Опубликованы документы спецоперации по "вагнеровцам": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО

Журналистка Янина Соколова обнародовала документы по подготовке и проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

Документы она опубликовала на своей странице в Фейсбуке и рассказала о них в видеоролике, передает Цензор.НЕТ.

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Соколова опубликовала два документа.

Первый, доклад от 22 июня 2020 года начальника ГУР Минобороны генерал-полковника Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану о том, что разведка получила документы и другие данные по 151 гражданину РФ относительно их участия в боевых действиях против Украины. Также в докладе Бурба предлагает и подробно описывает проведение спецоперации "АВЕНЮ", которая имела целью захват и вывоз на территорию Украины граждан РФ, совершивших военные преступления против Украины. Кроме того, Бурба просит Тарана санкционировать проведение данной операции.

Второй документ, отчет от 4 августа 2020 года, о проведении спецоперации "АВЕНЮ" на имя начальника ГУР Минобороны генерал-полковника Василия Бурбы от начальника специального резерва ГУР МО полковника Юрия Семенюка. В отчете подробно описывается проведение спецоперации и сообщается, что она в целом стоила 719,3 тыс. грн.

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"Внутренние документы. Предательство "военно-политического руководства". #Вагнергейт Год лжи. Из уст первых лиц государства в глаза обществу с экранов ТВ. Пленки вербовки. Полная картина срыва. В конце концов признание Президентом, мол "ну да, была, но нас обманул Александр". Далее торги с журналистами Белингкет, как на базаре. Когда выпускать, может, не надо сейчас, давайте "после праздников". Параллельно давление со стороны оппозиции относительно вагнера в стенах ВР. Собрание ВСК под председательством провластной Безуглой. Смешные, процензированные заключения ВСК, мол "никто не виноват", от которых стыдно даже самой председательствующей Безуглой. Пряталась на днях в туалете ВР, а потом убегала от нашей съемочной группы. Стыдно. Покажем в выпуске сегодня этот марафон. Паника в Офисе Президента. Давление на экс-главу ГУР и участников спецоперации со стороны СБУ. Ночь придумывания версий кого же сделать козлом отпущением, чтобы отвлечь внимание от Ермака. Так, версия ОП относительно того, что не имел полномочий, вполне логична. Не имел. Как и не имел и не имеет полномочий по другим направлениям его "смотрения". Если бы эта спецоперация была сорвана в США, то те, кто в этом виноват, потеряли бы должности, а верховное главнокомандование в образе Президента уже сидело бы на он-лайн слушаниях по поводу импичмента. Ниже документы, которые мне подбросили на флешке у рабочего офиса несколько дней назад. Мы тщательно изучили их содержание. И хотим поделиться с вами. Считаем их оригинальными. Поэтому решились опубликовать. На документах мы затерли позывные участников спецоперации со стороны Украины. Не знаем, кто эти люди. Но сделали это в целях их дальнейшей безопасности. Опубликованные ниже документы вы не видели нигде. Они публикуются впервые. Надеюсь – станут еще одним аргументом в сторону организации честного расследования, которое можете катализировать только ВЫ. Вы - гражданское общество. #Вагнергейт - одна из самых сложных и профессиональных спецопераций в истории Европы. Наши спецслужбы крутые. А еще "Вагнер" – лакмус того, кто именно сидит на Банковой. И почему мы это допустили...", – рассказала о документах Соколова.













