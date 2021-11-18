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Новости Политика Украины
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Киев (24531) Лерос Гео (377) Тищенко Николай (288)

"Слуга народа" Тищенко призвал киевлян объединяться для борьбы с беспорядками в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Николай Тищенко возглавил новообразованное межфракционное объединение "Київ діє".

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Сегодня вместе с командой презентовали наше межфракционное объединение "Київ діє", которое я возглавил. Нынешняя киевская власть путает самоуправление с самоуправством. Она не чувствует ответственности. В отличие от всех областей Украины, Киев сейчас не подконтролен никому. Из-за этого и все наши проблемы. Как киевлянин я всем сердцем болею за столицу. Именно поэтому мы и решили объединиться, чтобы остановить этот беспорядок. "Київ діє" начинает действовать", - заявил Тищенко.

В сообщении он отметил нардепов Тараса Тарасенко ("СН), Евгения Пивоварова ("СН"), Дмитрия Налетова ("СН"), Михаила Лабу ("СН"), Игоря Негулевского ("СН"), Алексея Кузнецова ("СН").

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"Коля, все будет Закарпатье! Поражает, как легко у Зеленского приживаются уголовники. Адекватным людям в окружении Зеленского не место, это теперь правило. И особый привет всем, кого Коля возглавил: сначала будет смешно, а потом очень стыдно, но никого не жалко", – прокомментировал создание объединения нардеп Гео Лерос.

Слуга народа Тищенко призвал киевлян объединяться для борьбы с беспорядками в Киеве 01
Слуга народа Тищенко призвал киевлян объединяться для борьбы с беспорядками в Киеве 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
Коля котлета нах пішов...
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18.11.2021 15:52
+38
Пусть задницей потрусит, может кто заинтересуется...
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18.11.2021 15:51
+34
Начать нужно с "безладу" в "Велюре".
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18.11.2021 15:52
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"Нынешняя киевская власть путает самоуправление с самоуправством. Она не чувствует ответственности. В отличие от всех областей Украины, Киев сейчас не подконтролен никому. Из-за этого и все наши проблемы. "

так и не понял - он обвиняет Кличко в управлении, самоуправстве или в отсутствии управления?
ничо не понял.
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18.11.2021 17:18 Ответить
Це ж Коля-котлета. Він сам нічого не зрозумів.
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18.11.2021 17:23 Ответить
Безлад в голові.
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18.11.2021 17:31 Ответить
За что ему заплатили, за то он и призывает.
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18.11.2021 17:35 Ответить
Какое ДНО!
У зе-слуг даже нет никого НЕ замаранного, НЕ прогнившего, НЕ тыпила, что бы, ходя-бы нормально "торговать лицом" возглавлять рейтинговую компанию!
Был один Разумков и тот сбежал.
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18.11.2021 17:46 Ответить
Боже, що робити з ціми дурнями!! Таке тупе, що викликає блювоту!!
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18.11.2021 17:50 Ответить
Треба об'єднатися і зробити з котлети відбивну
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18.11.2021 17:53 Ответить
Та давно уже пора...
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18.11.2021 18:06 Ответить
І об'єднання назвати "котлєта по київськи"
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18.11.2021 18:06 Ответить
пацталом)))...
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18.11.2021 18:19 Ответить
Ну ты и идиот, беспорядки у вас самих, или это тебе не видно, ну тогда разуй глаза и увидишь, какой бардак в ваших "слугах народа".
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18.11.2021 18:04 Ответить
Нах пошел, вместе с всей зелёной нечистью
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18.11.2021 18:13 Ответить
Кіля-бандюган щось взиває. сюр .... Бандити за порядок та ЗАКОН
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18.11.2021 18:39 Ответить
С бандита Коли котлеты и начнем!
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18.11.2021 18:54 Ответить
всіх запросили на безкоштовні обіди у "Велюр"
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18.11.2021 19:08 Ответить
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