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ДТП (7441) залог (463) Харьков (6515) Апелляционный суд (393)

Апелляционный суд увеличил размер залога водителю, сбившему под наркотиками двух подростков на переходе в Харькове, до 3 млн 178 тыс. грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Апелляционный суд увеличил размер залога водителю, сбившему под наркотиками двух подростков на переходе в Харькове, до 3 млн 178 тыс. грн

Харьковский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на решение следственного судьи об избрании меры пресечения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который в состоянии наркотического опьянения сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Апелляционная жалоба удовлетворена частично. Залог определен в сумме 3 млн 178 тыс. грн. В другой части определение следственного судьи без изменений", - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура потребовала увеличить залог, под который подозреваемый может выйти из СИЗО, до 10 млн грн. Защита возражала, называя эту сумму непомерной.

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Напомним, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.

12 ноября суд избрал в отношении водителя меру пресечения в виде содержания под стражей в ГУ "Харьковский следственный изолятор" сроком до 9.01.2022 года с возможностью внесения залога в сумме 340,5 тыс. грн.

Также читайте: Состояние сбитых на переходе в Харькове детей средней тяжести. У обоих сотрясение и ушибы, - медики
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Оці застави в млн, це про яку країну?
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18.11.2021 16:09 Ответить
Про ту яка майже очолює рейтинг корумпованих країн світу - 136 балів з 150.
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18.11.2021 16:23 Ответить
125 тис баксюків.
Машина, на якій воно їхало, десь так і коштує.
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18.11.2021 17:40 Ответить
Общественный резонанс подействовал все таки!
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18.11.2021 16:13 Ответить
А что, рецидивиста - наркомана можно выпускать под залог? Эта гниль должна сидеть в СИЗО , в общей 20-местной камере, возле параши.... А сейчас пусть оплачивает лечение жертв. Лечение в самой лучшей и дорогой клинике, самыми лучшими лекарствами и самым высококлассным персоналом...
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18.11.2021 16:15 Ответить
машина из кортежа Порошенко сбила 13-летнего велосипедиста и почему-то все молчат,про пенсионера уже молчу,там подкупили,заявление забрали,получается кому-то можно и нечего ?
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18.11.2021 16:32 Ответить
Зе-тыпил, а "был ли мальчик"?
Или как с "убитым братом Порошенко" - очередная выдумка ватной пропаганды!
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18.11.2021 17:49 Ответить
Краще скажіть ЯК там та наволоч ПОКАРАНА, котра ВПЕРШЕ його відпустила за наркотики? Може їх потрібно садити та перевірити ЗВІДКИ кошти в них? Хоче це навряд чи.
Дякуємо свинорилому гецьману паранику та окрема подяка еврейсуій солідарності за успішні "рехформи".
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18.11.2021 18:47 Ответить
 
 