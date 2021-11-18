АРМА провело самый дорогой за свою историю аукцион - 3 тыс. тонн арестованного масла продано за 93,7 млн ​​грн, - нардеп Янченко

Вчера, 17 ноября, АРМА продало 3 тыс. тонн арестованного подсолнечного масла за 93,7 млн грн.

Об этом в фейсбуке сообщила нардеп "Слуги народа" Галина Янченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера АРМА провело самый дорогой аукцион в своей истории. А теперь самое интересное: Относительно небольшого "банка" арестованного масла продали за 93,7 млн ​​грн. А еще 2 года назад, ДО ТОГО, как наша ВСК взялась за чистку коррупции в АРМА, агентство умудрялось за копейки сливать чужое имущество: продать 27 га земли в г. Одессе за 9 млн грн", - отмечает она.

Янченко предлагает сравнить: 3,5 млн евро за "банк" масла и 300 тыс. евро за 27 га в городе-миллионнике.

По ее словам, участие в аукционе приняли 4 участника, и это была настоящая борьба – цена выросла на 11 млн грн от первоначальной.

"Официально компанию-победителя объявят после завершения всех формальностей. Победителем стала компания ООО "СОЛЕО", которая на следующий же день после торгов перечислила средства за растительное масло и стала его новым владельцем. Теперь средства поступят на депозитный счет АРМА, а уже после приговора суда потерпевшая сторона сможет получить их и начисленные проценты, как компенсацию своего ущерба", - отметила Янченко в телеграмм-канале.

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