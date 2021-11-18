За ресурсный законопроект нет голосов, а меня "слуги народа" обвиняли, что я не выносил его в зал, - Разумков

За ресурсный законопроект 5600 нет голосов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что с инициативой о рассмотрении законопроекта выступила фракция "Слуга народа".

"Этот закон является одной из причин и оснований для моей отставки, о чем много говорили и Корниенко, и Мотовиловец, и другие коллеги, рассказывая, что я не пускал его в зал. Я уже больше месяца не являюсь председателем Верховной Рады, и сегодня именно "Слуга народа" снимает вопрос с рассмотрения. Так давайте определяться, кто на каких олигархов работает, кто с ними договаривается или пытается это делать", - подчеркнул политик.

Нардеп считает, что в законопроекте 5600 "очень много неправильных вещей", которые окажут влияние не на крупных бизнесменов, а на средний и малый бизнес.

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