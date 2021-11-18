"Слуга народа" Тищенко призвал киевлян объединяться для борьбы с беспорядками в Киеве

"Слуга народа" Николай Тищенко возглавил новообразованное межфракционное объединение "Київ діє".

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Сегодня вместе с командой презентовали наше межфракционное объединение "Київ діє", которое я возглавил. Нынешняя киевская власть путает самоуправление с самоуправством. Она не чувствует ответственности. В отличие от всех областей Украины, Киев сейчас не подконтролен никому. Из-за этого и все наши проблемы. Как киевлянин я всем сердцем болею за столицу. Именно поэтому мы и решили объединиться, чтобы остановить этот беспорядок. "Київ діє" начинает действовать", - заявил Тищенко.

В сообщении он отметил нардепов Тараса Тарасенко ("СН), Евгения Пивоварова ("СН"), Дмитрия Налетова ("СН"), Михаила Лабу ("СН"), Игоря Негулевского ("СН"), Алексея Кузнецова ("СН").

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"Коля, все будет Закарпатье! Поражает, как легко у Зеленского приживаются уголовники. Адекватным людям в окружении Зеленского не место, это теперь правило. И особый привет всем, кого Коля возглавил: сначала будет смешно, а потом очень стыдно, но никого не жалко", – прокомментировал создание объединения нардеп Гео Лерос.



