хворенький на голову или работа такая?
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19.11.2021 13:10 Ответить
а те,що всякі дєрьмаки і шмарклевські зрадники і винні в тому, що гинуть солдати, "нада проста пірістать срєлять", то це нормально? так гондон штопаний?
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19.11.2021 17:54 Ответить
А где все снесуны?
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19.11.2021 13:10 Ответить
Фирма "Муравей".
За ваши деньги любой каприз. Снесут, упакуют, вынесут и занесут.
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19.11.2021 17:56 Ответить
зрадники ще не подали у відставку?
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19.11.2021 13:40 Ответить
Підписи за БУРБУ на документах виконані по-різному. Дата в звіті Бурби на ім'я Тарана виконана таким чорнилом, яким виконано підпис Тарана. Виглядає як фейк. Не сваріться.
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19.11.2021 14:47 Ответить
Ціна всієї операції, де були задіяні розвідники, агенти, фірми до смішного мізерна і дорівнює в середньому місячній сумі додаткового заробітку депутата від "слуги" народу. Для зеПрезидента мабуть це було особливо вразливо, бо дуже дешево. Ось це мабуть і спричинило зраду 🤑
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19.11.2021 14:47 Ответить
Врага указали. И шо? Воз и ныне там
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19.11.2021 16:55 Ответить
Так а кто враг то и почему? Вот лирика есть, а конкретики почему то ни от кого услышать не могу.
Я могу сказать кто враг и почему. Опираясь на букву закона. Но вам это не понравится.
Вам зраду подавай и понеслась...
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19.11.2021 17:16 Ответить
Так почему бы Вам всё не объяснить и разложить по полочкам? А уж понравится мне или нет - тапками кидаться по любому не буду
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19.11.2021 17:55 Ответить
Для начала нужно ознакомиться с Законом о разведке.
Прочитать статью 1: 6 и 12 часть для дальнейшего разговора.
Никакого вагнергейта не было бы, если бы кто то просто следовал букве закона.
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19.11.2021 18:02 Ответить
Секретность у нас смотрю на "высшем" уровне. Докладывают кому ни попадя разведданные, получают вказивки и исполняют хотелки от совершенно посторонних людей.
Теперь еще по инету свободно бродят закрытые документы и никто ни за что не отвечает.
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19.11.2021 17:10 Ответить
Опубликованные документы СПЕЦОПЕРАЦИИ!? - если эти документы настоящие, ТО всех ответственных за слив секретной операции нужно привлечь к уголовной ответственности. А так же необходимо привлечь к ответственности лиц которым была известна информация про данную операцию, но они сами открыто по телевидению про это говорят. НАЧИНАЯ с президента и заканчивая простым чинушей в горсоветах определённые лица имеют и расписываются ЗА допуск, и не разглашении определённой информации, и об ответственности про "слив" этой информации. Поэтому не удивительно, что Путлеру известны все секреты Украины - просто нет слов.....
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19.11.2021 17:16 Ответить
Согласен. К Бурбе одни претензии, что он трепится со всеми и исполняет приказы левых лиц.
К Зеленскому другие. Для чего он сообщил Лукашенко про 33 вагнеровца?!
У меня это вообще не сходится, если он знал все детали операции, то это просто дурь несусветная.
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19.11.2021 18:07 Ответить
Каким образом секретные документы попали к этой курице,да у вас вообще бардак творится,ещё какие-то расследования проводят о сливах по делу вагнеров,не удивлюсь если все сейфы на распашку и любая уборщица читает их развалившись в кресле и закинув ноги на стол.
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19.11.2021 18:47 Ответить
Вот конечно же важный на сегодня вопрос. Если не найти и не наказать, то это будет продолжаться и дальше!
Хотя, скопление войск на границе, гораздо важней этой шпионской истории! Надо уметь расставлять приоритеты.
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19.11.2021 20:17 Ответить
Дивлюсь зараз савіка, журналюга він безпринципне падло, але надПрофесіонал. Серце радіє, коли бачу, як Він за п'ять хвилин опустив всю ЦЮ зільону мразоту починаючи з припіздєнта і закінчуючи сраними подоляком-люсєй арістовічем, а хід з попереднім записом брифінгу Бурби, взагалі, апофеоз.
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19.11.2021 21:32 Ответить
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