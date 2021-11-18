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Новости Экономика
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аукцион (185) АРМА (90) Янченко Галина (64)

АРМА провело самый дорогой за свою историю аукцион - 3 тыс. тонн арестованного масла продано за 93,7 млн ​​грн, - нардеп Янченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

АРМА провело самый дорогой за свою историю аукцион - 3 тыс. тонн арестованного масла продано за 93,7 млн ​​грн, - нардеп Янченко

Вчера, 17 ноября, АРМА продало 3 тыс. тонн арестованного подсолнечного масла за 93,7 млн грн.

Об этом в фейсбуке сообщила нардеп "Слуги народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера АРМА провело самый дорогой аукцион в своей истории. А теперь самое интересное: Относительно небольшого "банка" арестованного масла продали за 93,7 млн ​​грн. А еще 2 года назад, ДО ТОГО, как наша ВСК взялась за чистку коррупции в АРМА, агентство умудрялось за копейки сливать чужое имущество: продать 27 га земли в г. Одессе за 9 млн грн", - отмечает она.

Янченко предлагает сравнить: 3,5 млн евро за "банк" масла и 300 тыс. евро за 27 га в городе-миллионнике.

По ее словам, участие в аукционе приняли 4 участника, и это была настоящая борьба – цена выросла на 11 млн грн от первоначальной.

"Официально компанию-победителя объявят после завершения всех формальностей. Победителем стала компания ООО "СОЛЕО", которая на следующий же день после торгов перечислила средства за растительное масло и стала его новым владельцем. Теперь средства поступят на депозитный счет АРМА, а уже после приговора суда потерпевшая сторона сможет получить их и начисленные проценты, как компенсацию своего ущерба", - отметила Янченко в телеграмм-канале.

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Автор: Наталя Джума
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30 грн це багато ? чи ця курка живе в одній кравтирі з Ті-щенком, і тому оперує цінами 10-ти річної давності
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18.11.2021 15:18 Ответить
30 грн за літр олії, звісно
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18.11.2021 15:19 Ответить
Купили по 32 грн за литр , холопам продадут в торговых сетях по 65 грн.
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18.11.2021 15:18 Ответить
не за літр, а за 830 г, а подекуди вже і мл.
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18.11.2021 15:19 Ответить
По 32 грн за кг олії..
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18.11.2021 15:19 Ответить
Так ось чому олія так здорожчала.... Бо 3К тон було "підарештом"
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18.11.2021 15:32 Ответить
От зеленой помойки люди могут получить только зеленое дерьмо.
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18.11.2021 15:36 Ответить
Т е нынешняя бутылка 0.87 л примерно 25 грн.( 31,2×0.92×0.87=25).
Ждём в розницу по 50.
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18.11.2021 16:20 Ответить
Йой , бреше , ЗЕ-балаболка ...

В 2009 році уряд Тимошенко проводив аукціон на "Припортовий" й тоді переміг Коломойский за 1 лядрд баксів . Але Юля проаналізувавши аукціон скасувала його як такий який відпусався по трастовій домовленності . Тоді ВОНА рахувала , що $1 млрд . за цей комбінат це дуже заниженна й штучна ціна .
А сьогодня рахують 100 лімонів гривен - перемогою ...
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18.11.2021 16:32 Ответить
-Там масла дох**!
-Де?
-Там! (і помирає)
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18.11.2021 16:39 Ответить
Вже мабудь добре нажралися та вирішили провести один показовий аукціон для піару.
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18.11.2021 18:55 Ответить
 
 