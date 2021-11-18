РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11546 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
2 801 10
ВР (28725) законопроект (3041) Налоговый кодекс (1339) Разумков Дмитрий (1521)

За ресурсный законопроект нет голосов, а меня "слуги народа" обвиняли, что я не выносил его в зал, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

За ресурсный законопроект нет голосов, а меня

За ресурсный законопроект 5600 нет голосов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что с инициативой о рассмотрении законопроекта выступила фракция "Слуга народа".

"Этот закон является одной из причин и оснований для моей отставки, о чем много говорили и Корниенко, и Мотовиловец, и другие коллеги, рассказывая, что я не пускал его в зал. Я уже больше месяца не являюсь председателем Верховной Рады, и сегодня именно "Слуга народа" снимает вопрос с рассмотрения. Так давайте определяться, кто на каких олигархов работает, кто с ними договаривается или пытается это делать", - подчеркнул политик.

Нардеп считает, что в законопроекте 5600 "очень много неправильных вещей", которые окажут влияние не на крупных бизнесменов, а на средний и малый бизнес.

Читайте: "Слуга народа" инициировала исключение ресурсного законопроекта из сегодняшней повестки дня Рады

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я щось не розумію? А хіба на голосування в Україні ставлять ті законопроєкти під які заздалегідь є голоси?
Вам не здається що це пряме свідчення про повну корумпованість парламенту? панове.
показать весь комментарий
18.11.2021 15:00 Ответить
Корумповані й підконтрольні.
Немає ніякого парламенту у НОРМАЛЬНОМУ РОЗУМІННІ.
показать весь комментарий
18.11.2021 15:03 Ответить
Неужели ещё есть у нас люди ,которые об этом не знают...)
показать весь комментарий
18.11.2021 16:43 Ответить
Вони такі недолугі що навіть не розуміють що кажуть у інтерв'ю.
Один (янєлохМінє42 Вова) зізнаєтся у державній зраді.
Іньший (Арахімія) каже що аби Вова розповів то він би порушив Закон!!! Так Вова вже зіхнався що він РОЗПОВІВ, ідіот!
Розумков визнав у цьому інтерв'ю що на спикера здійснюють тиск "слуги "народу"" ..... кодла - йо#ла..... наобирали....
показать весь комментарий
18.11.2021 15:02 Ответить
це взагалі цікава заява... Якщо є голоса задлегідь - ставимо на голосування, немає - шукаємо голоси в кулуарах? Кіно.
показать весь комментарий
18.11.2021 15:26 Ответить
Ахметівська шавка відробляє гроші
показать весь комментарий
18.11.2021 15:31 Ответить
))))зескот уже не может собрать голоса -это клёво
показать весь комментарий
18.11.2021 16:41 Ответить
Это плохо. Скорее всего, дали отмашку, пока прокатить, чтобы не нагнетать и без того, почти, революционную ситуацию. Весной, если станет полегче, вернуться к этому закону, кстати вместе с ценами на энергоносители.
показать весь комментарий
18.11.2021 16:51 Ответить
Нормально ,просто более практичные зекретины перебегают к разумкову,чтоб ещё пожить в политике ,т к с зекрысой вот вот это будет не реально -поэтому и голоса уплывают
показать весь комментарий
18.11.2021 17:01 Ответить
Разумков!!Хватит скулить по поводу и без повода!!Это уже даже не смешно!!! Просрал должность !!Так тебе и надо !! Ты такая же гнида как и все слуги народа!!теперь иди к ним , мыть полы и не хнычь!!
показать весь комментарий
18.11.2021 18:37 Ответить
 
 