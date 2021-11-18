Апелляционный суд увеличил размер залога водителю, сбившему под наркотиками двух подростков на переходе в Харькове, до 3 млн 178 тыс. грн

Харьковский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на решение следственного судьи об избрании меры пресечения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который в состоянии наркотического опьянения сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Апелляционная жалоба удовлетворена частично. Залог определен в сумме 3 млн 178 тыс. грн. В другой части определение следственного судьи без изменений", - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура потребовала увеличить залог, под который подозреваемый может выйти из СИЗО, до 10 млн грн. Защита возражала, называя эту сумму непомерной.

Читайте также: Водитель, который под действием наркотиков сбил детей на переходе в Харькове, не вносил залога и находится в изоляторе, - спикер облпрокуратуры Чубенко

Напомним, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.

12 ноября суд избрал в отношении водителя меру пресечения в виде содержания под стражей в ГУ "Харьковский следственный изолятор" сроком до 9.01.2022 года с возможностью внесения залога в сумме 340,5 тыс. грн.

Также читайте: Состояние сбитых на переходе в Харькове детей средней тяжести. У обоих сотрясение и ушибы, - медики